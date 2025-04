Les Indicateurs Macroéconomiques

Pour trader avec succès sur les marchés financiers il est important de savoir quels sont les indicateurs macroéconomiques qui peuvent influencer le marché et par conséquent les transactions des traders.

Les indicateurs Macroéconomique sont publiés et consultés quotidiennement

Après la publication des données macroéconomiques il est fort probable d’avoir une augmentation de la volatilité

La Volatilité a de forte chance d’être importante si l’annonce diffère grandement des anticipations. Pour trader avec succès sur les marchés financiers il est important de savoir quels sont les indicateurs macroéconomiques qui peuvent influencer le marché et par conséquent les transactions des traders. De nombreux traders tentent d’analyser le Calendrier Macroéconomique pour les semaines à venir afin de définir quand la volatilité sur le marché est susceptible d’augmenter et la manière dont ils peuvent gérer leurs transactions sur cette approche de Gestion du Risque.

Le Calendrier Macroéconomique n’est pas uniquement disponible sur notre site www.xtb.com/fr mais également sur notre plateforme xStation. Sur le calendrier disponible sur xStation, les traders peuvent trouver l’ensemble des données macroéconomique attendues pour les semaines à venir, mais également leur importance et la manière dont ils peuvent impacter le marché. Les données qui figurent en rouge illustrent les données les plus importantes, celles en orange les données d’importance moyenne et celles en blanc indiquent une importance modérée. Parmis les indicateurs macroéconomiques majeurs vous pouvez retenir: Les Non Farm Payrolls (NFP)

L’Indice des Prix à la Consommation - Consumer Price Index (CPI)

Décisions sur les taux d'Intérêts

La Production Industrielle

Le PIB (Produit Intérieur Brut) Les traders doivent tenir compte des changements de conditions de marché en provenance de la diffusion d’indicateurs macroéconomique. Un bon exemple avec la crise du crédit de 2007 aux Etats-Unis, qui est la résultante de la bulle immobilière. Après cette crise majeure pour le pays il est certain que les analystes doivent suivre attentivement les indicateurs macroéconomique qui sont corrélés au marché immobilier tel que “New Home Sales”, “Existing Home Sales” et “Housing Sales”.

