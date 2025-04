Cardano Trading - Comment commencer à investir dans Cardano ?

Temps de lecture: 15 minute(s)

Cardano est connue comme une crypto « Ethereum-killer ». Certains experts pensent que cette crypto-monnaie a même le potentiel de dépasser l'Ethereum grâce à sa technologie de pointe.

Le marché des crypto-monnaies comprend plusieurs milliers de projets, chacun revendiquant de multiples usages et une technologie innovante. Cependant, parmi les plusieurs milliers de crypto-monnaies, il est probable que seule une petite proportion d’entre elles sera en mesure de trouver sa place sur le marché de demain. L'une des crypto-monnaies ayant gagné le plus de popularité parmi les investisseurs de détail et les institutions, c’est le Cardano (ADA).

La mission principale de la blockchain est de redéfinir la "confiance", en éliminant potentiellement les intermédiaires que les sociétés doivent reconnaître comme faisant autorité, tout en ayant une capacité limitée à les contrôler. Le prix des crypto-monnaies reflète en partie l’adoption des utilisateurs et la confiance des investisseurs vis-à-vis des solutions décentralisées bâties sur les blockchains.

Les développeurs de Cardano sont connus pour leur professionnalisme et leur implication dans leur projet dans la blockchain. La cryptomonnaie de référence de la blockchain Cardano, c’est l’ADA. Elle doit son nom à Ada Lovelace, un hommage à une mathématicienne ayant vécu au 19ème siècle et qui est considérée comme la première femme programmeuse de l'histoire. Cardano, selon la vision de son inventeur Charles Hoskinson, vise à être la blockchain la plus aboutie du marché et derrière chacune des « étapes » de son développement se trouvent des recherches scientifiques et plusieurs mois de tests.

En parallèle, des applications décentralisées, des projets issus du monde du Metaverse, des plateformes play-to-earn ou du marché NFT se développent sur la blockchain Cardano. Les créateurs s'assurent que la crypto-monnaie suit les nouvelles tendances sans négliger ses fondements technologiques. Cela a permis à la crypto-monnaie Cardano (ADA) d'atteindre le top 10 du marché, où elle se trouve depuis des années.

Dans cet article, nous expliquerons le fonctionnement de Cardano, ainsi que les différents cas d’utilisation de ce projet ambitieux. Nous essaierons également d’expliquer ce qui peut affecter le cours du prix du Cardano (ADA) et comment commencer à le trader.

Qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est une blockchain de troisième génération et son créateur est le programmeur Charles Hoskinson qui, avec Vitalik Buterin, a co-conçu Ethereum. Ces derniers ont décidé de suivre des chemins différents et Hoskinson a, par la suite, décidé de créer une crypto-monnaie selon sa vision, sans les défauts et les limites d'Ethereum (ETH). Ainsi en 2015, il a commencé à travailler sur Cardano, et la crypto-monnaie ADA est finalement arrivée sur le marché en 2017.

Cardano (ADA) faisait dès le début partie d'un groupe de crypto-monnaies connues sous le nom de "Ethereum killers", des projets censés détrôner la popularité croissante du token ETH grâce à des avantages technologiques. Les créateurs de Cardano ont nié à plusieurs reprises cette interprétation du projet, signalant que le marché de la crypto-monnaie est suffisamment vaste pour qu'Ethereum (ETH) et Cardano (ADA) coexistent et se complètent. Les créateurs de Cardano ont déjà prouvé leur capacité à affronter les révolutions technologiques et à en faire un succès. De ce fait, le modèle de validation du Proof-of-Stake a été appliqué avec succès précisément dans la blockchain Cardano.

Elle subit régulièrement des modifications dans le cadre de l'évolution de sa blockchain, au moyen de mises à jour qui mettent en œuvre d'autres améliorations avancées sur cette dernière. Chaque jalon porte le nom d'un poète ou d'un scientifique célèbre et à travers ces mises à jour, les créateurs de Cardano ont la volonté de mener une révolution à la fois sociale et financière dans les pays africains, grâce à la technologie blockchain. Leurs ambitions sont élevées, et cela se démontre une nouvelle fois par le fait, qu’à terme, Cardano a pour objectif de devenir la blockchain la plus efficace du marché avec 1 000 000 de transactions possibles par seconde grâce au protocole 'Hydra'.

Les fonctionnalités et cas d’utilisation de Cardano

La crypto-monnaie Cardano (ADA) fonctionne grâce aux recherches scientifiques et les preuves qui en découlent, permettant ainsi de progresser plus rapidement dans le développement de la technologie du token ADA et de la blockchain. L'un des principaux objectifs de cette dernière est de fournir des services financiers (apparentés ou même supérieurs aux services bancaires) aux individus non bancarisés vivant dans des pays pauvres ou en développement. Concernant les principales caractéristiques de la blockchain Cardano, nous pouvons en citer plusieurs :

Offre limitée

L'offre de Cardano est pré-limitée comme celle de Bitcoin, ce qui signifie qu'il viendra un moment où plus aucun nouveau token ADA ne sera créé. Le nombre total de tokens sera d'environ 45 milliards et il y a près de 35 milliards de tokens actuellement en circulation.

Modèle de validation des transactions “Proof of stake” eco-friendly

Cardano fonctionne sur le modèle de consensus “Proof of stake” Ouroboros, dont la mise en œuvre a été précédée par des recherches scientifiques avancées. Grâce à lui, Cardano consomme annuellement autant d'électricité qu'un parc de 300 ménages américains, tandis que la consommation d'électricité de Bitcoin est comparable à celle de l'Argentine, et celle d'Ethereum à des pays comme la Suisse.

Vitesse de traitement rapide des transactions

Le réseau Cardano est actuellement capable de traiter 250 transactions par seconde, mais ce chiffre devrait passer à 1 000 000 grâce au travail des développeurs sur les prochaines étapes de développement. En comparaison, Ethereum traite actuellement 15 transactions par seconde et Bitcoin environ 5 ;

Faibles coûts de transaction

Les frais dans le système Cardano dépendent de la taille de la transaction et du coût ADA par octet. Les coûts actuels sont de 0,16 ADA par transaction, soit environ 0,10 $.

Contrôle et développement décentralisés

Une supervision décentralisée est gérée par la Fondation Cardano, IOHK et EMURGO. Pour information, IOHK est particulièrement impliqué dans plusieurs projets technologiques et logiciels composant Cardano. Concernant EMURGO, il s’agit d’une entité commerciale mondiale qui se consacre à faire adopter Cardano dans les environnements professionnels en intégrant des entreprises. La Fondation Cardano accroît sa visibilité sur la scène mondiale, en développant notamment des opportunités d'application par le biais du marketing et du transfert de connaissances. De plus, la fondation s'engage auprès des régulateurs et des universités. La société promeut également l'éducation sur la technologie blockchain en menant des activités éducatives en Afrique, entre autres, en collaboration avec les régulateurs et les institutions universitaires. Grâce à cela, il utilise les dernières recherches scientifiques, qu'il essaie de mettre en œuvre dans sa blockchain.

Décentralisation et accès à des centaines d’applications décentralisées

Il existe actuellement plusieurs centaines d'applications décentralisées construites sur Cardano, qui permettent l'utilisation d'échanges DEX décentralisés, d'opérations financières ou même de prêts à l'intérieur même de la blockchain.

Contrats intelligents et nouvelles tendances

Grâce au langage de programmation Plutus sur Cardano, il est possible de construire des « contrats intelligents », qui sont des processus financiers avancés simplifiant et éliminant les risques et limites des transactions avec les banques ou en espèces. L'exploitation de contrats intelligents en ligne est possible depuis l'automne 2021, mais Cardano développe également des plateformes de play-to-earn comme Cardano Warriors et Dracards. Cardano a également sorti dans le cadre de la tendance Metaverse un jeu nommé Pavia, qui permet de se construire une identité numérique et de créer son propre avatar virtuel.

Mises à jour de Cardano

Le projet Cardano comporte 5 phases, dont l'objectif est de devenir une blockchain décentralisée complète utilisant des registres multi-actifs et des contrats intelligents. Toutes les phases portent le nom d'un personnage historique important. Cardano se situe actuellement juste après l'étape Gaugane (implémentant des « contrats intelligents ») :

Fondation (Byron)

Décentralisation (Shelley)

Contrats intelligents (Goguen)

Mise à l’échelle (Basho)

Gouvernance (Voltaire)

Cas d’utilisation de Cardano

La crypto-monnaie Cardano (ADA) a de nombreuses possibilités d’utilisation, d’exploitation, et certaines d'entre elles demeurent encore à découvrir. Elle s'est avérée être une technologie particulièrement efficace, notamment à travers des projets en Afrique où elle a aidé le secteur de l'éducation, entre autres. La solution en cours de construction avec Cardano, appelée Atala PRISM, créera des systèmes de tenue de registres à l'échelle nationale, surveillera les performances scolaires et stimulera le développement de l'éducation sur les réalisations qui seront enregistrées dans le système. Charles Hoskinson dit qu'en 2022, Cardano compte accroître son engagement en Afrique en mettant à la disposition des Africains des produits financiers avancés, comme par exemple des prêts. Ci-dessous, une liste non exhaustive des possibilités offertes par Cardano :

Automatisation des transactions financières par le biais de "contrats intelligents" sans risque et sans le soi-disant "facteur humain";

Rationalisation du processus d'échange de biens et de commerce dans les pays sous-développés ;

Gestion et traçabilité des profils d'identité numériques ;

Vérification et simplification des processus de collecte de données à partir de multiples sources ;

Contrôle du processus de production et de la traçabilité du produit, vérification de l'origine et de l'originalité du produit, amélioration du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement ;

Lutte contre divers types de contrefaçons et de fraudes ;

Plateformes play-to-earn pour gagner de l'argent en ligne en échangeant des biens ou des services virtuels ;

Identité numérique et "avatar" dans les places de marché virtuelles Metaverse et NFT (parcelles virtuelles, œuvres d'art, etc.)

Utilisation d’ordres à seuil de déclenchement avec Cardano

La blockchain Cardano est réputée pour sa scalabilité. Cependant, de nombreux investisseurs pointent du doigt le rythme d'évolution de cette blockchain, ces derniers étant principalement préoccupés par la cotation du token ADA. Si le prix de la crypto-monnaie ne suit pas la technologie de pointe et les ambitions des créateurs, le projet risque de rencontrer des embûches.

Bien sûr, l'avantage ici se matérialise par les instruments financiers CFD à effet de levier, qui permettent également de prendre des positions et de gagner sur les baisses de prix. Dès à présent, examinons plutôt ce qui pourrait potentiellement avoir un impact sur les mouvements de prix de Cardano.

Fin du marché baissier du Bitcoin

Le bitcoin a longtemps été considéré comme un indicateur de la santé du marché de la crypto-monnaie, et une augmentation de son prix aura tendance à influencer le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble. Le bitcoin étant considéré comme de l"or numérique", un approfondissement des baisses qui ont rythmé le marché baissier est peu probable. Par ailleurs, l'adoption des institutionnels ne cesse de croître, en atteste les services mis en place par des institutions telles que KPMG ou Wells Fargo, permettant l'accès à ce marché à leurs clients.

Demande institutionnelle

De nombreux projets cherchent à attirer l'attention d'investisseurs institutionnels. Cependant, pour que de telles institutions s'intéressent à un projet, ces crypto-monnaies doivent avoir des bases solides et prouver généralement leur position à travers leur performance sur le marché.

Évolution de la technologie blockchain

Le développement de la technologie est maintenant défendu par plusieurs des plus grandes entreprises technologiques du monde comme Nvidia ou Intel. Dans ce contexte positif, favorisé par les géants du numérique, l'adoption de la blockchain pourrait arriver plus rapidement que prévu par le marché. Cependant, les développements technologiques implémentés par certains projets sont souvent source de spéculation, entrainant des valorisations excessives pour certaines crypto-monnaies.

Tendance croissante du métaverse et du NFT

16% des Américains déclarent avoir déjà interagi avec des crypto-monnaies, que ce soit en les échangeant ou en y investissant. Dans le même temps, près de 3 % des Américains possèdent des NFT. Ce sont des tendances particulièrement appréciées des nouvelles générations, ce qui laisse à penser que l'adoption de masse ne sera possible que dans quelques années.

Adoption des « contrats intelligents »

La popularité croissante des contrats intelligents a le potentiel de métamorphoser la finance traditionnelle, tout en faisant office de socle pour le Web3.0. Cardano étant une blockchain de développement, orientée sur l'utilisation de ces contrats intelligents, elle pourrait attirer les fonds institutionnels, incitant l'arrivée d'investisseurs particuliers dans leur sillage.

Adoption de Cardano en Afrique

Les pays en voie de développement peuvent représenter des opportunités pour Cardano, qui pourra jouer un rôle particulier en provoquant une demande croissante pour la crypto-monnaie (qui est, après tout, est limitée en quantité). Dans le même temps, l'Afrique a désormais la population la plus jeune de tous les continents, montrant un intérêt pour les nouvelles technologies et l'évolution des modes de vie.

Victoire sur les concurrents de la crypto-monnaie

La crypto-monnaie a une concurrence redoutable, mais Charles Hoskinson est convaincu du succès de Cardano, qui résiderait dans le travail fondamental des créateurs et un développement lent, basé sur la recherche scientifique. Si l'industrie des crypto-actifs continue de croître, il est fort probable de voir de nouveaux projets prendre place dans le top10 des plus grosses capitalisations. Il est également possible de « détrôner » l'actuel roi des crypto-monnaies, le Bitcoin, qui sert principalement de réserve de valeur, sa blockchain étant axée sur la sécurité au détriment de la scalabilité et de l'évolutivité. Si les convictions des développeurs de Cardano se confirment, son token natif ADA pourrait s'imposer face à ses concurrents.

Risques

Les plus grands risques pour les projets de Cardano restent bien sûr :

La concurrence croissante (Ethereum, Luna, Solana, etc.)

Le renforcement de la réglementation sur les crypto-monnaies

L’activité en baisse sur la blockchain Cardano

La chute du prix du Bitcoin

Il convient de rappeler que le marché de la crypto-monnaie est encore fortement influencé par le sentiment général du marché et l'état de l'économie. Si les investisseurs ont peur, ils peuvent être réticents à engager des capitaux sur le marché des crypto-monnaies, ce qui se reflète dans la baisse des prix. Le bitcoin reste toujours la plus grande crypto-monnaie, lorsque le prix du Bitcoin baisse, l'ensemble du marché des crypto-monnaies le ressent encore plus.

Vous avez la possibilité de trader du Cardano (ADA) sur notre plateforme xStation en tant qu'instrument CFD.

Cardano (ADA) peut être considéré come un instrument spéculatif, soumis à une forte volatilité. Les CFD (contrat pour la différence) sur Cardano bénéficient d'un effet de levier afin de s'exposer à cette crypto-monnaie avec une fraction du capital nécessaire pour ouvrir une position. Ce type de contrat est un contrat financier qui paie la différence de prix du règlement entre les transactions ouvertes et fermées sans livraison physique des instruments négociés.

Le trading du Cardano (ADA) cible les traders et les spéculateurs qui ont un certain appétit pour le risque, car les fluctuations de prix sur le marché des crypto-monnaies sont très importantes, même sans effet de levier. Ce dernier donne aux traders une opportunité, mais il peut également entraîner des pertes plus importantes.

Les CFD de crypto-monnaie sur xStation vous offrent les avantages de zéro frais et commissions, de faibles spreads et d'un effet de levier. Les seuls coûts sont les points d'échange, qui sont ajoutés au résultat de la position ouverte tous les jours après minuit.

Grâce à l'effet de levier, le trading sur le prix Cardano ne nécessite qu'un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier de 1: 2 vous donne la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 $ avec seulement 5 000 $ de marge.

Trader du Cardano (ADA) en CFD vous donne une exposition au prix actuel du marché de la plus grande crypto-monnaie sans avoir besoin de créer un compte particulier sur une plateforme d’échanges de crypto-monnaies et sans méthodes compliquant les dépôts de fonds.

Le trading de CFD sur les crypto-monnaies Cardano vous donne également la possibilité d'ouvrir des positions à la vente afin de tirer profit de la baisse des prix. Cela vous permet d'adapter votre stratégie en cas d'une amélioration ou d'une dégradation soudaine du sentiment de marché. Nous fournissons également de nombreux indicateurs différents sur notre plateforme de trading tels que le RSI "Relative Strength Index", les retracements de Fibonacci et bien d'autres encore. Ces outils ont pour but de faciliter la prise de décision.

Traditionnellement, les exchanges sont favorisés par les investisseurs désireux de s'exposer aux crypto-monnaies. Cependant, les risques de piratage et de crise de liquidité sont un frein considérable pour les investisseurs particuliers.

Le prix de la cryptomonnaie Cardano (ADA)

Le marché de la crypto-monnaie est très instable et les prix des projets les plus prometteurs peuvent facilement changer de plusieurs dizaines de pour cent. C'est pourquoi le suivi des prix, et de leur fluctuation, est si important. Chez xStation, nous fournissons des cotations Cardano en temps réel, permettant un trading actif à toute heure du jour ou de la nuit.

Les plages horaires de trading du Cardano (ADA)

Qu'en est-il des heures de trading disponibles ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading du Cardano (ADA) est disponible 7 jours sur 7, 24h/24 et 7j/7 avec une maintenance le vendredi de 00h05 CET à 04h30 CET du vendredi soir au samedi. Le prix au comptant ne fluctue pas lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix changent constamment.

Bien sûr, le meilleur moment pour trader les crypto-monnaies Cardano sont les périodes de liquidité très élevées, lorsque la volatilité du marché est plus grande.

Lorsqu'il y a beaucoup de transactions sur le marché et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication de nouvelles importantes sur la crypto-monnaie, les réglementations, les communiqués de presse ou même la baisse ou la flambée du prix du Bitcoin.