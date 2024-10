L'histoire et l'avenir du Gaz Naturel

Temps de lecture: 8 minute(s)

Table des matières :

Qu'est-ce que le gaz naturel ?

La courte histoire de l'extraction du gaz naturel

L'avenir de l'importance de NATGAS

FAQ

Le gaz naturel brut extrait comme combustible fossile s'est formé au cours de millions d'années en quantités énormes à partir des restes de matière organique - plantes et animaux antiques. Il a joué un rôle important dans le bouquet énergétique de nombreux pays du monde et a été utilisé pour le chauffage, la cuisine, la production d'électricité , la production de produits chimiques, d'engrais et d'autres usages industriels.

Malgré son utilisation généralisée, l'histoire de l'extraction du gaz naturel a été marquée par des controverses et des défis. Le processus d'extraction des gisements de gaz naturel conventionnel ou de gaz non conventionnel (en particulier le gaz de schiste), connu sous le nom de fractionnement, a été critiqué pour son impact sur l'environnement et la santé humaine en raison d'un puissant gaz à effet de serre - le dioxyde de carbone - ou de l'utilisation de sulfure d'hydrogène dans procédés de forage. De plus, les prix fluctuants et les tensions géopolitiques associées à l'offre et à la demande de gaz naturel ont entraîné une volatilité sur les marchés mondiaux.

Cependant, malgré ces défis, le gaz naturel devrait rester une composante essentielle du bouquet énergétique mondial à l'avenir . Alors que les gouvernements et les entreprises donnent de plus en plus la priorité à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le gaz naturel est considéré comme une alternative plus sûre au charbon et au pétrole.

En plus de son utilisation comme carburant relais vers un avenir énergétique plus sûre, le gaz naturel est également développé pour être utilisé dans des applications innovantes, telles que le carburant pour le transport et comme matière première . pour la production de carburants renouvelables.

Alors que l'avenir de l'utilisation du gaz naturel est prometteur, la concurrence des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne est croissante, et la pression réglementaire sur les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production et de la consommation de gaz naturel devrait augmenter. De plus, certains gisements de gaz naturel conventionnel sont associés à l'extraction du charbon, aujourd'hui en déclin.

Néanmoins, avec l'investissement continu dans l'innovation technologique, l'industrie du gaz naturel devrait rester un acteur important sur le marché mondial de l'énergie pour les décennies à venir. Alors que le monde passe à un avenir énergétique plus propre, la production de gaz naturel continuera probablement à jouer un rôle essentiel dans le mix énergétique, en fournissant une source d'énergie fiable et une possibilité intéressante pour les investisseurs.

Qu'est-ce que le gaz naturel ?

Le gaz naturel conventionnel est l'un des combustibles fossiles très polyvalents qui trouve de multiples utilisations comme source d'énergie et dans la production de divers biens. Le gaz naturel se forme à partir de matières organiques sous haute pression dans des formations rocheuses sous la surface de la terre et c'est un mélange naturel. Composé de méthane de houille, d'éthane, de propane, de dioxyde de carbone et d'autres hydrocarbures, ce gaz combustible est principalement obtenu à partir de gisements de gaz naturel par fracturation hydraulique profonde, forage vertical et horizontal sous la surface de la Terre. Le gaz naturel est souvent associé à des gisements de houille et à des gisements de pétrole brut.

Cette ressource non renouvelable s'est formée sur des millions d'années par un processus complexe commençant par les restes de la flore et de la faune anciennes qui s'accumulent au fil du temps dans les bassins sédimentaires. Au fur et à mesure que les sédiments s'accumulent, ils exercent une pression sur la matière organique, provoquant sa décomposition en hydrocarbures. Ces hydrocarbures migrent à travers les couches rocheuses et atteignent un piège approprié, où ils peuvent être extraits. Des conditions spécifiques, notamment la bonne température, la bonne pression et la présence de certains minéraux, sont nécessaires à la formation du gaz naturel.

La plupart des extractions de gaz naturel impliquent de forer des puits à la surface de la Terre et d'utiliser diverses méthodes pour extraire le gaz d'énormes quantités à haute pression de gisements souterrains, souvent associés aux activités d'extraction du charbon. Une fois extrait, la combustion du gaz naturel - grâce à une chaleur intense - peut être utilisée à diverses fins telles que le chauffage des maisons et des entreprises, la production d'électricité et l'alimentation des véhicules.

Bien que le gaz naturel soit une ressource précieuse, il s'agit également d'un combustible fossile non renouvelable qui a des impacts environnementaux importants, en particulier l'extraction dans les puits de gaz de schiste. Le processus d'extraction et de transport des gisements de gaz naturel peut libérer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, contribuant ainsi au changement climatique et au réchauffement de la planète. Cependant, il est considéré comme un combustible fossile relativement propre produisant moins d'émissions que le charbon ou le pétrole. De plus, les progrès technologiques permettent de capter et de stocker les émissions de carbone du gaz naturel, réduisant ainsi son impact sur l'environnement.

La petite histoire de l'extraction du gaz naturel

Le gaz naturel est connu depuis des siècles, mais son utilisation commerciale est relativement nouvelle. Il a fallu des centaines d'années pour trouver suffisamment de gisements de gaz naturel et devenir une source d'énergie efficace, bien que l'histoire de son utilisation remonte à l'Antiquité.

Vers 1000 avant J.-C. en Grèce antique, l'oracle de Delphes a été construit sur le mont Parnasse sur un site qui s'est avéré être une source de gaz naturel. Vers 500 av. J.-C., les Chinois ont commencé à utiliser des "canalisations" en bambou pour transporter le gaz qui arrivait à la surface. Les Chinois l'utilisaient pour faire bouillir l'eau de mer afin d'en faire de l'eau potable.

Le gaz fossile naturel a été découvert et identifié en Amérique du Nord en 1626, lorsque des explorateurs français ont trouvé des indigènes qui allumaient des gaz autour du lac Érié. Il est probable qu'ils aient découvert que la foudre avait enflammé le gaz s'élevant du sol.

Cependant, la toute première utilisation du premier gaz naturel commercialisé a eu lieu 160 ans plus tard, en Grande-Bretagne. Vers 1785 , les Britanniques utilisaient le gaz naturel extrait sous forme de méthane houiller du charbon pour éclairer les rues et les ménages. 30 ans plus tard, Baltimore , dans le Maryland, devient la première ville des États-Unis à produire du gaz naturel pour éclairer ses rues.

En 1821, William Hart a foré le premier puits d'approvisionnement en gaz naturel, dans le nord de l'État de New York. C’est ainsi que fut fondée la Fredonia Gas Light Company, qui devint la première société de distribution américaine à produire suffisamment de gaz naturel extrait pour un usage commercial.

Pendant la majeure partie du XIXe siècle, la combustion du gaz naturel a été utilisée presque exclusivement comme source lumineuse, mais en 1885, l'invention de Robert Bunsen a ouvert la voie vers de nouvelles utilisations à la consommation de gaz naturel. Au XXe siècle, des oléoducs interétatiques efficaces pour transférer les réserves de gaz ont commencé à être construits. Aujourd'hui, les États-Unis - l'un des plus grands producteurs de gaz au monde - possèdent plus de 2,2 billions de pieds cubes de gaz naturel produit et stocké dans le pays.

Ensuite, l'utilisation du gaz naturel traité s'est étendue aux phares et aux cuisinières à gaz domestiques en cuisine et au chauffage. Le gaz naturel a également commencé à alimenter des appareils tels que des chauffe-eau et des fournaises, des usines de fabrication et de transformation et des chaudières pour produire de l'électricité.

Aujourd’hui, la production de gaz naturel est l'une des sources d'énergie les plus importantes et les plus fondamentales sur Terre. La technologie la plus récente et Internet offrent la possibilité de négocier sur les marchés du gaz naturel et de gagner de l'argent sur le marché des produits énergétiques.

L'avenir de l'importance du NATGAS

L'industrie du gaz naturel conventionnel estime qu'elle peut apporter une contribution significative à l'énergie durable et à la décarbonation, qui joueront un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique dû aux émissions de dioxyde de carbone. La production de gaz naturel a le potentiel de compléter les énergies renouvelables en fournissant une alimentation de secours lorsque les sources renouvelables ne sont pas disponibles en raison de l'intermittence. Le gaz naturel a donc un bel avenir à moyen et long terme tant que l'industrie gazière s'approprie la transition énergétique. NATGAS présente plusieurs avantages, notamment sa flexibilité dans des applications supplémentaires telles que l'élimination des déchets, le transport et comme matière première pour les produits chimiques, les engrais et les produits pharmaceutiques.

À court terme, l'avenir du gaz naturel semble prometteur car le charbon est progressivement supprimé et l'énergie nucléaire pourrait également être supprimée dans certains cas. Les sociétés minières prêtent également attention aux gisements alternatifs de gaz non conventionnel - les découvertes de gaz de schiste ou de gaz de réservoir étanche, qui pourraient jouer un rôle plus important à l'avenir. Cependant, au-delà de 2030, l'avenir devient moins clair. À mesure que le coût des énergies renouvelables, en particulier de l'énergie solaire et éolienne, diminue considérablement, le rôle du gaz naturel consommé comme combustible principal pour la production d'électricité sera confronté à une pression croissante. D'autre part, les sociétés minières estiment que les réserves de gaz naturel devraient être le seul combustible fossile à connaître une croissance de la demande. Cela s'applique particulièrement au marché asiatique, où la consommation de gaz devrait augmenter jusqu'en 2050.

Ainsi, les investisseurs gaziers peuvent toujours trouver dans le commerce du NATGAS une matière première attrayante avec un potentiel d'investissement, mais il est crucial de surveiller l'évolution du marché dans les années à venir.