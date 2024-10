Temps de lecture: 11 minute(s)

Le day trading est-il accessible aux débutants ? Bien sûr… mais pas sans acquérir quelques connaissances théoriques et techniques préalables . Et c’est autour de cette base que s’articule le présent article. Certains investisseurs recherchent des actions d’entreprise à conserver dans leur portefeuille pendant 5 ou 10 ans, espérant un rendement de plusieurs dizaines de pour cent. D’autres veulent se frotter au marché tous les jours, convaincus qu’ils pourront ainsi atteindre un bénéfice global plus important. C’est le cas des « day traders ».Le day trading (ou day time trading) classique s’apparente presque à une guerre, dont l’issue est plus importante que de remporter une bataille spécifique (une ou deux transactions). C’est pourquoi la gestion des risques et le contrôle émotionnel sont cruciaux. En plus de sélectionner les bonnes méthodes et approches analytiques, vous devrez veiller à votre préparation mentale. Pour quoi cette étape ? Parce que le marché lui-même est chargé en émotions. Dans cet article, vous apprendrez quels sont les avantages et inconvénients du day trading, pourquoi il est essentiel de gérer correctement les risques, et vous découvrirez des exemples de stratégies à employer.

À qui s’adresse le day trading ?

Un bon day trader possède généralement les qualités suivantes :

De la curiosité envers le monde de l’investissement et ouverture d’esprit

La faculté de réfléchir de manière critique et analytique

Une certaine objectivité quant à ses propres réactions, un bon contrôle sur ses émotions et et une volonté d’améliorer ses compétences

Un désir d’acquérir de nouvelles connaissances et d’explorer la psychologie du marché

Une véritable passion pour les marchés financiers et l’analyse du risque

La capacité de procéder à des analyses très approfondies pour reconnaître les moments où la prise de risque peut donner lieu à des gains importants

Du courage, associé à une volonté de prendre des risques

Tous ces éléments s’imbriquent les uns dans les autres. La curiosité à l’égard du monde et l’ouverture d’esprit rendent le trader plus réceptif aux nouvelles idées et l’encouragent à élargir ses connaissances. Sa capacité à réfléchir de manière critique et à se livrer à des analyses poussées lui apporte une satisfaction supplémentaire, tout en filtrant efficacement les informations qui lui parviennent.

L’auto-observation et le contrôle des émotions permettent de maintenir une certaine distance et de minimiser le stress, qui peut avoir une incidence négative sur la prise de décisions, et donc la performance des investissements. Savoir prendre des risques de manière mesurée signifie que des résultats positifs peuvent être envisagés grâce à une réflexion plus aboutie. Cependant, même une analyse approfondie et des conclusions logiques ne sauraient garantir un retour sur investissement. Tout au plus, en termes statistiques, ces atouts peuvent contribuer à la rentabilité et aider à ce que le solde des bénéfices soit supérieur à celui des pertes. Lorsqu’on se livre régulièrement à des opérations de trading, les pertes sont inévitables. Ceci posé, intéressons-nous aux bonne habitudes à prendre pour tout day trader.

Apprendre à bien connaître les instruments à sa disposition pour le trading (quelles sont les informations reflétées par le prix, qui procède aux échanges, quel est le contexte du marché, etc.).

Apprendre à maîtriser parfaitement la plateforme de trading qu’il utilise

Investir uniquement le montant qu’il est prêt à perdre sans trop impacter son bien-être et sa vie personnelle

Utiliser des ordres défensifs (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss, etc.)

Ne pas former de lien émotionnel avec les actifs qu’il possède et trade

Apprendre l’analyse technique, afin d’être sur un pied d’égalité avec les autres traders

Apprendre les bases de l’analyse fondamentale en étudiant les entreprises cotées en bourse

Créer une stratégie et la mettre en pratique sur le marché

Maintenir sa position en fonction de la stratégie adoptée

Connaître et comprendre le contexte macroéconomique du marché (données économiques, politiques monétaires des banques centrales, taux d’intérêt, etc.)

Être prêt à accepter une perte lorsque les fondamentaux ont changé ou que la stratégie ne fonctionne pas

Établir des contacts avec d’autres personnes passionnées par le trading

Ne pas voir ses pertes comme des échecs, mais les considérer de manière émotionnellement détachée, comme des leçons à appliquer à l’avenir

Avantages et inconvénients du day trading

Bien entendu, nombre d’avantages et d’inconvénients relatifs au trading demeurent subjectifs. Chaque trader pourrait établir sa propre liste entièrement différente de celle d’un autre. Ceci posé, ouvrir et fermer des positions le même jour dans le cadre d’un scénario d’investissement peut être un atout pour les traders qui cherchent à simplifier leurs montages. Le day trading s’avère aussi satisfaisant pour les personnes de nature peu patiente, qui recherchent des résultats rapides. Tentons de nous en tenir à aux caractéristiques objectivement avantageuses et désavantageuses du day trading :

Avantages

Possibilité de réaliser des gains importants en peu de temps

Pas de risques particuliers liés à la détention de positions à long terme

Pas de coûts supplémentaires sous forme de points de swap (si une position est ouverte et fermée le même jour)

Bonne approche pour développer contrôle émotionnel, management du risque et réflexion analytique

Haut degré de satisfaction lorsqu’une prévision correcte se traduit par un gain

Inconvénients

Risque très élevé de subir une perte

Possibilité de perdre l’intégralité du dépôt ou de voir la position clôturée automatiquement à perte (Stop Out)

Forte volatilité associée à l’effet de levier

Émotions intenses qui peuvent nuire au processus d’investissement et affecter négativement les décisions

De mauvais résultats de trading peuvent impacter l’humeur du trader

Nécessité de se concentrer et de prêter attention à la conduite des positions

Management du risque

En matière de day trading, le risque n’est ni mesurable ni quantifiable. Sa gestion doit plutôt reposer sur quelques principes fondamentaux : des règles à ne pas transgresser, précisément pour garder un certain contrôle. L’ouverture d’une position doit reposer sur des bases solides, qui permettent de prendre les bons risques aux bons moments.

Aucun trader n’est réellement capable de prédire l’avenir, mais il est possible de s’entraîner à reconnaître les signes d’une tendance. De manière générale, les investisseurs considèrent qu’un risque peut en valoir la peine lorsque l’avenir semble prévisible. Rappelons cependant que, à court terme, il est très difficile d’estimer correctement le marché. De fait, le day trading correspond davantage à l’art de réagir et d’interpréter des sentiments qu’à la capacité de prévoir le futur. Lorsque les investisseurs réagissent peu, on peut s’attendre à des baisses. Quand le sentiment s’améliore, les gains augmentent. Le pendule du marché est toujours en mouvement.

Pour les day traders novices comme avertis, le management du risque est la clé. Sans cette précaution, le trader peut subir des pertes irréparables, voire, dans les cas les plus extrêmes, perdre l’intégralité de son dépôt. Voyons donc ce que doit faire un trader qui souhaite éviter un tel scénario :

Éviter d’investir dans les émotions

La crainte de manquer une opportunité (ou FOMO) conduit souvent à des pertes et à l’ouverture d’une position lorsque la tendance est baissière (bottom). Imaginons que vous surveillez l’indice Nasdaq (US100) depuis de nombreuses heures, mais que vous n’avez pas ouvert de position : vous avez oublié de le faire. Au bout de quelques heures, l’indice affiche 4 % et l’euphorie monte. Tout les day traders, et pas seulement les novices, sont tentés d’ouvrir une position longue (BUY) et s’en veulent de ne pas l’avoir fait plus tôt. C’est dans ces moments qu’il est bon de faire une pause et de s’interroger : la décision d’ouvrir une position est-elle émotionnelle ou issue d’une véritable réflexion ? Comment s’y retrouver ? La bonne règle semble être de ne pas ouvrir de positions lorsqu’il est difficile de tourner le marché à son avantage.

Être capable de trader à « contre-tendance »

Prendre des décisions qui vont dans le sens de la tendance n’est pas toujours la stratégie la plus rentable. Le trading « à contre-tendance » peut produire des résultats supérieurs à la moyenne. Bien que cela puisse en valoir la peine à court terme, il est plus important de savoir appliquer une pensée à contre-tendance de manière générale, plutôt que pour une stratégie d’investissement donnée. L’idée est d’apprendre à acheter quand les autres craignent de le faire et de vendre quand le marché est gourmand.

Faire des recherches pour connaître les actualités et le sentiment du marché

Sélectionner habilement les informations et déterminer celles qui sont les plus importantes pour le marché du jour représente l’une des principales tâches des day traders.

Construire une stratégie d’investissement

Une fois les connaissances rassemblées, c’est le moment d’élaborer et de mettre en place une stratégie d’investissement à laquelle il faudra ensuite se tenir. Pensez aussi à déterminer sur quels intervalles de temps vous avez l’intention de trader.

Analyser le « trading price action »

Les traders qui savent manier l’analyse technique et passent du temps à étudier des graphiques, bougies et autres représentations observeront certaines similitudes entre différents scénarios. Une bonne interprétation de ces éléments peut les aider aider à définir les niveaux de prix appropriés pour ouvrir leurs positions.

Ajuster les ordres défensifs

Après avoir pris une position, la plupart des traders professionnels habitués à gérer le risque établissent des ordres défensifs. Ainsi, ils ne sont pas forcés de garder leurs yeux rivés sur le graphique et peuvent s’assurer que la stratégie qu’ils ont mise en place sera respectée.

Maîtriser ses émotions et gérer ses positions

L’élément le plus compliqué dans le management de risque est sans doute la gestion habile de ses positions et le contrôle permanent qu’il faut avoir sur ses émotions. Il s’agit de « garder la tête froide » et d’améliorer ses réactions.

Les « erreurs » les plus courantes en day trading

Tentons d’énumérer quelques facteurs qui ont tendance à peser sur le résultat d’un investissement et peuvent entraver le succès de vos activités de trading.

Opérer sans compte DEMO

Un compte DEMO vous permet de faire vos premiers pas et de vous familiariser avec l’interface de la plateforme à partir de laquelle les traders passent des ordres, réalisent des gains et suivent le prix des actifs. Découvrez notre article sur le compte DEMO gratuit.

Manquer d’expérience sur une plateforme de trading

Bien sûr, l’expérience ne vient pas de nulle part. C’est pourquoi il est préférable de prendre ses marques sur un compte DEMO, où vous pouvez apprendre les bases de l’exécution d’ordres et découvrir les fonctionnalités de la plateforme. Ainsi, vous pourrez vous consacrer au day trading sans craindre les erreurs techniques.

Ne pas maîtriser suffisamment l’actif et l’effet de levier

Bien entendu, il est également possible de pratiquer le day trading en négociant des actions ordinaires, mais la grande majorité des traders préfèrent recourir au Contrat pour la Différence comme instrument de levier. La connaissance de ces outils ainsi qu’un bon sens de l’investissement sont essentiels. Pour en savoir plus sur le Contrat pour la Différence, lisez notre article dédié.

Investir des montants importants dès qu’on se lance dans le day trading

Le risque se mesure principalement par le montant qu’un day trader investit. Si celui-ci est trop élevé, le trading peut devenir une immense source de stress. Et de telles émotions n’affectent pas vos décisions de manière positive non plus. Les débutants en day trading devraient investir des montants aussi bas que possible. Graduellement, ils peuvent ensuite envisager de les augmenter si leur situation financière le permet.

Investir un montant trop élevé

Certains traders investissent toujours des montants importants dans l’espoir de réaliser de beaux profits. Après tout, plus on investit, plus le rendement est élevé. Oui, mais le problème est que le risque d’une immense perte l’est tout autant. Dans les cas extrêmes, la vie personnelle du trader peut même être impactée de manière irréparable. Gardez à l’esprit que le marché est imprévisible et que des pertes sont possibles à tout moment.

Ne pas placer d’ordres défensifs

Presque tous les traders connaissent les concepts de Stop Loss (stop de protection), Take Profit (objectif de gain), ou encore Trailing Stop Loss (stop suiveur). Ils permettent de limiter les pertes et d’exécuter automatiquement la stratégie adoptée. Ou presque. Parce que nombre de traders ne les utilisent pas, préférant compter uniquement sur leurs compétences et sur leur timing. Certains pensent en effet que comme les Stop Loss et Take Profit sont généralement placés aux mêmes endroits par les traders (supports et résistances), ils ne peuvent offrir aucun avantage à l’investissement, encourageant plutôt le marché à jouer « contre eux ». Pourtant, un Take Profit bien placé peut « protéger » le profit d’une position. Un Stop Loss judicieux, quant à lui, peut empêcher une perte croissante.

Maintenir des positions perdantes

Ce qui précède concerne une mauvaise exécution de votre stratégie. Lorsqu’une perte sur une position se creuse, nombre de traders choisissent de maintenir la position même si, de facto, le prix est déjà tombé en dessous des niveaux considérés comme acceptables selon les hypothèses de départ. Dans une telle situation, il est généralement plus judicieux d’accepter la perte et de fermer la position plutôt que de la maintenir dans l’espoir de voir le prix évoluer à nouveau « dans le bon sens ». Dans le cas d’un Contrat pour la Différence, la position peut être fermée automatiquement (lorsque le Niveau de Marge tombe sous 50 %).

Effacer ses bénéfices trop rapidement

Parfois, une « main trop rapide » peut aussi s’avérer problématique lorsqu’une position commence à générer des bénéfices. Lorsque cela se produit, certains traders ne peuvent pas s’empêcher de fermer la position et de récupérer leurs bénéfices, même si ces derniers sont souvent très faibles. Il semble plus judicieux de gérer habilement la position et de la fermer si son prix passe en dessous du niveau désigné — notamment grâce à un stop loss suiveur. Laisser les bénéfices s’accumuler peut en valoir la peine et créer un environnement propice à des rendements plus importants. Ceci posé, n’oubliez jamais de gérer rigoureusement le risque.