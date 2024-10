Temps de lecture: 6 minute(s)

L'industrie du bovin est un secteur en plein essor d'un milliard de dollars avec une portée mondiale. L'élevage et la transformation du bœuf fournissent des emplois à des millions de personnes dans le monde, y compris des fournisseurs, des distributeurs et des détaillants. En raison de la croissance de la population mondiale et de l'augmentation générale de la richesse des habitants des pays en développement, la demande de bœuf pourrait augmenter à l'avenir. Cependant, il est important de se rappeler qu'investir dans ce secteur est très risqué car plusieurs facteurs, dont les conditions météorologiques et les maladies, peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de l'offre et de la demande de bovins.

Utilisation principale du bétail

Les bovins sont principalement élevés comme source de nourriture. Cependant, la viande et les produits laitiers ne sont que quelques-uns des produits dérivés du bétail vivant. Les sous produits de la production de viande bovine comprennent l'oléogélatine, l'huile et le bouillon extraits de la graisse de bœuf et utilisés dans la production de margarine, de gommes à mâcher, de viandes en conserve et de sucreries. La peau de bœuf est utilisée dans la fabrication de divers articles tels que les textiles, les brosses, les ballons de football, la base des pommades et les matériaux d'isolation. Les graisses et les acides gras de bœuf sont utilisés pour produire des huiles industrielles, des cosmétiques, des pesticides et des détergents. Les os, les cornes et les sabots servent à fabriquer des boutons, des touches de piano, des colles et des engrais.

Principaux producteurs de bétail

Les États-Unis sont de loin le premier producteur mondial de viande bovine, suivis par le Brésil, qui a fait l'objet de critiques massives en raison de l'expansion de son industrie bovine, qui a entraîné la déforestation de la forêt amazonienne et des incendies de forêt.

Il est surprenant de constater que l'Inde est l'un des principaux producteurs. La grande majorité des citoyens de ce pays ne consomment pas de bœuf pour des raisons religieuses. Néanmoins, les abattoirs traitent une très grande quantité d'animaux, en particulier des buffles d'eau, qui sont ensuite envoyés dans d'autres pays d'Asie et du Moyen-Orient, comme le Viêt Nam, l'Égypte, la Malaisie et l'Arabie saoudite.

La majeure partie de la production bovine se fait aux États-Unis, au Brésil et dans l'Union européenne. Les autres producteurs importants sont la Chine, l'Inde, l'Argentine et le Mexique. Source : Statista

Après les États-Unis, la Chine et le Brésil sont les deuxième et troisième plus gros consommateurs de viande bovine. La Chine, la Corée du Sud et la Russie constituent trois des cinq principaux importateurs mondiaux de viande bovine, tandis que le Brésil, les États-Unis et l'Australie en sont les principaux exportateurs. Source : Statista

Qu'est-ce qui influence le prix du bétail ?

Plusieurs facteurs influencent le marché du bétail, dont les plus importants sont les suivants :

- La demande de viande bovine dépend de la richesse des consommateurs, car ce type de viande est généralement plus cher que le porc ou la volaille. En période de croissance économique, la consommation de viande bovine augmente, tandis qu'en période de récession, de nombreux consommateurs se tournent vers des substituts de viande moins chers et les prix de la viande bovine baissent.

- Les prix des aliments pour animaux représentent la majeure partie des coûts de production. Les grands producteurs et négociants ont souvent recours à des couvertures dans lesquelles ils utilisent la relation entre les prix du bétail vivant et les céréales, par exemple le maïs. En général, ils s'attendent à une forte corrélation entre les prix des deux instruments. Cela a bien fonctionné depuis le début des années 2021, mais cette corrélation s'est affaiblie ces derniers jours en raison des craintes de récession. En outre, la hausse des prix du maïs peut parfois obliger les producteurs à mettre le bétail sur le marché prématurément. En période de récession économique, cela entraîne souvent une offre excédentaire qui fait encore baisser les prix.

Comparaison des prix du bétail et du maïs. Intervalle D1. Source : xStation5. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques.

Rapport de l' USDA - Le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA) publie chaque mois un rapport qui décrit les conditions actuelles du marché et les prévisions pour l'avenir et qui est souvent à l'origine d'importants mouvements de prix. Le rapport se concentre sur trois sections principales : Bovins et veaux à l'engrais - qui indique le nombre approximatif d'animaux qui seront transférés vers les abattoirs dans un avenir proche. Les sections relatives aux placements indiquent le nombre de bovins dans les parcs d'engraissement qui sont nourris de manière à produire une qualité "select" ou supérieure selon l'USDA. Enfin, la commercialisation indique combien de vaches ont été retirées des parcs d'engraissement pour être abattues.

Qu'est-ce qui fait du bétail une opportunité d'investissement intéressante ?

Protection contre l'inflation - en raison de l'inflation galopante, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté ces derniers temps et cette tendance devrait se poursuivre. C'est pourquoi certains négociants utilisent l'investissement dans le bétail pour se prémunir contre la perte de pouvoir d'achat.

Diversification - l'investissement dans le bétail permet aux investisseurs de diversifier une partie de leur portefeuille en le retirant des actions et des obligations et en allouant des fonds au marché des matières premières.

L'augmentation de la demande des pays en développement, et notamment de la Chine, pourrait faire grimper les prix, mais cela dépendra en grande partie de la croissance mondiale. Même sans la Chine, il ne faut pas oublier que la population mondiale a augmenté de façon exponentielle et que la concurrence pour la nourriture continuera à peser sur les fondamentaux du bétail et d'autres aliments lorsque des pénuries d'approvisionnement apparaîtront.

Toutefois, les investisseurs doivent également tenir compte des risques potentiels. Comme le montre l'histoire, la récession mondiale a souvent un impact négatif sur la demande de viande

bovine et sur ses prix. En outre, de nombreux consommateurs souhaitent

suivre les tendances nutritionnelles mondiales et adopter un régime végétarien ou végétalien ou limiter dans une large mesure leur consommation de viande. Certains activistes ont également souligné que la production de viande bovine est fortement consommatrice d'énergie et qu'elle peut avoir un impact négatif sur notre environnement. En outre, les prix pourraient chuter en cas de retour de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également connue sous le nom de maladie de la vache folle.

Les investisseurs ont plusieurs possibilités d'investir dans le bétail, notamment les actions, les ETF et les contrats à terme. Toutefois, les contrats de différence (CFD) sont le moyen le plus populaire d'accéder à ce marché. Cet instrument financier est désormais disponible sur XTB sous le ticket CATTLE et permet de spéculer sur le prix du bœuf sans posséder les actifs sous jacents. Toutefois, le client devra d'abord passer un test d'adéquation, qui permet d'évaluer s'il possède les connaissances et l'expérience appropriées pour investir dans les CFD. La possibilité de prendre des positions longues (ordre d'achat) ou courtes (ordre de vente), combinée à l'utilisation du mécanisme de l'effet de levier financier, fait de ces types de contrats l'un des types de négociation les plus flexibles et les plus populaires sur les marchés financiers. Il faut toutefois être conscient que les CFD sont des instruments complexes et qu'ils comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier.

Résumé

Le marché du bétail constitue une opportunité d'investissement intéressante, d'autant plus que la population mondiale augmente rapidement et que la demande de viande bovine est donc susceptible de croître. Il peut également offrir une certaine protection contre l'inflation et constitue un excellent moyen de diversifier votre portefeuille. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il peut être extrêmement volatil car la majorité des participants sont des acteurs du secteur qui cherchent à se couvrir et à sécuriser les prix, ce qui attire souvent de nombreux spéculateurs.