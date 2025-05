Investissements sûrs - Comment réduire le risque d'investissement ?

Temps de lecture: 7 minute(s)

Qu'est-ce que le risque et comment le limiter ?

Comment investir en bourse de manière plus sûre et minimiser le risque de perte ? Beaucoup d’investisseurs, qui souhaitent d'une part que leur capital augmente mais d'autre part, ils ne veulent pas de pertes substantielles sur leurs comptes de courtage, peuvent se poser cette question. Le dicton suivant s'applique aux marchés financiers : Qui ne risque rien n'a rien. En théorie, plus le profit potentiel attendu est important, plus le risque est symétriquement important. Si un investisseur s'attend à des taux de rendement de quelques centaines de pour cent, comme c'est le cas par ex. pour le marché des crypto-monnaies, il doit être conscient du fait que ce marché peut chuter de quelques dizaines de pour cent en peu de temps. Alors que si le commerçant s'attend à un taux de rendement de quelques ou une douzaine de pour cent, il doit reconnaître que par ex. théoriquement, le risque d'un tel investissement peut entraîner une baisse de 10 à 15 %.

Le risque en lui-même n'est pas grave, ce n'est pas un obstacle mais une chose qu'un trader doit accepter s'il participe au trading sur les marchés financiers. Cependant, l'élément crucial pour un trader en termes de placement sûr est sa propension à prendre des risques. Vous devez comprendre quel type de risque vous êtes prêt à prendre lorsque vous investissez votre argent et comment augmenter la sécurité de vos investissements. Étant donné que chaque individu est différent, il aura également des approches différentes pour accepter les gains et les pertes. Un investisseur n'aura aucun problème émotionnel ou psychologique avec une perte de 30 à 50 % du solde de son compte. Cependant, un autre investisseur peut être terrifié de voir le solde de son compte réduit de 5 à 10 %.

Ainsi, déterminer votre tolérance aux différents types de risques. Chaque investissement comporte un certain risque. Comprendre le type de risque ou une combinaison de types de risque est crucial pour le limiter et par conséquent, pour investir en toute sécurité en bourse. La chose la plus importante pour se sentir à l'aise lors de la prise de décisions d'investissement est avant tout de savoir qu'il vaut la peine d'investir seulement autant d'argent que l'on peut se permettre de perdre. Cela signifie que seul l'argent qui n'est pas nécessaire pour payer les passifs courants tels que les factures, les paiements, les règlements avec les contreparties, etc. devrait être investi sur le marché.

Vous devez également être conscient de l'existence de nombreuses classes d'actifs sur lesquelles investir. Vous pouvez investir sur le marché des actions, des matières premières, des devises, des ETF, des crypto-monnaies. Les classes d'actifs sont également divisées : les plus sûres, c'est-à-dire les moins volatiles, et les plus risquées, c'est-à-dire les plus volatiles. Par exemple, les actions de Coca Cola semblent créer des tendances beaucoup plus stables que les actions de Tesla. La situation sur le marché des devises est similaire. Les taux de change USD/CHF ou EUR/GBP peuvent être moins volatils que les taux de change GBP/JPY ou EUR/JPY. La volatilité d'un marché donné peut vous indiquer tout de suite lequel d'entre eux peut être le plus sûr et le moins risqué et vice versa.

Ici, nous tenterons de présenter les moyens de réduire le risque d'investir de l'argent, c'est-à-dire les moyens d'améliorer la sécurité des fonds investis.

ETF

Si vous n'êtes pas un expert en matière de sélection d'entreprises et d'actions pour le portefeuille d'investissement, utilisez les solutions toutes faites sous la forme d'ETF passifs. Ils sont destinés, par ex. à imiter l'ensemble de l'indice comme le S&P 500 ou par ex. les meilleures sociétés versant des dividendes. La liste complète des parts ETF offertes par XTB est disponible ici – https://www.xtb.com/fr/etf.

Ce sont des instruments à faible coût de transaction. Ils offrent des expositions à de nombreuses actions de sociétés simultanément et il y en a beaucoup parmi lesquelles choisir - plus de 200.

Diversification par capitalisation

La diversification n’est rien de plus que de s’assurer que vous « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». La diversification en fonction de la capitalisation boursière est l'une de ses nombreuses formes. La capitalisation boursière fait référence à la valeur totale de toutes les actions cotées en bourse d'une entreprise donnée. C'est la méthode pour déterminer la taille de l'entreprise.

En général, les grandes capitalisations sont de grandes entreprises et les petites capitalisations sont considérablement plus petites à la fois en termes de bénéfices et d'effectifs. Les sociétés à grande capitalisation ont également des cours des actions plus stables qui se distinguent à la fois par une croissance plus lente et un risque plus faible d'effondrement des prix.

Les petites entreprises ont plus d'espace pour se développer et peuvent rapidement augmenter leur valeur. Mais elles peuvent aussi faire faillite tout aussi rapidement. Par exemple, le S&P 500 est un indice représentant les 500 plus grandes sociétés des États-Unis, tandis que Russell 2000 représente 2 000 sociétés américaines à plus petite capitalisation. Dans ce cas, vous pouvez également choisir les entreprises appropriées à l'aide d'un outil de filtrage des partages intégré à la plateforme xStation de XTB.

Diversification régionale

La possibilité de diversifier les investissements par des instruments de différentes régions du monde / pays est une autre forme de diversification. Par exemple, au lieu de ne détenir que des sociétés américaines, vous pouvez composer votre portefeuille à partir de sociétés basées aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Vous pouvez également appliquer une diversification par indices boursiers. En dehors des indices américains ou européens, XTB donne accès aux CFD sur indices boursiers d'Asie ou d'Amérique du Sud.

De la même manière que dans le cas d'actions et de tailles d'entreprises différentes, le risque et le gain potentiel peuvent être équilibrés en distribuant de l'argent à des instruments financiers de nombreuses régions du monde. En général, les économies et les régions moins développées dans lesquelles vous investissez, plus le potentiel de croissance et le risque de perte sont importants. Ainsi, il est possible de composer un portefeuille basé par ex. à 50 % sur les marchés développés et à 50 % sur les marchés en développement.

Diversification sectorielle

Tout comme certaines régions offrent un potentiel de croissance ou de déclin plus rapide, certains secteurs ont tendance à présenter un risque et un potentiel de rendement plus importants que d'autres. Par exemple, le secteur technologique enregistre fréquemment des augmentations spectaculaires. Il lui est également arrivé de subir des effondrements catastrophiques. Un bon exemple dans ce cas est l'éclatement d'une bulle économique Internet et une chute de 78 % de l'indice technologique Nasdaq dans les années 2000-2002. D'autres secteurs peuvent être beaucoup plus stables. Dans ce cas, il convient de considérer les actions des entreprises de service public ou de biens de consommation.

La diversification par capitalisation ou par régions du monde peut ne pas être d'une grande utilité si nous avons des entreprises d'un seul secteur. Il vaut donc la peine de réfléchir à cette question.

Protégez-vous en cas de crise

Vous pouvez ajouter des ETF ou des CFD sur des obligations ou de l'or à votre portefeuille d'investissement. Ces instruments montent généralement en prix lorsqu'une crise frappe l'économie. Par conséquent, outre les méthodes de diversification décrites, il convient d'envisager également la diversification entre les marchés. Vous pouvez également modifier en douceur la taille de l'exposition sur des marchés individuels. Dans les situations d'urgence, vous pouvez réduire l'exposition aux actions et augmenter l'exposition aux obligations ou à l'or, et en cas de boom économique, vous pouvez combiner les composants du portefeuille dans l'autre sens. De plus, il vaut toujours la peine d'avoir de l'argent sur place pour pouvoir acheter un certain instrument à un prix avantageux en cas de crash local.

L'un des portefeuilles d'investissement de base comprend par ex. 25 % des expositions en bourse, par ex. via des ETF sur le S&P 500, 25 % des expositions sur le marché obligataire, 25 % des expositions sur le marché de l'or et le maintien de 25 % des liquidités. Il s'agit d'un exemple théorique mais en pratique, il peut contribuer au fait qu'investir en bourse deviendra plus sûr.

En résumé, investir en toute sécurité en bourse est-il possible ? Qui ne risque rien n'a rien. - mais ce risque peut être contrôlé, estimé et ajusté aux conditions changeantes du marché dans une certaine mesure. De cette façon, nous pouvons faire des investissements plus équilibrés, diversifiés et par conséquent, indépendants d'un seul facteur, ce qui contribue au fait que le risque peut être réparti plus équitablement. XTB propose une vaste sélection d'instruments financiers pouvant être ajustés à pratiquement tous les profils de risque déterminés par le trader.