Le marché de la crypto-monnaie a fait des progrès significatifs au cours des dernières années et les principaux actifs numériques tels que le Bitcoin et l'Ethereum sont devenus l'un des investissements les plus populaires. Le développement rapide de la technologie, l'introduction de produits dérivés basés sur les crypto-monnaies ont contribué à la vulgarisation des investissements dans cet intéressant groupe d'actifs.

Introduction

Contrairement aux monnaies physiques traditionnelles, comme les dollars ou les euros, les crypto-monnaies (ou crypto-devises) ne sont pas imprimées. Au lieu de cela, ils sont produits par des gens utilisant des ordinateurs dans le monde entier, en utilisant un logiciel qui résout des problèmes mathématiques.

Les Crypto-monnaies utilisent la technologie décentralisée pour permettre aux utilisateurs de faire des paiements sécurisés et de stocker de l'argent sans avoir à utiliser leur nom ou passer par une banque. Ils fonctionnent sur un registre public distribué appelé blockchain, qui est un enregistrement de toutes les transactions mises à jour et détenues par les détenteurs de devises.

Imaginez cette technologie comme une succession/assemblage de petits "blocks" symbolisant l'état actuel des comptes de crypto-monnaies (qui en a combien) vu par tous les utilisateurs de bitcoin. Chaque nouveau block contient des informations sur toutes les nouvelles transactions qui modifieront l'état actuel du compte. Un nouveau block doit être crypté de manière appropriée et adaptée. Lorsque cela se produit, il sera joint à celui-ci et, par conséquent, de nouvelles transactions seront complétées. Les monnaies virtuelles dans le système seront transférées entre les utilisateurs.

Si nous essayons de retirer ou de remplacer un block, la structure entière sera détruite, car chaque block a la même information que le block précédent qui y est codé. Le remplacement d'un block par d'autres informations (un autre chiffre) entraînerait l'absence de correspondance avec le block précédent. De plus, il déconnectera tous les blocs qui le suivent. Par conséquent, l'information contenue dans cette assemblage serait considérée comme fausse. C'est pourquoi cette technologie est une innovation révolutionnaire et c’est une raison pour laquelle la valeur de Bitcoin a augmenté au fil des années.

Une autre différence significative entre les crypto-monnaies et l'argent physique sont les banques. L'objectif d'une banque centrale est de stabiliser sa monnaie. Cependant, il n'existe pas de banque Bitcoin ou Litecoin. Les crypto-devises sont en quelque sorte elles-mêmes une banque. Un livre de règlement indépendant fournit des informations sur le statut de propriété de tous ses utilisateurs et l'historique des transactions entre eux.

Le première monnaie virtuelle fut le bitcoin mentionné ci-dessus, qui a été créé en 2009 et est actuellement le plus populaire. Il y a eu une prolifération des crypto-devises au cours de la dernière décennie et il y en a maintenant plus de 900 disponibles sur Internet.

Qu'est ce que le Bitcoin ?

Le Bitcoin est une forme de monnaie numérique, créée et détenue électroniquement. Contrairement aux monnaies physiques traditionnelles, comme les dollars ou les euros, les bitcoins ne sont pas imprimés. Au lieu de cela, ils sont extraits par des personnes utilisant des ordinateurs dans le monde entier et prenant en charge le système en validant les transactions blockchain.

Les banques sont une autre différence significative entre les crypto-monnaies et la monnaie physique. La mission d'une banque centrale est de stabiliser sa monnaie. Cependant, il n'y a pas de banque Bitcoin. C'est parce que le bitcoin est dans un sens en soi une banque. Un livre de règlement indépendant fournit des informations sur le statut de propriété de tous ses utilisateurs et l'historique des transactions entre eux. De plus, il y a une quantité limitée de Bitcoins, ce qui limite également le rôle de l'institution de surveillance. Voyons comment cela fonctionne.

Quelles CFD sur crypto-devises sont disponibles chez XTB ?

Alors que les banques centrales peuvent imprimer plus d'argent, le Bitcoin a un montant limité : d'ici 2140, il y aura 21 000 000 de bitcoins en circulation. On pourrait donc dire que, comme dans le cas de l'or, nous avons des ressources limitées en Bitcoin.

Le marché des crypto-monnaies devient de plus en plus populaire, tout comme notre offre de crypto-devises. Le succès du Bitcoin a conduit au développement de nombreuses crypto-monnaies alternatives, souvent appelées "altcoins". La plupart de ces altcoins offrent leur propre interprétation du protocole Bitcoin et sont tout autant intéressants. Cela aide aussi que la plupart d'entre elles sont encore bon marché et beaucoup plus faciles à acheter ou à exploiter. Analysons les altcoins les plus importants :

Litecoin - comme la plupart des altcoins, il est basé sur le protocole Bitcoin, mais il est conçu pour s'assurer que l'exploitation minière est beaucoup moins chère et plus démocratique que la BTC.

Ethereum - aussi appelé "Bitcoin 2.0" est une alternative au Bitcoin. Il a augmenté brusquement quand quelques problèmes avec le BTC se sont produits et quand une mise à jour de son système a été annoncée. Ce dernier a rendu les paiements Ethereum plus faciles et plus rapides.

Ripple - une monnaie virtuelle peer-to-peer open source qui offre les mêmes fonctionnalités que le Bitcoin mais qui possède également des fonctionnalités avancées, y compris des transactions instantanées.

Dash - une crypto-devise peer-to-peer open source qui a pour objectif d'être la crypto-monnaie la plus conviviale et la plus évolutive au monde.

Alors que Bitcoin est à l’heure actuelle la crypto-devises la plus populaire, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash et d'autres continuent de croître. Les crypto-monnaies sont une révolution financière avec de nombreuses fonctionnalités et de nombreux changements à venir.

Quels facteurs affectent les prix des crypto-monnaies ?

Le marché des crypto-monnaies se caractérise par une volatilité beaucoup plus grande par rapport aux marchés traditionnels, qui est causée par divers facteurs, notamment :

Prix du Bitcoin - cela est dû au fait que l'écrasante majorité des autres crypto-monnaies ont tendance à suivre le Bitcoin, qui est, en quelque sorte, un baromètre de l'ensemble du marché. En particulier, tout mouvement de prix important du Bitcoin aura un effet similaire sur les autres crypto-monnaies.

Situation sur les marchés traditionnels - les crypto-monnaies ne fonctionnent pas dans le vide et sont souvent corrélées d'une manière ou d'une autre avec d'autres groupes d'actifs. Il peut y avoir une situation où le marché boursier évolue à la hausse, alors que les actifs numériques sont soumis à une forte pression de vente.

Adaptation croissante des crypto-monnaies dans notre vie quotidienne - certains des projets peuvent, au fil du temps, être mis en œuvre par d'autres entités comme les banques et utilisés à des fins pratiques, ce qui à son tour augmente souvent leurs prix.

Réglementations - au début de leur existence, les crypto-monnaies n'étaient généralement pas réglementées. Cependant, au fil du temps, les actifs numériques ont commencé à intéresser les régulateurs et les banques centrales. Les annonces de l'introduction de nouvelles réglementations conduisent souvent à des mouvements de prix soudains.

Par conséquent, il est important de se tenir au courant de toutes les nouvelles qui pourraient faire bouger le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs ont accès aux informations les plus cruciales concernant les actifs numériques grâce à notre section "Actualités" dans laquelle, outre la publication des communiqués les plus importants, nos analystes présentent une image générale du marché et indiquent les opportunités d'investissement potentielles. Lors de l'analyse du marché , il est également important d'avoir accès aux prix en temps réel, ce qui est possible grâce à notre plateforme xStation5.

Afin d'accéder aux dernières informations du marché des crypto-monnaies, il vous suffit de cliquer sur la rubrique "Actualités" de la plateforme.

Chez XTB, nous n'échangeons pas de crypto-monnaies, mais nous offrons un accès à ce marché via des CFD (vous pouvez consulter l'ensemble de notre offre ici), ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'exploiter des crypto-monnaies. Il vous suffit d'investir et de spéculer sur les futurs changements de prix sans posséder d'actif sous-jacent.

Le trading de crypto-monnaies avec des CFD présente également des avantages supplémentaires tels que :

frais réduits

possibilité d'investir 7 jours sur 7 - le trading commence le samedi à partir de 4h00 et dure jusqu'au vendredi jusqu'à 22h00

faible implication en capital avec un effet de levier de 1: 2

possibilité de prendre des positions longues (ordre d'achat) ou des positions courtes (ordre de vente) en combinaison avec l'utilisation du mécanisme de levier financier fait de ces types de contrats actuellement l'un des types de négociation les plus flexibles et les plus populaires sur les marchés financiers.

XTB propose des investissements dans les CFD sur Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoincash, c'est-à-dire des instruments dont le prix est basé sur les prix actuels répertoriés sur les principales bourses de crypto-monnaie.

Le moyen le plus simple de trader sur le marché des crypto-monnaies est d'utiliser notre plateforme de trading XTB, qui est un outil de trading complet qui vous donne la possibilité d'investir dans une large gamme d'instruments financiers. Grâce à la calculatrice intégrée à la fenêtre d'ordre, vous pouvez définir l'ordre Stop Loss ou Take Profit en fonction des hypothèses résultant de votre propre stratégie d'investissement.

Voyons d'abord comment passer un ordre d'achat, autrement dit une position longue. Supposons qu'après avoir analysé le marché, vous pensez que le prix du Bitcoin va augmenter à court terme. Au départ, vous devez déterminer la taille de la transaction. Ensuite, vous devez mettre en place un ordre Stop Loss pour limiter vos pertes potentielles et un ordre Take Profit qui clôturera l'ordre lorsque vous réaliserez un profit.

Les traders peuvent ouvrir de nouvelles positions directement via l'onglet « Market Watch » de la plateforme xStation 5.

Source : xStation5

Alternativement, le panneau click & trade est également situé au-dessus du graphique, dans la partie supérieure gauche de la fenêtre graphique.

Source : xStation5

Après avoir spécifié les données mentionnées ci-dessus, cliquez simplement sur le bouton vert Acheter.

Afin de profiter de la baisse des prix, vous devez prendre une position courte. Le processus de conclusion des transactions est similaire à celui décrit ci-dessus, sauf qu'après avoir défini tous les paramètres, cliquez sur le bouton "Vendre". Ici, nous vous recommandons fortement notre article intitulé « Vente à découvert ».

Source : xStation5

Si le marché est ouvert, l'ordre devrait normalement être exécuté. Le statut de la transaction est visible dans la fenêtre Positions ouvertes sous le graphique. Une fois qu'il est temps de fermer votre position, vous pouvez soit cliquer sur « fermer » ou annuler votre transaction initiale.

Source : xStation5

Autres options pour investir dans des crypto-monnaies avec XTB

Si l'achat de crypto-monnaie via les CFD semble trop risqué, vous pouvez envisager d'autres moyens de profiter potentiellement de l'essor des crypto-monnaies. Investir dans des actions d'entreprises directement liées au marché des crypto-monnaies comme Coinbase, Riot Blockchain ou MicroStrategy est un autre moyen de créer un portefeuille diversifié. Bien que les investissements dans ces sociétés puissent être rentables, ils n'ont pas le même potentiel de hausse que l'investissement dans la crypto-monnaie via les CFD.

Source : xStation5

Conclusion

Le trading de crypto-monnaies a explosé ces derniers mois et cette tendance devrait se poursuivre en raison de l'adaptation croissante des crypto-monnaies dans notre vie quotidienne. De nombreuses crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum ont des objectifs ambitieux qui peuvent être atteints à long terme, ce qui en fait une opportunité d'investissement intéressante pour les détenteurs à long terme et pour ceux qui cherchent à accroître la diversification de leur portefeuille, car les actifs numériques ont historiquement montré une très faible corrélation avec le marché boursier. De plus, la volatilité élevée et le volume des transactions dans les crypto-monnaies conviennent très bien aux transactions à court terme.