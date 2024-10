Qu'est-ce qu'un indicateur macroéconomique ?

Temps de lecture: 8 minute(s)

Les indicateurs macroéconomiques jouent un rôle important dans l'analyse fondamentale de nombreux investisseurs, car ils donnent un aperçu de l'état de l'économie d'un pays ou d'une entreprise. Ces données jouent également un rôle majeur pour les banques centrales, car elles décrivent les performances de l'économie et indiquent si les différentes politiques fiscales et monétaires mises en œuvre remplissent leur mission.

Indicateurs macroéconomiques - Hypothèses clés

Pour réussir à négocier sur les marchés financiers, il est important de connaître les indicateurs macroéconomiques susceptibles d'influencer l'évolution des prix et vos positions ouvertes ou potentielles. De nombreux traders ont tendance à analyser le calendrier des marchés pour la semaine à venir afin de savoir à quel moment la volatilité du marché peut augmenter et comment ils peuvent gérer le risque.

Les indicateurs macroéconomiques, également connus sous le nom de données fondamentales, sont des statistiques ou des relevés qui reflètent la production d'une économie, d'un gouvernement ou d'un secteur.

Ils varient en fréquence, en incidence et en signification.

Il s'agit notamment des annonces de taux d'intérêt, du PIB, de l'indice des prix à la consommation, des indicateurs de l'emploi, des ventes au détail, de la politique monétaire, etc.

Les indicateurs macroéconomiques peuvent entraîner une volatilité plus élevée sur les marchés financiers.

D'une manière générale, plus l'écart entre le consensus du marché et les chiffres réels est important, plus la réaction ou la volatilité est élevée.

Vous pouvez vous tenir au courant de toutes les données publiées grâce au calendrier économique XTB, qui vous donne également un aperçu du potentiel de chaque indicateur.

Source: xStation

Le calendrier économique est également intégré à notre plateforme de trading, xStation.

Sur notre calendrier, vous trouverez les principales données macroéconomiques pour les semaines à venir, ainsi que leur impact potentiel. Les points d'exclamation rouges identifient les données les plus importantes, tandis que les points d'exclamation orange indiquent les données d'importance moyenne. Enfin, le blanc indique que la publication devrait avoir peu ou pas d'impact sur les marchés.

Quels sont les différents types d'indicateurs macroéconomiques ?

Nous pouvons diviser les indicateurs macroéconomiques en deux groupes principaux, en fonction de leur signification et de l'impact qu'ils ont sur les marchés.

Les indicateurs avancés, peuvent fournir des informations sur la direction à venir de l'économie. Ils sont souvent utilisés par les autorités gouvernementales concernant les changements de politique monétaire, car ils détectent très tôt les changements des cycles économiques. Ils comprennent la courbe de rendement, les taux d'intérêt, les biens de consommation durables, les créations nettes d'entreprises et les cours des actions.

Indicateurs avancés les plus populaires:

Performance du marché boursier

Chiffres d'affaires du commerce de détail

Permis de construire et mises en chantier

Niveau d'activité industrielle

Stocks

Les indicateurs retardés, qui se concentrent sur les performances passées de l'économie et ces ensembles de données montrent des informations une fois l'événement passé. Ils sont utilisés pour confirmer qu'une tendance est en cours. Il s'agit notamment du produit intérieur brut (PIB), de l'inflation et des données relatives au marché du travail.

En règle générale, vous devez tenir compte du fait que l'évolution des conditions du marché peut affecter la signification d'un indicateur macroéconomique. La crise américaine de 2007 en est un bon exemple : l'effondrement du secteur immobilier a conduit les analystes à se concentrer sur les indicateurs liés au marché immobilier, tels que les ventes de logements neufs, les ventes de logements existants et les mises en chantier.

Indicateurs retardés les plus populaires:

Croissance du PIB

Croissance/décroissance des revenus et des salaires

Taux de chômage

IPC (inflation)

Taux d'intérêt (risque/chute)

Bénéfices des entreprises

Bref aperçu des principaux indicateurs macroéconomiques

Le type d'indicateurs macroéconomiques utilisés lors de l'analyse dépend essentiellement des préférences personnelles de l'investisseur et du type de marché auquel il s'intéresse. Néanmoins, la majorité des traders se concentrent sur les indicateurs les plus courants qui reflètent la situation économique d'un pays donné, qui seront brièvement décrits ci-dessous.

Produit intérieur brut (PIB)

Le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme le principal indicateur macroéconomique qui reflète la santé globale de l'économie. Il mesure la valeur monétaire ou marchande totale de tous les produits finis et services produits dans l'économie d'un pays au cours d'une période donnée.

La mesure du PIB comprend que quatre éléments, à savoir:

Consommation

Investissement

Dépenses publiques

Exportations nettes

Croissance annuelle du PIB réel aux États-Unis. Source : U.S. Bureau of Economic Analysis via Statista : U.S. Bureau of Economic Analysis via Statista

Le gouvernement publie une première estimation préliminaire, la met à jour avec une deuxième lecture révisée au fur et à mesure qu'il reçoit plus d'informations, puis fournit un troisième et dernier rapport. L'un des problèmes liés à l'utilisation du PIB en tant qu'indicateur économique est qu'il n'est publié que tous les trimestres. Pour prendre des décisions en temps utile, il convient donc d'utiliser d'autres indicateurs économiques principaux qui sont publiés plus souvent. Les indicateurs, qui sont sélectionnés sur la base d'une valeur prédictive élevée par rapport au PIB, sont utilisés pour prévoir l'état général de l'économie.

Indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management - ISM PMI

Un autre indicateur macroéconomique très populaire parmi les investisseurs américains est l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management (ISM). Le PMI de l'ISM est une enquête à laquelle répondent les entreprises incluses dans le système de classification des industries nord-américaines (NAICS) et qui fournit des données utiles concernant la production, la main-d'œuvre, les nouvelles commandes et les commandes en attente, les niveaux de stocks et les livraisons. Les données collectées indiquent les perspectives d'expansion ou de contraction de l'économie et peuvent grandement influencer la confiance des investisseurs et des entreprises

Ligne bleue : PIB américain ; ligne verte : ISM PMI industriel. Source : Bloomberg

Cet indicateur est suivi de près par les investisseurs en raison de sa forte corrélation avec la lecture du PIB, tout en étant l'une des premières données économiques à être publiées au début de chaque mois. La composante du PIB à laquelle le PMI est le plus étroitement lié est celle de l'investissement.

Indice des prix à la consommation (IPC)

L'indice des prix à la consommation (IPC) mesure l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation du prix des biens et des services dans une économie. Il s'agit d'un indicateur retardé, car il est le résultat de la croissance ou du déclin économique. L'IPC mesure la variation des prix d'un panier de biens en se basant sur une année de référence. Aux États-Unis, le Bureau of Labor Statistics (BLS) calcule l'IPC en tant que moyenne pondérée des prix d'un panier de biens et de services représentatif des dépenses de consommation globales aux États-Unis. Une augmentation de l'indice, par exemple 110 par rapport à 100 (année de référence), indique que nous sommes confrontés à une pression inflationniste croissante. Une variation négative, par exemple 95 par rapport à 100 (année de référence), indique un relâchement des pressions sur les prix, c'est-à-dire une déflation.

Inflation selon l'IPC américain. Source : Macrobond, XTB

Données sur le marché de l'emploi

Le taux de chômage est également un indicateur largement utilisé. Si cette mesure augmente chaque mois, cela pourrait indiquer une détérioration de l'état de l'économie. Dans ce cas, la majorité des entreprises s'attendent à ce que l'environnement macroéconomique général se détériore à l'avenir et ont commencé à licencier leurs employés afin de réduire les coûts pendant une éventuelle période de récession.

Il convient de rappeler que même si les perspectives économiques s'assombrissent, cela ne signifie pas que les données du marché du travail s'amélioreront immédiatement, car les employeurs préfèrent généralement attendre d'être sûrs de la croissance de l'économie avant de reprendre l'emploi.

L'ADP (ligne rouge) et le NFP (lignes noires) sont deux rapports majeurs qui mesurent l'état du marché du travail américain. Source : Macrobond, XTB : Macrobond, XTB

Données sur les logements et l'immobilier

Les données relatives au marché du logement sont considérées comme les principaux indicateurs avancés, car elles fournissent des indications sur l'état de l'économie en amont.

Si les prix du logement baissent, cela indique que la demande est faible, probablement en raison du grand nombre d'offres de vente disponibles sur le marché, de prix trop élevés ou de la faible solvabilité des acheteurs potentiels, qui est influencée par les taux d'intérêt. En général, les difficultés du secteur du logement entraînent des problèmes pour l'ensemble de l'économie. Dans ce scénario, la richesse des propriétaires diminue, les travailleurs du secteur de la construction perdent leur emploi et les recettes fiscales s'amenuisent. De nombreuses personnes sont confrontées à des saisies immobilières, qui se produisent lorsqu'un propriétaire n'est plus en mesure d'effectuer les paiements hypothécaires requis. Cela permet au prêteur de saisir la propriété, d'expulser le propriétaire et de vendre la maison, comme le stipule le contrat de prêt hypothécaire.

Ces événements ont eu lieu durant la crise financière de 2008. À cette époque, la crise des prêts hypothécaires à risque a débordé du marché immobilier et a entraîné l'une des pires récessions de l'histoire.

Le nombre de permis de construire est l'un des indicateurs avancés les plus utiles, car les entreprises demandent ce type de permis au moins quelques mois avant le début des travaux. Une augmentation du nombre de permis est considérée comme un signe optimiste et reflète la vigueur générale du marché du logement. En revanche, si le nombre de constructions commence à diminuer, cela pourrait annoncer des problèmes potentiels pour l'ensemble du secteur immobilier.

Les permis de construire, les mises en chantier et les achèvements de logements sont des indicateurs clés du marché du logement. On constate un net déclin de ces indicateurs avant la crise de 2008. Source : Macrobond, XTB