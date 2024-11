Hedging : définition

Temps de lecture: 3 minute(s)

Le terme anglais "hedging" provient du verbe "hedge", qui signifie en français "se protéger" ou "se couvrir". En trading, le hedging désigne une stratégie visant à compenser les risques associés à une position détenue sur les marchés. Cette méthode fonctionne un peu comme une assurance contre les fluctuations imprévisibles des prix d'un actif ou d'un groupe d'actifs. Elle n’empêche pas la réalisation d’un événement négatif. En revanche, elle permet de compenser les dommages qui en découlent, tout en permettant au trader de profiter d’une hausse éventuelle du marché.

En pratique, le hedging consiste à ouvrir et maintenir plusieurs positions afin de compenser les pertes de l’une d’entre elles grâce aux gains d'une autre. Cette stratégie se pratique sur tous les marchés : actions, options, matières premières, trackers, obligations, contrats sur la différence (CFD), etc. Elle peut consister à ouvrir une position opposée sur le même actif ou à investir dans un actif qui évolue généralement à l’inverse de ceux déjà détenus. Pour bien comprendre le fonctionnement du hedging, prenons l’exemple d’un trader qui détient une position longue sur la paire EUR/USD. Il anticipe une baisse de l'euro (EUR) face au dollar américain (USD) à court terme. Il décide donc d'ouvrir une position de vente courte sur le même montant afin de se couvrir. Si l'euro venait à baisser, les pertes sur sa position longue seraient compensées par les gains réalisés sur la position courte. Le hedging permet également de couvrir d’autres types de risques et notamment : Le risque de change : lorsque des actifs sont libellés en devises étrangères, il réduit les risques liés aux fluctuations des taux de change.

: lorsque des actifs sont libellés en devises étrangères, il réduit les risques liés aux fluctuations des taux de change. Le risque de contrepartie qui survient lorsque l'une des parties à une transaction ne peut pas honorer ses obligations.

qui survient lorsque l'une des parties à une transaction ne peut pas honorer ses obligations. Le risque de défaut : en cas de faillite ou d'incapacité d'un courtier à respecter ses engagements. Il existe de nombreuses stratégies de hedging, parmi lesquelles le delta hedging, utilisé notamment dans le trading d'options sur actions. Celle-ci consiste à couvrir une position sur une option, en ouvrant une position sur une option avec un delta opposé. Le delta représente le ratio de variation du prix d'une option en fonction du mouvement de l'actif sous-jacent. Par exemple, si une option possède un delta de +0,8, son prix variera de 0,8 point pour chaque point de mouvement de l’actif sous-jacent. Par conséquent, pour couvrir votre position, vous devez ouvrir une autre position sur une option avec un delta -0,8. Le risk reversal est une autre stratégie de hedging en trading. Elle permet de protéger une position grâce aux options put et call. Par exemple, si vous prenez une position de vente sur 200 unités de café, vous pouvez la couvrir en achetant simultanément une option call et une option put de même valeur, soit 200 unités de café chacune. Ainsi, si le prix du café augmente, l'option call compense les pertes de votre position courte. Inversement, si le prix baisse, vous réalisez un gain sur votre position courte. Il est important de ne pas confondre le hedging avec l'ordre de stop loss. Ce dernier est un outil visant à limiter les pertes en fermant automatiquement une position lorsque le cours atteint un certain seuil. Le hedging est une approche bien plus complexe. Cette stratégie implique, en effet, l'achat d'autres actifs ou groupes d’actifs afin de protéger une position existante. Si le hedging est une stratégie efficace pour couvrir les risques du trader, elle présente toutefois un certain nombre d’inconvénients. Elle réduit, tout d’abord, les bénéfices potentiels du trader. Les gains, obtenus en cas de hausse, seront en effet automatiquement impactés par les pertes issues de la position inverse. Le hedging requiert, par ailleurs, une maîtrise approfondie des actifs et des produits dérivés. Cette stratégie de couverture est donc difficilement accessible aux traders débutants. Elle nécessite au contraire une solide formation au trading. Enfin, le hedging est souvent réservé aux grandes entreprises et aux fonds d’investissement. Il nécessite, en effet, un capital important pour être mis en place efficacement.

