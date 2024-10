Temps de lecture: 14 minute(s)

Tout au long de l'histoire de l'or, il a sans doute été la marchandise la plus populaire. La découverte de l'or a été une ombre persistante au développement des sociétés humaines de nombreuses cultures, de l'âge du bronze à l'ère moderne, puisqu'il était utilisé dans les premières civilisations comme symbole de prestige et pour honorer les dieux.

Tout au long de histoire de l'or, le minerai d'or a sans doute été la matière première la plus populaire. La découverte de l'or a été une preuve unanime de l'évolution des sociétés humaines de nombreuses cultures de l'âge du bronze antique aux époques modernes depuis qu'il a été utilisé dans les premières civilisations comme symbole de prestige et pour vénérer les dieux.

Table des matières :

Les débuts de l'extraction et de l'utilisation de l'or

Quelles sont les méthodes d'extraction de l'or ?

Production d'or artificiel

Faits intéressants sur l'extraction de l'or

L'avenir de l'extraction de l'or

FAQ

Les débuts de l'extraction et de l'utilisation de l'or

Aucune culture ou période de l'histoire humaine ne peut nier que la découverte de l'or a changé la façon dont l'humanité a commencé à percevoir sa valeur. De l'Égypte ancienne, aux Aztèques, en passant par les nombreuses dynasties chinoises et les trésors grecs et romains, découvrir l’or a longtemps été associé à la richesse et au pouvoir. La découverte de l’or a servi de base à l'économie mondiale moderne à la fois comme une sorte de monnaie - pièce d'or ou lingots d'or - et sa valeur a toujours été un indicateur de richesse.

La plus ancienne pièce d'or découverte dont l'existence est connue a été récemment découverte par des archéologues près de Varna, en Bulgarie, où l'or a toujours été prisé pour ses qualités distinctives et fascinantes. Un des premiers bijoux en or est âgé de estimé à 6600 ans et c'est l'une des découvertes d'or les plus importantes de l'histoire de l’humanité à ce jour.

La plupart des métaux ne peuvent pas partager des caractéristiques aussi uniques que l'or. En raison de sa stabilité chimique, ce métal doré et précieux existait sous sa forme pure dans les étendues de sable et de gravier où il fut l’un des premiers métaux à en être extrait. L'or était très apprécié dans les premières civilisations pour différentes raisons, notamment son attrait esthétique, sa résistance à la corrosion, ses multiples usages et sa polyvalence. De nombreuses cultures savaient également que les gisements d'or et d'argent pouvaient s’assembler avec d'autres minéraux, faisant de ce métal précieux le plus recherché.

Les civilisations anciennes semblent avoir acquis de l'or et de l'argent à partir de diverses ressources, par ex. du Moyen-Orient. Les cultures anciennes appréciaient l'or et embellissaient somptueusement leurs temples et leurs tombes en l'honneur de leurs dieux et protagonistes importants.

Il est dit que la plus célèbre production d'or minière ancienne - dans l'Égypte ancienne - remonte à 3100 avant notre ère, pendant la période prédynastique, faisant des anciens Égyptiens l'une des premières civilisations à extraire abondamment les minerais d'or. Bien que les débuts précis de l'extraction de l'or et de «l'âge d'or» dans l'Égypte prédynastique soient inconnus, les anciens Égyptiens ont presque certainement récolté de l'or et de l'argent extraits de gisements alluviaux tout au long de cette période.

La tombe de Toutankhamon de la 18e dynastie égyptienne, découverte en 1922 par l'archéologue anglais Howard Carter, est sans doute la découverte d'or pur la plus connue d'Égypte (et de l'histoire). L’intérieur du cercueil du roi Tut, qui pèse environ 110,4 kilogrammes (243,4 livres), est l'un des artefacts en or massif des plus importants pour les anciens Égyptiens.

Pendant l'Empire romain, l'or est devenu une forme de monnaie et l'Aureus (« aurei » - le mot latin signifie « doré »), une pièce d'or de la Rome antique, a été introduite. À l'origine, l'Aureus valait 25 deniers en argent pur et il a été émis régulièrement du 1er siècle avant JC jusqu'au début du IVème siècle après JC.

En 312 après JC, Constantin le Grand a introduit une autre pièce d'or - le Solidus d'or - dans un effort pour rétablir la rareté et la confiance dans la monnaie romaine qui est devenue une nouvelle colonne vertébrale monétaire en Europe. L'établissement par Constantin d'un système monétaire stable, contrairement aux Romains qui l'avaient abandonné, a aidé à jeter les bases de l'Empire byzantin pour devenir la prochaine grande puissance mondiale. Mais comment tout l'or a-t-il été utilisé pour frapper toutes les pièces d'or acquises ? Explorons maintenant l'histoire de l'extraction de l'or.

Quelles sont les méthodes d'extraction de l'or ?

Placez l'exploitation minière

L'exploitation minière alluviale ou exploitation de placer a été l'une des premières méthodes utilisées pour trouver de l'or brut. Les archives historiques indiquent que les premières mines de placers à grande échelle pour l'extraction de l'or ont été établies pendant l'Empire romain vers 25 av. JC. Le processus consiste à utiliser l'eau comme exploitation minière hydraulique pour extraire, déplacer, concentrer et récupérer les minéraux lourds des gisements de sable et de gravier trouvés dans les gisements alluviaux ou placers. L'exploitation minière dans les placers repose sur la haute densité de l'or, ce qui lui permet de couler plus rapidement que les minéraux siliceux plus légers dans l'eau.

Cette technique est utilisée pour extraire des gisements de zones telles que les sables et graviers aurifères, qui s'accumulent dans les rivières et les ruisseaux lorsque le courant ralentit. Les bases de l'exploitation des placers sont restées en grande partie inchangées au fil du temps, bien que des progrès technologiques aient été réalisés, y compris l'exploitation hydraulique moderne.

Orpaillage

Lors de la grande ruée vers l'or du 19ème siècle, les mineurs ont adopté la méthode du “panning”. Cela implique d'ajouter une quantité substantielle d'eau dans une casserole avec quelques poignées de terre ou de cailloux contenant de l'or. En lavant et en triant le gravier dans la casserole, le mineur laissait les minéraux les plus lourds et piégeait la poussière d'or et les plus gros morceaux de métal précieux.

Plus tard, les mineurs ont commencé à utiliser un appareil connu sous le nom de "rocker" pour extraire de plus grandes quantités de minerai que ce qui pouvait être obtenu par “panning”. Cette méthode, plus efficace que le tourbillonnement du mélange, consistait à verser de l'eau sur du gravier posé sur une plaque de fer perforée.

Cela a provoqué le passage de particules plus petites à travers les trous et sur un tablier qui les répartissent uniformément sur des morceaux de bois ou de fer rayés, disposés perpendiculairement au fond et aux côtés du berceau. Au fur et à mesure que le matériau se déplaçait dans le berceau, l'or était piégé sur les riffles et pouvait ensuite être extrait.

Mine à ciel ouvert et souterraine

Au fur et à mesure que la demande augmentait, les mineurs du Royaume-Uni ont commencé à utiliser des méthodes de forage et de dynamitage pour briser des « bancs » de roche près de la surface de la terre et transporter de plus petits morceaux contenant du minerai pour une séparation plus poussée des déchets de roche.

De nos jours, les mines d'or modernes à ciel ouvert couvrent une vaste zone et utilisent d'immenses équipements miniers. L'exploitation minière à ciel ouvert est actuellement l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour l'extraction de l'or et la recherche d'autres métaux.

Si un gisement de minerai est situé loin sous la surface, nécessitant le déplacement d'une quantité substantielle de roche ou de déchets, d'autres techniques doivent être employées, mais cela peut entraîner une augmentation des prix de l'or. L'exploitation souterraine est plus coûteuse que l'exploitation à ciel ouvert et nécessite un équipement spécialisé qui dépend de la géométrie du corps minéralisé (sa taille, sa forme et sa direction), du degré de minéralisation, de la résistance des composants rocheux et de la profondeur du gisement.

Production d'or artificiel

Il est intéressant de noter qu’il est possible de créer de l’or en laboratoire. De plus, l'or artificiel peut être créé à partir d'autres éléments. Cependant, ce processus implique des réactions nucléaires et est si coûteux qu'il n'est actuellement pas rentable de vendre l'or créé à partir d'autres éléments. En règle générale, il est produit à partir d'autres métaux - généralement du platine, qui possède un proton de moins que l'or, ou du mercure, qui lui, en possède un de plus que l'or.

En bombardant un noyau de platine ou de mercure avec des neutrons, un neutron peut être éliminé ou ajouté, ce qui peut entraîner de l'or par désintégration radioactive naturelle. Il convient de noter qu'une grande partie de l'or créé à partir d'autres éléments est radioactif, ce qui présente un danger pour l'homme et ne peut être vendu dans le commerce. De plus, après quelques jours de désintégration radioactive, l'or radioactif n'est plus de l'or et redevient d'autres métaux. Pour préserver l'intégrité de l'or, il faut un réacteur nucléaire et une décontamination chimique du métal radioactif. Conclusion : des lingots d'or ou des pièces d'argent nucléaires ? Très peu probable.

En bombardant un noyau de platine ou de mercure avec des neutrons, un neutron peut être éliminé ou ajouté, ce qui peut entraîner de l'or par désintégration radioactive naturelle. Il convient de noter qu'une grande partie de l'or créé à partir d'autres éléments est radioactif, ce qui présente un danger pour l'homme et ne peut être vendu dans le commerce. De plus, après quelques jours de désintégration radioactive, l'or radioactif n'est plus de l'or et redevient d'autres métaux. Pour maintenir l'intégrité de l'or, il est nécessaire d’effectuer une décontamination chimique du métal radioactif à l’aide d’un réacteur nucléaire.

Sur la base de ce processus, il est évident que la création d'or non radioactif coûte beaucoup plus cher que ce que l'on peut gagner sur la vente, par exemple des lingots d'or. Ainsi, la création d'or à partir d'autres éléments est actuellement une expérience de laboratoire coûteuse et non une activité commerciale. Nous pouvons espérer que les progrès technologiques finiront par fabriquer de l’or dans les réacteurs nucléaires ou - potentiellement - les réacteurs à fusion, une entreprise économique rentable.

Faits intéressants sur l'extraction de l'or

Dans quoi trouve-t-on l'or ?

L'or moderne peut être représenté sous forme de grands gisements d'or connus sous le nom de filons, ou veines, dans la roche fracturée. Il peut également être dispersé dans la croûte terrestre. La plupart des gisements filoniens se forment lorsque des fluides chauffés circulent à travers les roches aurifères, amassant l'or et le concentrant dans de nouveaux endroits de la croûte. Les différences chimiques dans les fluides et les roches, ainsi que les différences physiques dans les roches, créent de nombreux gisements filoniens différents.

Plus tard, il est fort probable que l’on trouve de l’or aux côtés d'autres minéraux précieux, tels que le quartz et l'argent. De nombreuses sociétés minières vendant de l'or et de l'argent grâce à leurs efforts miniers vendront également les autres minéraux.

Il est également possible de trouver de l’or le long des petites voies navigables qui ont traversé ces formations rocheuses et minérales. Lorsque le courant est suffisamment fort pour que les ruisseaux et rivières l'accomplissent, l'eau transportera des morceaux d'or, souvent appelés petites pépites ou flocons, à travers le chemin. Au fur et à mesure que l'or est transporté de la formation vers la voie navigable, les pièces se déposent sur les lits ou les sols et finissent par être recouvertes de terre et de sable.

Les plus grands gisements d'or au monde

Où se trouve la mine d'or la plus profonde du monde ?

La mine d'or Mponeng d'AngloGold Ashanti, située au sud-ouest de Johannesburg en Afrique du Sud, est actuellement la mine d'or la plus profonde du monde. La profondeur d'exploitation à la mine de Mponeng est sous la surface d'ici la fin de 2018. Les expansions en cours devraient étendre la profondeur d'exploitation à env. 4,3 km. La mine souterraine profonde emploie une méthode d'extraction séquentielle en grille. Le processus de fonçage de puits à Mponeng a commencé en 1981, tandis que le complexe de l'usine d'or et les puits ont été mis en service en 1986.

À quoi ressemble l'or poncé ?

En parcourant les sédiments et le sable, l'or brut poncé apparaît jaune cuivré et brillant. Si vous pensez qu'il s'agit d'or, vous pouvez placer votre main entre lui et le soleil pour créer de l'ombre sur l'or. S'il a toujours un aspect brillant dans la casserole, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'or véritable. L'or brut a une texture lisse mais bosselée, causée par le parcours de l'or dans les rivières et les ruisseaux. Lorsque vous le tenez dans votre paume et que vous placez une pierre de taille égale à côté, l'or véritable semble nettement plus lourd.

Comment repérer le faux or ?

Méfiez-vous des flocons de "faux or" - la pyrite de fer. Il se brise facilement lorsque vous le grattez avec un ongle dans la casserole en or. Les pépites d'or ou les paillettes d'or ont une surface brillante lorsqu'elles sont tordues à la lumière, mais elles ne scintillent pas. L'or à la lumière, la reflète et crée un effet scintillant dans la casserole. L'or véritable pur est jaune vif avec une surface métallique brillante et une beauté naturelle - même une minuscule poussière d’or.

Ruée vers l'or - histoire et faits

Une ruée vers l'or, également connue sous le nom de fièvre de l'or, se produit lorsqu'une découverte d'or, parfois accompagnée d'autres minéraux précieux, entraîne une vague de mineurs espérant s'enrichir. Alors que la plupart des creuseurs et des propriétaires de mines n'ont pas profité de l'extraction de l'or, grâce à la valeur de l'or, certains individus ont pu amasser des fortunes substantielles, et les marchands et les installations de transport ont récolté des avantages importants. L'augmentation de l'offre mondiale d'or résultant de ces ruées a alimenté le commerce et l'investissement mondiaux. Les historiens ont largement documenté la migration de masse, le commerce, la colonisation et l'impact environnemental associés aux ruées vers l'or, en particulier celles du XIXe siècle.

La découverte d'or à Sutter's Mill en Californie en 1848 a déclenché le plus grand afflux soudain de personnes cherchant à extraire et à extraire de l'or d'une région particulière de l'histoire (appelée la ruée vers l'or de Californie), avec des gens du monde entier, connus sous le nom de quarante-niners, affluant vers la Californie. Cette ruée a conduit à la colonisation rapide de la Californie par les Américains et à son admission dans l'union en 1850.

La ruée vers l'or de Porcupine dans la région de Timmins, en Ontario, a été la ruée vers l'or la plus réussie en Amérique du Nord, nécessitant des opérations minières plus importantes et des équipements coûteux pour acquérir l'or découvert que les autres ruées. Bien qu'il ait atteint son apogée dans les années 1940 et 1950, il est toujours actif aujourd'hui et a produit plus de 200 millions d'onces d'or, ce qui en fait l'un des plus grands gisements d'or du monde de l'époque moderne. D'autres ruées vers l'or importantes se sont produites au XIXe siècle dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Chili, l'Afrique du Sud et le Canada.

L'avenir de l'extraction de l'or

La NASA déclare que l'or est une "ressource stratégique critique" dans l'espace. De nombreux satellites transportent des feuilles de mylar recouvertes d'or pour les protéger de la chaleur solaire. Pendant ce temps, une fine couche d'or sur la visière du casque d'un astronaute dévie le rayonnement solaire. La microélectronique des satellites qui transmettent des données dans le monde entier dépend de composants en or pour garantir des performances fiables, résistantes à la corrosion et sans électricité statique, affirme la NASA.

L'El Dorado de l'espace doré ?

Il se trouve qu'il existe un astéroïde colossal contenant suffisamment d'or et d'autres métaux rares. L'astéroïde Psyché - situé entre Mars et Jupiter - contrairement à la plupart des astéroïdes rocheux et glacés, regorge d'autres minerais métalliques, notamment de l'or, du fer et du nickel découverts. La valeur estimée de tout ce métal est d'environ 700 milliards de dollars. Si cette richesse était partagée entre les 7,6 milliards de terriens, chaque individu recevrait environ 92 milliards de dollars.

Un vaisseau spatial sans pilote de la NASA devrait se rendre à Psyché fin 2023 pour enquêter sur l'astéroïde, qui mesure environ 140 miles de diamètre et est l'un des objets les plus importants de la région de la ceinture d'astéroïdes de l'espace. Cependant, vous ne devriez pas commencer à dépenser ces milliards de Psyché pour l'instant. Un expert avertit que nous pourrions être à des décennies de l'extraction de l'or et d'autres métaux rares dans l'espace car la science et la technologie ne sont pas encore complètement développées.

Retour sur la Lune

Lors d'une mission de la NASA en 2009, une fusée a percuté la Lune et un deuxième vaisseau spatial a analysé l'explosion, révélant que la surface lunaire contient une variété d'éléments, notamment de l'or, de l'argent et du mercure découverts. Néanmoins, l'exploration spatiale sera une nouvelle ère dans l'extraction de métaux précieux pour la production de "lingots d'or de l'espace" à l'avenir. Non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour de nombreux autres pays.