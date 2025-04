xStation 5 : Calculatrice

Temps de lecture: 2 minute(s)

L’avantage de la calculatrice du trader est qu’elle détermine instantanément chaque aspect de votre position, vous permettant de prendre des décisions de plus en plus informées et d’être plus en charge de votre trading sans devoir faire des calculs manuellement.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Cette leçon vous apprendra : Les caractéristiques principales de la calculatrice intégrée de la xStation 5

Comment calculer la valeur nominale d’un stop loss ou take profit

Comment choisir le volume de votre transaction qui se plie le mieux sur vos besoins L’avantage de la calculatrice du trader est qu’elle détermine instantanément chaque aspect de votre position, vous permettant de prendre des décisions de plus en plus informées et d’être plus en charge de votre trading sans devoir faire des calculs manuellement. Une fois que vous avez localisé votre instrument désiré dans la fenêtre Surveillance Marché, vous pouvez soit double cliquez sur le marché soit choisir le bouton « ouvrez ticket ». Une fois que vous avez ouvert le ticket, vous pouvez commencer à utiliser la calculatrice du trader. Voyons un exemple. Disons que vous avez voulu ouvrir une position d’un lot sur GBP/USD. La calculatrice du trader calcule instantanément la valeur pip de votre position, c’est-à-dire vous saurez combien pourriez-vous gagner ou perdre avec chaque mouvement de pip. En plus, la calculatrice vous dit la marge requise pour ouvrir la position, ainsi que le spread – le coût pour ouvrir la position – les commissions et s’il y a des valeurs quotidiennes swap. La valeur Stop Loss et Take Profit Contrairement à la majorité des plateformes, la calculatrice du trader de la xStation 5, vous permet d’établir un niveau de Stop Loss ou Take Profit basés sur le nombre des pips, la valeur monétaire ou le pourcentage de votre solde du compte, permettant un contrôle plus rapide et plus proche de vos méthodes de gestion de risque. Pour attacher un ordre Stop Loss ou Take profit, cochez simplement cette option dans la calculatrice du trader. La calculatrice s’étend pour afficher ces valeurs. Alors, vous pouvez introduire n’importe quelle valeur ou cible choisis, et la calculatrice va ajuster votre position par volume ou par le prix Stop Loss ou Take profit, conformément à vos préférences. Si vous retournez à l’exemple GBP/USD, disons qu’on veut aller long sur 1 lot et on introduit un Stop Loss qui représente 3% de notre solde globale total. La calculatrice détermine alors à quel niveau fixer le Stop Loss, le numéro de pips auquel celui-ci est égale et spécifie la perte maxi. Si vous préférez à mettre le Stop Loss dans l’exactement même point, mais vous ne voulez pas perdre plus de, disons 100 GBP, la calculatrice peut ajuster votre position en fonction du volume. Comme vous pouvez voir, la calculatrice de xStation 5 a fixé automatiquement le leur volume, dans ce cas 1.03 lots. Finalement, vous pouvez ajouter, de la même manière, un niveau Take Profit. De cette façon il est plus facile à déterminer et appliquer votre taux risque : rendement. Avec la xStation 5 est vraiment facile !

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."