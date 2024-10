Trading du Soja – Comment investir dans le soja, et l’huile de soja ?

Le soja est cultivé en Asie de l'Est depuis plus de 5 000 ans, mais il n'est arrivé en Europe qu'au XVIIIe siècle et s'est depuis lors fait un nom dans le monde entier en tant que source importante d'huile et de protéines. Cette denrée est utilisée pour créer de nombreux autres produits alimentaires, tels que le tofu, le tempeh, le shoyu, le miso et le lait de soja. La plupart des graines de soja servent à extraire l'huile utilisée à des fins culinaires. Le tourteau de soja restant après l'extraction est utilisé comme aliment pour le bétail. Un tiers du soja mondial est produit aux États-Unis, tandis que 37 % est exporté. Le soja est devenu l'aliment de base de nombreux pays.

Aperçu du marché du soja Le marché mondial du soja a connu une croissance rapide au cours des dernières années et, compte tenu de la demande croissante, en particulier dans les pays en développement, et de l'utilisation généralisée, il y a de fortes chances que cette tendance se poursuive dans les années à venir. Selon les données de Transparency Market Research, le marché mondial du soja atteindra 215,746 milliards de dollars en 2025. Les habitants de nombreux pays en développement décideront probablement de modifier leurs anciennes habitudes alimentaires dans le cadre de l'amélioration de leur niveau de vie. Cela pourrait se traduire par une augmentation de la consommation de viande et une plus grande popularité des aliments sains Le marché du soja pourrait bénéficier de ces deux tendances, car les graines sont utilisées comme un ingrédient populaire dans l'alimentation du bétail et sont également connues pour leurs effets bénéfiques sur la santé. En outre, l'offre peut également être influencée par les tendances du changement climatique qui affectent les schémas météorologiques et la production de soja et d'autres cultures. La plupart des gens pensent que le soja est principalement utilisé pour la production alimentaire, surtout dans les pays asiatiques, mais les trois quarts du soja sont en fait utilisés pour l'alimentation animale. En outre, le soja est utilisé dans plusieurs autres secteurs : Huile - environ 18 % des graines de soja sont transformées en huile, qui est souvent utilisée comme ingrédient dans de nombreux plats et comme huile de cuisson. Une fois l'huile extraite, la farine de soja restante est utilisée comme aliment pour animaux. L'huile de soja est la deuxième huile végétale la plus consommée (après l'huile de palme). SOYOIL CFD est un nouvel instrument disponible sur la plateforme xStation. L'huile de soja est le deuxième type d'huile végétale le plus consommé. Source : Statista. Biocarburants - environ 2 % des graines de soja sont utilisées pour produire des biocarburants. Dans ce segment, la popularité du soja continue de céder au maïs, mais l'intérêt des producteurs augmente d'année en année.

Crayons - pour la production de crayons ordinaires, on utilise du pétrole, alors que les crayons de soja sont un substitut non toxique.

Autres utilisations - les graines de soja sont également utilisées dans la production de bougies, de panneaux de particules, de biocomposites, de carcasses, de lubrifiants, de mousses et d'autres produits. Principaux producteurs et consommateurs Au niveau mondial, 80 % de la production annuelle provient de trois pays. Les États-Unis sont le plus grand producteur, avec une production annuelle d'environ 108 millions de tonnes, soit un tiers de l'offre mondiale. Le Brésil arrive en deuxième position, avec une production d'environ 87 millions de tonnes par an, et l'Argentine en troisième position, avec environ 53 millions de tonnes métriques produites chaque année. Les autres producteurs importants sont la Chine, l'Inde, le Paraguay, le Canada, le Mexique et l'UE. La Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Argentine sont les principaux producteurs et consommateurs d'huile de soja. Source : Ministère de l'Agriculture USDA Qu'est-ce qui pourrait faire varier le prix du soja ? Dollar américain - comme pour de nombreuses autres matières premières, les prix du soja sont exprimés en dollars américains, de sorte que toute fluctuation du billet vert peut avoir des répercussions importantes sur le prix du soja. En général, un dollar plus faible peut faire grimper les prix du soja, tandis qu'un dollar plus fort entraînera une baisse des prix.

Production américaine - les États-Unis étant un producteur et un exportateur majeur, tout trouble politique ou choc de l'offre causé par les conditions météorologiques peut avoir un impact significatif sur les chiffres de la production mondiale.

Huiles alternatives - le colza et l'huile de ricin sont les principaux concurrents de l'huile de soja. La disponibilité, la demande et les changements de prix de ces autres huiles ont souvent un impact sur les prix de l'huile de soja.

Demande des économies émergentes - des pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine, dont la population augmente fortement, sont contraints d'importer davantage de soja. Cela peut entraîner une augmentation du prix des produits à base de soja si l'offre reste au même niveau pendant de longues périodes.

Subventions à l'éthanol - Afin d'augmenter la production d'éthanol, le gouvernement américain incite les agriculteurs américains à consacrer des surfaces au maïs. Si ces subventions cessent, davantage d'agriculteurs pourraient se tourner vers la culture du soja. Cela augmenterait l'offre et exercerait une pression sur le prix du soja. Données économiques qui influencent les prix du soja Le rapport WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimate) de l'USDA fournit une analyse complète du marché du soja, qui contribue souvent à d'importantes fluctuations de prix.

Le rapport USDA Prospective Plantings indique le nombre d'acres dans le Midwest américain qui seront plantés en maïs ou en soja.

Les rapports sur les stocks de céréales sont publiés quatre fois par an par le National Agricultural Statistics Service (NASS) et fournissent des informations actualisées sur les stocks de soja et d'autres céréales et oléagineux importants en fonction de leur état et de leur position (stockage à la ferme ou hors de la ferme).

Le Crop Production Report est publié tous les mois et contient des données sur la production agricole aux États-Unis, notamment sur les superficies cultivées, les superficies récoltées et les rendements. Le rapport contient également un résumé météorologique mensuel, un résumé agricole mensuel et une analyse des précipitations et du degré d'écart par rapport à la carte des précipitations normales pour le mois. Les investisseurs ont plusieurs possibilités d'investir sur le marché du soja, notamment les actions, les CFD, les ETF, les contrats à terme et les options sur le soja. Le prix du soja est fortement corrélé à celui d'autres matières premières agricoles, en particulier le maïs. Les deux céréales nécessitent des conditions de croissance similaires, de sorte que les agriculteurs commencent souvent la saison de plantation en choisissant de planter du maïs ou du soja. Il est utile de trouver le prix actuel des contrats à terme pour chaque céréale et de comparer l'"écart entre le maïs et le soja", c'est-à-dire le rapport entre le prix du maïs et le prix du soja. En outre, les négociants parient souvent sur le soja par rapport à d'autres matières premières agricoles par le biais d'opérations mixtes, dans lesquelles deux contrats à terme différents sur le soja sont simultanément achetés et vendus. Il convient également de rappeler que les conditions météorologiques ou les maladies peuvent avoir un impact significatif sur les cultures et entraînent souvent une volatilité accrue des prix. En outre, les investisseurs doivent être conscients des autres facteurs susceptibles d'affecter l'offre de soja, par exemple si les prix de la viande chutent, la demande d'alternatives à base de soja telles que le tofu peut également diminuer. En 2022, les agriculteurs américains prévoient de planter moins de maïs que de soja. Si cela se confirme, il s'agira de la troisième situation de ce type dans l'histoire, après 1983 et 2018. En 1983, le gouvernement américain a encouragé les agriculteurs à réduire les surfaces cultivées afin de soutenir les prix bas, tandis que 2018 a été marquée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Source : Bloomberg En 2022, le rapport entre le prix du soja et celui du maïs a chuté de manière significative mais est resté supérieur à 2,00 - un niveau qui, historiquement, a connu des renversements de tendance. Source : Bloomberg : Bloomberg Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Les marchés du SOYBEAN et du SOYOIL sont fortement corrélés. Toutefois, les prix du soja ont tendance à être plus volatils que ceux de l'huile de soja. Source : xStation5 Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Résumé Le marché du soja a récemment connu des hausses spectaculaires et de nombreux facteurs indiquent que cette tendance pourrait se poursuivre à l'avenir, compte tenu de l'utilisation de cette céréale dans de nombreux domaines. L'huile de soja semble particulièrement intéressante, car sa popularité augmente chaque année, ce qui en fait une opportunité d'investissement intéressante. XTB permet d'accéder à ces deux marchés. La façon d'obtenir une exposition au soja est de négocier des CFDs SOYBEAN ou SOYOIL. Les contrats sur la différence sont des instruments qui présentent de nombreuses caractéristiques intéressantes, ce qui rend ce produit unique : - Produits dérivés dont le prix est basé sur le prix d'un instrument de base - A effet de levier - Permettent d'investir à la fois sur les prix à la hausse et sur les prix à la baisse La possibilité de prendre des positions longues (ordre d'achat) ou courtes (ordre de vente), combinée à l'utilisation du mécanisme de l'effet de levier financier, fait de ces types de contrats l'un des types de transactions les plus flexibles et les plus populaires sur les marchés financiers. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces marchés ont tendance à être très volatils, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses lorsque les marchés évoluent en votre défaveur. Par exemple, si vous pensez que le prix du soja va baisser, il vous suffit de prendre une position courte sur les CFDs sur le soja et vos bénéfices augmenteront en fonction de la baisse du prix en dessous de votre niveau d'ouverture. En revanche, si le prix augmente réellement, vous subirez une perte pour chaque hausse de prix. Le montant de vos gains ou de vos pertes dépend de la taille de votre position (taille du lot) et de l'ampleur du mouvement du prix du marché. L'inconvénient principal, et de loin le plus important, de la négociation de CFD est le risque de pertes importantes au-delà de la valeur initiale du contrat. Il convient donc de bien comprendre ces instruments et de mettre en place un système de gestion des risques adéquat afin d'éviter les pertes importantes. Pour en savoir plus sur la négociation des CFD : Négocier les CFD en 11 étapes ?

