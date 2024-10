"Investissement vert" - comment investir dans un avenir plus durable ?

Temps de lecture: 20 minute(s)

L'investissement vert est une tendance mondiale croissante. De plus en plus de pays et de fonds d'investissement durables choisissent de s'y associer. Les investissements dans les énergies vertes peuvent intéresser les personnes soucieuses de l'environnement qui souhaitent soutenir cette tendance tout en en tirant des revenus. Dans ce guide du débutant, nous allons explorer ce que signifient les investissements verts, quels types d'investissements verts sont disponibles chez XTB et comment choisir la bonne option d'investissement. Nous examinerons également l'impact de ces investissements. Si vous souhaitez investir dans des sociétés d'énergie verte, des ETF ou simplement négocier des CFD, continuez à lire !

Qu'est-ce qu'un investissement durable ?

Les investissements verts désignent les instruments financiers qui soutiennent des projets respectueux de l'environnement. Ce terme désigne principalement les actions d'entreprises telles que Tesla ou FirstSolar et les ETF qui soutiennent la transition énergétique d'une manière ou d'une autre. Leurs activités peuvent inclure, par exemple :

les sources d'énergie propres et renouvelables (solaire, éolienne, hydrogène ou uranium)

l'agriculture durable

les transports verts (voitures électriques).

Les investisseurs peuvent donc commencer à investir dans le vert en achetant des actions d'entreprises qui participent à cette tendance. Ils peuvent également choisir des actions d'entreprises qui prêtent attention à l'ESG et considèrent les questions écologiques comme très importantes pour leurs activités. De nombreuses banques et fonds d'investissement, dont le plus grand fonds d'investissement au monde, BlackRock, prêtent désormais attention aux politiques des entreprises en la matière. Certaines entreprises ne peuvent pas compter sur la participation étrangère des investisseurs si elles n'ont pas une politique environnementale appropriée. Les entreprises sont donc analysées sous l'angle de ce que l'on appelle la gouvernance environnementale et sociale (ESG).

Cette tendance à l'investissement ESG peut être attrayante pour les investisseurs qui y voient une valeur éthique supplémentaire. Les investissements verts ont connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Cette tendance devrait se poursuivre car les gens sont de plus en plus préoccupés par les effets du changement climatique sur la Terre. Toutefois, il est important de se rappeler que, comme toute autre opportunité d'investissement, les investissements verts comportent des risques. Nous y reviendrons plus loin dans cet article.

Définition de l'investissement vert

Nous savons donc déjà que les investissements dits "verts" font référence à des investissements responsables qui donnent la priorité à la durabilité environnementale et à la responsabilité sociale :

Il peut s'agir d'entreprises qui produisent de l'énergie propre, des produits respectueux de l'environnement ou des pratiques durables.

Les investissements verts donnent la priorité à la durabilité environnementale et à la responsabilité sociale, en tenant compte de l'impact à long terme sur la société et en offrant de bons rendements financiers.

Par rapport aux institutions traditionnelles, les investissements verts prennent en compte les impacts environnementaux et sociaux à long terme ainsi que les rendements financiers.

L'accent est mis sur l'investissement dans des entreprises bien notées sur le plan ESG, plutôt que de se concentrer uniquement sur les rendements à court terme.

De nombreuses institutions financières ont commencé à proposer divers produits d'investissement, par exemple des ETF, basés sur les investissements ESG et verts. Tout cela pour répondre à la demande croissante des investisseurs qui souhaitent investir de manière éthique et faire des bénéfices en participant à la tendance ESG ou, plus largement, aux voitures électriques et aux énergies renouvelables. XTB dispose d'une large gamme d'actions d'entreprises et d'ETF pour satisfaire même les plus grands fans d'investissements verts.

L’investissement durable chez XTB

Les investissements dans les énergies vertes peuvent en principe être divisés en deux catégories : les investissements dans les entreprises et les investissements dans les ETF. XTB permet d'investir dans les deux types d'actifs. Il offre aux investisseurs la possibilité de négocier des actions et des ETF sans commission, jusqu'à 100 000 EUR de transactions par mois (puis comm. 0,2 %, min. 10 EUR).

Et la possibilité d'acheter des actions dans des centaines de sociétés "vertes" cotées en bourse. Les investisseurs peuvent choisir des actions dans un large éventail de secteurs, de l'énergie éolienne à l'énergie nucléaire en passant par les investissements dans l'énergie solaire, l'eau ou l'hydrogène. Outre les sociétés cotées, la plateforme XTB comprend également des ETF clés et des actions de fonds verts et durables, connus pour leurs investissements ESG.

Énergie éolienne : Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Énergie solaire : First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE),

Nucléaire : Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Véhicules électrique : Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US)

Énergie Hydraulique : Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Water : American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Service public d'électricité : Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fonds d'investissement ESG : Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Le "scanner d'actions" intégré à la plateforme XTB peut faciliter l'analyse fondamentale des actions de milliers d'entreprises.

Il existe des entreprises vertes à croissance rapide comme Tesla (TSLA.US) ou First Solar (FLSR.US), mais il y a aussi des entreprises où la volatilité est généralement beaucoup plus faible, comme Linde ou American Water Works.

Les performances précédentes ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques.

ETFs (Exchange-Traded Funds) peuvent détenir en portefeuille quelques entreprises, des dizaines ou des centaines d'entreprises d'un secteur donné. Leur prix est le résultat d'une moyenne pondérée de toutes les actions des sociétés qu'ils suivent. Les ETF aident à construire un portefeuille diversifié et peuvent potentiellement réduire le risque d'investissement. Ils constituent également un choix d'investissement courant pour les investisseurs passifs. Le portefeuille exact de chaque ETF peut être vérifié sur son site web. Ils peuvent également suivre le cours de matières premières ou d'autres actifs sous-jacents. Chaque ETF peut vous permettre d'investir dans un autre secteur spécifique du marché.

ETFs: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK)

La plateforme XTB fournit également un « scanner ETF », qui permet leur sélection précise et un sous-log de la notation émise par Morningstar. Ici, vous pouvez rechercher vos fonds d'investissement verts ETF préférés.

Trading sur l’investissement durable

L’investissement dans des actions ou des ETF est principalement populaire parmi les investisseurs à long terme. Cependant, pour le trading actif à court terme, beaucoup utilisent des instruments CFD à effet de levier. Ils vous permettent également de gagner de l'argent sur la baisse du prix des actions ou des ETF grâce à ce que l'on appelle la vente à découvert. Avant de commencer à trader, familiarisez-vous avec le fonctionnement des contrats à effet de levier :

Les CFD sont plus risqués et intègrent un effet de levier. L'effet de levier peut à la fois multiplier les profits et exacerber les pertes sur les positions ;

Chez XTB, chaque trader peut trouver des dizaines de CFD sur le pétrole, le cuivre, le bitcoin ou les indices américains, mais aussi des CFD sur des actions de sociétés cotées ou des ETF ;

Les contrats CFD sur les actions et les ETF suivent les cours réels des actions, en temps réel

Ils sont utilisés uniquement pour spéculer sur les prix - un investisseur qui les négocie n'achète pas d'actions d'une société. Ils sont disponibles sur la plateforme XTB, sous les onglets "Stocks CFD" et "ETFs CFD".

Par exemple, si vous souhaitez investir 1 000 euros dans des actions d'une société dont les actions coûtent 100 euros, vous en achèterez 10. Mais si vous négociez des actions en CFD et que l'effet de levier attribué à ces actions est de 1:2, vous achèterez un contrat CFD pour 20 actions en investissant seulement 1 000 euros.

Ainsi, si le prix d'une action augmente de 60 euros, vous gagnerez plus car vous aurez deux fois plus de contrats que d'actions que vous pourrez acheter avec vos fonds. Mais si le prix baisse de 60 euros, vous perdrez également plus. Si vous souhaitez en savoir plus sur les instruments CFD, visitez notre plateforme éducative : Qu'est ce que le trading sur CFD.

Un exemple de négociation d'actions sur CFD

Chez XTB, les ETF sont également disponibles sous forme de CFD. Vous n'avez donc pas besoin de chercher des instruments complètement différents des actions pour commencer à négocier. Vous pouvez négocier des actions de sociétés "vertes" et des ETF. Prenons un exemple.

Un investisseur dispose de 2 500 euros et achète 10 actions Tesla (TSLA.US), au prix de 240 euros.

Si le prix augmente de 10 %, il gagnera 24 € sur chacune d'entre elles, ce qui lui donnera un bénéfice total d'environ 240 €. Si le prix baisse de 10 % depuis l'achat, l'investisseur enregistrera une perte de 240 €.

L'investisseur dispose de 2500 € et achète des CFD sur l'action Tesla (TSLA.US), au prix de 240 €. L'effet de levier est de 1:5. L'investisseur achètera donc 50 CFDs sur les actions Tesla.

Si le prix augmente de 10 %, l'investisseur gagnera 24 euros sur chacun des 50 contrats, soit un bénéfice de 1240 euros. Si le cours baisse de 10 %, l'investisseur subira une perte de 1 240 euros.

Si l'investisseur n'a pas d'autres fonds sur son compte que ceux investis dans les actions Tesla, cette situation peut impliquer un mécanisme de stop out automatique. Le niveau de marge s'approchera dangereusement des 50 % en dessous desquels la liquidation a lieu (sur les 2 500 euros détenus, l'investisseur a perdu près de la moitié, soit 1 240 euros). Voici la formule de calcul du niveau de marge - pour éviter le mécanisme de stop out, le niveau ne peut pas descendre en dessous de 50 %.

Pourquoi investir dans l'environnement ?

Les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables (éolienne, hydroélectrique, solaire) sont d'excellents exemples d'investissements verts. Elles contribuent à un environnement durable et écologique. Elles peuvent également offrir des rendements potentiels aux investisseurs qui accordent la priorité aux questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise). Pourquoi investir dans les énergies vertes ?

Investir dans les énergies vertes peut apporter de la croissance tout en maintenant l'aspect éthique de l'investissement

Investir dans l'énergie verte en achetant des actions dans des entreprises ou des fonds "écologiques" leur permet de développer leurs activités et de poursuivre la tendance mondiale.

Certaines de ces entreprises créent des solutions technologiques innovantes. Certaines entreprises sont essentielles au marché de l'énergie ou des services publics. Elles peuvent avoir un accès plus facile au capital - beaucoup d'entre elles peuvent compter sur le soutien du gouvernement et sur des notations institutionnelles positives.

L'innovation dans les technologies propres est également un domaine dans lequel les investisseurs peuvent trouver des opportunités entièrement nouvelles. Les jeunes pousses du marché des véhicules électriques, comme Fisker et Arrival, peuvent servir d'exemples d'innovations qui répondent à des problèmes environnementaux urgents tout en offrant un potentiel de croissance. Bien entendu, même dans le cas d'investissements ESG, il convient de se rappeler que toute innovation n'est pas forcément synonyme de profit et de réussite commerciale.

Les banques et autres institutions financières ont reconnu l'importance de ce type d'investissement et ont créé des produits qui répondent aux besoins et à l'imagination des investisseurs. Parmi ces produits, citons les ETF iShares de BlackRock ou les parts de fonds communs de placement. N'oubliez pas que l'investissement comporte toujours un risque. Le légendaire investisseur Howard Marks dit : "Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous achetez, mais ce que vous payez. C'est ce que vous payez. Cela signifie qu'un investisseur doit évaluer soigneusement le rapport entre le prix actuel de l'action et les fondamentaux et perspectives de l'entreprise.

Avantages des investissements dans les énergies vertes

En investissant dans des actions d'entreprises "vertes" ou dans des fonds axés sur l'ESG, les investisseurs contribuent à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble.

Potentiel de croissance et de rentabilité à long terme - les entreprises ayant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) peuvent être plus performantes à long terme en raison de la tendance mondiale aux solutions vertes.

Investir dans des entreprises vertes peut correspondre aux valeurs personnelles et à l'engagement en faveur du développement durable. Et avoir un impact positif sur les questions environnementales parce que chaque investisseur soutient l'entreprise dont il achète les actions.

Les investissements verts offrent la possibilité de soutenir des entreprises qui privilégient la responsabilité sociale tout en générant des rendements financiers.

Recherche d'opportunités d'investissements verts

Comprendre les différents types d'investissements verts, identifier les entreprises et les secteurs qui mettent l'accent sur le développement durable et évaluer les risques et les rendements potentiels des investissements verts sont des étapes cruciales dans la recherche d'opportunités d'investissements verts. Voici quelques conseils à garder à l'esprit :

Recherchez les évaluations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance)

Recherchez les rapports de durabilité des entreprises

Évaluation des risques et des rendements :

Analyser les tendances du marché

Prendre en compte les politiques gouvernementales affectant les investissements verts

En comprenant ces éléments clés de la recherche sur l'investissement vert, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions éclairées concernant votre portefeuille. N'oubliez pas que tout investissement comporte un risque inhérent ; cependant, un choix judicieux peut conduire à des gains financiers et, en fin de compte, à un impact positif sur l'environnement. Chaque entreprise a un modèle d'entreprise et des risques différents, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur des actions.

Risques et défis des investissements verts

Investir dans des actifs verts peut être une entreprise risquée en raison du manque de normalisation dans la mesure de la "verdure" et de l'incohérence des réglementations gouvernementales qui affectent les retours sur investissement. Il est donc difficile pour les investisseurs de déterminer quelles sont les entreprises réellement respectueuses de l'environnement. Le manque de capitaux ou le niveau élevé d'endettement de l'entreprise peuvent entraîner des pertes potentielles. En outre, investir dans des matières premières vertes telles que les sources d'énergie sans émission présente des risques de volatilité car elles dépendent fortement de la fluctuation des prix des matières premières.

Pour atténuer ces risques et défis liés aux investissements verts, il est essentiel de faire des recherches sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avant d'investir. Sur la plateforme XTB, le service de recherche couvre les nouvelles du marché tous les jours - vous pouvez vous en inspirer et toujours connaître les risques actuels du marché.

L'impact de vos investissements

Avec les investissements verts, votre argent investi peut avoir un impact positif significatif sur l'environnement. En investissant dans des entreprises qui privilégient l'investissement durable et la protection de l'environnement, les investisseurs peuvent contribuer à stimuler l'innovation vers des technologies et des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Cela permet de réduire les émissions de carbone, d'assainir l'air et l'eau et d'offrir une planète plus saine aux générations futures.

Investir dans des initiatives vertes présente également des avantages financiers. Les entreprises qui accordent la priorité au développement durable ont tendance à mieux résister aux perturbations du marché causées par les réglementations relatives au changement climatique ou par la pression publique en faveur d'une action environnementale. En outre, elles sont souvent en mesure d'attirer des consommateurs socialement conscients qui préfèrent les produits fabriqués par des entreprises respectueuses de l'environnement.

La demande de produits et de services durables ne cessant d'augmenter à l'échelle mondiale, on s'attend à ce que les rendements des investissements verts restent élevés au fil du temps, tout en contribuant de manière positive au bien-être de notre société et à l'atténuation des effets du changement climatique.

Impact sur l'environnement

Il est essentiel de réduire notre empreinte carbone pour protéger la planète. En investissant dans les énergies vertes et en réduisant les déchets, nous pouvons contribuer à un environnement plus sain pour tous. La promotion de pratiques durables telles que le recyclage et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables sont également des étapes clés vers un avenir plus vert.

La protection de la biodiversité est essentielle au maintien d'un écosystème sain. Investir dans des entreprises qui donnent la priorité aux efforts de conservation peut avoir un impact significatif sur la préservation des espèces menacées et de leurs habitats. En tant qu'investisseurs, nous avons le pouvoir de soutenir les entreprises qui privilégient la responsabilité envers l'environnement.

En réalisant des investissements verts, nous pouvons avoir un impact positif à la fois sur l'environnement et sur nos portefeuilles. Il est important de rechercher des entreprises qui correspondent à vos valeurs et d'investir dans celles qui font de réels progrès en matière de durabilité environnementale.

Impact social

L'amélioration de la santé des communautés est un impact social important des investissements verts. Les investissements dans les énergies renouvelables et les pratiques durables peuvent permettre d'assainir l'air, l'eau et le sol, tout en réduisant la prévalence des maladies causées par la pollution. Tout cela peut être qualifié d'investissement éthique ou d'investissement socialement responsable.

En outre, le fait de soutenir des pratiques commerciales éthiques par le biais d'investissements respectueux de l'environnement peut améliorer les conditions de travail des employés, contribuant ainsi à la santé globale de la communauté.

L'accès à une énergie propre est un autre aspect essentiel de l'impact social offert par les investissements verts. Investir dans des sources renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne permet non seulement de réduire les émissions de carbone, mais aussi de fournir aux communautés une source d'électricité fiable.

Cet accès permet aux individus de satisfaire leurs besoins fondamentaux, comme l'éclairage et la cuisine, tout en stimulant le développement économique par la création d'emplois. En fin de compte, les investissements verts ont un immense potentiel de création de changements sociaux positifs, tant au niveau local que mondial.

Pour résumé

Diversifier votre portefeuille d'investissement avec des placements verts n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement, mais peut également avoir un impact financier positif. En investissant dans des fonds et des entreprises respectueux de l'environnement, vous pouvez potentiellement réaliser des bénéfices à long terme tout en contribuant à des solutions durables pour notre planète.

En outre, l'inclusion d'investissements verts dans votre portefeuille peut attirer des investisseurs axés sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), qui accordent la priorité à la durabilité lorsqu'ils prennent leurs propres décisions d'investissement. Investir dans des actions vertes ou des actions liées aux énergies renouvelables peut offrir des rendements plus élevés que les investissements traditionnels. Les investissements verts offrent une stabilité face aux fluctuations du marché en raison de la demande croissante de produits et de services respectueux de l'environnement. L'inclusion d'actifs écologiques dans votre portefeuille permet de diversifier les risques en les répartissant entre différentes industries et différents secteurs.