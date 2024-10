Comprendre les ETF : Comment fonctionnent-ils?

Temps de lecture: 15 minute(s)

La popularité des fonds négociés en bourse s'est accrue au fil des années et des décennies en raison de leurs caractéristiques spécifiques et de leur rentabilité. Mais tous ceux qui s'intéressent à l'investissement passif ou à l'investissement à long terme peuvent être curieux de connaître ces actifs financiers.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Les ETF sont simples et leurs mécanismes sont facilement assimilables en quelques minutes d'explication. Une compréhension approfondie des avantages et des inconvénients de chaque actif peut s'avérer cruciale pour l'élaboration d'une stratégie et d'un portefeuille. Concentrons-nous sur le fonctionnement des ETF. Dans cet article, vous apprendrez: Ce qu'est un ETF et quel est son fonctionnement ?

Avantages et inconvénients de l'investissement en ETF

Investir dans les ETF et les actions

Facteurs spécifiques à l'investissement dans les ETF

Comment investir dans les ETF ?

FAQ La popularité des fonds négociés en bourse s'est accrue au fil des années et des décennies en raison de leurs caractéristiques spécifiques et de leur rentabilité. Mais tous ceux qui s'intéressent à l'investissement passif ou à l'investissement à long terme peuvent être curieux de connaître ces actifs financiers. Vous recherchez une option d'investissement rentable, simple, flexible et diversifiée ? Les fonds négociés en bourse sont peut-être la solution. Nous allons examiner leur nature, leurs avantages, leurs risques potentiels et expliquer comment investir dans ces fonds. Voyons d'abord comment fonctionnent les ETF. Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des instruments d'investissement conçus pour reproduire la performance d'un fonds indiciel, d'un secteur, d'un métal précieux ou d'une matière première. Ils offrent une méthode rentable pour accéder à une gamme diversifiée de titres, ce qui en fait une alternative à l'achat d'actions individuelles ou de fonds indiciels. Les ETF sont donc construits pour suivre la performance des actifs sous-jacents, offrant aux investisseurs une exposition à différents marchés (marchés émergents, indices de Wall Street, etc.) et à des secteurs spécifiques tels que la technologie, la finance, la consommation discrétionnaire ou l'immobilier. Un ETF est un titre d'investissement qui peut être acheté et vendu sur les marchés boursiers exactement de la même manière que les actions. Le prix d'un ETF est déterminé par la valeur des actifs sous-jacents du fonds, appelée valeur nette d'inventaire (VNA). Les ETF consistent généralement en un portefeuille d'actions, d'obligations ou d'autres titres, diversifiés dans un seul fonds. Ils peuvent également être exposés à un seul secteur du marché, comme les soins de santé ou l'intelligence artificielle/les centres de données, ou à un seul actif, comme l'or ou l'argent adossé à des actifs physiques. Informations importantes sur les ETFs Les ETF les plus populaires des plus grands émetteurs tels que BlackRock, Vanguard et VanEck ont généralement des ratios de dépenses (TER) inférieurs.

La structure de détention (actifs et pourcentage), les coûts ou les performances passées d'un ETF doivent être très bien décrits et présentés sur son site web officiel.

Certains ETF ont une structure "active", ce qui signifie que l'ETF dispose d'un gestionnaire d'investissement ou d'une équipe d'analystes qui rééquilibrent le portefeuille et le gèrent activement. Ces ETF sont généralement plus chers (TER plus élevé).

D'autre part, les investisseurs ont accès à des ETF passifs, qui suivent un indice spécifique tel que le NASDAQ 100 ou le S&P 500, voire le cours de l'or au comptant.

Les ETF offrent des avantages en termes d'efficacité fiscale (les changements structurels dans chaque portefeuille d'ETF n'entraînent pas d'imposition).

En tant qu'actifs diversifiés, les ETF présentent un risque d'investissement plus faible en raison de la taille plus importante de leur portefeuille. Le prix à payer est un potentiel de hausse limité

Les risques potentiels associés à l'investissement dans les ETF comprennent le risque de marché, la volatilité et le risque de concentration.

Le portefeuille d'un ETF peut contenir des entreprises fortes et d'autres plus faibles, ce qui signifie que les très bonnes performances des positions fortes peuvent être limitées par des actions plus faibles.

En période de récession ou de marché baissier, tout ETF boursier peut y être vulnérable, en fonction des sentiments et du cycle de l'indice ou du secteur qu'il suit.

Les investisseurs ont accès à un large éventail de catégories d'actifs grâce aux ETF, qui comprennent des actions nationales et internationales, des obligations et des matières premières. Cet accès facilite la création d'un portefeuille d'investissement plus équilibré. La création d'un ETF implique un processus spécialisé avec des participants agréés (PA) qui négocient les actifs sous-jacents. Les participants agréés veillent à ce que les parts d'ETF soient disponibles pour la négociation et à ce que leur prix reflète fidèlement la performance de l'indice sous-jacent. Ce processus, connu sous le nom de création et de rachat, est essentiel pour aligner les prix des parts d'ETF sur la valeur nette d'inventaire des actifs sous-jacents. Avantages et inconvénients de l'investissement en ETF Les ETF présentent des avantages et des inconvénients, que nous décrivons ci-dessous afin d'aider les investisseurs éventuels à analyser leur potentiel et les risques qu'ils présentent. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et d'acquérir des connaissances, même si vous investissez de manière passive. Avantages Idéal pour les investissements passifs et à long terme.

Pour les débutants et les professionnels.

Faible barrière à l'entrée, frais réduits (TER) et grande liquidité.

Risque limité et possibilité de diversification du portefeuille.

En raison de la diversification, la volatilité peut être inférieure à celle des actions individuelles.

Possibilité d'investir dans un ensemble d'actifs tels que des indices, des obligations ou des matières premières.

L'investisseur peut être sûr que le fonds indiciel offre une performance identique à celle des indices boursiers, par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Inconvénients Peut ne pas convenir aux traders et aux investisseurs à court terme qui préfèrent un style d'investissement agressif.

Le risque plus faible est compensé par des rendements éventuellement plus faibles.

Le fonds négocié en bourse sélectionné par l'investisseur peut afficher des performances inférieures à celles des entreprises ou des indices les plus performants pendant les marchés haussiers.

La diversification ne garantit pas les rendements et peut également entraîner des pertes.

Dans un portefeuille, quelques fonds négociés en bourse peuvent gâcher la performance de ceux qui se portent bien.

Le portefeuille d'ETF peut être constitué d'actions d'entreprises faibles.

Une concentration excessive du capital dans des investissements passifs peut limiter les options d'allocation vers des actifs plus risqués (possibilité de rendements exceptionnels). Facteurs spécifiques de l'investissement dans les ETF Les ETF boursiers sont des instruments d'investissement qui reproduisent la performance d'un indice boursier particulier ou la performance d'actions individuelles. Ils fonctionnent en regroupant les fonds de nombreux investisseurs pour acquérir un portefeuille d'actions qui reflète étroitement la performance de l'indice ou des actions sous-jacentes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les ETF s'adressent aux investisseurs qui n'ont pas décidé d'acheter des actions d'une société spécifique, mais qui souhaitent avoir une exposition à long terme au marché boursier. Les ETF sont également un élément de base de tout portefeuille passif. Les investisseurs qui ne souhaitent pas analyser chaque entreprise séparément peuvent vouloir s'exposer à un secteur ou à un indice spécifique, sans disposer de connaissances professionnelles en matière d'évaluation des entreprises et d'analyse fondamentale. Mais il est faux de dire que l'investissement dans les ETF ne nécessite aucune connaissance. Comme pour tout investissement, les investisseurs en ETF doivent être conscients des risques et des opportunités. En outre, la recherche d'informations sur un ETF devrait faire partie du processus normal d'investissement. En général, les entreprises les plus performantes du marché boursier peuvent apporter aux investisseurs des rendements bien plus élevés que n'importe quel ETF, mais le problème est qu'il est vraiment difficile de trouver de belles entreprises et encore plus difficile de les "acheter" à des prix attractifs.

C'est pourquoi les investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché boursier à long terme peuvent choisir un ETF, qui leur garantit que tout cycle de marché haussier peut leur apporter des gains satisfaisants, même si ceux-ci ne seront jamais aussi élevés que les rendements des meilleures actions.

L'avenir est inconnu, mais historiquement, le marché boursier a permis aux investisseurs de réaliser des gains considérables. Les acteurs du marché extrapolent à partir du passé et s'attendent à ce que la tendance à l'expansion à long terme, associée aux politiques expansionnistes de la banque centrale, soutienne les actions. Dans le même temps, cette tendance à long terme ne peut être garantie et même pendant les marchés haussiers, nous avons connu des krachs et des corrections, lorsque les niveaux de panique suggéraient des points d'inflexion pour les actions - qui ne se sont finalement jamais produits. Principaux types d'ETF ETF actions

ETF sectoriels

ETF industriels

ETF obligataires

ETF matières premières

ETF effet de levier

ETF inversés ETF Obligataire Les ETF obligataires sont des instruments d'investissement qui offrent un revenu régulier aux investisseurs et suivent l'évolution des obligations sous-jacentes, telles que les obligations d'État ou les obligations d'entreprise. Ils englobent une gamme variée d'obligations, notamment des obligations d'État britanniques, américaines et européennes, des obligations d'entreprise à court et à long terme et des obligations à haut rendement (ou de pacotille). En général, les ETF obligataires augmentent lorsque le coût du crédit diminue (baisse des taux d'intérêt des banques centrales). ETF Matières premières Les ETF matières premières sont des instruments d'investissement qui allouent des fonds à des matières premières telles que le pétrole brut ou l'or. Certains émetteurs d'ETF de matières premières physiques, comme BlackRock iShares Gold Trust, achètent de l'or au nom des investisseurs et le détiennent physiquement, ce qui permet de soutenir l'ETF par une allocation directe de bouillon physique. ETF Sectoriels et Industriels Les ETF sectoriels se concentrent sur un secteur ou une industrie en particulier, offrant une exposition aux gains potentiels de cette industrie en reflétant la performance des sociétés opérant dans ce secteur. Ils peuvent servir d'outil de couverture pour atténuer les risques associés aux positions actuelles dans un secteur spécifique, offrant également une alternative stratégique aux investisseurs. Ces secteurs comprennent généralement la technologie (semi-conducteurs, centres de données, IA, robotique, etc.) ou des secteurs plus "traditionnels" tels que la banque, la vente au détail ou le commerce électronique. ETF Inversés et à Effet de levier Les ETF inversés sont conçus pour générer des profits à partir de la baisse des actions en les vendant à découvert, dans le but de tirer parti des baisses du marché. Ces ETF inversés n'utilisent pas de levier financier directement lié à l'ouverture de la position. Les ETF à effet de levier sont des instruments complètement différents, appelés dérivés, qui reflètent les prix d'un ETF spécifique, sans donner aux investisseurs une exposition en tant qu'actionnaire. Négocier des ETF CFD revient à parier sur des contrats dont le prix peut augmenter ou diminuer. Le principal risque associé aux ETF inversés et à effet de levier est le potentiel de pertes amplifiées, qui peuvent dépasser le capital initial investi.

ETF vs Fonds communs de placement Il est vrai que les ETF et les fonds communs de placement présentent des similitudes. Les principales différences résident dans la souplesse de négociation, les ratios de dépenses et l'efficacité fiscale. Regardez un peu cela. Flexibilité - Les ETF offrent la possibilité d'acheter et de vendre des ETF intrajournaliers à différents prix sur un marché boursier, ce qui permet de fixer les prix en temps réel et d'accroître la flexibilité des transactions puisque les ETF sont négociés tout au long de la journée. En revanche, les transactions sur les fonds communs de placement ne sont effectuées qu'une fois par jour au cours de clôture, ce qui peut limiter les options de négociation et l'influence sur les points d'entrée et de sortie.

- Les ETF offrent la possibilité d'acheter et de vendre des ETF intrajournaliers à différents prix sur un marché boursier, ce qui permet de fixer les prix en temps réel et d'accroître la flexibilité des transactions puisque les ETF sont négociés tout au long de la journée. En revanche, les transactions sur les fonds communs de placement ne sont effectuées qu'une fois par jour au cours de clôture, ce qui peut limiter les options de négociation et l'influence sur les points d'entrée et de sortie. Ratios de dépenses et frais - Les ETF ont généralement des frais de gestion moyens inférieurs à ceux des fonds communs de placement gérés activement. Cela est principalement dû à l'approche de gestion passive des ETF, qui consiste à répliquer un indice au lieu de choisir activement des positions, ce qui minimise les coûts de gestion et d'exploitation qui contribuent au ratio de dépenses.

- Les ETF ont généralement des frais de gestion moyens inférieurs à ceux des fonds communs de placement gérés activement. Cela est principalement dû à l'approche de gestion passive des ETF, qui consiste à répliquer un indice au lieu de choisir activement des positions, ce qui minimise les coûts de gestion et d'exploitation qui contribuent au ratio de dépenses. Efficacité fiscale - Les ETF sont conçus avec une structure qui permet généralement aux investisseurs de réduire l'impôt sur les plus-values. Les transactions sur les ETF s'effectuent par l'intermédiaire d'une bourse, ce qui permet aux investisseurs de contourner les conséquences fiscales liées aux transactions fréquentes inhérentes aux fonds communs de placement. Le processus d'investissement commence avant tout dans l'esprit de l'investisseur. En pratique, il s'agit de choisir le bon compte de courtage, de trouver le bon ETF pour poursuivre une stratégie ou un objectif particulier, et enfin d'exécuter l'ordre et de s'en tenir au plan. Avant qu'un investisseur ne décide d'ouvrir un compte d'investissement, il doit définir soigneusement ses objectifs et analyser sa situation financière spécifique en tenant compte de son âge, de ses crédits, de ses emprunts et de ses dépenses.

Investir trop dans un marché financier volatile peut entraîner un stress et des pertes supplémentaires.

Acquérir des connaissances et de l'expérience sans risquer de perdre un capital important est la bonne façon de tester les possibilités du marché financier, y compris les ETF.

Quiconque entreprend un investissement doit savoir exactement pourquoi il le fait et pour quelle raison il achète ce fonds ETF particulier. Ouverture d'un compte de trading La première étape consiste à choisir une plateforme de trading qui offre une large gamme d'ETF, des frais peu élevés et une plateforme d'investissement conviviale et fiable. Pour ouvrir un compte de courtage, il faut choisir un broker qui propose des services d'ETF, compléter et réussir la procédure d'enregistrement, approvisionner le compte et commencer à investir dans les ETF. Sélectionner les ETF Une fois le compte de courtage ouvert, l'étape suivante consiste à rechercher et à sélectionner les ETF appropriés. Les facteurs à prendre en compte sont les suivants Allocation du portefeuille

Comprendre sa stratégie et sa structure

Valeur totale des actifs

Le ratio de dépenses (TER)

La diversification

La liquidité

Les coûts de transaction

Performance historique Élaborez une stratégie de négociation qui corresponde à vos objectifs d'investissement, à votre tolérance au risque et à votre horizon temporel. La méthode des achats périodiques par sommes fixes, qui consiste à répartir les coûts d'investissement sur une période donnée, est une stratégie de négociation recommandée pour les investisseurs débutants. Moins c'est cher, mieux c'est ? Prenez en compte le ratio de dépenses de l'ETF, qui reflète les coûts de gestion et d'exploitation. Un ratio de dépenses élevé peut diminuer le taux de rendement global de l'investissement.

Risques de diversification et de concentration Évaluer les risques de diversification et de concentration de l'ETF afin de garantir un portefeuille équilibré. La diversification permet de réduire les risques en répartissant les investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs ou industries. Coûts de liquidité et de transaction Évaluez la liquidité de l'ETF et les coûts de transaction, qui peuvent avoir un impact sur les rendements globaux. Un ETF bien structuré, dont les actifs sous-jacents sont liquides, peut répondre efficacement aux changements de la demande du marché, ce qui garantit aux investisseurs une expérience de trading efficace. Performances historiques Examinez les performances historiques de l'ETF pour évaluer son potentiel de rendement futur. Les performances passées ne sont pas toujours indicatives de l'avenir d'un ETF, mais il est important de vérifier si un ETF reflète réellement les performances d'un secteur ou d'un indice spécifique. Si un ETF sous-performe d'autres ETF du même secteur, cela peut être un signal d'alarme indiquant que le portefeuille ou le gestionnaire de l'action en question est faible (ou les deux). Les ETF offrent des avantages en termes de diversification en permettant aux investisseurs d'accéder à un large éventail d'actifs sous-jacents, atténuant ainsi le risque associé à la détention d'actions individuelles. Cette diversification entre différents actifs renforce la sécurité globale d'un ETF par rapport à un investissement dans des actions individuelles. Des coûts inférieurs à ceux des fonds de gestion active Evaluer son potentiel de rendement futur. Les performances passées ne sont pas toujours indicatives de l'avenir d'un ETF, mais il est important de vérifier si un ETF reflète réellement les performances d'un secteur ou d'un indice spécifique. Si un ETF sous-performe d'autres ETF du même secteur, cela peut être un signal d'alarme indiquant que le portefeuille ou le gestionnaire de l'action en question est faible (ou les deux).

Les ETF offrent des avantages en termes de diversification en permettant aux investisseurs d'accéder à un large éventail d'actifs sous-jacents, atténuant ainsi le risque associé à la détention d'actions individuelles. Cette diversification entre différents actifs renforce la sécurité globale d'un ETF par rapport à un investissement dans des actions individuelles. Risque de marché et volatilité Si les ETF présentent de nombreux avantages, ils ne sont pas dénués de risques et d'inconvénients potentiels, notamment le risque de marché, la volatilité et le risque de concentration. Le risque de marché et la volatilité peuvent avoir un impact sur la valeur des ETF, en particulier dans des conditions de marché turbulentes. Un ETF bien structuré, dont les actifs sous-jacents sont liquides, peut répondre efficacement aux changements de la demande du marché, garantissant ainsi aux investisseurs une expérience de négociation efficace. Risque de concentration Le risque de concentration survient lorsqu'un ETF est fortement investi dans un secteur, une industrie ou un actif particulier, ce qui peut entraîner une sous-performance ou une volatilité accrue. Certains ETF construits à partir d'une centaine d'actions, mais dont seulement quelques entreprises représentent plus de 50 % de l'allocation du portefeuille, peuvent également être vulnérables à la valorisation de ces entreprises.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

FAQ Comment gagner de l'argent grâce aux ETF ? Un ETF permet aux investisseurs de gagner de l'argent en l'achetant et en le revendant à un prix plus élevé, ou grâce aux dividendes si l'ETF suit des actions à dividendes. Les revenus du fonds sont générés par les dividendes des actions ou les intérêts des obligations.

Comment fonctionnent les ETF en guise d'exemple ? Les ETF détiennent des titres proportionnellement à leur poids dans l'indice qu'ils suivent. Par exemple, si une société représente 7 % de l'indice, l'ETF détiendra 7 % de ses actifs dans les actions de cette société. Cela permet aux investisseurs de s'exposer à l'ensemble d'un indice par le biais d'une seule position. Les ETF sont-ils adaptés aux débutants ? Oui, les ETF sont intéressants pour les débutants, car ils constituent un moyen simple et diversifié d'investir sur le marché boursier avec moins de risques et d'inconvénients. En même temps, ces actifs sont également intéressants pour les professionnels. Sur le long terme, seuls quelques hedge funds et fonds d'investissement gérés activement ont un rendement annuel moyen comparable à celui du Nasdaq100 ou du S&P 500. Est-il judicieux de se contenter de l'investissement dans les ETF ? Oui, investir dans des ETF bien établis, tels que les ETF trackers FTSE 100 ou S&P 500, est un moyen intelligent et fiable de diversifier votre portefeuille avec des frais réduits et une négociation instantanée. Cela vaut vraiment la peine d'être envisagé pour tout investisseur. Quels sont les principaux avantages d'un investissement dans les ETF ? L'investissement dans les ETF offre des avantages tels que la diversification, la réduction des coûts et la flexibilité des transactions, ce qui en fait une option intéressante pour de nombreux investisseurs.

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."