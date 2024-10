Temps de lecture: 10 minute(s)

À l'ère du progrès technologique, de nombreux courtiers choisissent de donner accès à leurs services via une application mobile. Ces applications sont généralement gratuites et peuvent être utilisées sur n'importe quel appareil. Lorsque vous choisissez votre courtier, il est conseillé de vérifier quels outils de trading il propose et si ces outils répondent à vos attentes.

Sur quels critères choisir une application de trading ?

Avec une application mobile, vous pouvez investir et gérer vos transactions où que vous soyez. C'est pourquoi il est si important que l'outil soit complet et offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour trader et suivre la situation du marché.

Lorsque vous recherchez la meilleure application mobile, faites attention aux aspects suivants :

Sécurité - vérifiez si l'application mobile est offerte par un courtier réglementé;

Stabilité et réponse rapide - ceci est très important dans le trading, car le rôle d'une application mobile est de vous aider à répondre rapidement à l'évolution de la situation du marché;

Disponibilité des instruments - un large éventail d'instruments financiers pris en charge par le courtier;

Facilité d'utilisation - essentielle pour un fonctionnement efficace;

Présence d’un compte démo - c’est important pour tester vos plans de trading et vos stratégies ;

Frais et commission - la structure des frais dépend de l’application mobile utilisée. Certains courtiers facturent des frais sur les spreads. D’autres privilégient des pourcentages sur le montant des ordres passés. Enfin, certaines plateformes prélèvent des frais sur les retraits et les dépôts réalisés par leurs clients.

Graphiques facilement lisibles - nécessaires pour surveiller la volatilité du marché;

Alertes et notifications push - une fonctionnalité très utile qui vous permet de rester à jour sur les développements majeurs et les niveaux de prix actuels sans avoir besoin de surveiller en permanence la situation dans l'application;

Transferts de fonds - effectuer des dépôts et des retraits directement depuis l'application mobile.

Trading mobile VS trading classique : quelles différences ?

À notre avis, le trading sur mobile a révolutionné l'activité des traders.

Le trading classique sur ordinateur permet de visualiser avec précision les tendances et les opportunités, grâce à plusieurs écrans de grande taille. Il implique, cependant, de passer de longues heures devant son écran.

En revanche, le trading mobile permet au trader d’ouvrir des positions et de surveiller ses trades, où qu'il se trouve. Cela lui permet de saisir les opportunités de marché à tout moment. Toutefois, l'analyse reste moins précise que dans le trading classique, en raison de la taille réduite de l'écran d'un smartphone. L'offre en matière de fonctionnalités, d'actifs et d’indicateurs peut également être limitée. Enfin, ces applications à l'allure gamifiée peuvent conduire à des comportements addictifs. Il est donc essentiel d’appliquer une discipline rigoureuse quant à leur utilisation.

Les avantages du trading mobile restent néanmoins nombreux :

Meilleure accessibilité ;

Réactivité accrue ;

Économies : les traders n’ont plus besoin d’investir dans du matériel coûteux pour commencer à trader.

Les applications mobiles ne sont pas réservées aux débutants. Les traders professionnels les utilisent également comme support complémentaire lors de leurs déplacements.

xStation – la meilleure application mobile pour investir sur le marché

Vous vous demandez sûrement quelle est la meilleure application de trading ? XTB est un courtier en développement constant qui se distingue par sa technologie révolutionnaire exclusive. Nous avons développé un système de trading xStation professionnel et intuitif unique qui permet à nos clients d'effectuer des analyses de marché pertinentes pour gérer facilement et rapidement leurs investissements.

L'application mobile xStation est une plateforme unique pour investir dans plus de 6 400 instruments, CFD sur devises, ETF, indices, matières premières, crypto, actions et ETF. Avec cet outil de trading complet, vous pouvez non seulement gérer vos transactions et analyser les marchés, mais vous pouvez également suivre les évolutions macroéconomiques majeures qui peuvent déclencher des mouvements de prix plus larges, accéder à des ressources éducatives et transférer vos fonds.

L'application mobile xStation présente une conception moderne et intuitive développée à la suite de recherches qualitatives et quantitatives approfondies. Plus de 1 million de clients dans plus de 100 pays sur six continents utilisent actuellement cette application, avec notre garantie de qualité supérieure et de stabilité de connexion.

Application mobile xStation - fonctionnalités clés

Après la connexion, vous verrez cinq onglets : Trading, Portefeuilles, Sentiments, Calendrier et Plus

Trading

Dans cet onglet, une liste des instruments sélectionnés s'affiche. Bien sûr, vous pouvez le modifier selon vos besoins. Il s'agit d'un panier de vos instruments préférés - vous pouvez surveiller les articles qui vous intéressent sans avoir besoin de les rechercher sur la liste complète à chaque fois. Afin de créer un groupe personnalisé, sélectionnez «+», trouvez le symbole souhaité, et appuyez à nouveau sur «+» pour confirmer l'ajout d'un instrument à vos favoris.

Une vue rapide de ces instruments vous fournit les informations les plus pertinentes sur les cotations actuelles ainsi que les prix quotidiens les plus bas et les plus élevés et la variation quotidienne en pourcentage

Cliquez sur un instrument pour afficher plus de détails

Graphique

Vous pouvez agrandir la vue en plein écran en un seul clic ou en tournant votre téléphone en position horizontale. Dans cette position, des outils d'analyse technique supplémentaires sont proposés, tels que: croix, indices, oscillateurs, lignes, formes ou niveaux de Fibo.

Ordre

Exécution immédiate et ordres en attente. La fenêtre de commande dispose d'une calculatrice intégrée qui calcule automatiquement toutes les valeurs principales de la transaction: marge / marge libre, spread, valeur pip, valeur du contrat, commission et swap quotidien.

Vous pouvez également définir les ordres Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop. Lorsque vous définissez le niveau de prix, la calculatrice calcule la distance en pips et la valeur nominale.

Pour les ordres en attente, vous pouvez également définir la date d'expiration.

Alertes de prix

En définissant des alertes de prix, vous évitez de négliger des niveaux intéressants qui peuvent être pertinents, par exemple pour votre analyse technique.

Statistiques

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez analyser un instrument sélectionné pour les fluctuations quotidiennes des prix, les sentiments du marché et les changements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Portefeuille

Un onglet très important où vous pouvez contrôler vos positions ouvertes. Dans cet onglet, vous pouvez les modifier en définissant des ordres défensifs tels que Take Profit ou Stop Loss. Vous pouvez les appliquer globalement à tous les ordres ouverts que vous modifiez pour un symbole boursier donné (c'est-à-dire le même instrument). Les positions affichées dans cet onglet peuvent également être clôturées totalement ou partiellement.

Dans cette section, vous pouvez également voir vos ordres en attente qui peuvent être modifiés ou supprimés, une liste des positions clôturées avec des informations complètes sur les paramètres des ordres et les transactions cash.

Sentiments

Le sentiment de marché est un outil qui vous permet de suivre la façon dont les clients XTB du monde entier gèrent leurs positions sur différents instruments financiers. Il affiche également le pourcentage d'investisseurs ayant des positions longues et courtes sur différents actifs. Avec les filtres, vous pouvez trier les actifs par leur type ou rechercher un instrument individuel.

Calendrier

Grâce au calendrier économique intégré, qui est mis à jour en temps réel, vous pouvez suivre la situation macroéconomique actuelle et suivre la publication de rapports qui peuvent être pertinents pour le marché.

Le calendrier peut être filtré par pays ou par ampleur de l'effet des informations sur les mouvements de prix.

Plus

Dans cette section, vous trouverez des fonctionnalités supplémentaires utiles.

En plus des informations sur les événements macro affichés dans le calendrier économique, il convient également de suivre les nouvelles du marché préparées par l'équipe d'analystes XTB. Celles-ci comprennent des commentaires sur la situation actuelle du point de vue des macro-données ainsi que des informations intéressantes du point de vue de l'analyse technique. Les notifications push sur votre smartphone vous tiennent au courant des développements importants.

La plus grande table de changement est une autre fonctionnalité qui vous aide à analyser le marché. Le tableau présente les marchés avec les plus fortes fluctuations de prix sur la période sélectionnée. Depuis le début de ses opérations, XTB s'est particulièrement concentré sur l'éducation des investisseurs et la sensibilisation à l'investissement. À cette fin, nous avons préparé, en collaboration avec des experts des marchés financiers, une vaste base de connaissances qui comprend, par exemple, de nombreuses ressources vidéo disponibles dans l'application et conçues à la fois pour les débutants et les traders expérimentés.

Dans l'application, vous pouvez également déposer / retirer rapidement des fonds ou les transférer en interne entre comptes.

La plateforme xStation est disponible gratuitement pour tous les appareils Android et iOS. Notre application est prise en charge par les derniers appareils avec les versions les plus récentes du système d'exploitation.

Le passage entre les modes d'affichage sombre et clair est contrôlé par les paramètres du système téléphonique (la fonction peut également être définie dans les options de l'application).

Comparatif des meilleures applications de trading

Si xStation de XTB est actuellement la meilleure application de trading du marché, d'autres plateformes se disputent également les premières places du podium. Voici notre avis sur les différentes options disponibles.

ProRealTime

Si vous vous demandez quelle application utiliser pour faire du trading, jetez un œil sur ProRealTime. Cette dernière compte aujourd’hui près de 850 000 utilisateurs dans le monde. Elle propose aux traders d’accéder à tous les marchés (actions, CFD, Forex, ETF, etc.), via une interface ergonomique. ProRealTime dispose d’un excellent service client et applique des frais raisonnables. L’application reste toutefois complexe pour les débutants qui devront faire preuve de patience avant de bien la prendre en main.

Bloomberg

Cette plateforme de trading en ligne offre de nombreux avantages. Les informations proposées sont d’une grande qualité. Les traders ont également accès à de nombreuses vidéos d'actualités sur tous les instruments financiers (Forex, CFD, ETF, etc.). Ils profitent enfin d’un design très convivial.

En revanche, Bloomberg est disponible uniquement en anglais. Le nombre d’indicateurs permettant une analyse technique reste par ailleurs très limité.

Yahoo Finance

Cette application mobile vous donne accès aux cotations boursières de nombreux marchés financiers. Vous pouvez également consulter les communiqués de presse des entreprises ainsi que leurs rapports financiers.

Intuitive et conviviale, elle offre un suivi personnalisé. Yahoo Finance vous permet de programmer des notifications.

Attention toutefois, les cotations sont décalées de 20 minutes et aucune analyse technique ou fondamentale n’est possible. Il n’existe pas non plus de service client.

NetDania

Spécialisée dans le Forex, les actions, les indices et les matières premières, cette plateforme en ligne propose des cotations en temps réel et de nombreux outils d’analyse. Fluide et rapide, elle vous permet de programmer des alertes pour saisir les meilleures opportunités.

NetDania reste toutefois difficile à prendre en main pour les débutants. On notera également la présence d’annonces commerciales sur son compte démo.

Boursier.com

Cette application mobile se concentre uniquement sur les actions de la bourse française. Ici, les CFD crypto-monnaies, les ETFs ou encore les monnaies Forex ne sont pas disponibles.

Boursier.com est idéale pour les investisseurs qui souhaitent suivre le cours de leurs investissements et l’actualité financière. Très simple d’utilisation et agréable, elle reste toutefois destinée aux traders débutants.

Quel capital pour débuter en trading en ligne ?

Sur la plupart des plateformes, 100 euros suffisent pour commencer à trader des actifs en bourse. Certains courtiers exigent toutefois des dépôts minimum plus élevés.

Le capital nécessaire pour vos investissements dépend surtout des produits sur lesquels vous souhaitez investir, de votre stratégie ou encore de vos règles de money management. Dans tous les cas, n’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin pour vivre. Conservez également une épargne de précaution en cas de coups durs.

Pour évaluer l’argent dont vous avez besoin, commencez par ouvrir un compte démo. Il vous permettra de tester le trading en temps réel et d’affiner votre stratégie.