xStation 5 : Analyse technique

Temps de lecture: 3 minute(s)

Pour les analyses techniques, le graphique est l’outil le plus important quand on prend des décisions de trading.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Cette leçon vous apprendra: Les indicateurs techniques les plus populaires.

Quels sont les indicateurs techniques disponibles sur la plateforme xStation 5 ?

Comment analyser le marché avec la plus avancée de nos plateformes ? Pour les analyses techniques, le graphique est l’outil le plus important quand on prend des décisions de trading. C’est pourquoi il est très important que vous personnalisiez votre plateforme de trading pour qu’elle se plie sur votre style et vos préférences. Les outils de l’analyse techniques / la personnalisation de la barre d’outils xStation 5 a une gamme large d’outils d’analyse du graphique pour que vous puissiez construire une stratégie de trading avancée. Les outils suivants sont disponibles: Plus de 34 indicateurs

Lignes de tendances et autres

Canal équidistant

Formes

Les outils Fibonacci

La fourche d’Andrew

Speedline

Le ventilateur Gann

Étiquettes

Les outils des vagues d’Elliott

La formation harmonique (XABCD)

Comparaison des graphiques Vous pouvez trouver ces outils dans la barre d’outils placée dans la partie gauche du graphique. En plus, vous pouvez personnaliser la barre d’outils en fonction de vos besoins, en mettant que les outils analytiques que vous utilisez. Pour ajuster la barre d’outils clic droit sur elle et choisissez ‘Personnalisez la barre d’outils’. La fenêtre de personnalisation va apparaitre. Ici vous pouvez marquer / démarquer les outils que vous voulez accéder rapidement. Pour trouver tous les outils disponibles, déroulez simplement la fenêtre “Personnalisation” et cochez ce qui vous intéresse et confirmez en cliquant Appliquez. Votre barre d’outils personnalisée est prête. Voyons maintenant les plus populaires. La croix La croix vous permet de surveiller le graphique choisi plus attentivement et d’analyser les éléments comme ouverts, fermés, le prix maximum, minimum à un certain intervalle de temps. La croix vous permet de mesurer la longueur du mouvement en pips ou temps et voir combien de bougies le mouvement de prix a duré. Tenez simplement appuyé le bouton gauche de la souris et déplacez la croix. Lignes et canaux Ceux-ci vous permettent de faire votre analyse et ce que vous pensez qu’il va arriver en termes de lignes de tendance et canaux. C’est un des outils les plus élémentaires de l’analyse technique, mais aussi un des plus populaires. Il vous permet de souligner les tendances ascendantes et descendantes en les appliquant aux plus élevé et respectivement le plus bas des prix. La fourchette d’Andrew Pour les traders plus avertis, la fourchette d’Andrew est un outil populaire pour indiquer de niveaux possible de support et de résistance. La ligne de régression C’est une ligne simple qui estime le mieux tous les points individuels de données. La régression est souvent utilisée pour déterminer le nombre des facteurs spécifiques qui influencent les mouvements de prix d’un actif. Le retracement Fibonacci C’est un outil puissant, populaire qui souligne les possibles niveaux de retracement du mouvement de prix original d’un marché. Les retracements Fibonacci utilisent des lignes horizontales pour indiquer les zones de support ou résistance à des niveaux clefs. Les vagues d’Elliott Un principe clef lié à cet indicateur est que chaque action est suivie d’une réaction. Un mouvement de cinq vagues dans la direction de la tendance principale est suivi par trois vagues correctives (un mouvement 5-3). Un mouvement 5-3 complète un cycle – cela aide les traders à comprendre le comportement de certains marchés pendant certains intervalles de temps. Vous pouvez aussi utilisez des représentations graphiques simples pour analyser les graphiques : utilisez des flèches, rectangles, ellipses et triangles. En bas de la barre d’outils, vous avez l’option de mettre une étiquette texte ou une couche visible

pour mettre en évidence ce que vous voulez voir sur le graphique ou le comparer

à d’autres marchés. Vous pouvez voir des corrélations entre les instruments, mais rappelez-vous gardez vos graphique propres et compréhensibles pour que vous puissiez interpréter les opportunités facilement.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."