Comment investir dans les actions liées à l'IA ?

Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, l'internet a frappé l'imagination des investisseurs, déclenchant ce que l'on a appelé la bulle Internet. Près de 20 ans plus tard, les investisseurs sont à nouveau fascinés par la technologie perturbatrice de l'IA générative. Comment investir dans les actions du secteur de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle ne relève plus de la science-fiction. Depuis les écrans d'Hollywood, les algorithmes avancés ont connu une puissante évolution. Ils ont amélioré la productivité, accéléré l'analyse des données et surpris des centaines de millions de personnes par leurs capacités de génération de textes et d'images. En 2022, ChatGPT a été saluée comme l'application à la croissance la plus rapide au monde. Cette révolution se poursuit, l'IA continue de s'améliorer et les entreprises qui ont les moyens et les capacités de l'utiliser ont pris une place particulière dans l'esprit des investisseurs. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut l'utiliser, et les plus grandes entreprises technologiques du monde sont entrées dans la course pour atteindre des millions de consommateurs avec leurs produits : particuliers et entreprises. Comme les volants d'inertie d'un puissant mécanisme, les lois du marché ont déterminé les industries qui peuvent bénéficier de la tendance de l'IA. Dans ces secteurs, seules certaines des entreprises les mieux gérées et qui mettent en œuvre la technologie peuvent suivre la tendance. Qu'il s'agisse de l'informatique en nuage de Microsoft, des semi-conducteurs de Nvidia permettant une puissance de calcul croissante (et une IA plus avancée) ou des solutions de mise en réseau d'Arista Networks, les actions du secteur de l'IA ne manquent pas. Découvrons quelles sont les actions du secteur de l'IA qui ont tout à gagner de ce nouveau virage technologique amorcé au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle. Dans l'article qui suit, vous apprendrez pourquoi l'IA a fait son entrée sur les plus grandes places boursières du monde. Nous tenterons également d'identifier les entreprises qui peuvent en bénéficier.

Investir dans l'IA

L'intelligence artificielle est porteuse d'un changement économique et technologique fondamental. Bien entendu, ce changement, pour avoir lieu, doit être mis en œuvre non pas au niveau central (l'État), mais au niveau privé (les entreprises). Cela pourrait représenter une opportunité d'investissement potentielle, car beaucoup de ces entreprises sont cotées en bourse. Mais comme tout autre investissement, il comporte aussi des risques, tels qu'une évolution technologique perturbatrice ou un ralentissement économique important, qui peuvent limiter le catalyseur de l'IA pour les entreprises.

Ces entreprises mettent en œuvre l'IA et y travaillent, et en tireront des avantages directs et indirects (renforcement des avantages concurrentiels).

Cela ne signifie pas que ce sont, bien sûr, les seules sociétés et actions dignes d'intérêt. Cependant, il vaut certainement la peine d'envisager une exposition à la nouvelle tendance perturbatrice qui a alimenté la hausse de Wall Street depuis le début de l'année 2023.

Le président de la plus grande société de semi-conducteurs au monde, Taiwan Semiconductor C.C Wei, a indiqué que 2024 n'était que la « partie émergée de l'iceberg » pour l'ensemble du développement de l'IA.

Le développement de l'intelligence artificielle ne peut se faire sans une augmentation de la puissance de calcul. Les semi-conducteurs en sont responsables, et les entreprises doivent les acheter pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et développer des algorithmes d'apprentissage automatique efficaces.

Mais pourquoi investir dans une nouvelle technologie comme l'IA ?

L'intelligence artificielle est synonyme d'une plus grande productivité, y compris au niveau des entreprises.

Cela peut naturellement améliorer leurs revenus et leurs bénéfices, y compris dans des secteurs de marché totalement nouveaux

L'IA est une technologie transformatrice qui a le potentiel de créer des industries et des niches de marché entièrement nouvelles.

En augmentant leur capacité de production et d'activité, les entreprises peuvent, en théorie, stimuler leur expansion sans augmenter les coûts de l'emploi dans le même temps (au prix d'investissements plus importants dans la R&D liée à l'IA, bien entendu).

Les entreprises qui développent avec succès l'IA et les produits liés à l'IA sont susceptibles d'acquérir des avantages stratégiques par rapport à leurs concurrents.

Historiquement, les entreprises technologiques ont procuré aux investisseurs des rendements supérieurs à la moyenne (au prix d'une forte volatilité et de baisses spectaculaires dans les marchés haussiers).

Le développement de l'intelligence artificielle implique une course à la fois au niveau technologique et au niveau des entreprises, et une concurrence historiquement élevée a créé un environnement de croissance favorable.

Bien entendu, comme dans le cas du boom de l'internet de 1995 à 2000, l'intelligence artificielle profitera directement à un groupe assez restreint d'entreprises. Nous essaierons de nous concentrer sur ce point dans les chapitres suivants.

Historiquement, la volatilité du Nasdaq, ainsi que la prime de risque d'investissement pour le Nasdaq, ont été les plus élevées parmi les autres indices de référence américains, y compris l'indice allemand DAX. Depuis 1990, alors que les nouvelles technologies informatiques commençaient à pénétrer le marché grand public, le rendement de l'indice a été de plus de 7 500 %, contre 1 250 % pour le S&P 500.

Source : XTB Research : XTB Research, Bloomberg Finance LP

Important : Le cas de la reprise de l'IA est à bien des égards différent de la bulle Internet du 20e siècle, car cette fois la croissance est justifiée par des revenus plus élevés et des marges croissantes. Les entreprises à l'origine de cette tendance sont les véritables leaders du marché, et pas seulement les leaders spéculatifs. Il n'en reste pas moins que l'énorme optimisme des investisseurs à l'égard d'une nouvelle technologie entraîne une tendance haussière non seulement sur le Nasdaq 100, mais aussi sur le marché boursier mondial.

Comprendre les actions de l'IA

Chaque entreprise diffère non seulement par son modèle d'entreprise, la qualité de sa gestion, le niveau des marges réalisées et sa position dans le secteur. Il existe également de nombreuses autres différences subtiles. On peut donc en conclure qu'il est essentiel de comprendre chaque entreprise individuellement.

Toutefois, il est peut-être encore plus important de comprendre le fonctionnement des entreprises d'IA. De nombreux acteurs qui déclarent qu'ils bénéficieront de l'intelligence artificielle peuvent en fait se placer derrière des concurrents à croissance rapide et perdre la course.

Le dilemme permanent est que parier sur les gagnants signifie généralement « surpayer » leurs actions. Cependant, il ne semble pas y avoir d'autre issue, car la tendance à l'intelligence artificielle dure depuis suffisamment longtemps pour que le marché ait eu le temps de se forger plus ou moins une conviction sur ses gagnants potentiels (sur la base des fondamentaux)

Cependant, il ne semble pas y avoir d'autre issue, car la tendance à l'intelligence artificielle dure depuis suffisamment longtemps pour que le marché ait eu le temps de se forger plus ou moins une conviction sur ses gagnants potentiels (sur la base des fondamentaux) Le marché boursier évalue toujours le « futur », et un prix élevé pour une entreprise est associé à une évaluation actuelle (optimiste) de ses perspectives et de sa rentabilité. Dans un contexte d'expansion dynamique, les entreprises bien gérées ont tendance à surprendre régulièrement le marché par l'ampleur de leurs améliorations. La croissance exponentielle des actions de Nvidia en 2023, tirée par les revenus des centres de données (ventes de puces d'IA), après une année 2022 faible, en est un bon exemple.

Jusqu'à présent, les plus grands gagnants de la course sont les plus grandes entreprises technologiques. Pourquoi ? Pour cinq raisons principales :

Accès massif aux données, cruciales pour le développement de leur propre IA (Microsoft, Google, Meta Platforms, etc.). Capacité à embaucher et à entretenir de puissantes équipes de développeurs de logiciels d'IA Importantes ressources financières pouvant être allouées à la recherche et au développement Une base solide de clients et de consommateurs où l'IA peut être monétisée le plus rapidement possible (contrats avec de grandes entreprises, centaines de millions d'utilisateurs de navigateurs ou d'applications, etc.) Qualité élevée du modèle d'entreprise de base et compétitivité de la direction du conseil d'administration et des PDG.

Important : une nouvelle tendance est apparue à un moment où les taux d'intérêt américains étaient au plus haut depuis 40 ans, ce qui signifie un coût élevé de la dette. Les entreprises spéculatives comme Big Bear AI (et C3.ai (AI.US) n'ont pas réussi à rattraper les géants « grand public ». Cependant, le marché a rapidement commencé à chercher des « alternatives » aux investissements dans les BigTech. C'est ainsi que les investisseurs se sont tournés vers des entreprises telles que Arista Networks et Super Micro Computers.

Est-il trop tard pour l'IA ?

Selon la communauté des scientifiques et des chercheurs en intelligence artificielle, la marge de progression technologique est encore énorme. Néanmoins, les entreprises qui n'ont pas réussi à renforcer leur position dans le nouveau secteur au cours des deux premières années ont probablement « dormi » pendant la période de croissance la plus importante.

Jusqu'à présent, ce sont les actions des « Magnificent 7 » (les 7 plus grandes entreprises technologiques américaines) qui ont le plus progressé. Bien entendu, ces entreprises ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier de la tendance de l'IA. Nous pouvons voir une série d'entreprises de différents secteurs, pour lesquelles l'IA peut être un catalyseur non seulement spéculatif mais aussi commercial important.

Cette tendance créera un environnement de croissance potentiellement favorable pour les entreprises qui mettront efficacement en œuvre l'IA dans les services et les applications, ainsi que pour celles qui fourniront l'infrastructure et le contexte « technologiques » de l'ensemble de la tendance.

Palantir (PLTR.US) , qui met en œuvre l'IA dans de vastes systèmes d'analyse de données, Arista Networks (ANET.US), concurrent de Cisco Systems (CSCO.US) dans le domaine des réseaux, ou Super Micro Computers (SMIC.US), qui s'est spécialisé dans la construction de « baies de serveurs » pour les centres de données, en sont de bons exemples. À l'avenir, nous pourrions également assister à la création, par la demande d'IA, d'industries entièrement nouvelles et potentiellement... Nouveaux gagnants.

Les 6 principaux secteurs exposés à l'IA

L'intelligence artificielle est synonyme d'un changement radical des modèles d'entreprise et des produits. Toutes les entreprises ne seront pas en mesure de la mettre en œuvre aussi rapidement et efficacement. Bien entendu, l'intelligence artificielle ne signifie pas pour toutes les entreprises un changement commercial fondamental d'une ampleur similaire. À l'avenir, l'intelligence artificielle pourrait apporter des changements à de nombreux niveaux : d'une publicité plus efficace à une connaissance plus approfondie des préférences des consommateurs.

Les entreprises centrées sur quelques secteurs, où le développement de l'IA peut se traduire directement et indirectement par une augmentation des revenus et des bénéfices, sont les plus susceptibles d'en bénéficier. On peut comparer cela à la ruée vers l'or, où les fournisseurs d'équipements - pelles et pioches - gagnaient plus grâce aux prospecteurs d'or. Nous présentons ci-dessous une liste de secteurs et d'entreprises qui méritent d'être surveillés.

Puces d'IA : Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Technologie des semi-conducteurs : Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research

Centres de données et réseaux - Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US)

Services de cloud computing et d'IA : Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

Publicité numérique et LLM : Meta Platforms META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

BigData et DevOps : Palantir, DataDog

Au cours des cinq dernières années, la technologie de l'IA a fait des progrès considérables. De la vision et de la reconnaissance vocale au traitement du langage naturel et à la prise de décision, les capacités de l'IA se sont accrues de manière exponentielle, conduisant à des applications généralisées dans des domaines variés. Ces avancées technologiques ont rendu l'investissement dans les actions liées à l'IA particulièrement intéressant. Investir dans les actions de l'IA implique de se frayer un chemin dans le labyrinthe du battage médiatique pour découvrir la valeur réelle.

L'investissement dans les actions d'IA nécessite une évaluation minutieuse des performances financières d'une entreprise, de la qualité et de la diversité de ses produits et services d'IA, ainsi que de sa position sur le marché au sein de l'industrie.

Il est important de diversifier les investissements dans l'IA, en incitant les investisseurs à répartir leurs fonds entre différents secteurs, tailles d'entreprises et zones géographiques afin d'atténuer les risques et de maximiser les gains potentiels.

Il est essentiel de surveiller en permanence le secteur de l'IA, notamment en suivant les leaders du marché et les évolutions technologiques, afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Recherche d'entreprises spécialisées dans l'IA

Investir dans le secteur de l'IA n'est pas une décision à prendre à la légère. Il ne s'agit pas seulement de choisir les entreprises dotées des technologies d'IA les plus avancées, mais aussi de comprendre leurs performances financières, d'évaluer leurs produits et services d'IA et leur position sur le marché. Et même cela peut ne pas suffire, car l'investissement concerne l'avenir - pas le passé, ni même la présence.

Performance financière

Plusieurs indicateurs cruciaux doivent être pris en compte pour évaluer les performances financières des entreprises d'IA. Il s'agit notamment de

la croissance du chiffre d'affaires

la rentabilité

les flux de trésorerie

Le niveau d'endettement

Une évaluation détaillée de ces indicateurs financiers peut fournir des informations essentielles sur la situation financière de l'entreprise d'IA et sur son potentiel de croissance. L'utilisation des outils d'IA est un facteur clé qui a un impact significatif sur les flux de trésorerie des entreprises d'IA. Les entreprises qui utilisent efficacement les outils d'IA peuvent optimiser leur gestion des flux de trésorerie, améliorant ainsi leur performance financière. Parmi les autres facteurs, citons les modifications des conditions de paiement, les changements de comportement des clients et la conjoncture économique.

Produits et services d'IA

L'évaluation des produits et services d'IA d'une entreprise est un autre aspect essentiel de la recherche d'investissements dans l'IA. Les performances des outils de marketing de l'IA, les prévisions de la demande en IA et les données relatives à la demande du marché peuvent fournir des indications importantes sur la capacité de l'entreprise à identifier les besoins des clients et à y répondre. La capacité à répondre à la demande du marché est un bon indicateur du potentiel de réussite d'une entreprise.

Le portefeuille de produits et de services d'IA d'une entreprise peut également avoir un impact significatif sur la valeur de ses actions. Les entreprises disposant d'un portefeuille diversifié d'offres en matière d'IA peuvent offrir davantage de possibilités de diversification du portefeuille.

Position sur le marché

La position sur le marché d'une société d'IA est un autre facteur crucial à prendre en compte lorsque l'on investit dans des actions d'IA. Parmi les facteurs à prendre en compte figurent le positionnement actuel de l'entreprise sur le marché, sa santé financière et la robustesse de sa technologie. L'évaluation de la part de marché dans le secteur de l'IA peut également fournir des indications sur la position concurrentielle d'une entreprise. En analysant la taille du marché et ses projections de croissance, les investisseurs peuvent se faire une idée plus précise du potentiel de réussite d'une entreprise dans le secteur de l'IA.

L'IA et la diversification des investissements

La diversification joue un rôle essentiel dans les stratégies d'investissement en IA. En répartissant vos investissements entre différentes entreprises liées à l'IA ou entre des ETF couvrant divers secteurs, vous pouvez réduire les risques et augmenter les rendements potentiels. Les sections suivantes proposent des stratégies pour diversifier vos investissements dans l'IA.

Investir dans plusieurs secteurs

La technologie de l'IA n'est pas confinée à un seul secteur. Ses vastes applications ont le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs du marché, conduisant à une révolution de l'IA dans des industries telles que :

les soins de santé

le commerce électronique

la finance

l'industrie manufacturière

les transports

L'éducation

En investissant dans diverses industries, les investisseurs peuvent minimiser les risques spécifiques à un secteur. Actuellement, la technologie de l'IA est utilisée dans une multitude de secteurs, notamment :

les services financiers

l'assurance

les soins de santé

Sciences de la vie

le commerce de détail

commerce électronique

Pour rester compétitif dans ces secteurs, il est essentiel d'utiliser efficacement les outils d'IA. Ces secteurs constituent des cibles potentielles pour la diversification des investissements. Bien sûr, il est encore difficile d'affirmer que les entreprises de secteurs tels que l'assurance ou la santé ont de l'argent directement grâce à l'IA, mais à long terme, les entreprises qui utiliseront l'IA plus rapidement et mieux, probablement, surpasseront les autres.

Équilibrer les grandes et les petites entreprises

La diversification des investissements entre grandes et petites entreprises d'IA peut permettre de réduire les risques, d'améliorer le potentiel de rendement et de diversifier les portefeuilles. Les grandes entreprises établies ont tendance à être plus rentables, tandis que les petites start-ups peuvent rencontrer des difficultés mais offrent la possibilité de participer à des projets révolutionnaires.

L'allocation de fonds à de petites entreprises innovantes dans le domaine de l'IA offre la possibilité de participer à des projets révolutionnaires et transformateurs dans le domaine de l'IA, ainsi que le potentiel de rendements substantiels grâce aux fonds de capital-risque.

Considérer les opportunités mondiales en matière d'IA

L'investissement dans l'IA ne se limite pas à une région géographique spécifique. Le développement et l'adoption de l'IA se font dans le monde entier, ce qui offre diverses possibilités d'investissement. Par exemple, les États-Unis et la Chine sont les pays les plus avancés dans le développement de l'IA. Toutefois, investir à l'échelle mondiale n'est pas sans risque. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que le manque de transparence et d'explication, les pertes d'emploi potentielles dues à l'automatisation et les risques de manipulation sociale. Mais en faisant preuve de diligence, les bénéfices peuvent l'emporter sur les risques.

Évaluer les risques liés aux investissements dans l'IA

Comme tout investissement, les investissements dans l'IA comportent un ensemble de risques qui leur est propre. La volatilité du marché, par exemple, peut entraîner une fluctuation du sentiment des investisseurs en fonction des nouvelles et des développements dans le domaine de l'IA. Il peut en résulter un environnement de marché très volatil pour les actions liées à l'IA. En outre, un environnement très concurrentiel signifie que la tendance peut changer de manière dynamique. Ce qui est crucial pour les investisseurs en IA, c'est de surveiller les revenus provenant directement de la demande en matière d'intelligence artificielle.

Les investisseurs doivent également être conscients des changements réglementaires potentiels qui pourraient avoir un impact sur les investissements dans l'IA. Les mesures ciblant la résilience opérationnelle et la gestion des problèmes de confidentialité liés à l'IA ne sont que quelques exemples des changements réglementaires potentiels qui pourraient affecter les investissements dans l'IA.

Les préoccupations éthiques telles que la confidentialité des données, les biais algorithmiques et les implications sociétales plus larges de l'IA posent également des risques potentiels. Ces préoccupations sont susceptibles de saper la confiance du public et du marché, exposant ainsi les investisseurs à une atteinte à leur réputation et à une surveillance réglementaire des entreprises d'IA.

Le suivi des principaux acteurs de l'industrie de l'IA est un élément essentiel de la stratégie d'investissement. Les leaders actuels de l'industrie de l'IA sont :

Nvidia (NVDA.US)

Arista Networks (ANET.US)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US)

Microsoft (MSFT.US)

Ces entreprises technologiques ont fait leurs preuves en matière d'apprentissage automatique et ouvrent la voie au développement de l'IA.

Suivre l'évolution du secteur de l'IA

Se tenir au courant des derniers développements dans le secteur de l'intelligence artificielle peut également s'avérer important pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Les récents développements technologiques dans l'industrie de l'IA sont les suivants :

une analyse des données plus rapide et de meilleure qualité

la génération de langage naturel et la reconnaissance vocale

Agents virtuels et gestion des décisions

La formulation d'une stratégie d'investissement à long terme dans l'IA qui corresponde à vos objectifs financiers est essentielle à la réussite de l'investissement dans l'IA. Les solutions pilotées par l'IA qui analysent les transactions financières et recommandent des investissements fiscalement avantageux peuvent aider à aligner vos objectifs financiers sur la stratégie d'investissement en IA.

Il est également essentiel de comprendre sa tolérance au risque lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement en IA à long terme. L'alternative pour des investissements spécifiques aux actions peut être le Nasdaq 100, qui comprend presque toutes les entreprises technologiques américaines les plus importantes et de la plus haute qualité, qui peuvent bénéficier de l'IA. Les actions liées à l'IA représentent une opportunité d'investissement unique, offrant un potentiel de rendement substantiel. Toutefois, comme tout investissement, elles comportent leur propre lot de risques et de défis. En effectuant des recherches approfondies, en diversifiant vos investissements, en suivant l'évolution du secteur et en élaborant une stratégie d'investissement à long terme, vous pouvez naviguer dans le monde passionnant de l'investissement dans l'IA.