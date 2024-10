Comment commencer à investir dans le Polygon (Matic) ?

Polygon est connu pour sa technologie avancée qui complète Ethereum et augmente la scalabilité. Cela pourrait donner à la crypto-monnaie divers avantages.

La technologie blockchain évolue très rapidement et son potentiel est déjà reconnu par les plus grandes banques d'investissement du monde, comme Wells Fargo, et les entreprises technologiques comme Intel ou AMD. Les institutions financières comparent de plus en plus la technologie blockchain émergente aux premiers jours de l'internet. Le mécanisme du système blockchain n'est pas quelque chose de très compliqué. Cependant, certains projets de crypto-monnaies sont technologiquement avancés. Parmi ces projets, citons Polygon, également connu sous le nom de MATIC (le nom du token du réseau Polygon). Dans l'article suivant, nous allons présenter brièvement ce qu'est l'écosystème Polygon, quelles sont ses applications et quand il est intéressant de s'intéresser à l'investissement dans la crypto Polygon. Qu’est-ce que Polygon ? Polygon est une plateforme technologique qui permet aux réseaux blockchain d'évoluer et de se connecter les uns aux autres. Le projet a été fondé en 2017. Les investisseurs ont appelé Polygon “l'internet à l'intérieur de la blockchain” de la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde, Ethereum. La crypto-monnaie interne du réseau Polygon est MATIC. La tâche principale de Polygon est d'améliorer la blockchain Ethereum. La plateforme Polygon travaille en étroite collaboration avec la blockchain du réseau Ethereum, qui est actuellement la plus populaire au monde. Ethereum a une longueur d'avance sur ses concurrents, que ce soit en termes de nombre de transactions sur le réseau, de nombre de projets, de mise en œuvre de "contrats intelligents" ou de popularité de la NFT. Polygon peut bénéficier de l'évolutivité et de la sécurité de la blockchain en aidant la crypto-monnaie dans sa transition, annoncée depuis longtemps, vers une version avancée et “verte” d'Ethereum 2.0. Le token du réseau Polygon est compatible avec toutes les crypto-monnaies basées sur le réseau Ethereum. Les détenteurs de Polygon utilisent le jeton MATIC pour sécuriser, gérer et payer les transactions au sein du réseau. Cas d'utilisation et caractéristiques de l'écosystème La plateforme Polygon travaille en étroite collaboration avec la blockchain Ethereum. Polygon a été construit pour : Accélérer le développement et la communication de tous les projets à l'intérieur du réseau Ethereum. Polygon soutient actuellement plus de 7 000 projets de blockchain ;

La crypto-monnaie a une offre maximale de 10 milliards de tokens, dont plus de 75% ont déjà été minés.

Remédier aux limites technologiques du réseau Ethereum (frais élevés, faible vitesse de transaction, "engorgement du réseau") grâce à un mécanisme de mise à l'échelle secondaire ;

Un modèle vert de "Proof of Stake" dans lequel tous les participants au réseau assurent la rapidité, l'efficacité et la sécurité de l'écosystème Polygon ;

Le modèle de proof of stake encourage les détenteurs de Polygon à ne pas se débarrasser de leurs crypto-monnaies. Des récompenses sont prévues pour ceux qui “stackent”, c’est à dire qui en accumulent et les conservent ;

Polygon peut à la fois connecter des blockchains existantes au réseau Ethereum et créer ses propres projets sur la base de son réseau indépendant ;

Le projet Polygon finance également des projets visant à permettre le développement d'un Internet décentralisé et moderne, appelé Web 3.0, et a alloué un total de 100 millions de dollars à cette fin. Avantages et inconvénients Avantages Vitesse de traitement des transactions sur le réseau (temps moyen d'environ 2 s) ;

Mécanisme d'approbation des transactions en ligne de haute technologie et respectueux de l'environnement, connu sous le nom de "proof of stake" ;

Faibles frais de plateforme (environ 1 centime par transaction) ;

Collaboration étroite avec la blockchain Ethereum, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde ;

Permettre la combinaison des fonctionnalités du projet et leur synergie.

Inconvénients Polygon ne possède pas entièrement sa propre blockchain (elle fonctionne sur la plateforme Ethereum) ;

Risque de perte de valeur en cas de problèmes sur le réseau Ethereum ;

Impossibilité d'utiliser le réseau de Polygon pour les achats quotidiens Les connexions du Polygon Polygon peut être décrit comme un "booster" du réseau Ethereum, avec lequel il est entièrement compatible. Ce projet donne à l'ETH des fonctionnalités supplémentaires en augmentant la sécurité ou l'optimisation de la blockchain, ce dont ont besoin à la fois ses utilisateurs et les développeurs qui y travaillent. Ethereum est un projet qui reste technologiquement plus faible que certains projets modernes ou que ses principaux rivaux, Cardano et Solana. Polygon a été créé, entre autres, pour que le projet puisse désormais rivaliser avec de nouveaux concurrents plus avancés. L'entreprise a également lancé Polygon Studios, une société qui se concentre sur les tendances de pointe dans le monde des crypto-monnaies, telles que les jetons NFT non transférables ou les jeux basés sur la blockchain offrant un modèle "play to earn" grâce auquel les joueurs gagnent des devises numériques en passant du temps dans un monde virtuel. La participation de l'entreprise à ces projets peut accroître davantage la demande de tels services et le développement du réseau Polygon (augmentation du nombre de transactions sur le réseau, augmentation de la valeur). Le projet emploie des personnes ayant une expérience dans l'industrie technologique, notamment Ryan Watt, qui a été nommé PDG en janvier. M. Watts était auparavant directeur de la division des jeux de la plateforme YouTube (Google). Déclencheurs de prix “Futures” Polygon, en tant que projet avancé, peut bénéficier de la montée en popularité de la technologie blockchain à laquelle nous assistons. Si son développement se déroule de manière similaire à celui d'Internet dans les années 1990, nous pouvons deviner que nous ne sommes qu'au début de son voyage. De plus, la popularité et le prix de Polygon peuvent augmenter en raison des centaines d'applications décentralisées développées dans l'écosystème Ethereum, de l'évolution de la transformation vers un monde numérique connu sous le nom de Metaverse et de la tendance NFT dans laquelle Polygon est impliqué. Le marché des crypto-monnaies a tendance à être extrêmement volatil car, comme toute nouvelle technologie, il attire de nombreux spéculateurs et traders qui veulent encaisser les gros mouvements du marché à court terme. Un autre facteur très important qui pourrait avoir un impact clé sur le prix de Polygon est la croissance de la crypto-monnaie Ethereum et le nombre de projets qui y sont construits. L'Ethereum, après le Bitcoin, est la crypto-monnaie la plus achetée par les institutions financières. Au début de l'année 2022, le géant de la comptabilité KPMG a rejoint le groupe des acheteurs. Si l'on tient compte de la croissance des transactions sur le réseau, du nombre d'applications qui y sont construites, du large éventail de fonctionnalités et de l'investissement de capitaux importants, on peut supposer qu'Ethereum a des chances de réussir à l'avenir. En revanche, la menace pour la crypto-monnaie reste le ralentissement potentiel de la croissance d'Ethereum et son dépassement par d'autres nouveaux projets utilisant des technologies avancées. Cependant, Ethereum est confronté à une migration majeure vers la version 2.0 et Polygon est l'outil qui permettra d'y parvenir et d'augmenter ses chances et son succès. Trading du Polygon Vous avez la possibilité de négocier le CFD Polygon sur notre plateforme xStation. Vous pouvez commencer à trader le crypto Polygon en effectuant des transactions sur le CFD Polygon (contrat pour la différence) et en utilisant un effet de levier. Ce type de contrat est un contrat financier qui paie les différences de prix de règlement entre les transactions ouvertes et fermées, le spread, sans devoir posséder l’instrument financier en question. Le trading du Polygon s'adresse aux traders et aux spéculateurs conscients du risque, plus encore que tout autre instrument CFD, car la fluctuation des prix sur le marché des crypto-monnaies est massive, même sans effet de levier. Il donne une chance aux investisseurs mais peut également entraîner des pertes plus importantes. Les CFD sur crypto-monnaies sur xStation offrent les avantages suivants : pas de frais ni de commissions, un spread faible et la possibilité d'utiliser des effets de levier. Les seuls coûts sont les points de swap, qui sont calculés sur le résultat de la position ouverte chaque jour après minuit. Grâce à l'effet de levier, le trading sur le prix du Polygon ne nécessite qu'un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, en utilisant un effet de levier de 1:2, vous avez la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 USD en utilisant seulement 5000 USD de marge. Le CFD Polygon vous permet de vous exposer au prix actuel du marché de la plus grande crypto-monnaie sans avoir besoin de créer un compte spécial sur le marché des crypto-monnaies et sans méthodes compliquées de dépôt de fonds. Le trading CFD sur la crypto Polygon donne également la possibilité d'ouvrir des positions courtes, dans lesquelles les traders gagnent de l'argent lorsque le prix baisse et que le marché de la crypto est dans le rouge. Cela vous permet de mettre en œuvre de nombreuses stratégies différentes pendant les sessions de trading en fonction du prix du Polygon. Nous fournissons également un grand nombre d'indicateurs différents sur notre plateforme de trading comme le RSI "Relative strength index" ou les niveaux de Fibonacci et bien d'autres encore. Tous ces indicateurs peuvent rendre votre trading encore plus efficace. Le moyen traditionnel d'acheter et d'investir dans Polygon (MATIC) est d'acheter des crypto-monnaies sur les plateformes de trading, les exchanges, de crypto-monnaies, mais la fréquence croissante des attaques de piratage organisées et des problèmes de retrait n'encourage pas les nouveaux investisseurs à ouvrir des comptes sur ces plateformes. Prix de la crypto-monnaie Polygon Le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix des projets, même les meilleurs, peuvent changer de dizaines de pour cent facilement. C'est pourquoi il est si important de garder une trace du prix. Sur xStation, nous fournissons des cotations en temps réel pour Polygon permettant un trading actif à toute heure du jour et de la nuit.

Plages horaires de trading du Polygon

Quelles sont les heures d'ouverture du Polygon ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading du Polygone est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une pause technique le vendredi, de 00:05 CET à 04:30 CET, dans la nuit du vendredi au samedi. Le prix au comptant est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix sont en constante fluctuation. Bien sûr, le meilleur moment pour négocier la crypto Polygon est pendant les périodes de très haute liquidité, lorsque la volatilité du marché est plus élevée. Lorsqu'il y a une forte rotation sur le marché et que le volume d'échanges augmente, la volatilité augmente également. Celle-ci peut être influencée par la publication de nouvelles importantes sur les crypto-monnaies, les réglementations, les informations de la presse ou même la chute ou l'envolée du prix du bitcoin.

