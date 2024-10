Litecoin Trading - Comment commencer à investir dans le Litecoin ?

Temps de lecture: 11 minute(s)

Le marché de la crypto-monnaie a changé au cours de la dernière décennie. Cependant, les crypto-monnaies comme le Litecoin ont "bien vieilli". Le LTC continue de se battre contre une concurrence beaucoup plus jeune.

Le Litecoin (LTC) est une crypto-monnaie créée en 2011 par l'ancien développeur de Google, Charlie Lee. Dès le début, le Litecoin était une réponse au "nouveau venu" Bitcoin, et ayant pour objectif, à terme, de le remplacer. Le Litecoin a gagné en popularité notamment dans les premiers cycles de croissance du marché des crypto-monnaies et a même atteint la 3e place du classement. Appelé "argent numérique" par les investisseurs, le Litecoin contient un certain nombre de fonctionnalités, également contenues dans le code source de Bitcoin, avec de légères améliorations.

Cependant, la crypto-monnaie n'a pas réussi à repousser la concurrence croissante des nouveaux projets de crypto-monnaie et ne les a pas suivis ces dernières années. La liquidité de négociation élevée et les améliorations continues du réseau continuent d'attirer les investisseurs, en particulier vers le LTC. Dans l'article suivant, vous apprendrez ce qu'est le Litecoin, quelles sont ses fonctionnalités et ses utilisations, et comment commencer à trader cette crypto-monnaie.

Qu’est-ce que le Litecoin ?

Le Litecoin est l'une des premières et des plus populaires crypto-monnaies connues sous le nom de "altcoins", permettant la création d’un réseau de paiement mondial décentralisé. Le Litecoin a été créé sur la base d'un code modifié de la blockchain Bitcoin. Tout comme la célèbre crypto-monnaie, le Litecoin est généré grâce à un processus relativement complexe nommé “minage”, et est régi par la méthode de validation de transaction connue sous le nom de "Proof of work". Nous rappelons que le “minage” est, encore à l’heure actuelle, une technologie controversée chez les écologistes car elle est accusée d'être très énergivore. Les créateurs de Litecoin, cependant, y ont pensé et ont introduit un script qui réduit la consommation d'énergie du réseau, tout en augmentant la sécurité de ce dernier.

Litecoin est principalement utilisé pour les paiements entre utilisateurs, sans intermédiaire. La crypto-monnaie fait partie du portefeuille d'investissement de nombreux traders sur le marché des actifs numériques depuis des années. De ce fait, le créateur du LTC, Charles Lee, l'a sécurisé avec un script spécial qui rend difficile son attaque par les pirates, contrairement au réseau Bitcoin crypté SHA-256.

Projets technologiques du Litecoin

Caractéristiques du Litecoin

Le Litecoin, même s'il a été créé il y a plus de 10 ans, a toujours des propriétés et des applications intéressantes. Ci-dessous nous en présentons quelques-unes :

Le nombre maximum (offre) de tokens LTC a été fixé par les développeurs à 84 millions, et le dernier LTC doit être miné en 2124 ;

L'offre finale de Litecoin est quatre fois plus importante que celle de Bitcoin, et le temps pour générer un bloc sur le réseau LTC est également quatre fois plus court ;

Les mineurs reçoivent une récompense de 12,5 LTC, la récompense encourage les mineurs à valider les transactions et à maintenir la sécurité du réseau.

Le minage sur le réseau Litecoin nécessite plus de puissance de calcul que le BTC ;

Le "Halving" réduit de moitié la récompense de bloc, et sur le réseau LTC, il fait suite au minage de 840 millions de LTC (quatre fois plus que Bitcoin), le dernier halving remonte à 2019 ;

Le réseau fonctionne sur un modèle de “Proof of work” pour valider les transactions ;

La chaîne Litecoin est quatre fois plus rapide que Bitcoin, vérifiant un autre bloc toutes les 2,5 minutes ;

LTC a été utilisé comme banc d'essai pour les améliorations qui ont ensuite été apportées à la blockchain Bitcoin ;

Le dernier halving (réduction de l'offre et des récompenses pour le bloc miné) a eu lieu en 2019.

L’évolution du Litecoin

Litecoin a apporté un certain nombre de modifications pour améliorer la blockchain :

SegWit

Une mise à jour appelée "Segregated Witness", apportant une modification à la blockchain Bitcoin en 2015. Cette mise à jour avait pour but d’améliorer l'évolutivité de Bitcoin. La proposition a été controversée dès le début dans la communauté des passionnés de Bitcoin,

Litecoin a introduit cette mise à jour en 2017. Le réseau LTC a été traité comme un environnement de test pour Bitcoin en raison de la grande similitude des deux crypto-monnaies. Le succès de SegWit dans LTC a conduit à son implémentation dans Bitcoin. Certains mineurs et détenteurs de BTC ne l'ont pas acceptée et ont créé une crypto-monnaie alternative BitcoinCash, qui a jusqu'à présent une taille de bloc plus grande dans la blockchain car elle n'a pas subi de modification SegWit (fork de la blockchain principale).

Lightning network

Lightning Network est devenu un autre environnement de test pour la "reine des crypto-monnaies". Le système utilise ce que l'on appelle canaux de micro paiement pour augmenter la capacité du réseau blockchain à traiter les transactions. En introduisant avec succès cette modification, Litecoin a une fois de plus prouvé que le réseau Bitcoin pouvait également être mis à l'échelle et amélioré. Lightning network peut également être utilisé lorsque la blockchain BTC est surchargée par le traitement d'un grand nombre de transactions, évitant de congestionner davantage le réseau principal.

MimbleWimble

MimbleWimble est un protocole conçu pour protéger la vie privée. Il permet de réaliser des transactions confidentielles en masquant des informations telles que des nombres, des montants et leurs origines. Mimble a également le potentiel de rationaliser la blockchain et d'améliorer son débit. Litecoin travaille sur cette solution depuis deux ans. Cela prouve également l'activité des créateurs de Litecoin et les ambitions de ses créateurs.

Utilisation d’ordres à seuil de déclenchement avec le Litecoin

Le développement du réseau Litecoin dépendra de son utilisation à l'avenir et de la demande pour la crypto-monnaie. Ci-dessous, nous allons vous présenter les différents facteurs qui peuvent affecter le prix d'une crypto-monnaie :

Croissance de la popularité des crypto-monnaies

L'un des facteurs clés qui pourraient déterminer le prix futur du Litecoin est la popularité croissante des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Le Litecoin fonctionne sur le principe de peer-to-peer, ce qui signifie qu'il peut être transféré entre des adresses numériques sans aucun problème. Les crypto-monnaies ont vu leur popularité augmenter de manière considérable ces dernières années, et cela se traduit notamment par le fait que de grandes banques d'investissement, telles que Wells Fargo, finissent par comparer la technologie de la crypto-monnaie aux premiers jours d'Internet.

Prix du Bitcoin

Le Bitcoin est aujourd’hui la plus “grande” crypto-monnaie, et son prix est un indicateur de la santé globale du marché des crypto-monnaies. Si le prix du Bitcoin continue d'augmenter à long terme, le prix du Litecoin pourrait également en profiter. Cependant, le Bitcoin reste un actif très volatil et le sentiment des investisseurs également. Lorsque le prix du Bitcoin baisse, l'ensemble du marché des crypto-monnaies a tendance à suivre. Par exemple, le Bitcoin a perdu plus de 80% de son prix dans le passé. Cette dernière année, ou encore aujourd’hui, nous connaissons une baisse des prix sur l’ensemble des crypto-monnaies, mais c’est tout à fait normal dans le sens où ce sont des actifs spéculatifs fonctionnant par cycles.

Emplacement des régulateurs

Depuis de nombreuses années, les plus grandes institutions financières publiques qui ont un impact sur la politique monétaire, comme la FED, se sont exprimées sur le marché des crypto-monnaies. Un blocage complet de la technologie blockchain n'est pas possible, mais pénaliser sévèrement les paiements en crypto-monnaie serait certainement un obstacle à un marché en croissance. Dans le même temps, cependant, les institutions, y compris la Réserve fédérale américaine, sont positives quant à la technologie innovante des crypto-monnaies et n'ont jusqu'à présent pas exprimé le souhait de les interdire. Dans le même temps, cependant, les prix des crypto-monnaies sont très sensibles aux décisions politiques, comme en témoigne la Chine, qui, en interdisant l'extraction de Bitcoin en 2021, a contribué à une chute des prix.

Condition économique

L'économie et la situation économique sont influencées par de nombreux facteurs, non seulement économiques, mais aussi géopolitiques. Les actifs risqués tels que les crypto-monnaies peuvent avoir du mal à maintenir des valorisations élevées pendant les périodes de ralentissement économique et de peur des investisseurs. Les facteurs susceptibles de provoquer une baisse des valorisations peuvent inclure des événements tels que : les conflits militaires, la stagflation ou le ralentissement des marchés mondiaux.

Prix ​​de l'indice

Le marché de la crypto-monnaie est corrélé au marché boursier traditionnel, et pour cause, l'afflux de grands fonds d'investissement et d'institutions achetant du Bitcoin et d'autres actifs numériques. Les mouvements de l'indice NASDAQ des entreprises technologiques, qui reflètent la valorisation des innovations du marché, revêtent ici une importance particulière.

Développement du réseau Litecoin

Un des facteurs importants pouvant déterminer comment Litecoin fera face à la concurrence croissante sur le marché est le travail des développeurs et la capacité à introduire des changements dans le réseau. Bien que le réseau Litecoin ne puisse pas traiter les "contrats intelligents, il existe toujours des solutions qui peuvent améliorer sa blockchain. Les modifications effectuées sur cette dernière peuvent également augmenter indirectement le prix du Litecoin, en tant que terrain d'essai pour les développeurs tentant d'"améliorer" la technologie derrière la reine des crypto-monnaies.

Vous avez la possibilité d'échanger du Litecoin sur notre plateforme xStation en tant qu'instrument CFD.

Le Litecoin peut être considéré comme un instrument spéculatif, soumis à une forte volatilité. Les CFD (contrat pour la différence) sur le Litcoin bénéficient d'un effet de levier afin de s'exposer à cette crypto-monnaie avec une fraction du capital nécessaire pour ouvrir une position. Ce type de contrat est un contrat financier qui paie la différence de prix du règlement entre les transactions ouvertes et fermées sans livraison physique des instruments négociés.

Le trading du Litecoin cible les traders et les spéculateurs qui ont un certain appétit pour le risque, car les fluctuations de prix sur le marché des crypto-monnaies sont très importantes, même sans effet de levier. Ce dernier donne aux traders une opportunité, mais il peut également entraîner des pertes plus importantes.

Les CFD de crypto-monnaie sur xStation vous offrent les avantages de zéro frais et commissions, de faibles spreads et d'un effet de levier. Les seuls coûts sont les points d'échange, qui sont ajoutés au résultat de la position ouverte tous les jours après minuit.

Grâce à l'effet de levier, le trading sur le prix du Litecoin ne nécessite qu'un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier de 1: 2 vous donne la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 $ avec seulement 5 000 $ de marge.

Trader du Litecoin en CFD vous donne une exposition au prix actuel du marché de la plus grande crypto-monnaie sans avoir besoin de créer un compte particulier sur une plateforme d’échanges de crypto-monnaies et sans méthodes compliquant les dépôts de fonds.

Le trading de CFD sur les crypto-monnaies, comme le Litecoin, vous donne également la possibilité d'ouvrir des positions à la vente afin de tirer profit de la baisse des prix. Cela vous permet d'adapter votre stratégie en cas d'une amélioration ou d'une dégradation soudaine du sentiment de marché. Nous fournissons également de nombreux indicateurs différents sur notre plateforme de trading tels que le RSI "Relative Strength Index", les retracements de Fibonacci et bien d'autres encore. Ces outils ont pour but de faciliter la prise de décision.

Traditionnellement, les exchanges sont favorisés par les investisseurs désireux de s'exposer aux crypto-monnaies. Cependant, les risques de piratage et de crise de liquidité sont un frein considérable pour les investisseurs particuliers.

Le prix de la cryptomonnaie Litecoin (LTC)

Le marché de la crypto-monnaie est très instable et les prix des projets les plus prometteurs peuvent facilement changer de plusieurs dizaines de pour cent. C'est pourquoi le suivi des prix, et de leur fluctuation, est si important. Chez xStation, nous fournissons des cotations du Litecoin en temps réel, permettant un trading actif à toute heure du jour ou de la nuit.

Heures de trading du Litecoin

Qu'en est-il des heures de trading disponibles ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading du Litecoin (LTC) est disponible 7 jours sur 7, 24h/24 et 7j/7 avec une maintenance le vendredi de 00h05 CET à 04h30 CET du vendredi au samedi soir. Le prix au comptant ne fluctue pas lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix changent constamment.

Bien sûr, le meilleur moment pour trader du Litecoin sont lors des périodes de liquidité très élevées, lorsque la volatilité du marché est plus grande.

Lorsqu'il y a beaucoup de transactions sur le marché et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication de nouvelles importantes sur la crypto-monnaie, les réglementations, les communiqués de presse ou même la baisse / la flambée du prix du Bitcoin.