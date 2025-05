Introduction aux Oscillateurs et aux Indicateurs

Temps de lecture: 5 minute(s)

Les indicateurs et les oscillateurs sont des outils qui vous aident à identifier la tendance dominante et le sentiment mais également utilisés pour déterminer les tournants ainsi que les points d’entrée et de sortie.

Cet article couvre :

Les oscillateurs et indicateurs techniques les plus populaires

Leurs avantages et désavantages

Comment utiliser les d’indicateurs RSI ou MACD dans la pratique

Indicateurs populaires :

Les moyennes mobiles: SMA/EMA

Les bandes de Bollinger

Oscillateurs populaires :

MACD

RSI

Les bandes de Bollinger sont des bandes de volatilité places au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile. La volatilité se base sur la déviation standard, donc plus les bandes sont larges, plus la volatilité est élevée.

Voyons quand nous devrions prendre en compte la possibilité d’acheter, ainsi que les signaux qu’on pourrait chercher en utilisant les bandes de Bollinger.



Les tendances ascendantes

Si une tendance ascendante est forte, elle va toucher la bande supérieure régulièrement. Toucher la bande supérieure montre que l’actif respectif pousse plus en haut et l’activité d’achat reste forte.

Quand le prix se retire vers une tendance ascendante, s’il reste au-dessus de la bande médiane et ensuite il retourne vers la bande supérieure, cela montre beaucoup de force.

Pendant une tendance ascendante le prix ne devrait pas perces au-dessous de la bande inférieure; dans un tel cas, cela indique que la tendance ascendante a ralenti et il est possible de voir un renversement.



Les tendances descendantes

Si une tendance descendante est forte, elle va toucher régulièrement la bande inférieure. Toucher la bande inférieure démontre que l’activité de vente est encore forte.

Quand le prix se retire (plus haut), vers une tendance descendante, s’il reste au-dessous de la bande médiane et ensuite il retourne vers la bande inférieure, il démontre beaucoup de force.

Pendant une tendance descendante, le prix ne devrait percer au-dessous de la bande supérieure; dans un tel cas, cela indique que la tendance ascendante a ralenti et on peut voir un renversement.



Les oscillateurs

Les oscillateurs prennent leur nom du fait qu’ils oscillent (d’une façon semblable à une onde sinusoïdale) autour d’une ligne horizontale nommée la ligne d’équilibre. Cela se réfère à vos points de prix et au moment zéro, qui est le point où le moment ne monte, ni ne descend. Si c’était le cas, on pourrait dire que le marché est stable et une tendance directionnelle va être observée.

Les caractéristiques des oscillateurs

Ils déterminent quand le prix est susceptible de correction (quand le marché est épuisé dans la tendance dominante).

Ils donnent un signal de vente dans la zone surachetée et un signal d’achat dans la zone survendue.

Ils montrent les divergences entre les oscillateurs et le prix, ce qui est utile dans le procès de prise de décisions



MACD

L’indicateur MACD a été développé par Gerald Appel. Il montre la différence des deux moyennes exponentielles se déplaçant avec une moyenne exponentielle neuf fois de la différence, comme ligne de signal. Couramment, un indicateur typique MACD est défini comme 12-26-9, où la moyenne de 12 et 26 jours calcule la différence et la moyenne de9 jours est la ligne de signal.

Le résultat est un oscillateur lisse qui peut donner des signaux à la transaction : l’intersection de la ligne zéro, divergences et l’intersection du signal d’entrée dans une zone surachetée ou survendue. Passons aux signaux de trading qui sont générés par MACD.

Le signal d’achat MACD est généré quand le MACD (la ligne bleue) traverse au-dessus de la ligne de signal MACD (la ligne rouge). Similairement, quand MACD traverse au-dessous de la ligne de signal MACD, un signal de vente est généré. On pourrait aussi placer des ordres basées sur MACD quand la ligne bleue traverse la ligne zéro. Alors, le signal d’achat est généré quand la ligne bleue traverse au-dessus de la ligne zéro et le signe de vente quand elle traverse au-dessous.

Le croisement de la moyenne mobile MACD est une des nombreuses manières pour interpréter l’indicateur technique MACD. L’utilisation de l’histogramme MACD et les avertissements de divergence MACD sont deux autres méthodes importantes d’utilisation du MACD.

RSI (indice de force relative du prix)

Le RSI est un indicateur de moment technique qui compare la magnitude des gains récents aux pertes récentes pour déterminer quand un actif sous-jacent est suracheté ou survendu. En général, il devrait signaler quand une correction potentielle du mouvement récent pourrait avoir lieu.



Le RSI est probablement le plus habituel des oscillateurs et il est typiquement utilisé pour des périodes de 14 jours. La tombée de la valeur d’un RSI entre 0 et 30 est considérée de survente. Les traders supposent qu’une paire de devises survendue est une indication que le marché en descente va probablement souffrir un renversement et peut être prise comme une opportunité d’achat.

D’autre coté, si le RSI tombe entre 70 et 100 de l’échelle il est considéré comme survendu. Le signal suggère que le niveau de résistance pour un certain actif est proche ou il a été atteint et le taux va probablement tomber ; les traders interpréteraient cela comme une opportunité de vente. Par exemple, si vous voyez que le RSI pour l’EURUSD a augmenté au-dessus de 70, un signal de vente est généré et vous pourriez vendre la paire.

Avantages et désavantages



Les indicateurs techniques et les oscillateurs peuvent être des outils utiles. Ils peuvent montrer quand une transaction peut être ouverte et la direction vers laquelle elle se dirigera. Quand même, il vaut la peine se rappeler qu’ils se basent sur le passé non le futur. Cela veut dire que de temps en temps, ils peuvent émettre des signaux faux qui peuvent entrainer des pertes. C’est pourquoi un trader responsable ne devrait pas se confier toujours en eux, mais plutôt les utiliser pour des confirmations et négations d’un signal.