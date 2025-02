Temps de lecture: 10 minute(s)

Le marché des changes, également connu sous le nom de Forex (Foreign Exchange), est un marché décentralisé sur lequel les devises s’échangent quotidiennement, en permettant aux acteurs économiques de convertir leurs monnaies. Il s’agit du plus grand marché financier au monde, avec des transactions qui atteignent des volumes impressionnants chaque jour. Son fonctionnement repose sur l’interaction entre de multiples acteurs, tels que les banques, les investisseurs institutionnels, les entreprises et même les gouvernements, tous à la recherche des meilleurs taux de change pour diverses raisons économiques.

Le marché des changes : définition et caractéristiques

Le marché des changes désigne un espace virtuel où les devises mondiales sont échangées les unes contre les autres. Ce marché est fondamental pour l’économie mondiale, car il permet de fixer le prix des monnaies, qui est indispensable pour les transactions internationales. Les transactions peuvent être de nature commerciale, comme l’achat de biens et de services, ou purement spéculatives, avec pour objectif de profiter des fluctuations des taux de change.

Chaque transaction sur le marché des changes implique un couple de devises. Par exemple, lorsqu’un investisseur achète des euros en vendant des dollars, il participe au marché EUR/USD. Le prix d’un échange de ce type est appelé le taux de change, qui varie constamment en fonction de l’offre et de la demande sur le marché.

Un volume quotidien colossal

Avec un volume quotidien estimé à 6 590 milliards de dollars en 2019, selon la Banque des Règlements Internationaux (BRI), le marché des changes dépasse de loin tous les autres marchés financiers en termes de liquidité. À titre de comparaison, ce volume représente plus de deux fois le produit intérieur brut (PIB) annuel de la France. Une telle liquidité est due en partie à l’intégration croissante des économies mondiales et à la facilité avec laquelle les acteurs peuvent accéder au marché, notamment grâce à la technologie.

L’accessibilité du marché des changes, ouvert 24 heures sur 24 et cinq jours sur sept, permet aux traders du monde entier de réagir en temps réel aux événements économiques, politiques ou autres qui affectent la valeur des devises. Les principales places financières mondiales, Londres, New York et Tokyo, jouent un rôle clé dans le maintien de ce flux continu de transactions. En 2019, la City de Londres représentait plus de 50 % des opérations de change mondiales, ce qui confirme bel et bien son rôle dominant.

La domination du dollar américain

Le dollar américain (USD) reste la monnaie de référence sur le marché des changes. Il est impliqué dans 88,3 % des transactions, ce qui en fait la devise la plus échangée au monde. Cela s’explique par le fait que de nombreuses matières premières, comme le pétrole, sont cotées en dollars, ainsi que par la place centrale des États-Unis dans l’économie mondiale.

L’euro, quant à lui, est la deuxième monnaie la plus échangée, représentant 32,3 % des transactions. Les autres devises majeures sur le marché des changes incluent le yen japonais (JPY) et la livre sterling (GBP). Le couple EUR/USD est la paire de devises la plus échangée, représentant environ 24 % des transactions globales.

Les régimes de change et leur impact

Un régime de change est un ensemble de règles qui définit comment une monnaie nationale est échangée contre d’autres devises. Il existe deux grands types de régimes de change :

Les régimes de change fixes ,

, Et les régimes de change flottants.

Dans un régime de change fixe, le taux de change est maintenu à un niveau stable par la banque centrale du pays, souvent en le liant à une autre monnaie forte, comme le dollar américain. Ce système offre une stabilité aux entreprises qui effectuent des transactions internationales, mais limite la flexibilité de la politique monétaire du pays.

En revanche, dans un régime de change flottant, le taux de change est déterminé par le marché, en fonction de l’offre et de la demande. Cela permet une plus grande flexibilité et reflète les conditions économiques du pays, mais peut entraîner une volatilité accrue des taux de change.

Bon à savoir : la plupart des grandes économies, dont les États-Unis, l’Union européenne et le Japon, utilisent un régime de change flottant.

Les outils du marché : opérations au comptant et à terme

Les transactions sur le marché des changes peuvent être classées en deux grandes catégories : les opérations au comptant et les opérations à terme.

Les opérations au comptant (spot) concernent l’achat ou la vente immédiate d’une devise contre une autre, avec livraison sous deux jours. Ce type de transaction représente environ 30 % des volumes échangés quotidiennement.

(spot) concernent l’achat ou la vente immédiate d’une devise contre une autre, avec livraison sous deux jours. Ce type de transaction représente environ 30 % des volumes échangés quotidiennement. Les opérations à terme (forwards et futures) permettent de fixer le prix d’une transaction qui sera réalisée à une date future. Ces contrats sont largement utilisés pour se couvrir contre le risque de fluctuation des taux de change, particulièrement par les entreprises et les institutions financières. Les contrats à terme sont négociés soit de gré à gré, soit sur des marchés organisés.

En 2019, plus de 50 % des volumes échangés sur le marché des changes concernaient des swaps de devises, qui sont des contrats à terme permettant d’échanger des montants prédéfinis de devises à une date future.

Qui sont les principaux acteurs du marché des changes ?

Le marché des changes réunit une grande diversité d’acteurs.

Les entreprises multinationales y sont présentes pour gérer leurs flux de trésorerie et se couvrir contre le risque de change.

y sont présentes pour gérer leurs flux de trésorerie et se couvrir contre le risque de change. Les fonds d’investissement et les hedge funds , eux, participent souvent à des fins spéculatives, misant sur les variations des taux de change pour réaliser des profits.

, eux, participent souvent à des fins spéculatives, misant sur les variations des taux de change pour réaliser des profits. Les banques commerciales et d’investissement jouent un rôle central en exécutant les transactions pour leurs clients tout en intervenant pour leur propre compte.

jouent un rôle central en exécutant les transactions pour leurs clients tout en intervenant pour leur propre compte. Les banques centrales , comme la Réserve fédérale américaine (Fed) ou la Banque centrale européenne (BCE), sont également des acteurs majeurs. Elles interviennent notamment pour stabiliser leurs devises et ajuster les réserves de change.

, comme la Réserve fédérale américaine (Fed) ou la Banque centrale européenne (BCE), sont également des acteurs majeurs. Elles interviennent notamment pour stabiliser leurs devises et ajuster les réserves de change. Enfin les brokers OTC, comme XTB qui propose des CFDs, jouent également un rôle important en facilitant l'accès des investisseurs aux marchés via des instruments dérivés.

L’importance croissante des dérivés financiers

Au-delà des simples opérations de change au comptant, le marché des changes offre une large gamme de produits dérivés. Les swaps de devises représentent une part importante des transactions quotidiennes et sont utilisés à la fois pour la couverture et pour la spéculation. Les options et futures permettent également aux investisseurs de parier sur la direction future des taux de change ou de se protéger contre les risques de change.

Ces instruments dérivés sont particulièrement prisés des institutions financières qui souhaitent réduire leur exposition aux risques liés à la volatilité des devises. Cependant, ils augmentent aussi la complexité du marché et, dans certains cas, peuvent contribuer à une instabilité accrue.

L’actualité du marché des changes en 2024

L’année 2024 est marquée par d’importantes évolutions sur le marché des changes, en raison de plusieurs facteurs économiques et géopolitiques. Tout d’abord, l’inflation persistante dans certaines grandes économies, comme les États-Unis et la zone euro, influence directement les taux de change. Les banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine et la BCE, ont poursuivi des politiques monétaires divergentes, avec des hausses de taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, ce qui a renforcé le dollar et affaibli l’euro.

De plus, la montée en puissance des tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine, a accentué la volatilité des marchés de devises. Les décisions de délocalisation de certaines chaînes d’approvisionnement et les politiques protectionnistes continuent de peser sur les flux financiers mondiaux et donc sur les taux de change. En 2024, la paire USD/CNY (dollar/yuan) est particulièrement scrutée, car les investisseurs cherchent à anticiper les conséquences des relations tendues entre ces deux puissances économiques.

Enfin, l’émergence des monnaies numériques des banques centrales (MNBC) commence à avoir un impact sur la dynamique des transactions de change. En Chine, le yuan numérique prend de l’ampleur et pourrait à terme défier la domination du dollar dans certaines régions du monde. Bien que ces monnaies numériques ne représentent qu’une fraction des transactions actuelles, leur adoption pourrait bouleverser les flux financiers internationaux dans les années à venir.

Pourquoi investir dans le marché des changes ?

Vous l’aurez compris, investir dans le marché des changes présente plusieurs avantages qui attirent aujourd’hui de nombreux investisseurs particuliers.

Une liquidité élevée

Le marché des changes est le marché financier le plus liquide au monde, avec un volume quotidien de transactions dépassant les 6 000 milliards de dollars. Cette liquidité élevée signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre des devises rapidement et à des prix compétitifs, sans avoir à se soucier de la disponibilité des acheteurs ou des vendeurs.

L’accessibilité

Contrairement à d’autres marchés financiers, le marché des changes est accessible 24 heures sur 24, cinq jours sur sept. Les investisseurs peuvent ainsi trader à tout moment, en fonction de leur emploi du temps et des opportunités de marché. Les principaux centres financiers, tels que New York, Londres, Tokyo et Sydney, assurent une continuité des transactions tout au long de la journée.

L’effet de levier

Le trading sur le marché des changes permet d’utiliser l’effet de levier, ce qui signifie que les investisseurs peuvent contrôler des positions plus importantes avec un capital initial relativement faible. Par exemple, avec un effet de levier de 1:100, un investisseur peut contrôler 100 000 avec seulement 1 000 de capital. À noter que l'effet de levier amplifie non seulement les gains potentiels, mais également les pertes, ce qui peut entraîner un risque important de perte de capital.

La diversification

Investir dans le marché des changes permet de diversifier son portefeuille d’investissements. Les devises sont influencées par des facteurs économiques, politiques et sociaux différents de ceux qui affectent les actions ou les obligations. En ajoutant des devises à leur portefeuille, les investisseurs peuvent réduire leur exposition aux risques spécifiques à un seul marché ou à une seule classe d’actifs.

Les risques associés au marché des changes

Néanmoins, comme tout investissement, le trading sur le marché des changes comporte des risques. Voici un aperçu des principaux points de vigilance.

La volatilité

Le marché des changes est connu pour sa volatilité. Les taux de change peuvent fluctuer rapidement en réponse à des événements économiques, politiques ou sociaux. Cette volatilité peut entraîner des gains importants, mais aussi des pertes substantielles. Les investisseurs doivent être prêts à gérer cette incertitude et à utiliser des outils de gestion des risques, comme les ordres stop-loss.

Les limites de l’effet de levier

Bien que l’effet de levier puisse amplifier les gains, il peut également amplifier les pertes. Un petit mouvement défavorable des taux de change peut entraîner des pertes importantes si l’effet de levier d’une position est trop élevé. Il est donc fortement recommandé de comprendre comment fonctionne l’effet de levier et de l’utiliser de manière prudente.

Le risque de contrepartie

Le marché des changes étant un marché de gré à gré (OTC), il existe un risque de contrepartie, c’est-à-dire le risque que l’autre partie à une transaction ne respecte pas ses obligations. Les investisseurs doivent choisir des courtiers réputés et réglementés pour minimiser ce risque.

Le risque de taux d’intérêt

Les décisions des banques centrales concernant les taux d’intérêt peuvent avoir un impact significatif sur les taux de change. Par exemple, une hausse des taux d’intérêt dans un pays peut attirer des investissements étrangers et faire augmenter la valeur de sa devise. À l’inverse, une baisse des taux peut entraîner une dépréciation de la devise. Les investisseurs doivent surveiller les politiques monétaires et les annonces des banques centrales pour anticiper ces mouvements.

Le risque géopolitique

Les événements géopolitiques, tels que les élections, les conflits ou les changements de politique gouvernementale, peuvent également affecter les taux de change. Ces événements peuvent créer une incertitude sur les marchés et entraîner des mouvements de prix imprévisibles. Les investisseurs doivent rester informés des développements mondiaux et être prêts à ajuster leurs stratégies en conséquence.

Les périodes de faible liquidité

Bien que le marché des changes soit généralement très liquide, il peut y avoir des périodes de faible liquidité, notamment en dehors des heures de pointe ou lors de certains événements économiques. Une faible liquidité peut entraîner des écarts de prix plus importants et rendre plus difficile l’exécution des transactions à des prix souhaités.

Le marché des changes reste l’un des piliers de l’économie mondiale. Il permet aux entreprises, aux gouvernements et aux investisseurs de gérer efficacement leurs besoins en devises. En constante évolution et influencé par des événements économiques, des politiques monétaires et des avancées technologiques, il est essentiel de suivre de près les évolutions du Forex. Découvrez les analyses quotidiennes des marchés financiers de XTB afin d’ajuster au jour le jour votre stratégie de trading.