Les Retracements de Fibonacci en trading

Temps de lecture: 8 minute(s)

Il y a plusieurs siècles, un célèbre mathématicien inventait, la bien connue, suite de Fibonacci. Aujourd'hui, cette méthode est largement utilisée par les traders du monde entier. XTB vous explique tout ce que vous devez savoir sur les retracements de Fibonacci en trading.

Les origines de la méthode de Fibonacci La célèbre suite de nombres de Fibonacci a été découverte par le mathématicien italien du même nom au début du 13e siècle. Le concept est simple : chaque nombre correspond à la somme des deux nombres qui la précèdent. On obtient alors la suite suivante : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc. Mais les particularités de cette suite de nombres ne s'arrêtent pas là. Fibonacci découvre alors que chaque nombre correspond à environ 1,618 fois le nombre précédent et 0,618 fois le nombre suivant. 1,618 est appelé le nombre d’or. La partie décimale donne 61,8 % (exemple : 144 / 233 = 0,618). D’autres ratios peuvent être identifiés, en divisant des nombres séparés de plusieurs places : Exemples : Deux places : 34/89 = 144/377 = 0,382 = 38,2 %

Trois places : 21/89 = 34/144 = 0,236 = 23,6 % Ces proportions parfaites se retrouvent dans de très nombreux chefs-d'œuvre ainsi que dans la nature. Elles ont ainsi été observées dans le Parthénon, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, les tournesols, les pétales des roses, les coquilles des mollusques, les visages humaines, les vases de la Grèce antique et même les galaxies spirales de l’espace. Les marchés financiers, eux aussi, connaissent le nombre d’or. Les retracements de Fibonacci sont, en effet, utilisés pour trader en bourse depuis plus d’un siècle. Les retracements de Fibonacci aident les traders à identifier les supports et les résistances de très nombreux marchés (CFD - contrats pour la différence, ETFs, Forex, actions, matières premières, etc.). Objectif : acheter le plus bas possible une tendance haussière et vendre le plus haut possible une tendance baissière. Grâce aux retracements de Fibonacci, les traders peuvent profiter des mouvements de correction au sein d'une tendance établie. Associés à d’autres indicateurs et outils techniques, ils permettent donc : D’ouvrir ou de clôturer une position au meilleur moment afin de maximiser ses bénéfices : le trader peut s’appuyer sur les retracements de Fibonacci pour prendre position au fur et à mesure que le prix atteint chaque niveau. Il peut également que le prix trouve un support (ou une résistance) afin de passer des ordres d’achat ou de vente ;

De fixer son stop-loss afin de limiter ses pertes en cas de retournement de tendance.

Par exemple, dans ce graphique sur l’or, on voit que le prix se dirige vers $1,190. Ensuite les prix tombent précisément au 38.2 % de cette oscillation, avant que les prix se stabilisent et continuent à augmenter encore une fois. Le graphique suivant est le GBP/USD sur un intervalle de 15 minutes. Comme on peut voir, les marchés ont commencé à retracer dans la zone de 38.2 %, mais ils n’ont pas pu se stabiliser et ils ont continué à tomber vers le suivant niveau de retracement de 50 %. Les prix se sont ensuite rétablis pour atteindre un nouveau haut, en continuant leur tendance ascendante antérieure. Les retracements de Fibonacci offrent de solides avantages aux traders. Ils permettent notamment de confirmer des présomptions et indiquer des zones favorables pour ouvrir ou clôturer une position. Ils peuvent notamment être très efficaces pour faire une chronologie des entrées dans la direction de la tendance. Cette méthode est souvent employée par les traders comme partie d’une stratégie de trading de tendance. A l’aide de cette stratégie, les traders observent des niveaux de prix importants qui ont lieu à l’intérieur de la tendance. Cela veut dire qu’ils achètent quand le marché est à la hausse et vendent quand il est à la baisse. Ensuite, les traders essayent d’ouvrir une position dans la même direction de la tendance initiale (considérée à avoir un risque plus faible). Quand vous utilisez ce scénario, vous anticipez qu’il y a une probabilité que le prix rebondisse des niveaux Fibonacci vers la direction de la tendance principale. Dans notre exemple, le prix est tombé au niveau de retracement en zone 50.0 % avant la récupération. Les chances qu’un tournant apparaît dans le marché augmentent beaucoup si un niveau de retracement Fibonacci coïncide avec des niveaux prédéterminés de supports ou résistances du marché. Cette méthode possède toutefois des limites. D'autres indicateurs techniques (moyennes mobiles, par exemple) sont, en effet, nécessaires pour confirmer les analyses. Par ailleurs, si cet outil est efficace, il nécessite une bonne compréhension pour être bien utilisé. Une formation en trading en ligne est donc indispensable pour maîtriser cette méthode. Enfin, les retracements de Fibonacci sont surtout pertinents sur les marchés possédant une forte capitalisation boursière. Pour conclure, l’analyse Fibonacci offre aux traders la possibilité de prévoir les niveaux de supports et de résistances à partir d’une correction de prix. Elle pourrait donc vous aider à identifier dans le marché les tournants potentiels. Retracements et extensions de Fibonacci : quelles différences ? Les retracements et extensions de Fibonacci sont tous les deux utilisés en analyse technique pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels sur un graphique de prix. Il s’agit pourtant de deux outils distincts. Comme nous venons de le voir, les retracements de Fibonacci permettent d’identifier les niveaux de correction à l'intérieur d’une tendance. Dans un marché haussier ou baissier, le prix ne se déplace jamais en ligne droite. Il connaît, en effet, des phases de correction. Les retracements de Fibonacci aident les traders à déterminer jusqu'à quel point le prix peut revenir en arrière, avant de reprendre la tendance principale. En revanche, les extensions de Fibonacci en trading aident les traders à identifier les niveaux de continuation de la tendance après une correction. Ils peuvent ainsi déterminer jusqu'à quel point le prix peut se déplacer dans la direction de la tendance principale. Les niveaux d'extension les plus couramment utilisés sont 138,2 %, 150 %, 161,8 %, 200 %, etc. Prenons un exemple : si le cours d’un CFD passe de 100 à 200, puis corrige à 150 (retracement de 50 %), les extensions de Fibonacci peuvent être tracées pour identifier les prochains objectifs de prix au-delà de 200. Les traders peuvent, par exemple, viser les niveaux d'extension dans les zones 138,2 %, 150 % ou 161,8 % afin de passer des ordres d’achat ou de vente. Calculer les retracements de Fibonacci Pour calculer les retracements de Fibonacci pour votre investissement, vous devez suivre quelques étapes. Ces retracements sont basés sur des pourcentages dérivés de la séquence de Fibonacci, qui sont appliqués aux mouvements de prix pour tracer les niveaux potentiels de support et de résistance. Dans un premier temps, il est donc nécessaire d’identifier une tendance significative, haussière ou baissière, ainsi que le point le plus haut et le plus bas. Il est ensuite nécessaire de calculer la différence entre le point haut et le point bas. Le trader doit ensuite appliquer les pourcentages de retracement courants (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, et 100 %). Les niveaux de retracement peuvent ensuite être tracés sur le graphique pour identifier les zones où le prix pourrait potentiellement se retourner ou se consolider. En suivant ces étapes, vous pouvez calculer et utiliser efficacement les retracements de Fibonacci dans vos stratégies de trading. Pour tracer les niveaux, il est préférable d’utiliser les ombres des bougies. De cette manière, votre analyse pourra inclure les extrêmes des sentiments du marché. La plupart du temps, la différence n’est pas significative, mais des fois, elle peut être d’une très grande importance. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir que le retracement Fibonacci a été dessiné sur les ombres des bougies, en bas et en haut de la tendance. La mesure pourrait être dans la même direction, comme le mouvement mesuré du prix. Après la mesure, des lignes horizontales seront imposées dans le graphique. Interpréter les niveaux de Fibonacci Un niveau à 23,6 % est un niveau de retracement faible. Il indique une correction légère, la plupart du temps à l’intérieur d’une tendance forte. En revanche, lorsque le niveau atteint 38,2 %, le retracement est dit modéré. La plupart des traders considèrent ce niveau comme une bonne opportunité pour entrer dans la tendance principale. Un retracement à 50 % est souvent utilisé comme un niveau psychologique important par les traders. À 61,8%, le niveau de retracement est jugé important. Il est perçu par les traders comme un point critique pour entrer ou sortir de leurs positions. Il s’agit en effet d’un support ou d’une résistance solide. Enfin, lorsqu’il atteint 100 %, la tendance précédente est entièrement corrigée. Pour les traders, c’est souvent le moment de reconsidérer leurs positions. Le retracement Fibonacci est un outil puissant pour votre investissement, qui peut être aussi assez utile parce qu’il marque souvent des points de renversement avec une précision troublante. C’est pourquoi il devrait être utilisé en liaison avec d’autres indicateurs pour identifier les opportunités de trading potentielles.

Pour tester la méthode Fibonacci, commencez par ouvrir un compte Démo XTB en ligne. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec l'analyse technique et affiner votre stratégie. Une fois cette dernière bien établie, il ne vous reste plus qu'à vous lancer en réel.

