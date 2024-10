Trading sur ETF

Les ETF sont l'un des titres les plus populaires, mais aussi l'un des plus innovants. Il suit un indice, une matière première ou un panier d'autres actifs (par exemple un panier d'actions du secteur de la biotechnologie). Les ETF sont négociés comme des actions typiques sur une bourse et sont une alternative pour ceux qui voudraient investir, mais n'ont pas de temps ou de soi-disant «savoir-faire». Ce qui est important, les prix des ETF changent tout au long de la journée en raison de l'évolution de l'offre et de la demande. Les actionnaires d'ETF ont leurs droits sur une partie des bénéfices, tels que les intérêts gagnés ou les dividendes versés, et ils peuvent obtenir leur part de la valeur des fonds au cas où ils seraient liquidés. La propriété du fonds peut facilement être achetée, vendue ou transférée à peu près au même titre que les actions, puisque les actions de ETF sont négociées sur des bourses publiques. Quels sont les avantages du trading sur ETF? Les ETF ont souvent de faibles ratios de frais. En outre, les ETF vous donnent accès à plusieurs types d'indice. Il y a des ETF pour les indices de référence sectoriels individuels ou même des indices de référence pour les obligations. Les ETF permettent aux investisseurs de cibler des opportunités d'investissement très spécifiques. Ces fonds offrent aux investisseurs une flexibilité d’investissement. Les actions peuvent être achetées ou vendues au prix du marché à tout moment de la journée de négociation. Les investisseurs peuvent utiliser des Stop Loss ou Take Profit, vendre des actions à découvert (sous réserve des règles de change) ou acheter sur marge (avec de l'argent emprunté). N'oubliez pas non plus l'exposition étendue au marché. Les ETF disponibles représentent une gamme extrêmement variée de points de référence du marché, y compris les actions des grandes capitalisations américaines, les actions sectorielles, les marchés émergents. Un ETF est un titre unique qui peut représenter un portefeuille bien diversifié d'actions ou d'obligations, ce qui pourrait constituer une alternative intéressante pour de nombreux investisseurs. Pourquoi investir sur les ETF? L’ETF est un fonds d'investissement négocié en bourse, un peu comme les actions. Toutefois, l'avantage d'un ETF est qu'il est beaucoup plus facile et plus rentable d'acheter un portefeuille de titres différents. En outre, l'utilisation de l'effet de levier et les coûts de financement bas en font un instrument utile : couvrant tous les principaux secteurs de l'économie, y compris la finance, l'énergie, les télécommunications, la biotechnologie, les métaux précieux et bien d'autres. Voici ce qui rend notre offre de ETF si spécial: Direct Market Access (DMA)

Un effet de levier pouvant atteindre 1:5

Possibilité d'investir à la baisse

Règlement T+0

Elargissez votre vision des marchés financiers

Commissions réduites à partir de 0.08%

Une large gamme de secteurs économiques sur laquelle investir Retrouvez l’ensemble de notre offre. Comment investir sur les ETF? Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à négocier les ETF est un compte de trading. Simple et rapide: ouvrir un compte avec XTB! Ouvrez un compte de trading gratuitement et en quelques minutes sur notre site internet www.xtb.com/fr - rubrique en haut à droite COMPTE RÉEL. Une fois le formulaire en ligne renseigné, il vous suffit de nous faire parvenir une copie de pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et un RIB ou RIP (relevé d’identité bancaire ou postal). Astuce: utilisez votre téléphone portable pour prendre en photo vos documents et nous les faire parvenir! Une fois votre compte validé par nos services (l’étude par nos services prend quelques minutes), vous pouvez alimenter votre compte XTB et commencer à investir ! Vous voulez tester gratuitement et sans engagement notre plateforme de trading? Ouvrez un compte de démonstration sur notre site et testez xStation 5 pendant 14 jours. Le compte démo est alimenté d’un solde virtuel de 20 000€ pour vous permettre de vous entraîner sans risque. Cliquez ici pour tester XTB. Afin de vous accompagner dans toutes les étapes de votre trading, nos experts ont élaborés un large programme de formations en images et en vidéos. Cliquer ici pour savoir comment placer un ordre avec XTB? Vous accéderez également aux autres nombreuses leçons! Pourquoi choisir XTB? Avec plus de 14 ans d’expérience sur les marchés financier, le groupe international X-Trade Brokers plus connu sous le nom de XTB est un acteur incontournable de l’investissement sur Forex et CFD en Europe. Le groupe XTB est coté sur la Bourse de Varsovie et chacune de ses nombreuses succursales européennes est contrôlée par l’autorité locale. Ainsi XTB France est régulé par la KNF et autorisée et contrôlée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Nous offrons transparence et sécurité à nos clients avec notre équipe d’experts accessibles et disponibles dans nos bureaux parisiens. Les fonds de nos clients sont sur un compte ségrégué, détenu par la BNP Paribas. Les investissent avec XTB et XTB s’investir pour eux! XTB a été reçu 5 étoiles sur Facebook et Trustpilot de la part de ses clients. Nous sommes régulièrement récompensé par les médias spécialisés et notre plateforme de trading xStation 5 a été élue «Meilleure Plateforme de Trading 2016» par Online Personal Wealth Awards .

