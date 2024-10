Qu’est-ce que le trading sur marge et comment ça fonctionne ?

Temps de lecture: 7 minute(s)

Le trading sur marge est une méthode d'investissement qui a gagné en popularité parmi les traders, tant amateurs qu'expérimentés. Son atout ? Sa capacité à augmenter potentiellement les gains en utilisant des fonds empruntés. Cette même capacité à amplifier les gains peut néanmoins également amplifier les pertes. Autrement dit, le trading sur marge est une activité à haut risque qui implique de bien comprendre les mécanismes et les risques associés avant de s'y lancer.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Qu'est-ce que le trading sur marge ? Le trading sur marge, ou trading à effet de levier, consiste à utiliser des fonds fournis par un tiers pour ouvrir des positions de trading plus importantes que ce que permettrait votre capital initial. Contrairement aux comptes de trading classiques, les comptes sur marge permettent d'accéder à des sommes plus importantes et ainsi d'appliquer un effet de levier aux positions. Le principe de la marge La marge est le montant que vous devez déposer pour ouvrir une position. Par exemple, si vous souhaitez acheter des actions d'une valeur de 10 000 € et que la marge requise est de 10 %, vous devrez déposer 1 000 €. Le reste, soit 9 000 €, sera emprunté à votre courtier. Ce montant déposé est appelé marge initiale. En fonction de l'évolution de votre position, vous devrez peut-être ajouter des fonds supplémentaires, appelés marge de maintenance, pour maintenir la position ouverte. Instruments financiers et effet de levier Le trading sur marge peut être appliqué à différents instruments financiers : Les actions,

Les matières premières,

Le Forex,

Et les cryptomonnaies. Par exemple, dans le marché boursier, un ratio typique de levier est de 2:1, tandis que sur le marché Forex, il peut aller de 50:1 à 200:1. Les cryptomonnaies, connues pour leur volatilité élevée, peuvent offrir des ratios de levier allant de 2:1 à 100:1. Positions longues et courtes Les traders sur marge peuvent ouvrir des positions longues ou courtes. Une position longue parie sur la hausse du prix de l'actif, tandis qu'une position courte parie sur sa baisse. Pendant que la position est ouverte, les actifs du trader servent de garantie pour les fonds empruntés. En cas de fluctuations défavorables du marché, le trader peut être soumis à un appel de marge, c'est-à-dire une demande de dépôt de fonds supplémentaires pour couvrir les pertes potentielles. Les avantages du trading sur marge Ce système de trading possède de nombreux atouts. L’amplification des gains : grâce à l'effet de levier, les gains peuvent être significativement augmentés. Par exemple, avec un effet de levier de 10:1, une augmentation de 1 % de l'actif sous-jacent pourrait se traduire par un gain de 10 % sur votre investissement initial.

: grâce à l'effet de levier, les gains peuvent être significativement augmentés. Par exemple, avec un effet de levier de 10:1, une augmentation de 1 % de l'actif sous-jacent pourrait se traduire par un gain de 10 % sur votre investissement initial. La diversification : les traders peuvent ouvrir plusieurs positions avec un capital initial relativement faible, ce qui permet de diversifier leurs portefeuilles et de répartir le risque sur plusieurs actifs.

: les traders peuvent ouvrir plusieurs positions avec un capital initial relativement faible, ce qui permet de diversifier leurs portefeuilles et de répartir le risque sur plusieurs actifs. La flexibilité : les comptes sur marge permettent d'ouvrir des positions rapidement sans nécessiter de grandes sommes d'argent. Cet avantage apporte une plus grande flexibilité dans la gestion de vos investissements. Les inconvénients du trading sur marge À contrario, les traders doivent rester prudents face aux mécanismes et aux risques associés au trading de marge. Un risque de perte accru : les pertes peuvent également être amplifiées, voire elles peuvent parfois dépasser l'investissement initial.

: les pertes peuvent également être amplifiées, voire elles peuvent parfois dépasser l'investissement initial. Les exigences de marge : le trader doit constamment surveiller ses positions pour éviter les appels de marge. Si le marché évolue contre votre position et que vous ne disposez pas de fonds suffisants pour répondre à un appel de marge, vos positions peuvent être liquidées automatiquement.

: le trader doit constamment surveiller ses positions pour éviter les appels de marge. Si le marché évolue contre votre position et que vous ne disposez pas de fonds suffisants pour répondre à un appel de marge, vos positions peuvent être liquidées automatiquement. La complexité : le trading sur marge nécessite une bonne compréhension des marchés et des stratégies de gestion des risques. Il est donc recommandé de comprendre comment fonctionne l'effet de levier et comment il peut influencer vos positions. La gestion des risques Pour gérer les risques associés au trading sur marge, les traders utilisent des ordres stop-limit et d'autres outils d'atténuation des risques. Le trader doit donc avoir une bonne compréhension de l'analyse technique et des tendances du marché pour anticiper les mouvements du marché et réduire les risques. Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 1 à 2 % de votre capital total sur une seule position pour limiter les pertes potentielles. Le trading sur marge dans les cryptomonnaies Le trading sur marge des cryptomonnaies est particulièrement risqué en raison de la volatilité élevée de ces actifs. Les traders doivent être extrêmement prudents et bien informés avant d'utiliser l'effet de levier sur ces marchés. Des stratégies de couverture et de gestion des risques sont essentielles pour minimiser les pertes potentielles. Exemples pratiques Prenons un exemple pratique pour illustrer le trading sur marge dans les cryptomonnaies. Supposons que vous avez 1 000 € et que vous souhaitez acheter du Bitcoin avec un effet de levier de 10:1. Cela signifie que vous pouvez ouvrir une position de 10 000 € en Bitcoin. Si le prix du Bitcoin augmente de 10 %, votre position vaut maintenant 11 000 € et vous avez réalisé un profit de 1 000 €. En revanche, si le prix du Bitcoin baisse de 10 %, votre position vaut maintenant 9 000 € et vous avez perdu 1 000 €, soit la totalité de votre investissement initial. Le financement de marge, une alternative moins risquée Pour ceux qui ne souhaitent pas trader directement sur marge, le financement de marge est une alternative. Les investisseurs peuvent prêter leurs fonds à d'autres traders qui utilisent l'effet de levier, en percevant des taux d'intérêt en retour. Bien que ce soit moins risqué que le trading direct sur marge, il comporte néanmoins des risques, notamment la nécessité de conserver les fonds sur la plateforme de trading. Comment fonctionne le financement de marge ? Les plateformes de trading permettent aux investisseurs de prêter leurs fonds à d'autres traders qui souhaitent utiliser le levier. En échange, les prêteurs reçoivent des intérêts sur les fonds prêtés. Le taux d'intérêt varie en fonction de la demande et de l'offre sur le marché. Par exemple, si la demande de fonds est élevée, le taux d'intérêt sera plus élevé. L'un des principaux avantages du financement de marge est qu'il permet aux investisseurs de générer des revenus passifs à partir de leurs fonds excédentaires. Cependant, il est important de noter que le prêt de fonds comporte également des risques. Si le trader emprunteur ne parvient pas à couvrir ses pertes, il pourrait y avoir un risque de défaut de paiement. Les étapes pour ouvrir un compte de trading sur marge Avant d'ouvrir un compte de trading sur marge, la première étape est de comprendre les bases du trading sur marge et des instruments financiers disponibles. XTB vous propose des ressources et un compte de démonstration pour vous aider à vous familiariser avec le trading sur marge. Pour la suite, il vous suffit de : Choisir une plateforme : sélectionner une plateforme de trading réputée qui propose des comptes sur marge. Assurez-vous que la plateforme est réglementée et offre une sécurité adéquate pour vos fonds.

: sélectionner une plateforme de trading réputée qui propose des comptes sur marge. Assurez-vous que la plateforme est réglementée et offre une sécurité adéquate pour vos fonds. Remplir un formulaire : fournir les informations nécessaires et vérifier votre identité. Les courtiers exigent généralement des documents d'identification pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent.

: fournir les informations nécessaires et vérifier votre identité. Les courtiers exigent généralement des documents d'identification pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent. Déposer des fonds : effectuer un dépôt initial en fonction des exigences de marge de la plateforme. La plupart des courtiers ont des exigences minimales de dépôt pour ouvrir un compte sur marge.

: effectuer un dépôt initial en fonction des exigences de marge de la plateforme. La plupart des courtiers ont des exigences minimales de dépôt pour ouvrir un compte sur marge. Placer des ordres : commencer à trader en utilisant l'effet de levier, tout en gérant attentivement les risques. Utilisez des ordres stop-loss et d'autres outils de gestion des risques pour protéger votre capital. Les exigences de marge et appel de marge Faire attention aux exigences de marge est une étape clé pour tout trader qui utilise le trading sur marge. Ces exigences protègent non seulement votre compte de trading contre des liquidations forcées, mais aussi vous aident à mieux gérer le risque et les coûts associés à cette activité. Pour rappel, la marge initiale est le dépôt nécessaire pour ouvrir une position, tandis que la marge de maintenance est le montant minimum de capital requis pour garder une position ouverte. Si la valeur des actifs diminue et que le compte tombe en dessous de la marge de maintenance, un appel de marge est déclenché. Le trader doit alors ajouter des fonds ou fermer des positions pour couvrir les pertes. Le trading sur marge est une stratégie performante pour les traders expérimentés qui souhaitent amplifier leurs gains et diversifier leurs portefeuilles. Ses risques sont en revanche élevés. Comprendre son fonctionnement, utiliser des stratégies de gestion des risques et choisir des plateformes de trading fiables sont donc des pratiques à adopter impérativement. Pour ceux qui préfèrent en revanche un risque moindre, le financement de marge est une alternative intéressante. Quelle que soit l’option que vous choisirez, une formation approfondie et une pratique prudente sont les deux stratégies à adopter pour réussir dans le trading sur marge. Pour aller plus loin, XTB vous propose un catalogue de supports pédagogiques contenant des vidéos, des webinaires et des cours adaptés aux traders débutants et expérimentés.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."