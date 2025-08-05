Calendrier économique : suivez les événements clés en direct

Temps de lecture: 6 minute(s)

Les investisseurs peuvent utiliser le calendrier économique pour planifier leurs transactions en amont d’événements économiques importants. Par exemple, si la publication d’un rapport économique important est prévue, les investisseurs peuvent choisir d’initier ou de vendre des positions avant la publication afin d’éviter toute volatilité éventuelle.

Calendrier économique : les événements de marché clés en temps réel

Les calendriers économiques fournissent des éclairages sur des événements économiques à venir, des publications de données et des annonces susceptibles d’influer sur les marchés financiers.

Les investisseurs peuvent utiliser le calendrier économique pour planifier leurs transactions en amont d’événements économiques importants. Par exemple, si la publication d’un rapport économique important est prévue, les investisseurs peuvent choisir d’initier ou de vendre des positions avant la publication afin d’éviter toute volatilité éventuelle. En outre, la compréhension des valeurs prévues et publiées des indicateurs économiques peut aider les investisseurs à évaluer l’état de santé d’une économie et à prendre des décisions plus éclairées concernant leurs investissements.

Chaque événement du calendrier économique fournit des informations détaillées, notamment l’heure et la date de l’événement, le titre ou la description de l’événement, le pays concerné et le type d’indicateur économique. En outre, il comprend la valeur précédente, la valeur prévue et la valeur publiée une fois qu’elle est communiquée. Par exemple, un article sur le PIB (annualisé) du 3ème trimestre aux États-Unis inclura des données sur la variation du PIB par rapport au trimestre précédent, la variation prévue pour le trimestre en question, la valeur publiée, ainsi qu’une description de l’indicateur lui-même.

Quels événements économiques suivre chaque semaine ?

Les marchés fonctionnent selon un tempo quasi-rituel : à chaque jour ouvré correspondent des statistiques ou des annonces récurrentes qui orientent, parfois dès l’aurore, la psychologie des investisseurs. En prendre conscience, et programmer vos alertes dans le calendrier économique, revient à installer des balises afin de ne plus être surpris par une poussée de volatilité.

Conseil : repérez d’abord le « jour phare » pour l’actif que vous tradez (matières premières, devises, actions), puis vérifiez, la veille au soir, l’heure exacte affichée dans le calendrier économique de XTB pour ajuster vos stops ou vos limites.

Avant de passer à l’action, posez-vous les trois questions ci-dessous :

L’écart Prévision / Publié est-il significatif ? Un CPI US à +0,6 % contre +0,3 % attendu choque davantage qu’un +0,2 % versus +0,1 %. Quel est le niveau d’attention du marché aujourd’hui ? En période de calme relatif, même un indicateur de second rang peut provoquer un débouclage de positions. Le chiffre modifie-t-il le scénario de la banque centrale ? C’est souvent le critère déterminant : tout ce qui altère les anticipations de taux se répercute sur l’ensemble de la courbe de rendement, et donc sur l’appétit pour le risque.

Sur la plateforme XTB, un code couleur (vert / rouge) signale instantanément si la donnée bat ou déçoit le consensus, vous évitant de rafraîchir plusieurs sources au moment critique.

Accéder au calendrier complet sur notre plateforme et notre application mobile

Le calendrier économique de XTB est gratuit. Vous pouvez y accéder via notre site Internet à l’adresse www.xtb.com/fr. Nous vous recommandons d’utiliser notre application mobile pour accéder à l’intégralité des données du calendrier.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un calendrier économique ?

Un calendrier économique est un outil qui fournit des informations détaillées sur les événements et indicateurs économiques à venir susceptibles d’avoir un impact sur les marchés financiers. Il comprend des données comme l’heure et la date de l’événement, le pays concerné, le type d’indicateur économique (par exemple, le PIB, le taux de chômage, l’inflation ou les taux d’intérêt) et des chiffres tels que les valeurs précédentes, prévues et publiées. Cet outil est essentiel pour les investisseurs qui souhaitent rester informés des événements susceptibles d’influencer l’orientation des marchés.

Comment un événement économique peut-il influencer le Forex ?

Les devises sont sensibles au différentiel de rendements obligataires. Une inflation qui surprend à la hausse augmente la probabilité de resserrement monétaire ; la monnaie concernée s’apprécie. À l’inverse, une baisse inattendue des indicateurs d’emploi renforce l’hypothèse d’un assouplissement et pèse sur la devise.

Quelle est la différence entre donnée précédente, prévision et donnée réelle ?

Les trois valeurs clés du calendrier économique ont chacune un rôle bien précis :

Donnée précédente : il s’agit de la dernière valeur officielle, parfois révisée. Elle sert de référence pour mesurer l’évolution d’un indicateur.

: il s’agit de la dernière valeur officielle, parfois révisée. Elle sert de référence pour mesurer l’évolution d’un indicateur. Prévision (ou consensus) : moyenne ou médiane des estimations d’économistes sondés par Bloomberg, Reuters ou FactSet. Elle fixe l’attente dominante du marché.

: moyenne ou médiane des estimations d’économistes sondés par Bloomberg, Reuters ou FactSet. Elle fixe l’attente dominante du marché. Donnée réelle (ou publiée) : chiffre communiqué à l’instant T par l’organisme statistique. C’est le déclencheur : on le compare immédiatement à la prévision pour juger s’il s’agit d’une surprise.

: chiffre communiqué à l’instant T par l’organisme statistique. C’est le déclencheur : on le compare immédiatement à la prévision pour juger s’il s’agit d’une surprise. Réflexe à adopter : plus l’écart entre Prévision et Publié est large, plus la réaction de prix a des chances d’être violente.

: plus l’écart entre Prévision et Publié est large, plus la réaction de prix a des chances d’être violente. Pourquoi certaines annonces provoquent-elles plus de volatilité que d'autres ?

Trois facteurs expliquent la « gravité » d’une publication :

Son impact systémique. Le PIB d’un membre du G7 ou une décision sur les taux directeurs pèse davantage qu’un indice de confiance régional. L’ampleur de la surprise statistique. Une inflation qui double les attentes est plus déstabilisante qu’un léger dépassement de 0,1 point. Le contexte de marché. En période d’optimisme généralisé, les mauvaises nouvelles sont parfois ignorées ; À l’inverse, dans une ambiance nerveuse, la moindre entorse au consensus peut déclencher un « mouvement éclair ».

Comment utiliser le calendrier économique pour planifier son trading ?

Un calendrier économique contribue à la gestion des risques en permettant aux investisseurs d’anticiper la volatilité du marché et d’ajuster leurs positions en conséquence. Par exemple, si un événement à fort impact, comme une décision d’une banque centrale en matière de taux d’intérêt, approche, les investisseurs sont susceptibles réduire leur exposition afin d’éviter toutes pertes potentielles liées à des mouvements soudains du marché. En restant informés des événements à venir, ils peuvent appliquer des stratégies telles que des ordres stop-loss ou des couvertures en vue de protéger leurs investissements.

Les horaires du calendrier sont-ils adaptés à mon fuseau horaire ?

Absolument. Le calendrier économique XTB :

Détecte automatiquement le fuseau horaire de votre navigateur (par exemple Europe/Paris si vous êtes en France).

le fuseau horaire de votre navigateur (par exemple Europe/Paris si vous êtes en France). Permet un réglage manuel en quelques clics si vous voyagez ou si vous souhaitez suivre un fuseau différent de celui où vous vous trouvez.

en quelques clics si vous voyagez ou si vous souhaitez suivre un fuseau différent de celui où vous vous trouvez. Met à jour les horaires en temps réel lorsqu’un organisme modifie l’heure de sa publication.

Vous n’avez donc plus à convertir mentalement les heures de Washington ou de Tokyo : la plateforme le fait pour vous et réduit le risque d’erreur.

Où trouver l'analyse d'un événement économique majeur ?

XTB met à votre disposition un triptyque d’analyses pour aller au-delà du chiffre brut :

Flash Impact : un commentaire écrit publié en moins de deux minutes, accompagné d’un graphique interactif qui met en perspective la réaction immédiate du marché.

: un commentaire écrit publié en moins de deux minutes, accompagné d’un graphique interactif qui met en perspective la réaction immédiate du marché. Webinaire Live : nos analystes décryptent la statistique, comparent la réaction des différentes classes d’actifs et répondent aux questions des participants en direct.

: nos analystes décryptent la statistique, comparent la réaction des différentes classes d’actifs et répondent aux questions des participants en direct. Podcast « Marchés du jour » : disponible sous la forme d’un épisode de dix minutes environ, il revient sur la publication, chiffre à l’appui et mises en garde sur les scénarios alternatifs.

En combinant ces trois formats avec votre calendrier économique, vous disposez :

D’un signal (la donnée brute), D’un contexte (l’explication et le pourquoi), D’une interprétation (l’implication pratique pour vos positions).

C’est ce trio qui transforme l’actualité macro-économique en décisions d’investissement efficaces. Accédez dès maintenant à la plateforme XTB, calendrier économique en temps réel, plus de 5 400 instruments négociables, webinaires quotidiens et support client primé. Ouvrez votre compte en moins de 5 minutes.