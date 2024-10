Temps de lecture: 6 minute(s)

Les lean hogs sont un type d'instrument financier souvent utilisé pour spéculer ou couvrir le prix du porc et sont directement liés à l'industrie mondiale complexe du porc. Les porcs maigres sont des porcs qui ont atteint 120 kg, le poids minimum pour l'abattage. Ce processus prend généralement environ 6 mois. Le porc est la viande animale la plus populaire au monde et sa consommation annuelle dépasse les 100 millions de tonnes métriques. C'est pourquoi un nombre croissant d'investisseurs utilisent les porcs maigres pour s'exposer au secteur des matières premières et diversifier leurs portefeuilles. Désormais, XTB offre également un accès à ce marché.

Dans quels secteurs le porc est-il utilisé ?

La viande de porc est principalement utilisée comme source de nourriture, mais certaines parties des animaux sont également utilisées dans les secteurs pharmacologique et industriel. Les produits les plus fréquemment fabriqués sont : l'insuline, les œstrogènes, la cortisone, les cosmétiques, la colle, les gants et les chaussures en cuir.

Principaux producteurs

En 2021, la majeure partie de la viande de porc provenait de Chine, qui a produit plus de 40 millions de tonnes de cette denrée. L'Union européenne et les États-Unis sont les deuxième et troisième principaux producteurs. En 2020, la production mondiale de porc a dépassé les 100 millions de tonnes métriques.

La majeure partie de la production porcine se fait en Chine, dans l'UE et aux États-Unis. Les autres producteurs importants sont le Brésil, la Russie, le Canada, les Philippines, le Mexique, le Vietnam et la Corée du Sud. Source : Statista : Statista

Lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, de nombreux investisseurs consultent le rapport sur les porcs (Hogs and Pigs Report) qui est publié chaque trimestre et qui fournit des informations sur la récolte de porcs aux États-Unis, y compris les chiffres des stocks et les poids. En outre, les investisseurs peuvent trouver des informations sur les approvisionnements actuels et les approvisionnements prévus pour l'avenir. L'indice CME des porcs maigres est une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix des lean hogs ?

Plusieurs facteurs influencent le marché du porc, dont les plus importants sont les suivants :

Le prix des aliments pour animaux représente plus des deux tiers des coûts de production. Avant la pandémie, le prix de l'alimentation du bétail, en particulier le maïs, était négativement corrélé au prix des porcs maigres. Lorsque le prix du maïs a augmenté, les éleveurs ont souvent décidé de vendre leurs porcs alors qu'ils n'avaient pas encore atteint leur poids cible, afin d'économiser des coûts plus élevés. En conséquence, l'offre de porcs sur le marché était excédentaire. Toutefois, en raison des récentes perturbations macroéconomiques, cette corrélation s'est affaiblie.

Corrélation entre le prix du porc maigre et le prix du maïs (Source : xStation5). Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques.

Conditions météorologiques - les températures élevées, qui surviennent parfois à la fin de l'été et au début de l'automne, réduisent souvent l'activité des porcs et leur tendance à se reproduire. Il peut en résulter une baisse du nombre de naissances pendant les mois d'hiver et une hausse des prix l'été suivant en raison de la pénurie de l'offre.

La demande de la Chine - la deuxième économie mondiale est non seulement le principal producteur, mais aussi le principal consommateur de viande de porc, et représente environ 20 % des importations mondiales de viande de porc. Environ 54 % de la production totale de l'industrie chinoise de la viande est constituée de porc, qui est également le type de viande le plus populaire parmi les citoyens chinois. La demande de ce pays devrait augmenter à l'avenir, compte tenu de l'accroissement de sa population et de l'amélioration de son niveau de vie. D'autres pays en développement, comme le Mexique ou le Brésil, pourraient également accroître leur consommation de viande de porc à mesure que leurs économies se renforcent.

La production de porc en Chine est revenue à des niveaux supérieurs à ceux d'avant la pandémie. Source : Statista

Prix des autres substituts de la viande - de nos jours, la plupart des consommateurs ont un large accès à divers produits d'origine animale, à l'exception du porc, tels que la volaille, le bœuf et le poisson. Toutefois, lorsqu'ils choisissent des produits, la plupart des gens font attention aux prix. Ainsi, si les prix des porcs augmentent, ils peuvent être remplacés par d'autres produits, souvent plus sains. C'est pourquoi de nombreux éleveurs ont décidé de limiter la quantité d'antibiotiques administrés aux animaux et d'améliorer leur alimentation afin que le produit final soit plus sain. Il semble que les tendances alimentaires puissent affecter la demande et le prix du porc dans un avenir proche.

Pourquoi le porc représente-t-il une opportunité d'investissement intéressante ?

Protection contre l'inflation - en raison de l'inflation galopante, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté ces derniers temps et cette tendance devrait se poursuivre. C'est pourquoi l'investissement dans le porc est utilisé par certains négociants comme une couverture contre la perte de pouvoir d'achat.

Diversification - l'investissement dans le porc permet aux investisseurs de diversifier une partie de leur portefeuille en remplaçant les actions et les obligations par des fonds alloués au marché des matières premières.

L'augmentation de la demande de viande de porc en Chine pourrait faire grimper le prix des porcs maigres, mais cela dépendra en grande partie des performances de l'économie. Même sans la Chine, il ne faut pas oublier que la population mondiale a augmenté de façon exponentielle et que la concurrence pour la nourriture continuera à peser sur les fondamentaux du porc maigre et d'autres aliments lorsque des pénuries d'approvisionnement apparaîtront.

Les investisseurs ont plusieurs possibilités d'investir dans les porcs maigres, notamment les actions, les ETF et les contrats à terme. Toutefois, les contrats de différence (CFD) sont le moyen le plus populaire d'accéder à ce marché. Cet instrument financier est désormais disponible sur XTB sous le ticker LEANHOGS et permet de spéculer sur le prix des porcs maigres sans posséder les actifs sous-jacents. Toutefois, le client devra d'abord passer un test d'adéquation, qui permet d'évaluer s'il possède les connaissances et l'expérience appropriées pour investir dans les CFD. La possibilité de prendre des positions longues (ordre d'achat) ou courtes (ordre de vente), combinée à l'utilisation du mécanisme de l'effet de levier financier, fait de ces types de contrats l'un des types de négociation les plus flexibles et les plus populaires sur les marchés financiers. Il faut toutefois être conscient que les CFD sont des instruments complexes et qu'ils comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier.

Résumé

Le marché du porc constitue une opportunité d'investissement intéressante, d'autant plus que l'économie chinoise se développe et que la demande de viande de porc pourrait augmenter, notamment parce que le porc est un ingrédient clé de la cuisine chinoise. Il offre également une certaine protection contre l'inflation et constitue un excellent moyen de diversifier son portefeuille. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il peut être extrêmement volatil car la majorité des participants sont des acteurs de l'industrie porcine qui cherchent à se couvrir et à sécuriser les prix, ce qui attire souvent de nombreux spéculateurs.