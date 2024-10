L’appel de marge - Qu’est-ce que c’est ?

Temps de lecture: 6 minute(s)

Un appel de marge, également appelé “Margin call” en anglais, est une mesure de protection qui aide les investisseurs à gérer les risques et à éviter des pertes supplémentaires. Il s'agit d'une notification de votre courtier indiquant que vous risquez d'être contraint de fermer ou de liquider tout ou partie de vos positions. Par conséquent, comprendre comment un appel de marge est créé est essentiel pour un trading réussi. Ce terme est étroitement lié aux concepts de marge et de levier. La marge est le plus petit montant nécessaire pour ouvrir une transaction à effet de levier, tandis que l'effet de levier donne aux traders une plus grande exposition sans avoir à financer le montant total de la transaction. Il offre aux commerçants la possibilité d'amplifier les profits potentiels ainsi que les pertes. Le niveau limite est calculé en divisant votre capital par la marge requise et en multipliant par 100 %.

Les appels de marge se produisent lorsque le pourcentage d'équité dans le compte tombe en dessous de la marge requise.

Chez XTB, un appel de marge a lieu lorsque votre niveau de marge descend en dessous de 100 %.

Un Stop Out est l'acte de fermer ou de liquider vos positions.

Chez XTB, l'arrêt se produit lorsque votre niveau de marge tombe en dessous de 30 %.

Lorsqu'un arrêt se produit, votre position ouverte avec la perte la plus élevée sera automatiquement fermée jusqu'à ce que le niveau de marge revienne au-dessus de 30 %.

Pour éviter qu'une position ne soit fermée par un stop out, vous devez vous assurer que votre niveau de marge reste supérieur à 30 % en déposant plus de fonds. Qu'est-ce qui déclenche généralement un appel de marge ? Un appel de marge est déclenché lorsqu'il n'y a pas de marge utilisable/libre sur le compte du trader et nécessite le dépôt de fonds supplémentaires. Cela se produit généralement lorsque les pertes de trading réduisent la marge disponible en dessous d'un niveau acceptable fixé par le courtier.

Un appel de marge est plus susceptible de se produire lorsque les investisseurs dépensent une grande partie de leur capital sur la marge à effet de levier, se laissant une très petite marge d'erreur. Par conséquent, si l'affaire ne se déroule pas comme prévu, la marge libre ne peut pas couvrir les pertes. Principales raisons qui conduisent à un appel de marge Conserver trop longtemps une transaction perdante combinée à un effet de levier excessif

Des fonds insuffisants qui obligent le trader à se surexposer avec une marge utilisable insuffisante

Pas de Stop Loss ni de suivi de position, en particulier lorsque le prix évolue brusquement contre les positions des traders. Que se passe-t-il lorsque le trader reçoit un appel de marge ? Dans ce cas, les positions du trader sont liquidées ou clôturées car il n'a plus assez de fonds sur son compte pour tenir des positions perdantes, ce qui fait également courir un risque au courtier. Il convient de rappeler que lorsque vous négociez avec un effet de levier, il est possible que les pertes soient supérieures au dépôt initial. Limiter les pertes est l'un des aspects les plus importants du trading et de nombreux traders choisissent d'utiliser les ordres Stop Loss comme mesure de protection. D'autre part, certains investisseurs choisissent de gérer le risque manuellement en surveillant les transactions ouvertes. Votre niveau de marge est la marge requise pour maintenir chaque transaction ouverte sur votre compte. Pour ouvrir et maintenir une transaction, vous devez disposer de ressources suffisantes au maintien de la marge requise à tout moment. La marge libre représente le montant de fonds propres qui reste pour entrer dans de nouvelles transactions ou couvrir tout mouvement de prix négatif dans les transactions ouvertes. Une marge stop est une mesure de protection, en particulier pour les investisseurs qui n'utilisent pas d'ordres Stop Loss. Lorsque le niveau de marge tombe en dessous de 30 %, votre position ouverte avec la perte la plus élevée sera automatiquement fermée en tant que mécanisme de sécurité intégré. Source: xStation Dans l'exemple ci-dessus, une position de 5 lots a été ouverte et le niveau de marge est maintenant supérieur à 2000 %. Si le niveau de marge tombe en dessous de 30%, le système clôturera automatiquement la transaction pour éviter de nouvelles pertes. Voici un exemple d'un trader qui a de bonnes chances de recevoir un appel de marge sur son compte de trading forex : Dépôt : 10 000 $ Nombre de standards (100 000 lots échangés) : 4 Pourcentage de marge : 2 % *Marge utilisée : 9 000 $ Marge libre : 1 000 $ *La marge utilisée est calculée comme suit sur un EUR/USD à 1,125 : Taille du trade x prix x pourcentage de marge x nombre de lots 100 000 $ x 1 125 x 2 % x 4 lots = 9 000 $ Source: dailyfx. com Supposons qu'un trader n'ait qu'une seule transaction ouverte qui utilise la majeure partie de la marge disponible. Dans ce cas, la marge libre n'est que de 1 000 $. Les investisseurs moins expérimentés peuvent croire à tort que les fonds du compte ne sont pas à risque. Cependant, l'utilisation de l'effet de levier crée le risque que le compte soit anéanti en cas de mouvements importants en opposition à la position du trader. Dans cette situation, si la paire de devises se déplace de plus de 25 points (sans compter l'écart), un appel de marge se produira et la position sera probablement fermée (40 $ par point x 25 points = 1 000 $). Comme éviter les appels de marge ? (h2) Les appels de marge sont toujours stressants et entraînent souvent de graves conséquences financières. Par conséquent, il vaut la peine de jeter un coup d'œil aux suggestions suivantes qui peuvent vous aider à éviter cette expérience désagréable

Tenez compte des périodes de volatilité accrue des marchés et ayez toujours une réserve de liquidités dédiée à ces moments.

Vérifiez quotidiennement le solde de votre compte et définissez des alertes pour vous avertir lorsque le montant de marge baisse fortement

Utilisez des outils en ligne pour vous aider à calculer l'impact des exigences de marge en raison de l'activité de trading et/ou des fluctuations du prix des titres sur votre compte

Ne surchargez pas votre compte de trading et mettez en place un système de gestion des risques adéquat En conclusion, il convient de rappeler les paroles de l'investisseur Jesse Livermore - "Ne faites jamais face à un appel de marge. Vous êtes du mauvais côté du marché. Il est préférable de préserver votre argent pour un autre jour.

