De cet article, vous apprendrez :

Comment créer des cours croisés de change avec deux paires différentes

Comment rendre un portefeuille neutre aux changements dans une devise spécifique

Quels sont les avantages et les inconvénients des cours croisés de change

Il y a beaucoup de cours croisés disponibles dans notre offre. EURUSD, USDJPY, GBPUSD - ce sont les paires les plus populaires et bien sûr les plus importantes sur le marché FX. Mais comme vous le savez, il y a aussi d'autres monnaies qui valent la peine d'être regardées. Regardons un petit exemple. Entre la fin de 2008 et la fin de 2016, le dollar néo-zélandais a été la monnaie la plus forte du panier des principales devises. Dans un même temps, c'était le peso mexicain qui était le plus faible, perdant plus de 34% par rapport au dollar américain. Donc, comme vous pouvez probablement le deviner, le meilleur trade (en choisissant seulement parmi le panier de devises mentionné) était d'acheter le NZDMXN. Cependant, la paire est assez exotique avec une faible liquidité, ce qui rend difficile de le trouver sur une plateforme forex. Mais ne vous inquiétez pas, notre plateforme xStation5 la plus avancée vous permet non seulement de négocier plus de 50 paires, mais aussi d’en créer beaucoup plus. Comment ? Vous le découvrirez au cours de cette leçon.

Des possibilités presque infinies

Commençons par ... une formule mathématique. Si vous avez 30 devises disponibles sur votre plateforme, cela permet d'ouvrir un trade sur 840 paires de devises. De plus, s'il y a 50 devises (devises, et non paires) dans l'offre, vous pouvez soit acheter soit vendre 2400 paires ! Pourquoi ? Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Chaque paire est construite avec deux devises. Donc, dans notre exemple, vous pouvez utiliser 30 devises comme base et 28 comme devise. 28 parce que nous ne voulons pas faire une paire avec la même devise (USD / USD) et parce que chaque paire peut être inversée (nous supposons que l'USDJPY est plus ou moins le même que le JPY / USD). Comme vous pouvez le voir, plus il y a de devises dans l'offre, plus il y a de paires qui pourraient être créées.

Comment créer une croix

Revenons à la paire NZDMXN. Il se compose du NZD comme monnaie de base, et MXN comme celui cité. La paire ne peut pas être trouvée sur xStation5, mais une croix synthétique peut être créée avec notre plateforme avancée. Tout ce que vous devez faire est d'acheter le NZDUSD et d'acheter l'USDMXN. Pourquoi ? Parce qu’en faisant cela, vous achetez le dollar néo-zélandais pour l'USD. En étant long sur l'USDMXN vous achetez le dollar américain pour le peso mexicain. Maintenant, vous êtes long USD, short USD, long NZD et court MXN. Imaginons que dans cet exemple nous avons acheté un lot de chaque paire. Cela signifie que nous avons acheté 100.000 unités du dollar (via USDMXN), mais vendu moins via le NZDUSD. Pourquoi ? C'est assez simple. En allant longtemps sur le NZDUSD, nous avons acheté 100.000 unités du NZD. La paire est cotée à 0.7200 (juste un exemple), donc nous avions besoin de 72.000 unités de l'USD prennent une telle position. Cela nous laisse 100.000 dollars en position longue et 72.000 dollars en position courte. Comme vous pouvez le voir, un ajustement est nécessaire. Vous pourriez par exemple acheter 0,72 lot de l'USDMXN, et 1 lot sur NZDUSD. Dans un tel scénario, votre position en dollars américains sera neutre (72.000 unités à court et à long terme) et la valeur de l’investissement ne dépendra que de ce qui se passe avec le peso mexicain et le dollar néo-zélandais. L'ensemble du processus est également présenté sur le graphique ci-dessous.

Et si vous voulez créer un cours croisés sur CADMXN ? C'est assez simple. Vous pouvez vendre 1 lot de l'USDCAD et acheter 1 lot de l'USDMXN. Avec ce ratio, vous vendez 100.000 dollars pour le CAD et 100.000 dollars pour le MXN. Cela vous laisse avec une longue position sur le CADMXN.

Cependant, dans un tel processus, vous devez vous souvenir de deux choses importantes. Tout d'abord, vous devez ouvrir deux ordres pour créer un cours croisés. Cela signifie que vous aurez besoin d'une marge plus élevée pour le faire, ce qui bloquera un capital dans votre compte de trading. De plus, le spread sur une telle paire synthétique sera plus large que dans une paire fx typique disponible sur la plateforme de trading, ce qui rend assez difficile pour les scalpers et day-traders dont les stratégies se concentrent sur des mouvements intraday mineurs.

Comme vous pouvez le voir, créer des cours croisés de change n'est pas aussi compliqué qu'il aurait pu l'être au début. Le processus a ses coûts, mais un investissement dans la paire synthétique pourrait conduire à un bénéfice exceptionnel, beaucoup plus élevé que celui réalisé sur les principales paires de fx. D'un autre côté, cela pourrait également entraîner une perte plus importante si le marché évolue contre vous. Il est donc important de connaître le risque et de déterminer où placer un stop loss avant d'ouvrir un trade.