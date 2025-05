Temps de lecture: 19 minute(s)

Le marché pétrolier est avant tout le lieu de rencontre entre l’offre des producteurs et la demande des consommateurs. Le rapport de forces entre ces derniers permet d’établir le prix du pétrole, le plus souvent exprimé en dollar par baril. Le pétrole brut est reconnu comme étant la matière première la plus indispensable, principalement parce qu'il est utilisé pour produire des combustibles liquides qui sont utilisés dans différents moyens de transport : maritime, terrestre et aérien. Il est également utilisé pour la production de lubrifiants, de paraffine, d'asphalte, de mazout, il est donc utilisé pour l'entretien des machines, la construction de routes, comme source d'énergie thermique, ainsi que pour produire de l'électricité. De plus, le pétrole est utilisé pour la production de nombreux matériaux synthétiques. Cependant, l'utilisation la plus importante du pétrole est la production énergétique. Actuellement, il représente environ 1/3 de l'approvisionnement énergétique mondial. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit la matière première la plus échangée au monde, et donc de ce fait dispose d’une grande liquidité sur le marché. Le pétrole est très souvent qualifié de matière première stratégique et joue un rôle central dans la géopolitique des régions disposant de cette ressource.

Introduction

World Energy Balance Review 2019, Source : IEA

Tous les pays disposent de réserves stratégiques de pétrole (RSP). Ces réserves stratégiques ont pour but d’assurer la disponibilité de cette matière première en cas de guerre.

La réserve stratégique des Etats-Unis est la plus grande réserve de pétrole connue au monde avec une capacité de 727 millions de barils. Les Réserves stratégiques américaines sont réparties entre 4 sites dans le Golfe du Mexique situés à proximité de raffineries : Bryan Mound et Big Hill dans le Texas, West Hackberry et Bayou Choctaw en Louisiane.

La Chine a pour objectif de détenir près de 90 jours d’importations de pétrole, soit 600 millions de barils. En 2020, elle totalise près de 500 millions de barils de barils de SPR. Une partie de cette réserve est entreposée dans des cuves dans les ports de Dalian, Qingdao, Zhenhai et Zhouchan pour un total de 104 millions de barils. A l’image des Etats-Unis, la Chine a stocké une partie de ses réserves stratégiques dans des centres souterrains. La Chine totaliserait quatre centres de stockage souterrains dont un est situé à Huangdao.

Certains pays comme le Japon, entreposent leurs réserves stratégiques dans des centres de stockage flottants.

37,5 millions de barils dans le centre de stockage flottant d’Ore au Japon, source : Planet Labs

Qu'est-ce qui affecte les prix du pétrole ?

Le cours du pétrole brut réagit le plus aux changements liés à des facteurs fondamentaux : l'offre et la demande. La différence entre l'offre et la demande entraîne une augmentation ou une diminution des niveaux de stocks. Dans ce cas, la règle de base du marché fonctionne, à savoir que pour une grande quantité de produits sur le marché, le prix est bas. Cependant, en cas de pénurie, le prix peut augmenter fortement.

Le marché du pétrole est un marché équilibré et un excédent ou une pénurie ne représente généralement qu'une infime partie de l'offre (jusqu'à 1 à 2 %). En outre, la demande est inélastique par rapport au prix. Pour formuler cela simplement, nous faisons le plein d’essence dans nos véhicules, quel que soit le prix affiché. Par conséquent, les changements dans l'offre entraînent généralement des fluctuations de prix à court terme. Il faut beaucoup de temps entre le moment de l'exploration et du forage du premier puits et la production constante, de sorte que la production ne s'adapte pas toujours rapidement aux besoins du marché. Toutefois, si, pour une raison quelconque, une partie de la production est arrêtée, le prix peut réagir fortement (par exemple, en raison de grèves du personnel ou de tensions politiques à l’image de la production libyenne qui s’est soustraite de l’offre globale à hauteur de 1 million de baril par jour à la suite d’un arrêt de production). Le fait qu'une grande partie de la production pétrolière provient de régions à stabilité géopolitique limitée n'est pas sans importance.

Quels rapports faut-il prêter attention ?

En ce qui concerne le marché pétrolier, il convient de prendre note de plusieurs rapports importants. Ces derniers sont publiés pour différentes périodes et à différents intervalles. Ceux publiés le plus fréquemment ont un impact considérable sur l'évolution des cours.

Variation des stocks - le rapport sur les stocks de pétrole brut est publié chaque semaine (habituellement tous les mercredis à 17h30) par le ministère américain de l'énergie (DoE).

Ce dernier présente :

- L'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis

- La variation des stocks à Cushing, le site de facturation du pétrole brut WTI, en Oklahoma, qui est une importante plaque tournante du négoce de pétrole brut et a été le point de livraison des contrats de brut et donc le point de règlement des prix du West Texas Intermediate sur le New York Mercantile Exchange pendant plus de trois décennies.

Centre de stockage à Cushing dans l’Oklahoma, au 21 mars 2020, source : Planet Labs

Variations hebdomadaires des stocks de brut à Cushing hors SPR, source : eia

- La variation des stocks d'autres produits pétroliers, l'estimation de la production aux États-Unis, la demande implicite de pétrole et d'autres produits.

Il est important de noter qu'il s'agit d'un rapport hebdomadaire, donc il a un impact très important sur le marché pétrolier. Les stocks pétroliers américains représentent la grande majorité des réserves de pétrole de l'OCDE, c'est pourquoi le rapport du DoE a le plus de répercussions sur l'évolution des cours à court terme. La veille (le mardi à 23h30), le rapport sur les stocks de l'American Petroleum Institute (API) est publié. Dans ce rapport, les industriels et les autres acteurs du marché rendent librement compte des niveaux de stocks. Ce rapport peut montrer ce que l'on peut attendre du rapport du DoE le lendemain. Les données des deux rapports sont disponibles dans le calendrier économique sur la plateforme xStation !

Rapports de synthèse - il s'agit principalement de rapports de l'OPEP, de l'EIA mais également d'acteurs privés du marché, par exemple Bloomberg, qui fournit des estimations de production pour les plus grands producteurs à la fin de chaque mois. Les rapports ci-dessus sont publiés mensuellement, trimestriellement ou annuellement et montrent l’évolution de l’offre et de la demande. Ils présentent également des prévisions pour les périodes futures. Les rapports officiels de l’EIA seront incontournables car ils fourniront de précieuses informations sur les importations, exportations et les Réserves stratégiques (RSP), mais également sur l’activité des raffineries et les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.

Grâce aux informations sur le nombre de positions courtes et longues et leur différence, il est possible de déterminer le sentiment du marché. Un sentiment trop élevé peut entraîner une correction des prix. IMPORTANT ! L'indicateur de données COT est disponible sur la plateforme xStation, ces données sont donc consultables directement à partir de la plateforme xStation !

Pourquoi les investisseurs se tournent-ils vers le pétrole ?

Le pétrole est le produit de base le plus important au monde et est souvent perçu comme un baromètre économique. En plus de cela, l'importance de ce marché rend les échanges fluides et continus, les transactions peuvent être conclues du lundi au vendredi presque 24 heures sur 24, ce qui est également important dans le contexte des coûts de transaction. Le prix du pétrole, tout comme les indices boursiers, peut refléter la situation économique. Toutefois, dans le cas du pétrole, l'offre et la demande actuelles sont plus significatives. Cela implique également que certains investisseurs choisissent le pétrole comme un marché qui reflète mieux la situation actuelle que les actions.

Les différences fondamentales entre le pétrole Brent et le pétrole WTI

On parle le plus souvent de deux référentiels pétroliers sur ce marché : Le Brent et le WTI. Néanmoins, il existe un plus grand nombre de qualités de pétrole, en fonction des propriétés ou du lieu d'extraction. Le prix dépend également de la localisation du pétrole et donc du coût de transport.

Les principaux benchmarks pétroliers. Source : Intercontinental Exchange (ICE)

Le pétrole brut Brent (OIL) - provient de 15 champs pétrolifères situés en mer du Nord. Le pétrole Brent porte le nom d’un gisement pétrolier découvert en 1971 au large de l’Ecosse. Son cours détermine le prix de 60% des pétroles extraits dans le monde. Sa faible teneur en soufre, inférieure à 0,37 %, indique qu'il s'agit d'un pétrole non corrosif, et sa faible densité lui permet d'être qualifié de léger, idéal pour la production de diesel et d'essence. On estime que près de 70 % des transactions pétrolières mondiales sont effectuées sur le Brent. Les contrats à terme sur le Brent sont cotés sur le London Intercontinental Exchange (ICE).

Le pétrole brut WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate, est extrait aux États-Unis, au Texas. En raison de sa teneur en soufre, qui est inférieure à 0,24 %, il est appelé "sweet and light oil" car il a une faible densité. Le brut WTI est le sous-jacent des contrats à terme sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX). Il se caractérise par une grande qualité, l'une des plus élevées au monde.

La différence de valeur entre le pétrole brut Brent et le pétrole brut WTI, c'est-à-dire le différentiel, est favorable au pétrole WTI, qui a de meilleurs paramètres de densité et de teneur en soufre.

Une autre référence du marché pétrolier est le Dubaï Crude, beaucoup moins répandu que le Brent et le WTI pour le trading en occident.

Classification des différentes qualités de pétrole selon la teneur en soufre et l’API, source : Global Platts Analytics

Indicateurs avancés et “veille” pétrolière

Le pétrole sera une ressource énergétique stratégique pendant longtemps encore. Le rapport entre l'offre et la demande peut avoir un impact considérable sur le prix. Dans le cas du marché pétrolier, il est extrêmement important de suivre la publication de rapports importants qui peuvent intensifier la volatilité du marché.

Depuis la crise du coronavirus, des indicateurs avancés sont utilisés par les opérateurs du marché pétrolier afin d’estimer l’offre ou d'anticiper la reprise de la demande mondiale à la suite des mesures de confinement appliquées à travers le monde.

Nous allons à présent citer certains de ces indicateurs, en débutant par ceux permettant d’anticiper l’offre, pour terminer par les indicateurs de reprise de la demande, notamment à la suite de la propagation du COVID19.

Données relatives au trafic aux Etats-Unis et en France, source : Apple

La reprise de la demande mondiale de pétrole, notamment à la suite de la reprise de nos économies après plusieurs semaines de confinement, peut être estimée indirectement grâce aux données relatives au trafic automobile. Il faut garder à l’esprit que le choc de demande à la suite de la pandémie de coronavirus a été causée par un arrêt de l’industrie et du trafic automobile.

Les émissions de dioxyde d’azote

Les émissions de dioxyde d’azote permettent également de constater des signes de reprise, étant donné que ces émissions sont issues de la combustion de carburant par les véhicules, les centrales électriques et l’industrie. La NASA répertorie depuis 2004 des images prises quotidiennement des émissions de dioxyde d’azote. Ces images sont utilisées par les opérateurs du marché pétrolier afin de constater la hausse des émissions de dioxyde d’azote, afin de confirmer notamment la reprise de l’industrie.



Deux captures des émissions de dioxyde d’azote, l’image du haut a été prise le , celle du bas le . Les zones en rouges mettent en évidence ces émissions. Nous pouvons donc constater l’effet du confinement sur la seconde image, avec des zones en rouge nettement atténuées par rapport à la première capture. Source : NASA

L’activité des raffineries

L’activité des raffineries, notamment le débit mensuel constaté dans ces dernières, est une indication précise de la demande de pétrole d’un pays. Le débit journalier des raffineries chinoises en avril 2020 a permis d’estimer à 13,16 millions de barils la demande de pétrole journalière pour le mois d’avril. En comparant aux 13,7 millions de barils par jour en décembre 2019, cela permet de confirmer la reprise de la demande chinoise de pétrole.

La façon la plus simple de s'exposer au pétrole est de trader les CFD OIL ou OIL.WTI. Les contrats sur différence sont des instruments extrêmement attrayants qui présentent de nombreuses caractéristiques avantageuses, ce qui confère à ce produit son caractère unique :

Produits dérivés dont le prix est indexé sur le prix du sous-jacent - les CFD sont des produits dérivés - vous ne possédez pas réellement le produit sous-jacent, vous spéculez simplement si le prix va augmenter ou baisser.

Effet de levier disponible - ce qui signifie que vous pouvez effectuer une transaction sans avoir à déposer la valeur totale d'un actif afin de placer une transaction. Par conséquent, lors de l'utilisation du mécanisme de levier financier, il convient de se rappeler que les chances de profits potentiels et la taille de la perte possible sont augmentées.

Possibilité d'investir à la fois à la hausse et à la baisse.

Possibilité de prendre des positions longues (ACHETER) ou des positions courtes (VENDRE) en combinaison avec l'utilisation du mécanisme de levier financier fait de ces types de contrats actuellement l'un des types de négociation les plus flexibles et les plus populaires sur les marchés financiers.

Vous pouvez investir même dans de petites parties du lot, vous pouvez donc ajuster la taille de la transaction à vos propres opportunités d'investissement.

XTB propose des contrats en CFD sur le pétrole brut Brent (OIL) et le pétrole brut WTI (OIL.WTI), c'est-à-dire des instruments dont le prix est basé sur le prix actuel du pétrole brut WTI et Brent, côtés sur le marché organisé.

Le moyen le plus simple de trader sur le marché pétrolier est d'utiliser notre plateforme de trading XTB, qui est un outil de trading complet qui vous donne la possibilité d'investir sur une large gamme d'instruments financiers. Grâce à la calculatrice intégrée au ticket d'ordre, vous pouvez définir l'ordre Stop Loss ou Take Profit en fonction des hypothèses résultant de votre propre stratégie d'investissement.

Voyons d'abord comment passer un ordre d'achat, autrement dit une position longue. Supposons qu'après avoir analysé le marché, vous pensez que le prix du pétrole va augmenter à court terme. Au départ, vous devez déterminer la taille de la transaction. Ensuite, vous devez mettre en place un ordre Stop Loss pour limiter vos pertes potentielles et un ordre Take Profit qui clôturera l'ordre lorsque vous réaliserez un profit. Le moyen le plus simple de conclure une nouvelle transaction est de sélectionner les positions du graphique dans le panneau click & trade qui se trouve sur le côté gauche de votre écran dans le module Market Watch.

Source : xStation.

Alternativement, le panneau click & trade est également situé au-dessus du graphique, dans la partie supérieure gauche de la fenêtre graphique.

Source : xStation.

Après avoir spécifié les données mentionnées ci-dessus, cliquez simplement sur le bouton vert Acheter.

Afin de profiter de la baisse des prix, vous devez prendre une position courte. Le processus de cloture des positions est similaire à celui décrit ci-dessus, sauf qu'après avoir défini tous les paramètres, cliquez sur le bouton "Vendre". Ici, nous recommandons fortement notre article intitulé "Vente à découvert".

Source : xStation.

Si le marché est ouvert, l'ordre devrait normalement être exécuté. Le statut de la transaction est visible dans la fenêtre Positions ouvertes sous le graphique. Une fois qu'il est temps de fermer votre position, vous pouvez soit cliquer sur « fermer » ou annuler votre transaction initiale.

Source : xStation.

Autres options pour investir dans le pétrole avec XTB

En plus des CFD, il existe également plusieurs ETF qui permettent aux investisseurs de s'exposer au marché pétrolier. En dehors de cela, les investisseurs pourraient également rechercher une exposition indirecte aux prix du pétrole. Investir dans les actions des plus grandes sociétés minières pétrolières comme Exxon Mobil ou Chevron est une autre façon de créer un portefeuille diversifié. Il convient de souligner qu'une telle solution peut présenter un avantage important par rapport aux investissements directs dans les matières premières, car certaines entreprises peuvent également verser des dividendes. Nous avons discuté des aspects clés de l'investissement en dividendes dans notre article intitulé « Investir dans des actions à dividendes ».

Source : xStation.

Nos scanners ETF et actions pétrolières peuvent s'avérer utiles lors de la recherche d'opportunités d'investissement sur le marché pétrolier.

Que rechercher lors d'un investissement dans le pétrole ?

Les prix du pétrole changent constamment en raison des fluctuations de la demande et de l'offre, à la fois dans les économies de chaque pays et dans le monde. Plusieurs facteurs influent sur les prix du pétrole, notamment : les catastrophes naturelles, la guerre, les troubles civils, les mouvements de devises, la croissance économique mondiale, les coûts de transport et de stockage. De plus, les développements récents de carburants alternatifs ont également influencé le marché du pétrole.

Par conséquent, il est important de se tenir au courant de toutes les nouvelles ou publications de données qui pourraient faire varier le prix du pétrole. Les investisseurs ont accès aux informations les plus cruciales du marché pétrolier grâce à notre section "Actualités" du marché dans laquelle, outre la publication des données macroéconomiques les plus importantes, nos analystes présentent une image générale du marché et indiquent les opportunités d'investissement potentielles. en analysant le marché, il est également important d'avoir accès aux cours du pétrole en temps réel, ce qui est possible grâce à notre plateforme xStation5.

Pour accéder aux dernières informations du marché pétrolier, il vous suffit de cliquer sur la rubrique « Actualités » de la plateforme.

Source : xStation5

Chez XTB, les CFD sont basés sur des contrats à terme cotés en bourse, qui expirent chaque mois. XTB propose des CFD avec une date d'expiration de 365 jours (ne s'applique pas aux CFD basés sur des actions et aux ETF) afin que nos clients n'aient pas à fermer une position basée sur une échéance de contrat mensuelle et se voire contraint d'initier une nouvelle position. De cette manière, les clients peuvent conserver en permanence, jusqu'à 365 jours, un contrat CFD basé sur le cours du pétrole, sans avoir à ouvrir de nouvelles positions chaque mois, comme c'est le cas sur le marché sous-jacent (le marché à terme). Habituellement, le passage à l'échéance suivante se fait quelques jours avant la date d'expiration du contrat à terme sous-jacent. Nous vous informerons des prochaines dates de rollover dans les actualités consultables à partir de la plateforme xStation.

Source : xStation.

Source : xStation.

Conclusion

Le pétrole sera encore longtemps une ressource énergétique stratégique. La relation entre la demande et l'offre peut avoir un impact énorme sur le prix. Dans le cas du marché pétrolier, il est extrêmement important de suivre la publication de rapports importants qui peuvent augmenter la volatilité du marché. Les CFD sur le pétrole, disponibles chez XTB, offrent des opportunités supplémentaires pour repérer de nouvelles opportunités d'investissement intéressantes à la fois lorsque le prix de cette matière première augmente ou lorsqu'il baisse. La situation sur les marchés financiers sera longtemps liée au marché pétrolier.

Pour commencer à investir dans le marché pétrolier, il suffit d'ouvrir un compte de trading. Le processus d'ouverture de compte chez XTB se déroule principalement en ligne et ne dure que quelques minutes. Afin de vérifier le système de transaction de la xStation et de tester votre propre stratégie de trading, il est judicieux d'ouvrir un compte de démonstration gratuit avec un capital virtuel.

L'accès au système de transaction est possible via un navigateur, une version bureau et une application mobile, grâce auxquels vous pouvez contrôler rapidement et facilement vos positions où que vous soyez dans le monde et sur tous les appareils prenant en charge les systèmes Android et iOS.