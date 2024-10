Le trading - C’est quoi ?

Temps de lecture: 12 minute(s)

Comment expliquer ce qu'est le trading et décrire ce processus risqué et exigeant ? Jetez un coup d'œil et comprenez ce qui est important à savoir sur le sujet.

Le trading est devenu la pierre angulaire du développement de la civilisation moderne. Grâce aux nouvelles technologies, les investisseurs peuvent observer les cotations quotidiennes changeantes de milliers d'entreprises cotées, de matières premières, de produits de base, de devises et d'actifs numériques. Des millions de traders à travers le monde se livrent chaque jour à une compétition acharnée grâce au trading, avec une offre qui réduit constamment la demande et aboutit à des évaluations finales. Le trading implique la maîtrise et le contrôle de la peur et de la cupidité, deux émotions qui influencent puissamment le comportement de l'offre et de la demande et déterminent les cycles haussiers et baissiers.

Dans l'article d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les bases du trading et essaierons de décrire le processus et les principes fondamentaux qui devraient guider un trader.

Qu’est-ce que le trading ?

En règle générale, nous pouvons définir le trading comme l'action d'acheter ou de vendre, c'est-à-dire de négocier des actifs sélectionnés dans le but de réaliser un profit. Le fondement du trading réside dans la prédiction habile du comportement futur du prix de l'instrument sélectionné (spéculation). Lorsque les traders prévoient correctement, la transaction est rentable, mais lorsque le marché se comporte à l'opposé de la direction de la transaction, ils enregistrent une perte. On considère que le trading est un trading actif (court ou moyen terme), par opposition à l'investissement, qui est souvent motivé par d'autres raisons et un horizon d'investissement plus long. Afin de prévoir l'avenir de manière correcte et efficace, les traders se concentrent sur l'accroissement de leurs ressources en termes de connaissances, d'expérience et de techniques (analyse technique, analyse fondamentale, etc.), ainsi que sur la psychologie qui est le fondement du marché.

La spéculation peut avoir lieu à la fois sur des instruments à effet de levier tels que le pétrole, l'US500 ou le Bitcoin, ainsi que sur des actions ordinaires de marché boursier, car le fondement essentiel du trading est de prédire correctement l'avenir des actifs. Il y a des traders qui ne tradent que sur certains instruments, explorant l'essence et le comportement des prix uniquement dans un ou quelques secteurs. D'autres, en revanche, tradent de tout, et leur principal point de référence est exclusivement le comportement des prix associé à la psychologie et aux facteurs externes (macroéconomie, politique monétaire, cyclicité, etc.). Le trading n'a pas de limitations, et les traders sont libres de choisir ce sur quoi ils tradent.

Deux directions de marché différentes

Les traders peuvent choisir entre différentes directions de trading. S'ils pensent que les prix vont baisser, ils ouvrent une transaction dite de vente à découvert (short), ce qui leur permet de réaliser un profit lorsque les prix sont à la baisse. D'un autre côté, lorsque les traders s'attendent à ce que les prix augmentent, ils ouvrent une transaction d'achat (long), dans laquelle ils réalisent un profit lorsque les prix augmentent.

Prendre une position à la baisse n'est possible que sur des CFDs avec effet de levier. Sur des actions et des ETF classiques, qui donnent droit à des dividendes et à la participation aux votes, les investisseurs peuvent seulement acheter ou vendre (fermer la position ouverte), il n'est pas possible de parier sur les baisses.

Pour illustrer le fonctionnement d'une position d'achat (long) et d'une position de vente (short) :

Thomas a ouvert une position longue (BUY) sur l'instrument CFD Bitcoin à 19 500 $.

En 3 heures, le prix du Bitcoin est monté à 20 300 $. Dans cette situation, Thomas enregistrera un bénéfice.

Thomas a ouvert une position courte (SELL) sur l'instrument CFD Bitcoin à un prix de 19 500 $.

En 3 heures, le prix du Bitcoin est tombé à 18 900 $. Dans cette situation, Thomas enregistrera un bénéfice.

Thomas a ouvert une position longue (BUY) sur l'instrument CFD Bitcoin à un prix de 19 500 $.

En 3 heures, le prix du Bitcoin est tombé à 19 100 $. Dans cette situation, Thomas enregistrera une perte.

Thomas a ouvert une position courte (SELL) sur l'instrument CFD Bitcoin à un prix de 19 500 $.

En 3 heures, le prix du Bitcoin est monté à 19 800 $. Dans cette situation, Thomas enregistrera une perte.

Trading ou investissement ?

Bien que le trading actif et l'investissement soient tous deux des formes de trading, en principe, nous pouvons énumérer quelques différences fondamentales entre eux :

En combinant ces deux types d'investissement en capital, nous pouvons également conclure qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs, car n'importe qui peut simultanément constituer un portefeuille composé d'investissements à long terme tout en spéculant activement sur les prix à court terme.

Par exemple, les clients de XTB peuvent investir dans des entreprises telles que Microsoft, Apple ou Tesla, ce qui n'exclut pas le fait qu'ils peuvent en même temps spéculer sur les prix du Bitcoin, de l'or ou du pétrole. En réalité, les deux types de trading comportent leurs propres risques. Ainsi, pour un actionnaire qui a l'intention de détenir des actions de l'entreprise X toute sa vie, les risques sont différents de ceux d'une personne qui a l'intention de maintenir des positions ouvertes sur le pétrole pendant 2 ou 5 jours, par exemple. De plus, chaque industrie a ses spécificités et des facteurs qui façonnent le prix des actifs spécifiques en affectant l'offre et la demande.

Prenons quelques exemples :

- Apple : il pourrait s'agir du succès d'un nouveau produit (nouvel iPhone, casque de réalité virtuelle), des résultats financiers positifs, des changements d'actionnaires, des problèmes avec les semi-conducteurs.

- Pétrole : activité d'OPEP+, rapports d'inventaires (DoE, API), conditions économiques mondiales.

- Bitcoin : offre totale de bitcoins sur le marché (halving).

- NASDAQ (US100) : activité institutionnelle, sentiment de risque sur le marché, politique monétaire de la Réserve fédérale, etc.

- EURUSD : solidité de l'économie (PIB), balance commerciale, politiques et décisions des banques centrales (Réserve fédérale et BCE), sentiment des consommateurs, indices ISM, PMI, etc.

Sélection des outils d'investissement

Bien sûr, les investisseurs ont plus tendance à investir sur des actions et des ETF, qui peuvent être conservés indéfiniment. Selon le choix de l'ETF ou de la société négociée en bourse, les investisseurs peuvent recevoir des dividendes et acquérir le droit de participer aux réunions et aux votes des actionnaires. Les actions et les ETF sont adaptés à la détention à long terme en raison de l'absence de frais de détention de positions et de la structure et des spécifications de ces instruments.

Parmi les milliers d'actions et de fonds ETF, les plus populaires sont les fonds indiciels tels que l'iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK) ou les ETF qui donnent une exposition aux métaux précieux tels que l'iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Parmi les centaines d'ETF, on trouve également des ETF sectoriels qui offrent une exposition à un secteur spécifique sélectionné, comme les marchés émergents, le secteur de la blockchain ou les constructeurs automobiles.

Les traders ont plus tendance à spéculer sur des contrats à terme sur indices à effet de levier (US100, US500, DE30), des contrats à terme sur le pétrole (OIL, OIL.WTI) ou des cryptomonnaies. Les métaux précieux comme l'or et l'argent sont également populaires, ainsi que d'autres matières premières comme le gaz naturel, le sucre et le blé. XTB propose également des actions CFD à effet de levier, ce qui permet aux traders d'utiliser l'effet de levier lorsqu'ils spéculent sur des centaines d'actions de sociétés cotées telles qu'Amazon, Microsoft ou Bayer. En raison de l'accès à l'effet de levier et du coût de détention des positions (points de swap), ces instruments conviennent plutôt aux investissements à court terme.

Vous pouvez en savoir plus sur les CFD ici.

Les 5 fondamentaux du trader

Management du risque

Le risque est un élément clé inhérent au trading. Une gestion habile du risque permet d'éviter les pertes et donne au trader la possibilité de préserver ses profits. Il est impossible d'avoir raison tout le temps et le marché finira tôt ou tard par montrer que vous avez tort. La question est : que ferez-vous alors ? Le trading s'adresse à ceux qui sont conscients du risque important de perte en capital inhérent à la spéculation et au marché. Chez XTB, nous savons quels enjeux le risque représente, c'est pourquoi nous fournissons à nos clients des dizaines d'outils d'analyse sur la plateforme xStation 5, allant des outils d'analyse technique aux actualités et à l'analyse du marché, et nous permettons l'utilisation d'ordres défensifs tels que les ordres stop loss, take profit et trailing stop loss. Les éléments de base de la gestion des risques comprennent la limitation des pertes avant qu'elles ne commencent à augmenter et la clôture habile des positions profitables.

Acquérir des connaissances

La connaissance est l'oxygène de chaque trader. Elle ne se limite pas à l'étude du marché à travers l'analyse technique ou fondamentale, mais également à la compréhension de la nature et des spécificités des instruments qu'il prévoit de trader.

L'étude de la psychologie

La psychologie est à la base de l'évaluation de tous les actifs. En effet, ce sont les perceptions des informations entrantes ou les croyances du marché concernant l'avenir qui déterminent les prix des instruments financiers. Le marché est un environnement exigeant. Parfois, de bonnes nouvelles entraînent des baisses de prix, tandis que des informations négatives peuvent être un catalyseur de hausse. Pour comprendre le fonctionnement du balancier boursier, il est nécessaire d'étudier la psychologie humaine et de l'interpréter dans le contexte du “bruit du marché”.

La détermination

La détermination revêt de nombreuses facettes, dans le cas du trading cela peut signifier étudier les graphiques de prix, observer le marché, acquérir des connaissances. Sans passion et engagement, il est difficile d'obtenir un avantage dans un domaine où tout le monde veut réussir et gagner de l'argent. Rappelez-vous que vous jouez contre des "adversaires directs", et de l'autre côté de la transaction se trouvent des êtres humains ou des algorithmes conçus par des humains.

Maîtrise des émotions

La base du trading consiste à maîtriser les émotions et à adopter une approche rationnelle vis-à-vis de l'argent. Avoir peur des pertes rend difficile la réussite. C'est pourquoi il est si important d'écarter les décisions de leur aspect émotionnel et de garder la tête froide, en prenant des décisions en accord avec la stratégie. Le trading comporte des risques, mais si les émotions s'en mêlent, le risque de pertes augmente. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de son propre état d'esprit et de son niveau de confiance.

Les 5 instruments les plus populaires

Ci-dessous, nous énumérons cinq exemples d'instruments financiers populaires parmi les traders et qui suscitent une avalanche de spéculation :

S&P500 (US500) - le plus grand indice boursier mondial, qui regroupe les cours des actions des 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Cet indice était autrefois utilisé comme l'une des mesures clés de l'état de santé de l'économie mondiale et américaine. L'algorithme sélectionne les entreprises incluses dans l'indice et sa composition peut changer.

NASDAQ (US100) - un indice boursier qui a connu une popularité particulière lors de la bulle des "dot-com" au début du nouveau millénaire (l'année 2000). L'indice répertorie 100 entreprises, dont un nombre important opèrent dans le secteur technologique, ce qui rend sa volatilité généralement plus élevée que celle de l'indice S&P500.

OIL - le pétrole est toujours l'une des principales ressources mondiales utilisées principalement dans les transports. On peut dire que le pétrole est toujours le moteur de l'économie mondiale. Cet instrument attire les spéculateurs depuis des décennies, et sa sensibilité aux décisions de l'OPEP+ et aux facteurs externes qui façonnent les prix du pétrole en font un outil populaire tant dans les produits dérivés que dans les produits d'investissement (ETF et actions pétrolières).

EURUSD - la paire de devises la plus populaire au monde, qui mesure la force relative de l'économie américaine et de l'économie européenne (la zone euro).

Bitcoin - en tant que vitrine de la technologie de la blockchain et de l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, Bitcoin attire l'attention des spéculateurs et des investisseurs. Grâce aux rendements records que les cryptomonnaies ont offerts depuis leur création après 2010, le marché suit leurs cours avec intérêt. Bitcoin a également vu sa concurrence gagner en force, et sa popularité essaie depuis de nombreuses années de rattraper celle d'Ethereum.

La plateforme xStation5 offre un accès à plus de 5000 instruments, y compris des actions, des ETF et des contrats CFD sur des matières premières, des ressources, des crypto-monnaies, des métaux précieux et des actions/ETF à effet de levier.

Trading - avantages et désavantages

Le trading présente des avantages et des inconvénients, que nous souhaitons présenter. Certains des avantages sont rendus possibles grâce à l'accès à la plateforme de trading dans l'application mobile xStation. Ci-dessous, nous énumérons les plus importants.

Outils de gestion du risque

Nous souhaitons conclure cet article court avec cette section afin de souligner l'importance de limiter et d'identifier les risques liés au trading. Nous allons énumérer ci-dessous les outils et les actions qui peuvent être utilisés dans un processus dont l'objectif est de les réduire au minimum possible :

Utilisation d'ordres automatiques de protection dans le trading de CFD (arrêt des pertes, prendre les bénéfices, arrêt de roulement).

Utilisation d'ordres de vente en attente automatiques lors du trading d'actions et d'ETF (vendre à seuil de déclenchement, vendre à seuil limite).

En tant que trader, vos décisions doivent être basées sur une stratégie afin d'être reproduites et mesurables en termes d'efficacité :

Établissez quelques règles de base que vous ne devez pas enfreindre.

Respectez les règles et la stratégie que vous avez établies, le cas échéant.

Apprenez à contrôler vos émotions même en cas de perte ou de profit limité.

Prenez des notes et analysez vos décisions.

Apprenez en suivant vos propres erreurs et décisions précises.

Acceptez et maîtrisez la cupidité et la peur.

La réduction indirecte du risque de perte peut également être réalisée grâce à des actions. Acquérir des connaissances peut augmenter considérablement votre confiance "saine" et rendre le trading plus efficace :

Étudier l'analyse technique et fondamentale.

Acquérir des connaissances sur les actifs sur lesquels vous spéculez.

Identifier les informations de marché les plus importantes.

Activer le processus de cause à effet et le transférer au scénario du marché.

La plateforme xStation5 vous aide à chaque étape de ce processus en fournissant, entre autres :