Comment réagir en cas de baisse des marchés – Guide de l’investisseur avisé

Temps de lecture: 12 minute(s)

Adobe Stock

Même si nous aimerions tous que les marchés montrent toujours leur meilleur visage, des périodes d’incertitude et de fortes baisses sont inévitables. C’est précisément dans ces moments-là qu’il est le plus judicieux de conserver son sang-froid et d’évaluer soigneusement toutes les options disponibles avant d’agir. Pour vous accompagner durant ces périodes critiques, nous vous proposons un ensemble de stratégies à envisager avant, pendant et après un repli des marchés actions. Soyons honnêtes : voir son portefeuille perdre de la valeur n’a rien d’agréable. Un jour, tout semble aller pour le mieux et, le lendemain, le marché plonge, anéantissant du même coup des semaines, voire des mois de gains. De quoi rendre nerveux même les investisseurs les plus expérimentés. Mais voilà : les baisses des marchés ne sont pas une raison de paniquer, elles font partie intégrante de toute activité d’investissement. Le passé démontre que chaque baisse a été suivie d’un rebond et qui a souvent conduit le marché à se hisser à des sommets encore plus élevés. Les investisseurs qui gardent leur calme et prennent des décisions réfléchies durant les replis s’en sortent généralement mieux, tandis que ceux qui vendent sous l’emprise de la peur le regrettent souvent par la suite. Même des légendes comme Warren Buffett ont bâti leur fortune en sachant quand rester investi et quand profiter de la baisse des prix. Alors, quelle est la bonne décision quand les actions commencent à baisser ? Faut-il vendre, conserver ou renforcer ses positions ? Comment protéger ses investissements sans réagir de manière impulsive ? Dans ce guide, nous allons passer en revue des stratégies concrètes et pragmatiques pour maîtriser vos émotions, gérer le risque et même identifier des opportunités lorsque les autres fuient le marché. Si vous souhaitez investir en toute confiance – quels que soient les aléas du marché – vous êtes au bon endroit.

Points clés Les baisses des marchés sont normales - ne paniquez pas : chaque investisseur est confronté à des périodes de repli. Plutôt que de réagir émotionnellement, prenez du recul, évaluez la situation et prenez des décisions éclairées basées sur des faits, non sur la peur.

Un portefeuille diversifié est votre meilleure ligne de défense : répartir vos investissements entre différentes classes d’actifs – actions, obligations, matières premières et liquidités – peut aider à atténuer l’impact d’une baisse du marché.

Tenter d’anticiper l’évolution du marché est une stratégie perdante : essayer de deviner le point bas ou haut exact du marché est presque impossible. Privilégiez plutôt des stratégies à long terme comme l’investissement programmé qui vous permet d’acheter à différents niveaux de prix dans le temps.

Utilisez les baisses comme des opportunités d’achat : un marché en baisse ne signifie pas que vous devez fuir : il offre souvent une excellente occasion d’acquérir des actions d’entreprises de qualité à prix réduit. Assurez-vous simplement d’investir judicieusement, en vous concentrant sur des entreprises solides plutôt que de faire la chasse à chaque période de repli.

La gestion des risques est essentielle : si les fluctuations du marché vous empêchent de dormir, envisagez d’utiliser des ordres stop-loss, des stratégies de couverture ou des actifs défensifs comme l’or et les obligations d’État. Connaissez toujours votre tolérance au risque et adaptez-vous en conséquence.

Évitez de surveiller votre portefeuille en permanence : vérifier constamment les cours des actions mène à des décisions émotionnelles, qui sont la voie royale vers de mauvaises décisions. Tenez-vous à votre plan, examinez régulièrement vos positions et évitez les décisions impulsives.

Restez informé, mais faites le tri : les gros titres peuvent être effrayants, mais toutes les baisses du marché ne sont pas synonymes de crise. Distinguez le battage médiatique des véritables signaux économiques et concentrez-vous sur les fondamentaux à long terme plutôt que sur les mouvements de panique à court terme.

Ayez un plan avant la prochaine baisse : les meilleurs investisseurs ne réagissent pas, ils se préparent. Définissez vos niveaux de risque, gardez une liste d’actions que vous aimeriez acheter en cas de baisse et assurez-vous que votre portefeuille est positionné de façon à faire face à la volatilité du marché. En résumé : une baisse du marché n’est pas la fin du monde – elle fait partie du parcours de tout investisseur. Ceux qui conservent leur calme, s’en tiennent à une stratégie solide et voient des opportunités plutôt que la peur en sortiront gagnants sur le long terme. Faits intéressants Les krachs boursiers n’ont rien de nouveau - et les marchés se redressent toujours.

Historiquement, chaque krach boursier majeur a été suivi d’une reprise qui a souvent été synonyme de nouveaux niveaux record. Par exemple, après la Grande dépression (1929), le marché a mis des années à se redresser, mais ceux qui sont restés investis ont finalement enregistré d’énormes gains.

La plus lourde chute en un jour de l’histoire des marchés actions ?

Le 19 octobre 1987 (lundi noir), l’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a plongé de 22,6 % en une seule journée ! Malgré la panique, le marché s’est complètement redressé en l’espace de deux ans.

La crise financière de 2008 n’a pas marqué la fin de l’investissement - c’était au contraire une opportunité en or.

Lors du krach de 2008, le S&P 500 a perdu plus de 50 % de sa valeur, mais ceux qui ont investi pendant la baisse ont vu leur argent se multiplier lorsque le marché a rebondi au cours des années qui ont suivi.

Mars 2020 : le krach - et la reprise - les plus rapides de l’histoire.

Lorsque les craintes liées au Covid-19 ont provoqué un effondrement du marché en mars 2020, l’indice S&P 500 a plongé de plus de 30 % en seulement quelques semaines. Toutefois, grâce aux mesures de relance massives du gouvernement et à la confiance des investisseurs, il a rebondi vers de nouveaux sommets en un temps record.

Le marché actions passe plus de temps à s’apprécier qu’à baisser.

Même si les krachs retiennent toute l’attention, les marchés progressent environ 75 % du temps. Historiquement, la tendance à long terme des marchés actions a toujours été à la hausse.

Certaines des meilleures séances se produisent pendant les krachs.

De nombreux investisseurs vendent pendant les baisses, craignant de nouvelles pertes. Cependant, le passé démontre que certaines des plus fortes hausses journalières ont lieu tout juste après des baisses brutales. Manquer ces jours de rebond peut réduire considérablement les performances à long terme.

Toutes les actions ne baissent pas de la même manière pendant les périodes de repli.

Sur des marchés orientés à la baisse, les actions à forte croissance (comme les entreprises technologiques) sont souvent celles qui reculent le plus, tandis que les secteurs défensifs comme la santé, la consommation de base et les services collectifs ont tendance à mieux résister.

Les baisses de marché créent des investisseurs légendaires.

De nombreux investisseurs milliardaires d’aujourd’hui, dont Warren Buffett, ont réalisé certaines de leurs plus grosses opérations lors des krachs boursiers, en achetant des actions d’excellentes entreprises quand d’autres vendaient sous l’emprise de la panique.

L’investissement programmé atténue la volatilité.

En investissant régulièrement un montant fixe indépendamment des conditions de marché, vous achetez plus d’actions lorsque les prix sont bas et moins lorsque les prix sont élevés. Avec le temps, cette stratégie réduit l’impact des fluctuations du marché et peut se traduire par de meilleures performances.

Le pouvoir de la patience : les investisseurs à long terme sont les gagnants.

Les études montrent que les investisseurs qui conservent leurs positions pendant au moins 10 ans ont tendance à surperformer ceux qui tentent d’anticiper l’évolution du marché. Le secret ? Laissez les intérêts composés et le temps faire le gros du travail. En résumé, si les corrections des marchés peuvent être effrayantes, elles ne manquent également pas d’offrir de nombreuses opportunités. La clé est de rester informé, conserver une perspective à long terme et ne pas perdre de vue que l’histoire est du côté des investisseurs patients. Baisse des marchés : les conseils pratiques pour y faire face Adobe Stock Diversifiez : « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier » Un portefeuille bien diversifié, réparti entre différents types d’actifs, réduit le risque spécifique et, par conséquent, minimise le risque global. En fonction de son degré d’appétit pour le risque, une partie du portefeuille peut être composée d’investissements peu risqués (tels que des actions à dividendes, des obligations d’État, des métaux précieux et des instruments monétaires), tandis que les fonds restants pourraient être alloués à des actifs plus risqués. Effectuez des versements réguliers Il est pratiquement impossible de choisir le moment idéal pour entrer sur le marché, ce qui rend risqué tout investissement d’une somme unique. Une approche plus efficace consiste à répartir les investissements dans le temps, soit par le biais de l’investissement programmé, soit par des versements réguliers dans le cadre de plans d’investissement. L’un des principaux avantages des versements réguliers est qu’ils lissent les fluctuations du marché. Lorsque les marchés progressent et que les prix sont élevés, vous achetez moins d’unités d’un investissement. Mais, lorsque les marchés baissent et que les prix sont bas, vous achetez plus d’unités. Avec le temps, cette stratégie permet de réduire le risque et d’améliorer les performances à long terme. Gérez le risque Il est crucial de toujours être conscient du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre au sein de votre portefeuille. Que vous évaluiez le risque au niveau d’actions et d’ETF ou à l’échelle de l’ensemble d’un portefeuille, il est important de définir un niveau de confort et de prédéfinir des niveaux de vente ou de programmer des niveaux de stop-loss en conséquence. Restez calme En période de volatilité, les investisseurs ont tendance à prendre des décisions impulsives. Commencez par vous informer sur les raisons de la baisse, son origine et ses éventuelles conséquences. Une fois que vous avez tous les éléments en main, évaluez si la situation est temporaire ou permanente et quel impact elle peut avoir sur votre portefeuille. Il est conseillé d’éviter de suivre constamment les cours des actions car une surveillance trop fréquente accroît le risque de décisions d’investissement émotionnelles. Réduisez le niveau de risque du portefeuille Si vous décidez de réduire votre niveau de risque, plusieurs options s’offrent à vous : Ventes partielles : vendre une partie de votre portefeuille peut réduire l’exposition, avec l’intention de réinvestir après la fin de la baisse.

Couverture avec des actifs protecteurs : si vendre n’est pas une option, envisagez des stratégies de couverture qui peuvent être avantageuses lorsque les marchés baissent. Les ETF dits inversés ou à effet de levier, également appelés « short » ou « bear », prennent de la valeur lorsque l’indice qu’ils suivent recule. Les instruments dérivés, tels que les contrats à terme (futures) et les options, peuvent offrir une exposition vendeuse au marché. Profitez des opportunités de marché Les baisses de marché offrent également des opportunités uniques pour acheter des actions d’entreprises de grande qualité à de meilleurs prix ou renforcer ses positions sur des ETF à des niveaux plus attractifs. Si vous disposez de liquidités à investir, évitez de vous précipiter sur chaque « bonne affaire » apparente. Préférez investir de manière structurée, en conservant une liste d’actions ou d’ETF que vous souhaitez acquérir, que vous pouvez suivre dans l’onglet « Favoris » de votre application XTB. Adobe Stock Actions Les actions sont généralement les plus touchées lors des corrections de marché. Par nature, elles ne garantissent aucune performance positive future. L’incertitude a souvent un impact négatif sur l’ensemble du marché actions. Les entreprises à forte croissance, telles que les sociétés technologiques, souffrent généralement le plus en période d’instabilité. Les entreprises de grande qualité avec des fondamentaux solides et un faible endettement ont tendance à mieux résister aux turbulences du marché. Les baisses propres à un secteur spécifique touchent principalement les sociétés de ce même secteur, mais elles peuvent également affecter leurs fournisseurs ou clients. Les corrections généralisées sur les marchés créent des opportunités pour les investisseurs à long terme. Volatilité des actions La volatilité du cours d’une action d’une entreprise est généralement bien plus élevée que celle du chiffre d’affaires de cette dernière ou de ses bénéfices nets. Cette divergence s’explique par les émotions des intervenants sur les marchés qui influencent fortement les cours des actions. Les attentes des investisseurs peuvent être influencées – positivement ou négativement – par une multitude de facteurs imprévisibles. Par exemple, une entreprise peut prévoir une hausse de 3 % de son chiffre d’affaires annuel, mais son action peut bondir de 30 % au cours de la même période si le marché anticipe une transformation majeure de son activité ou si elle était auparavant sous-évaluée. À l’inverse, une entreprise qui prévoit une croissance annuelle de 15 % ou plus de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices peut voir le cours de son action fortement baisser si les attentes des investisseurs étaient trop optimistes et déconnectées de la réalité. À long terme, les investisseurs en actions doivent être mentalement et financièrement préparés à la volatilité, en particulier pendant les périodes difficiles. Indices Les indices ont tendance à baisser moins fortement que les actions en raison de leur diversification intrinsèque. En outre, les indices actions bénéficient d’un « effet survivant » - les entreprises les plus faibles finissent par être remplacées par des sociétés plus solides, ce qui fait de l’investissement indiciel une stratégie attractive dans une perspective à long terme. Le moyen le plus efficace et le moins coûteux de s’exposer à des indices est de recourir à des ETF. Matières premières Les matières premières peuvent réagir de façon imprévisible ; leur comportement dépend souvent de la cause de la baisse des marchés. L’or mérite une mention spéciale en tant qu’actif refuge traditionnel. Il a historiquement témoigné d’une faible corrélation avec les actions et les obligations, ce qui en fait un outil de diversification utile pour un portefeuille. Les investisseurs souhaitant s’exposer aux matières premières - qu’il s’agisse d’un matériau spécifique ou de sociétés liées - peuvent utiliser les ETF sur matières premières pour y accéder efficacement Obligations Les obligations sont généralement considérées comme plus stables et plus sûres que les actions, en raison de leurs paiements d’intérêts fixes et du remboursement du principal à l’échéance (tant que l’émetteur reste solvable). En période de crise économique, les obligations d’entreprises ont tendance à offrir des rendements plus élevés (baisse des cours) en raison d’un risque de crédit accru. Les obligations d’État sont généralement moins volatiles et sont perçues comme des valeurs refuges. Si les obligations sont conservées jusqu’à l’échéance, les fluctuations du marché ne devraient pas affecter le rendement final. L’exposition au marché obligataire est possible via des ETF, disponibles sur l’appli XTB. Tous ces actifs sont accessibles sans commission (sauf pour les investissements obligataires, bientôt disponibles) jusqu’à 100 000 € investis par mois. Au-delà de cette limite, les frais appliqués sont de 0,2 % avec un minimum de 10 € par transaction, via l’appli XTB ou la plateforme xStation. Synthèse Les baisses des marchés sont une composante inévitable de tout investissement, mais c’est votre réaction qui fait toute la différence. Plutôt que de céder à la panique, gardez votre calme, analysez la situation et restez fidèle à votre stratégie d’investissement. Diversifiez votre portefeuille, utilisez des ordres stop-loss et adoptez une perspective à long terme pour mieux gérer le risque. Les replis créent également des opportunités : les investisseurs avisés tirent profit de cours décotés pour acheter des actions d’entreprises de qualité. Plutôt que d’essayer d’anticiper l’évolution du marché, adoptez des stratégies comme l’investissement programmé afin de lisser la volatilité. Le plus important ? Restez informé, évitez les décisions émotionnelles et voyez les baisses du marché comme une occasion de renforcer votre portefeuille.

FAQ Pourquoi les marchés actions baissent-ils et dois-je m’inquiéter ? Les marchés fluctuent, cela fait partie du jeu. Une baisse peut être provoquée par un ralentissement économique, une hausse des taux d’intérêt, une source d'incertitudes de nature politique ou même un mouvement de panique des investisseurs. Plutôt que de stresser, concentrez-vous sur les raisons de cette baisse et sur son impact réel (ou non) sur vos objectifs à long terme. Dois-je vendre mes actions lorsque les cours baissent ? Vendre sous l’emprise de la panique revient souvent à accuser des pertes au lieu d’attendre un rebond. Avant d’agir, posez-vous cette question : quelque chose a-t-il changé dans les entreprises que je détiens ? Si la réponse est non, il s’agit peut-être simplement d’un passage difficile plutôt que d’un signal de sortie. Comment protéger mon portefeuille en période de baisse des marchés ? Un investisseur avisé répartit les risques. Diversifiez en conservant une combinaison d’actions, d’obligations et même de liquidités pour amortir les chocs. Si vous gérez activement vos positions, envisagez aussi des ordres stop-loss ou des stratégies de couverture. Un krach est-il un bon moment pour acheter des actions ? Cela peut l’être ! Quand les cours des actions baissent, les entreprises de qualité deviennent souvent « bon marché ». Mais, au lieu de vous précipiter, investissez progressivement – vous éviterez ainsi de tomber dans le piège de vouloir prédire le point bas exact du marché.

