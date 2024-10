Solana Trading - Comment commencer à investir dans Solana (SOL) ?

Temps de lecture: 16 minute(s)

Il n'y a pas si longtemps, Solana faisait partie des centaines de projets de crypto-monnaie et rien ne laissait présager son spectaculaire rallye vers le top 10 des crypto-monnaies. Cependant, le projet a un éventail d'applications intéressantes dans notre société actuelle.

Solana a été créé par Anatoly Yakovenko, un ancien ingénieur de Qualcomm (QCOM) basé aux USA, avec son collègue Greg Fitzgerald. Dès le début, l'objectif de Solana était de concurrencer Ethereum en créant une blockchain compétitive sur laquelle construire des applications décentralisées ou d'autres projets de crypto-monnaie. Pendant longtemps, les plus gros problèmes d'Ethereum étaient les frais de transaction élevés sur le réseau appelés "frais de gaz" et le modèle de “Proof of Work”.

Par conséquent, Solana a créé un système compétitif et évolutif avec des frais réduits, avec une combinaison innovante de la "Preuve d'enjeu" et de la "Preuve d'historique".Ci-dessous, nous vous expliquerons ce qu'est vraiment Solana, pourquoi elle doit son succès jusqu'à présent et comment vous pouvez y investir.

Histoire de Solana



Solana a été initialement créé en tant que projet privé et sans l'expérience de programmation de ses créateurs, il n'aurait probablement jamais vu le jour.

En implémentant le code d'Anatoly Yakovenko dans le langage de programmation C, les programmeurs ont pu porter l'intégralité de sa base de code privée vers un autre langage de programmation appelé "Rust", à la demande de l'ami et programmeur de Yakovenko, Greg Fitzgerald.

Fitzgerald a ensuite procédé à la mise en œuvre du "livre blanc" de Yakovenko, présentant le projet aux investisseurs et démontrant ses capacités pour la première fois en effectuant 10 000 transactions vérifiées en près de 0,5 seconde. Par la suite, Stephen Akridge, un autre collaborateur de Yakovenko, a montré que le débit pouvait encore être augmenté en déplaçant la vérification de la signature de la blockchain vers les GPU.

Avec ces jalons, le créateur de Solana a lancé une entreprise avec des amis développeurs appelés Loom, qui a finalement été fermée car ils estimaient que le nom ressemblait trop à Ethereum. Par conséquent, le nom a finalement été changé en Solana, qui prend en charge le jeton SOL.

En juin 2018, Solana a été mis à l'échelle pour fonctionner sur des réseaux basés sur le cloud, et en juillet de la même année, Solana a lancé un réseau de test public autorisé qui gère systématiquement 250 000 transactions par seconde. En décembre 2021, le réseau Solana avait traité plus de 40 milliards de transactions à un coût moyen très faible de 0,00025 $ par transaction.

Pour l'instant, après le rallye des prix en 2021, Solana est dans le top 10 du classement de capitalisation des crypto-monnaies, les plus grands rivaux du projet étant Cardano (ADA) et Ethereum (ETH). Le projet a également attiré l'attention de la Bank of America, qui a rapporté que Solana a le potentiel de devenir la "Visa" parmi les crypto-monnaies.

Solana, un “Ethereum killer”

Solana allie donc sécurité, évolutivité et décentralisation. Le projet comprend un ensemble d'algorithmes logiciels qui, lorsqu'ils sont combinés pour implémenter une blockchain, permettent d'adapter le débit des transactions proportionnellement à la capacité du réseau. Grâce à cela, l'architecture de Solana est capable de traiter jusqu'à 710 000 transactions par seconde dans un réseau gigabit standard et jusqu'à 28,4 millions dans un réseau de 40 gigabits.

Le modèle PoS permet à ceux qui approuvent les transactions ajoutées au registre de la blockchain de vérifier le nombre de jetons SOL qu'ils détiennent, tandis que le modèle PoH leur permet d'ajouter des certificats de temps pour ces transactions et de vérifier encore plus rapidement.

La popularité croissante de la crypto-monnaie Solana lui a permis d'être comparée à Ethereum, la plus grande blockchain pour les applications décentralisées (dApps). Solana et Ethereum ont tous deux la capacité d'utiliser des contrats intelligents, qui sont le socle des Dapp (applications décentralisées, et de la DeFi (finance décentralisée),des tokens et de la technologie NFT. Ces deux blockchains offrent également de s plates-formes qui permettent des interactions dans le métaverse. Pour Solana c'est un projet appelé Portals, pour Ethereum il y a plusieurs grands projets construits sur cette blockchain, dont notamment Decentraland, Sandbox, Axie Infinity ou encore UFO Gaming. Malgré sa popularité, Ethereum est une blockchain qui a jusqu'à présent fonctionné selon un modèle de Proof of Work (PoW) quelque peu daté où les mineurs se disputent la puissance de calcul en résolvant des "énigmes" avancées pour valider les transactions sur la blockchain. Cela rend le réseau très énergivore et controversé, car nocif pour l'environnement et a tendance à « s'engorger » lorsque le volume des transactions ne permet pas au système de suivre. De plus, ce modèle rend les prix des transactions en ligne très élevés, de sorte que les frais de gaz ETH ont culminé à 70 $ par transaction en 2021.

Par conséquent, la majeure partie de l'attention que Solana reçoit se concentre sur ses modèles d'approbation de transaction eco-friendly mais aussi sur sa vitesse de traitement, jusqu’à 50 000 transactions par seconde, et ses faibles coûts.

Toutefois pour l'instant, Ethereum conserve un avantage de précurseur sur les autres projets et peut compter sur un soutien institutionnel grâce à sa popularité auprès des développeurs et des utilisateurs du réseau.

Cependant, il convient de rappeler que de nouveaux projets se développent rapidement et que tout avantage technologique de Solana peut être crucial à long terme et contribuer à l'élimination d'Ethereum du marché, à l'instar de ce qui est arrivé à certaines entreprises de la bulle Internet en le début des années 2000. La plus grande menace pour Solana est la transition réussie d'Ethereum vers la version 2.0 prévue et l'introduction du modèle Proof of Stake, ainsi que l'évolution de la crypto-monnaie Cardano, qui apporte également un certain nombre de mises à jour à sa blockchain.

D'autre part, Solana, tout en étant en concurrence avec Ethereum, permet également de construire des ponts entre ces blockchains sur certaines plateformes. Par exemple, la plateforme Power Ledger fonctionne actuellement sur le jeton Ethereum, mais la plateforme d'exploitation est basée sur la blockchain Solana. Si Ethereum 2.0 est créé, il est possible que les deux crypto-monnaies unissent leurs forces, créant un sérieux problème de concurrence.

Cas d'utilisation de l'écosystème Solana

Solana transforme rapidement la DeFi, les dApps et l'infrastructure numérique. Oracle et la crypto-monnaie responsable des "contrats intelligents" Chainlink ont ​​conclu un partenariat stratégique avec Solana qui donnera à cette dernière l'accès à la solution d'Oracle pour créer des applications DeFI.

MATH Global, basé à Singapour, a précédemment annoncé un partenariat d'investissement avec Solana pour développer des cas d'utilisation, des applications et une infrastructure basés sur Solana pour son portefeuille d'activités. MathWallet est une société de portefeuille de crypto-monnaie qui fournit un stockage de tokens pour divers réseaux, exploite des nœuds pour les réseaux POS et d'autres services connexes. Une autre crypto-monnaie basée sur le prix en dollars américains, l’USDC (un stablecoin) est également intégrée à Solana en raison de son évolutivité, de sa rentabilité et de sa rapidité

De plus, Solana dispose d'un écosystème complet composé de plusieurs centaines de projets différents opérant sur la blockchain Solana. Ces projets utilisent des technologies modernes et bénéficient de l'intérêt croissant de nouveaux utilisateurs.

Les projets dans le Metaverse

Portals est une plate-forme Metaverse en ligne construite sur le système Solana. Les créateurs ont créé une plateforme où les utilisateurs peuvent explorer des métropoles virtuelles, imitant Tokyo et New York. La plate-forme n'a pas commencé par vendre de l'immobilier virtuel comme la plupart des autres plates-formes Metaverse, mais se concentre sur la création d'expériences pour les joueurs.

En fin de compte, bien sûr, le portail permettra le commerce de biens immobiliers virtuels et l'utilisation de la technologie des "contrats intelligents". De plus, chaque joueur pourra probablement avoir son propre avatar dans le jeu, c'est-à-dire un équivalent numérique. Le plus grand échange cryptographique au monde Binance construira son propre bureau dans le monde métaverse des portails.

Staking

SOL est la principale crypto-monnaie de Solana et fonctionne de manière similaire aux tokens Ethereum ERC-20. Son utilisation principale est dans les applications financières décentralisées. Grâce à SOL, il paie les transactions dans l'écosystème du réseau Solana.

D'autres utilisations incluent la sécurisation des réseaux et la prise en charge du réseau Solana avec des outils tels que le staking, qui permet aux transactions de se dérouler en douceur sur la blockchain Solana. Pour le staking, les validateurs sont récompensés par une partie des frais de transaction. Même les petits utilisateurs avec de petits taux SOL peuvent envoyer leurs crypto-monnaies à de plus grands portefeuilles de grands validateurs, augmentant ainsi les chances d'accepter plus de blocs sur la blockchain.

L'offre de tokens SOL, tels que la crypto-monnaie Cardano ou Bitcoin, est limitée et s'élève actuellement à 488,6 millions, dont plus de 60% sont déjà en circulation.

Le modèle Play-to-earn et les NFT

Actuellement, les jeux basés sur la blockchain connaissent une véritable renaissance grâce au modèle play-to-earn, au moyen duquel les joueurs développent leurs personnages et gagnent de l'argent dans un monde virtuel. Star Atlas est un jeu de l'écosystème Solana où les joueurs se disputent des territoires dans l'espace et y organisent des missions ou des batailles. Grâce à l'économie innovante du jeu, il permet aux joueurs de développer des carrières virtuelles et d'échanger des jetons NFT non transférables pour acheter de nouveaux véhicules, ressources, armes et équipements.

DEX et DAO

L'application décentralisée de Mango vise à utiliser la liquidité du monde financier traditionnel pour une utilisation dans la finance décentralisée appelée DeFi. De plus, Mango est un DAO autonome décentralisé où la communauté décide de ses modifications et utilise l'échange décentralisé Serum DEX où plusieurs instruments sont proposés pour le trading avec des frais minimes.

Mango propose également de gagner des intérêts sur les dépôts et propose des prêts. Le mécanisme du protocole Mango vous permet de retirer le capital emprunté à tout moment si nécessaire, minimisant ainsi le risque d'emprunts.

Plateforme sociale de la Blockchain

La Blockchain révolutionne la finance et améliore les plateformes de médias sociaux centralisées. Media Network, fonctionnant sur la blockchain Solana, est un autre excellent exemple.

En tant que réseau de diffusion de contenu peer-to-peer entre utilisateurs, Media Network permet aux utilisateurs de créer et d'accéder à tout contenu qu'ils souhaitent avec un anonymat complet sans procédures KYC. Le projet Media Network étend la portée des applications en les intégrant dans l'écosystème Solana avec des logiciels modernes et des capacités de programmation.

Contrats intelligents et plateforme DeFi la moins chère

La fonction centrale du projet Serum DEX est une plateforme d'échange décentralisée et c'est l'une des applications les plus utilisées chez Solana. Le sérum DEX vous permet de trader à partir de diverses chaînes de blocs, y compris des stablecoins qui imitent les prix des devises réelles. Le projet open-source sur la blockchain Solana est en constante évolution et permet aux développeurs de travailler sur leurs propres projets financiers.

Le sérum DEX reflète les temps de règlement quasi instantanés de la blockchain de Solana. Le coût de transaction est de 0,00001 $, ce qui fait de Serum DEX l’exchange décentralisé le moins cher parmi toutes les plateformes de financement DeFi. Dans le même temps, la plateforme utilise la dernière technologie financière appelée contrats "intelligents", qui automatise entièrement les processus de trading.

Protocole de gains de rendement

Raydium propose une plateforme Automated Market Maker (AMM), une application Solana populaire et exchange décentralisé. Raydium fournit des installations aux membres de Serum DEX (Decentralized exchange) ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. Ces outils comprennent des protocoles de revenus (yield) et des outils avancés pour les utilisateurs expérimentés qui recherchent des services financiers professionnels.

Avec Raydium, les utilisateurs ont la propriété et l'accès à leurs clés privées, et la plateforme est exempte de pannes, qui se produisent sur les plateformes centralisées, ou de censure. Raydium est une application open source totalement transparente sur Solana et offre un trading de tokens instantané avec des outils de trading de pointe. De plus, les frais de transaction moyens sont inférieurs à un cent !

One-stop-shop

Coin98 est une application tout-en-un décentralisée qui offre aux utilisateurs et aux développeurs une large gamme de produits DeFi, y compris des services financiers tels que des protocoles de crédit et des prêts. Cependant, l'élément central de l'écosystème Coin98 Finance est l'agrégateur de liquidité et l'échange décentralisé.

Avec des frais peu élevés sur le réseau, Coin98 fournit du matériel pédagogique et des outils d'analyse au sein de son écosystème. Coin98 est également un centre d'informations payantes de la plate-forme, présentant des recherches et des actualités pertinentes dans l'industrie du développement de la blockchain Solana.

Utilisation d’ordres à seuil de déclenchement avec Solana

Qu'est-ce qui causera de nouvelles hausses de prix à Solana ? Ci-après, retrouvez les différents facteurs pouvant faire grimper le prix de Solana :

Le développement du système Solana

L'objectif principal de Solana est de combler le fossé entre les monnaies numériques et les monnaies fiduciaires. Pour cela, SOL utilise des technologies futuristes telles que :

Des systèmes d'identité

Des échange de données

Protocoles "Proof of Stake" et "Proof of History".

Procédures de distribution et contrats intelligents

Un écosystème complet laisse place à de nouvelles opportunités pour des secteurs de marché spécifiques qui manifestent un grand intérêt pour cette technologie. De plus, la communauté Solana se compose d'éminents développeurs, de détenteurs de tokens institutionnels, de validateurs et d'autres membres individuels prenant en charge l'ensemble du système. Cela rend le développement du réseau susceptible d'attirer plus d'individus et d'institutions dans la communauté de Solana.

L’évolution des ‘Contrats intelligents’

Aujourd'hui, de nombreuses blockchains disposent d'une technologie qui peut les placer au-dessus de Bitcoin et même d'Ethereum. Avec la popularisation des "contrats intelligents" et du système Solana, le prix de la crypto-monnaie pourrait augmenter de manière significative. Cela permettra aux utilisateurs de dépenser de l'argent et de partager des données dans SOL. Dans l'écosystème Solana, les contrats intelligents rendent les transactions bon marché, quel que soit leur montant, en éliminant «l'erreur humaine» ou tout autre facteur de risque de détournement, de fraude ou d'autre erreur.

Attirer la communauté et la tendance du Metaverse

De nombreux systèmes dans le domaine de la crypto-monnaie ont bénéficié des plateformes sociales et de l'implication des propriétaires de tokens. Les participants au marché des crypto-monnaies se souviennent de l'augmentation des prix du Dogecoin causée par la tendance Reddit qui a poussé le "mem-coin" dans les dix premières crypto-monnaies. Solana développe également une communauté de followers qui peuvent contribuer à sa croissance dans les années à venir. De plus en plus populaire, Solana a une chance d'attirer à la fois les investisseurs et les utilisateurs, également en raison de la tendance à transformer la réalité réelle en un espace virtuel, communément appelé Metaverse.

Trade du Solana (SOL)



Vous avez la possibilité de trader Solana (SOL) en CFD, sur notre plateforme xStation.

Le trading de Solana est spéculatif et seuls les mouvements de prix de Solana sont pertinents. Vous pouvez négocier SOL en négociant des CFD Solana (contrat pour la différence) et en utilisant un effet de levier. Ce type de contrat est un contrat financier qui paie la différence de prix de règlement entre les transactions ouvertes et fermées sans livraison physique des instruments négociés.

Le trading Solana s'adresse aux traders et aux spéculateurs soucieux du risque encore plus que tout autre instrument CFD, car les fluctuations de prix sur le marché des crypto-monnaies sont énormes, même sans effet de levier. L'effet de levier donne aux traders une opportunité, mais il peut également entraîner des pertes plus importantes.

Le trading de CFD de crypto-monnaie sur xStation vous offre les avantages de n’avoir aucun frais et, ni aucune commissions, de faibles spreads et d'un effet de levier. Les seuls coûts sont les points d'échange, qui sont ajoutés au résultat de la position ouverte tous les jours après 00h00 du soir.

Grâce à l'effet de levier, le trading du prix Solana ne nécessite qu'un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier de 1:2 vous donne la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 $ avec seulement 5 000 $ de marge.

Solana CFD vous donne une exposition au prix actuel du marché de la plus grande crypto-monnaie sans avoir besoin de créer un compte spécial sur l'échange de crypto-monnaie et sans méthodes compliquées de dépôt de fonds.

Le trading de CFD sur Solana vous donne également la possibilité d'ouvrir des positions courtes où les traders gagnent de l'argent lorsque le prix de Solana baisse et que le marché de la crypto-monnaie est rouge. Cela vous permet de mettre en œuvre de nombreuses stratégies différentes lors des séances de trading en fonction du prix de Solana. Nous fournissons également de nombreux indicateurs différents sur notre plateforme de trading tels que le RSI "Relative Strength Index" ou les niveaux de Fibonacci et bien d'autres encore. Tous peuvent rendre votre trading Solana encore plus efficace.

La façon traditionnelle d'acheter et d'investir dans Solana est d'acheter de la crypto-monnaie sur les échanges de crypto-monnaie, mais la fréquence croissante des problèmes de piratage organisé et de retrait n'encourage pas les nouveaux investisseurs à ouvrir des comptes sur les échanges de crypto-monnaie.

Le prix du Solana

Le marché de la crypto-monnaie est très instable et les prix des meilleurs projets peuvent facilement changer de plusieurs dizaines de pour cent. C'est pourquoi le suivi des prix est si important. Chez xStation, nous fournissons des cotations SOL en temps réel, permettant un trading actif à toute heure du jour ou de la nuit.

Heures de trading du Solana

Qu'en est-il des heures de trading disponibles pour le Solana (SOL) ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading de Solana est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une pause technique le vendredi qui commence de 00h05 CET à 04h30 CET du vendredi au samedi soir. Le prix au comptant de Solana est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix fluctuent constamment.e

Bien sûr, le meilleur moment pour trader Solana est pendant les périodes de liquidité très élevée, lorsque la volatilité du marché est plus élevée.

Lorsqu'il y a une forte rotation sur le marché et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication de nouvelles importantes sur la crypto-monnaie, les réglementations, les informations de la presse ou même la baisse ou la flambée du prix du Bitcoin.