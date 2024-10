Temps de lecture: 12 minute(s)

Par le passé, le trading était considéré comme une pure loterie, mais aujourd’hui, l’Ethereum (ETH) et les autres cryptomonnaies deviennent des actifs légaux dans les portefeuilles de trading. En effet, cette « révolution numérique » est comparée à la ruée vers l’or du XIXe siècle ou à la bulle Internet de 2001, et la valeur des cryptomonnaies augmente à mesure que l’intérêt mondial s’intensifie. Mais qu’est-ce que l’Ethereum ? Qu’est-ce qui distingue cette cryptomonnaie des autres cryptomonnaies ? Comment se lancer dans l’ether trading ? Vous trouverez les réponses à ces questions dans l’article suivant.

Ethereum (ETH) – Informations de base

Ethereum a été présenté et publié en 2013 dans un rapport de Vitalik Buterin, un programmeur impliqué dans le développement du Bitcoin, qui estimait que le Bitcoin avait besoin d'un langage de script pour permettre le développement d'applications. Cependant, il n'a pas été en mesure d'atteindre ses objectifs en raison d'un manque de soutien de la part de la communauté Bitcoin. Il a donc décidé d'introduire une nouvelle plateforme avec un langage de script plus polyvalent.

Lorsqu'on parle d'Ethereum, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une monnaie numérique. Il s'agit d'une plateforme basée sur la technologie blockchain, qui utilise des contrats peer-to-peer et est dotée d'un certain nombre de fonctionnalités, par exemple les contrats intelligents, la machine virtuelle Ethereum (EVM). La blockchain Ethereum vous permet également de créer un jeton entièrement nouveau basé sur elle, qui peut être utilisé dans un but strictement défini. Vous trouverez ci-dessous les jetons Ethereum les plus populaires :

ERC-20 - le type le plus courant de jetons Ethereum. Les jetons suivants : Uniswap, Binance Coin ou Tether, qui est considéré comme un reflet numérique du dollar américain, fonctionnent sur la base de l'ERC-20.

ERC-223 - un jeton très similaire dans sa construction à l'ERC-20 à une telle différence que les jetons ERC-223, contrairement aux ERC-20, ne peuvent pas être perdus à la suite d'une transaction erronée.

ERC-721 - les jetons dits non fongibles (NFT). Ils ont leur propre valeur, unique, attribuée à chaque jeton individuel. Les jetons de ce type sont de plus en plus populaires et sont utilisés pour créer des objets de collection uniques ou des œuvres d'art.

En raison de sa décentralisation, l’Ethereum est une cible difficile pour les fraudes et la censure. L'objectif de l'ETH est d'assurer une plus grande sécurité par rapport aux contrats traditionnels et de réduire les coûts associés. En raison de ce qui précède, il ne faut pas s'étonner que l'Ethereum soit la deuxième cryptomonnaie la plus importante du marché, et que la capitalisation de l'ETH en septembre 2021 s'élève à environ 400 milliards de dollars américains.

Vous pouvez trader l'ETH de différentes manières, par exemple en ouvrant un compte de cryptomonnaies et en achetant des cryptomonnaies par le biais de la bourse Ethereum (ETH). Cela implique les mêmes avantages et inconvénients que pour l'achat de Bitcoin. Les personnes qui cherchent un moyen de trader activement des cryptomonnaies devraient s'intéresser aux CFD sur l'Ethereum. Les contrats sur la différence (CFD) permettent de s'exposer à l'Ethereum, en permettant aux investisseurs de prendre des positions longues et courtes.

Il convient de garder à l'esprit que dans le cas des produits dérivés, l'investisseur ne possède pas physiquement l'ETH, mais gagne ou perd uniquement à la suite d'une variation du taux de change de l'instrument sous-jacent (dans ce cas - l'Ethereum). Cela présente des avantages, car, grâce aux produits dérivés, l'investisseur n'a pas besoin d'utiliser le portefeuille de cryptomonnaies ou d'acheter de l'Ethereum sur des bourses de cryptomonnaies non réglementées.

Cette méthode peut être extrêmement bénéfique, compte tenu du fait que l'ETH et le marché des cryptomonnaies en général sont susceptibles de subir des fluctuations de prix (souvent importantes). Cependant, lorsque vous tradez des CFD sur l'Ethereum, le trading se fera avec un effet de levier. Cela signifie qu'avec un dépôt relativement faible, vous pouvez ouvrir et gérer une position deux fois plus élevée (consultez l'offre actuelle de cryptomonnaies chez XTB). L'utilisation de l'effet de levier dans l’ether trading vous permet de réaliser des profits intéressants, mais cela signifie également un risque de pertes sévères. Vous pouvez en savoir plus sur l'effet de levier ici - mais n'oubliez pas qu’une forte volatilité augmente le niveau de risque.

Trading sur l'Ethereum - exemple d'utilisation des CFD sur Ethereum

Les CFD sur Ethereum permettent aux investisseurs d’ouvrir à la fois des positions longues (achat) et courtes (ventes) - il est donc possible de prendre des bénéfices à l'achat et à la vente à découvert d'ETH. Ceci est crucial dans le cas de marchés aussi volatils que celui des cryptomonnaies, car les investisseurs peuvent facilement s'adapter aux conditions graphiques.

Le graphique ci-dessous montre à quel point les CFD peuvent devenir utiles dans le cadre du trading sur l'Ethereum. Après avoir créé un pic local, le cours de la cryptomonnaie a créé un canal en pente descendante qui pourrait être utilisé par un spéculateur expérimenté pour ouvrir et fermer avec un profit d'au moins quelques positions.

Toutefois, il convient de rappeler le risque inhérent à l'effet de levier. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la baisse de la valorisation de l'Ethereum s'est accélérée au fil du temps, ce qui a entraîné une rupture rapide du canal baissier. L'achat de CFD sur l'Ethereum à ce moment-là se solderait probablement par de lourdes pertes ou, si vous ne respectez pas les principes de gestion de trésorerie, par la perte de la majeure partie de votre capital.

Ethereum et Bitcoin – similitudes et différences

L'Ethereum est une forme de monnaie numérique, créée et détenue électroniquement. Contrairement aux monnaies traditionnelles et physiques telles que l'euro ou le dollar, l'Ethereum n'est pas imprimé. Tout comme le Bitcoin, cette cryptomonnaie fonctionne sur la base d'un réseau de paiement décentralisé, qui permet d'effectuer des paiements en ligne anonymes sans avoir à recourir aux services d'une banque ou d'un tiers. En tant que deuxième plus grande cryptomonnaie, après le Bitcoin, l'Ethereum lui est sans aucun doute similaire. Toutefois, il existe quelques différences essentielles :

Technologie Blockchain : par rapport au Bitcoin, Ethereum permet de créer beaucoup plus rapidement les fameux blocs, c'est-à-dire les enregistrements des transactions en cryptomonnaies, ce qui signifie un traitement plus rapide des transactions. L'efficacité indiquée le rend plus adapté au traitement des transactions qu'au stockage des valeurs.

Durée des transactions : en raison des différences dans la technologie des blockchains, les transactions Ethereum sont généralement confirmées en quelques secondes plutôt qu'en quelques minutes.

Réseau : d'une part, la technologie sur laquelle l’Ethereum est basée permet l'utilisation de cryptomonnaies, comme c'est le cas avec le Bitcoin, et d'autre part, la création d'applications informatiques. Cela signifie qu'elle peut être utilisée non seulement pour conclure des transactions en cryptomonnaies, mais aussi pour coder et échanger tout ce qui est possible, par exemple des contrats de vente d'appartements. Par conséquent, l’Ethereum est plus attrayant pour les grandes entreprises.

Bénéfices du minage : le bénéfice du minage du Bitcoin diminue de moitié tous les quatre ans, et s'élève aujourd'hui à 6,25 Bitcoins (septembre 2021). Les bénéfices du minage d'Ethereum dépendent de l'algorithme de preuve de travail appelé Ethash et s'élèvent à 5 unités d'éther par bloc.

Valeur de l'Ethereum - qu'est-ce qui affecte le prix de l'Ethereum ?

En fin de compte, la valeur de l'Ethereum, comme dans le cas de presque tous les actifs sur le marché, dépendra au final des pressions entre la demande et l'offre. Néanmoins, comme toute cryptomonnaie, l'Ethereum est également sensible aux fluctuations cycliques associées à la situation du Bitcoin lui-même. La plus ancienne des cryptomonnaies conserve toujours sa domination sur le marché, de sorte que tout mouvement soudain du cours du BTC devrait, dans une plus ou moins grande mesure, se refléter dans la valorisation de l'Ethereum.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les graphiques de l'Ethereum et du Bitcoin (bleu clair) sont sensiblement similaires les uns aux autres. Ainsi, il existe une corrélation claire entre les deux cryptomonnaies, et ceci est peut-être également le cas dans vos propres investissements. En outre, l'Ethereum est à première vue plus volatile que le Bitcoin. Par conséquent, en utilisant la terminologie boursière, on peut dire que l'Ethereum a un bêta plus élevé que le Bitcoin. Cependant, il existe d'autres différences affectant l'évaluation des deux cryptomonnaies !

Les plus importantes sont énumérées ci-dessous :

Aucune limitation de l'offre - tout d'abord, il convient de prêter attention à l'offre de pièces. Dans le cas du Bitcoin, il existe une limite claire de 21 millions de pièces de BTC. L'Ethereum n'a pas une telle limite, et l'offre d'ETH peut être augmentée de 18 millions de nouvelles pièces tous les 12 mois. C'est peut-être la principale raison pour laquelle l'Ethereum, bien qu'il ait un plus large éventail d'applications, est toujours moins valorisé que le Bitcoin.

Jetons ERC-20 - un nombre croissant de développeurs, qui créent de nouvelles applications, souvent uniques et révolutionnaires, utilisent Ethereum comme un type spécifique de carburant qui est nécessaire pour maintenir le fonctionnement d'un nouvel écosystème. De nombreux jetons basés sur Ethereum ont connu un succès mondial, ce qui ne fait que stimuler la demande d'ETH.

Nombre de transactions - un volume élevé de transactions augmente le montant des frais de transaction sur la blockchain Ethereum. Ceux-ci sont payés aux mineurs qui vendent souvent leur Ethereum sur le marché, augmentant ainsi son offre. Cependant, les frais de transaction sont également payés en Ethereum, donc l'augmentation des frais de transaction contribuera à l'augmentation de la demande d'ETH.

Quels sont les avantages du trading sur Ether ?

Le trading sur Ether présente plusieurs avantages.

Ether est une des principales cryptomonnaies et sa volatilité offre de nombreuses opportunités pour réaliser des profits.

En tant que deuxième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation de marché, Ether bénéficie d'une grande liquidité sur les plateformes d'échange, ce qui facilite l'exécution rapide des ordres.

Les traders peuvent utiliser des plateformes variées pour accéder à des produits financiers comme les ETF liés à Ether, ce qui leur permet de diversifier leur portefeuille.

Le réseau Ethereum supporte les smart contracts et les applications décentralisées (dApps), ce qui offre des possibilités d'investissement et d'utilisation au-delà du simple trading de cryptomonnaies.

De nombreuses plateformes de trading de cryptomonnaies offrent des applications mobiles. Les traders peuvent donc suivre le cours et passer des ordres à tout moment.

Avec des mises à jour régulières comme l'initiative "Ethereum 2.0 en 2022 qui a permis d’améliorer la scalabilité et la sécurité, le réseau Ethereum reste à la pointe de l'innovation technologique dans l'écosystème des cryptos.

Bitcoin ou Ethereum ? Que choisir ?

L'Ethereum, en tant que deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation, est définitivement aussi populaire que le Bitcoin. Mais d'un autre côté, c'est bien le BTC qui occupe une position unique dans le monde des cryptomonnaies. Que choisir ?

Le Bitcoin est certainement un bon moyen de stocker de la valeur, mais la facilité d'utilisation d'Ethereum et la possibilité de créer n'importe quel jeton basé sur la blockchain ETH rendent l'avenir de l'ETH brillant. Les acteurs du marché des cryptomonnaies attendent toujours la poursuite du développement d'Ethereum 2.0, qui est toujours en phase bêta au moment de la création de cet article. ETH 2.0 permettra aux utilisateurs, entre autres, de percevoir des intérêts sur leurs jetons Ethereum. En outre, les développeurs promettent que le nouveau réseau sera encore plus sûr, plus rapide et moins cher à utiliser.

Entre le 1er janvier et le 1er septembre 2021, le prix du Bitcoin a augmenté d'environ 40 %. Sur la même période, l'Ethereum a enregistré une multiplication par dix, partant d'environ 760 USD en janvier pour tester la région des 3 900 USD début septembre.

Quand Ethereum a-t-il été créé ?

Ethereum a été créé par Vitalik Buterin, un développeur russo-canadien, avec l'aide de plusieurs cofondateurs, dont Gavin Wood, Joseph Lubin, Anthony Di Iorio, et Charles Hoskinson. La genèse d'Ethereum remonte à la fin de 2013, lorsque Buterin a proposé pour la première fois l'idée d'une plateforme de blockchain capable de supporter des contrats intelligents et des applications décentralisées (dApps).

Au cours de 2014 et début 2015, plusieurs versions de testnet (réseaux de test) sont lancées pour permettre aux développeurs de tester les fonctionnalités et les smart contracts sur une version bêta du réseau Ethereum. Ces tests ont permis d’identifier et de corriger les bugs avant le lancement officiel.

Ce n’est toutefois que le 30 juillet 2015 qu’Ethereum est officiellement lancé avec la publication de la première version de la plateforme, appelée "Frontier". Cette version initiale a permis aux développeurs de déployer et d'exécuter des smart contracts sur le réseau principal Ethereum. Le lancement de Frontier marque le début de l'histoire publique d'Ethereum et le réseau commence à attirer l'attention des développeurs et des investisseurs du monde entier.

Pour miner sur le réseau Ethereum, plusieurs étapes sont à suivre.

Choisir le matériel de minage, comme des GPU (unités de traitement graphique), pour miner efficacement.

Installer le logiciel de minage : des logiciels populaires comme Ethminer ou Claymore sont souvent utilisés. Ces programmes permettent de connecter votre matériel au réseau Ethereum et de commencer à miner.

Joindre un pool de minage afin de combiner la puissance de calcul avec d'autres mineurs, ce qui augmente ainsi les chances de recevoir des récompenses régulières.

Configurer un portefeuille Ethereum. Ce portefeuille peut être un logiciel, une application mobile ou même un dispositif matériel pour plus de sécurité.

Pour acheter des ethers, la première étape est de choisir une plateforme d'échange de cryptomonnaies, comme XTB. Une fois que vous avez choisi votre plateforme, il vous suffit de créer un compte.

Bon à savoir : pour se conformer aux réglementations KYC (Know Your Customer), la plupart des plateformes exigent une vérification d'identité, passeport ou carte d'identité, ainsi qu'une preuve de résidence.

Avant d'effectuer des transactions, assurez-vous de sécuriser votre compte en utilisant un mot de passe fort. Une fois l’étape de l’inscription terminée, il vous est alors possible d’acheter des ethers. Dans un premier temps, vous devez déposer des fonds sur votre compte d’investissements, soit par :

Virement bancaire

Carte de crédit/débit

PayPal

