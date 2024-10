Commencer le trading : les clés pour tout comprendre

Pour les débutants, commencer le trading peut sembler complexe et intimidant. Il faut dire que cette activité nécessite une compréhension poussée de nombreux concepts et une bonne appréhension des stratégies de trading. Pourtant, avec des informations fiables et une approche rigoureuse, il est possible d'obtenir de bons résultats.

Comprendre les bases du trading Avant de vous lancer dans l’aventure du trading, il est indispensable de maîtriser les fondamentaux. Qu’est-ce que le trading ? Cette activité financière attire de plus en plus de particuliers. Pourtant, avant de commencer le trading, il est important de bien comprendre son fonctionnement ainsi que les termes utilisés. Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers sur les marchés. Il peut concerner des paires de devises Forex (eur/usd, par exemple), des actions de sociétés, des ETFs, des matières premières, des indices, des crypto-monnaies, etc. En pratique, le trader place un capital sur une plateforme qui lui permet d’investir une somme à un instant T sur le cours d’un actif. Le placement peut être réalisé dans le sens de la vente, si le trader pense que la valeur de l’actif va baisser. Il peut également placer son argent dans le sens de l’achat, s’il anticipe une hausse. Quelles sont les différentes stratégies de trading ? Il existe différentes formes de trading en fonction de la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver votre position : Le scalping qui consiste à ouvrir et à fermer ses positions dans un laps de temps très réduit, en quelques minutes, voire quelques secondes ;

; Le day trading qui implique un placement sur plusieurs heures ou plusieurs jours ;

Le swing trading ou trading de position dont les trades peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Il s’agit donc d’un investissement sur le long terme. Les 3 questions à se poser avant de commencer le trading Pourquoi commencer le trading ? Votre réponse est sans doute la suivante : pour gagner de l’argent. C’est effectivement une motivation valable. Cependant, il est important d’affiner votre réflexion. Cherchez-vous à compléter vos revenus ou à faire du trading votre métier à plein temps ? Votre approche, ainsi que l’investissement en termes de capital et de temps, ne seront évidemment pas les mêmes. Il existe aussi d’autres raisons de commencer le trading. Certains sont tout simplement passionnés par les marchés financiers. D’autres souhaitent tester leurs capacités d’analyse et de résistance au stress. En fin de compte, tout dépend de vos envies et de vos objectifs. À quel âge commencer le trading ? Le monde du trading attire de nombreux jeunes. Bien sûr, pour investir de l’argent sur les marchés financiers, il faut être majeur. Si vous avez moins de 18 ans, vous allez donc devoir patienter encore un peu. Au-delà de cette exigence légale, il n'y a pas d'âge recommandé pour commencer le trading. Que vous ayez 20, 30 ou 60 ans, il est tout à fait possible d’apprendre à trader, d’ouvrir un compte et d’investir. Gardez toutefois en tête que le trading est une activité financière à risques. Elle requiert donc une bonne dose de maturité. Avec combien d’argent commencer le trading ? Aujourd’hui, un grand nombre de courtiers en ligne ne demandent pas de dépôt minimum pour ouvrir un compte de trading. Il est donc possible de commencer à trader même avec un capital de départ de quelques dizaines d’euros. Il n’existe pas de montant idéal. Vous pouvez donc investir 100 euros ou 10 000 euros. Tout dépend de vos ressources financières et de vos objectifs d’investissement. Mais dans tous les cas, conservez une ligne de conduite : investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. N’utilisez jamais les sommes dont vous avez besoin pour vivre, vous nourrir, payer votre loyer ou encore rembourser vos prêts. Se former au trading Pour réussir dans le trading, vous devez maîtriser un certain nombre d’éléments structurels et techniques. Vous devez être en mesure de lire et comprendre une analyse graphique et des indicateurs techniques, de passer des ordres, d’identifier des tendances, etc. Tout cela ne s’improvise pas ! Prenez le temps de vous former via des forums, des articles spécialisés, des webinaires ou encore des formations en ligne. Vous apprendrez notamment à élaborer un plan de trading. Cette feuille de route est le compagnon indispensable du trader débutant. Il comprend notamment : Les objectifs clairs et précis de vos trades, accompagnés d’un horizon de temps défini ;

Le marché ou les marchés sur lesquels vous souhaitez trader : chacun va nécessiter une stratégie différente ;

Les produits financiers : sur le Forex par exemple, vous devez sélectionner les paires de devises sur lesquelles vous souhaitez trader (euro/dollar américain, etc.) ;

L’unité de temps de votre trade (24 heures pour un day trader, par exemple) ;

Les informations à vérifier et les indicateurs indispensables à suivre pour vos trades ;

Vos résultats et vos sources d’amélioration. Votre plan doit également contenir la stratégie à mettre en œuvre. Il en existe plusieurs, chacune avec ses propres risques et ses avantages. Votre choix dépend de vos objectifs, de votre personnalité et de votre niveau d’expérience. Le trading de tendance consiste à identifier les tendances émergentes sur les marchés et à les suivre. C’est la stratégie la plus simple pour commencer le trading.

Le trading de range a pour objectif de profiter des mouvements de prix qui oscillent entre deux niveaux définis.

Le scalping vise à réaliser des petits profits sur des changements de prix minimes. Enfin, pour apprendre le trading, rien ne vaut la pratique ! Une fois les concepts bien maîtrisés, utilisez un compte démo avec de l’argent fictif pour vous entraîner. C’est un bon moyen d’acquérir de l’expérience, d’apprendre à utiliser les outils d’analyse et de tester vos plans de trading. N’oubliez pas que les performances passées ne garantissent en rien vos futurs résultats. Il sera donc toujours nécessaire d’ajuster votre stratégie. Choisir la bonne plateforme de trading Le choix de votre plateforme de trading est décisif. Elle doit être adaptée à votre profil et proposer : Une interface conviviale, intuitive et facile à utiliser ;

Des outils d’analyse performants ;

Des ressources éducatives ;

Un support joignable rapidement, réactif et compétent. Vérifiez également le coût lié à l’ouverture de votre compte et aux frais de transaction prélevés (spread, commission, retrait, etc.) Un dernier point important : assurez-vous que le courtier qui vous propose une plateforme pour investir soit contrôlé par les autorités compétentes, à savoir l'AMF et l'ACPR concernant la France. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) tient une liste des acteurs ayant fait l’objet d’une mise en garde. N’hésitez pas à y jeter un œil avant d’ouvrir un compte de trading sur une plateforme en ligne. Commencer le trading : quelles sont les erreurs à éviter ? Le trading est une activité à risque qui implique autant la technique que la psychologie. Ces deux aspects sont pourtant encore trop souvent mis de côté par les traders débutants. Négliger la gestion des risques La gestion des risques est un élément clé à bien appréhender avant de commencer le trading. Bien maîtrisée, elle vous permet de minimiser vos pertes potentielles. Cela implique : L’utilisation du stop loss : cet outil, proposé par la plupart des courtiers en ligne, vous permet de clôturer votre position sur un actif lorsque son prix atteint un certain niveau de perte.

Une bonne gestion de la taille des positions : par exemple, sur un marché volatile, il est important de réduire la taille de votre trade.

Une saine diversification : vous connaissez l’expression “il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier” ? Et bien, en matière de trading, cela n’a jamais été aussi vrai. Il est, en effet, essentiel de diversifier vos investissements en les répartissant sur plusieurs actifs et différents marchés. Ne pas tenir compte de la psychologie du trading Beaucoup de débutants négligent cet aspect. Il s’agit pourtant d’un élément clé à bien comprendre avant même de commencer le trading. Prenez le temps de bien analyser votre état d’esprit et vos réactions afin de maîtriser votre stress et votre enthousiasme. Pour y parvenir, vous devez suivre votre plan de trading à la lettre, sans vous laisser emporter par vos émotions. L’objectif est d’éviter toutes décisions impulsives et toutes prises de risques inconsidérées. Appuyez-vous également sur une routine, incluant la préparation de votre session de trading et un bilan systématique. Cette constante vous permettra de mettre en place une approche cohérente et réfléchie de vos trades. Vous savez maintenant comment commencer le trading. Apprenez à trader grâce au compte de démonstration XTB. C’est l’opportunité de vous familiariser avec la plateforme et d’accéder à plus de 6 400 instruments financiers. Avec XTB, vous êtes entre de bonnes mains.

