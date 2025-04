Temps de lecture: 12 minute(s)

Moonbeam est un projet de haute technologie intéressant qui a le potentiel de combiner les capacités des blockchains Ethereum et Polkadot. Il vaut la peine de se renseigner sur les fonctionnalités de la crypto Moonbeam.

Trader le Moonbeam - Comment commencer à investir sur le Moonbeam?

Dans cet article, vous allez apprendre :

Qu'est-ce que Moonbeam ?

Cas d'utilisation et fonctionnalités de l'écosystème

Déclencheurs de prix futurs

Trading de la crypto Moonbeam

Prix de la crypto-monnaie Moonbeam

Heures d'ouverture de Moonbeam

Qu’est ce que Moonbeam?

Moonbeam est un projet offrant aux développeurs la possibilité de fournir des solutions pour aider à étendre les capacités du réseau Ethereum. Le réseau Moonbeam y parvient grâce à une implémentation EVM et à une API compatibles avec la technologie Web 3.0 et des ponts avec des projets existants dans l'écosystème Ethereum.

Grâce à ces solutions, les développeurs travaillant sur le réseau Moonbeam peuvent déployer des «contrats intelligents» Ethereum existants écrits en code Solidity et des applications décentralisées sur Moonbeam avec peu de modifications. Le projet a été fondé en 2021 et a de grandes ambitions. Moonbeam doit également être compatible avec le réseau Polkadot en y créant une soi-disant «parachaine» distincte similaire à la crypto-monnaie Kusama. Cela permettra également au réseau d'utiliser la chaîne sécurisée de Polkadot et de s'intégrer aux applications construites sur cette blockchain.

Il convient de mentionner qu'Ethereum et Polkadot font partie des plus grandes crypto-monnaies au monde et que l'activité des développeurs (créateurs de ces systèmes) et de leurs utilisateurs ne cesse de croître. Cela permet à la crypto-monnaie Moonbeam de gagner encore en valeur à mesure que les projets Ethereum et Polkadot sont développés. Moonbeam fournit un environnement pour créer des applications décentralisées et traiter des « contrats intelligents », qui figurent parmi les technologies de blockchain révolutionnaires. Le projet peut combiner les actifs détenus par les utilisateurs dans plus d'une blockchain. Avec la prise en charge inter-chaînes, Moonbeam permettra à l'application d'étendre sa portée.

Les plates-formes de contrats intelligents existantes sont conçues pour prendre en charge les utilisateurs et les actifs sur une chaîne spécifique. Grâce à la fonctionnalité de contrat intelligent inter-chaînes, Moonbeam permet aux développeurs d'étendre la portée de leurs applications à de nouveaux utilisateurs et actifs situés dans une autre blockchain.

Cas d'utilisation et fonctionnalités de l'écosystème

La technologie évolue constamment et grâce à l'industrie de la blockchain, le monde de la finance pourrait connaître une grande transformation à une époque où la numérisation est croissante. C'est pourquoi les crypto-monnaies telles que Moonbeam, qui contiennent un certain nombre d'applications intéressantes dans le monde de la finance décentralisée, suivent ces changements. Malgré la complexité de la technologie cross-chain, nous avons décidé de présenter certaines fonctionnalités et possibilités du réseau Moonbeam. La technologie de crypto-monnaie Moonbeam est dédiée à Ethereum et finalement aussi à l'écosystème Polkadot. Le projet propose :

Des solutions Cross-Blockchain permettant la communication entre systèmes indépendants (Ethereum, Polkadot) ;

Une interopérabilité et décentralisation (pas de censure ni de régulateur externe) ;

Une Gouvernance « démocratique » du réseau par les développeurs en votant sur les changements au sein du réseau dans un système appelé gouvernance en chaîne ;

La possibilité de Staking offrant un revenu passif avec un jeton GLM dans le réseau Moonbeam ;

L’utilisation des EVM pour que les « contrats intelligents » puissent migrer entre les chaînes de blocs ;

La prise en charge de nouveaux types d'actifs et d'utilisateurs sur deux chaînes de blocs ou plus ;

Le traitement des « contrats intelligents » dans plusieurs chaînes de blocs ;

L’extension, communication et intégration entre les parachains, c'est-à-dire les environnements de test « blockchain » ;

Des opportunités pour les développeurs via l'écosystème de substrat étendu ;

Le traitement des opérations financières avancées ;

Le déchargement du réseau principal Ethereum ou Polkadot en raison de coûts réduits et d'une évolutivité élevée du réseau ;

L’extension de la chaîne à la crypto-monnaie Polkadot et aux projets qui en découlent

Des développeurs qui créent des projets de « contrats intelligents » sur la blockchain Polkadot et qui peuvent utiliser Moonbeam pour : Étendre la portée des « parachaînes » de test en cours de construction ; Profiter des fonctionnalités indisponibles ou limitées de l'écosystème Polkadot ; Profiter du système de développement étendu et raffiné d'Ethereum.

La crypto-monnaie Moonbeam contient également de nombreuses fonctionnalités pour les développeurs d'applications décentralisées : La possibilité d'appliquer les fonctionnalités développées dans la parachaîne de la blockchain Polkadot et d'atteindre les utilisateurs et les projets d'une autre blockchain ; Faciliter la construction d'une plateforme de traitement des 'smart contracts' (la composer dans l'une des blockchains Polkadot ou Ethereum en utilisant Moonbeam et le langage Substrate comme intégrateur)

Moonbeam combine des solutions de contrats intelligents simples, éprouvées et rapides dans Ethereum. En même temps, il peut bénéficier d'effets de réseau basés sur Polkadot qui crée un effet synergique.

Déclencheurs de prix futurs

Moonbeam est un projet crypto technologiquement avancé et il peut bénéficier de la popularité croissante de la technologie blockchain. Si son développement procède de manière similaire au développement d'internet dans les années 1990 on peut deviner que nous n'en sommes qu'au début de son parcours.

De plus, la popularité et le prix de Moonbeam peuvent augmenter en raison des centaines d'applications décentralisées développées dans l'écosystème Ethereum et Polkadot combinés. L'évolution des contrats intelligents et les dernières tendances du marché de la crypto-monnaie peuvent aider Moonbeam dans son développement et augmenter le prix de la crypto.

Le marché des crypto-monnaies a tendance à être extrêmement volatil car, comme toute nouvelle technologie, il attire de nombreux spéculateurs et traders privés qui souhaitent profiter des mouvements à court terme des grands marchés.

Un facteur très important qui peut avoir un impact sur le prix de Moonbeam est la croissance de la crypto-monnaie Ethereum et le nombre de projets en cours de construction. Ethereum, à côté de Bitcoin, est la crypto-monnaie la plus achetée par les institutions financières. Début 2022, le géant mondial de l'audit KPMG a rejoint le groupe d'acheteurs. Une autre énorme plate-forme de blockchain Polkadot est également une crypto-monnaie bien connue avec des possibilités de procéder à des contrats intelligents.

Compte tenu de la croissance des transactions sur le réseau, du nombre d'applications qui y sont intégrées, du large éventail de fonctionnalités et de l'investissement de gros capitaux, nous pouvons supposer qu'Ethereum et Polkadot ont une chance de réussir à l'avenir. La crypto Moonbeam est un pont entre ces deux énormes blockchains. C'est pourquoi le trading de la crypto Moonbeam semble prometteur en ce moment.

À son tour, la menace pour la crypto-monnaie reste le ralentissement potentiel de la croissance d'Ethereum et de Polkadots et son dépassement par d'autres nouveaux projets utilisant des technologies avancées et gagnant en popularité.

Risques

Le risque lié au trading de Moonbeam réside principalement dans l'imprévisibilité et la volatilité du marché des crypto-monnaies. Des fluctuations de prix de plusieurs dizaines de pour cent sont tout à fait normales.

Un autre risque réside dans l'action du prix du Bitcoin, qui est influencée par de nombreux facteurs micro et macroéconomiques différents tels que :

les décisions des régulateurs et des gouvernements concernant les crypto-monnaies

Prospérité économique

sentiment général des investisseurs

cycles de marché haussiers

mouvements de grands détenteurs de Bitcoin (appelés baleines)

mouvements de prix de l'indice technologique NASDAQ

Le comportement des principales plateformes de Moonbeam - l'écosystème Ethereum et Polkadot - est également un risque stratégique important. Bien qu'Ethereum ait connu un succès spectaculaire ces dernières années dans la constitution d'une communauté d'investisseurs et de développeurs y construisant des applications décentralisées, il est très difficile de prédire si cela lui permettra de maintenir sa position à long terme parmi l'immense concurrence. La baisse de popularité de ces blockchains peut être influencée par :

engorgement des réseaux et augmentation des coûts de transaction ;

décisions des régulateurs ;

des concurrents de haute technologie en pleine croissance ;

déclin de la popularité et de l'afflux de développeurs.

Trader la crypto Moonbeam

Vous avez la possibilité de trader des CFD Moonbeam sur notre plateforme xStation.

Le trading sur Moonbeam est spéculatif et seuls les mouvements du prix sont pertinents. Vous pouvez commencer à trader la crypto Moonbeam en concluant des transactions sur Moonbeam CFD (contrat pour différences) et en utilisant tout le potentiel de l'effet de levier financier. Ce type de contrat est un contrat financier qui paie les différences de prix de règlement entre les transactions d'ouverture et de clôture sans aucune fourniture physique d'instruments négociés.

Le trading sur Moonbeam s'adresse aux traders et spéculateurs conscients des risques plus que tout autre instrument CFD, car la fluctuation des prix sur le marché des crypto-monnaies est massive, même sans effet de levier. L'effet de levier financier donne une chance aux investisseurs mais peut également entraîner des pertes plus importantes.

Les CFD sur les crypto-monnaies sur xStation offrent les avantages de l'absence de frais et de commissions, d'un faible spread et de la possibilité d'utiliser un effet de levier financier. Les seuls coûts sont les points de swap, qui sont calculés sur le résultat de la position ouverte tous les jours après 00h00.

Grâce à l'effet de levier, le trading sur le prix Moonbeam ne nécessite qu'un certain pourcentage de l'ensemble de la position. Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier 1: 2 vous donne la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 USD en utilisant seulement une marge de 5 000 USD.

Les CFD sur Moonbeam vous donnent une exposition au prix actuel du marché de la plus grande crypto-monnaie sans avoir besoin de créer un compte spécial sur le marché de la crypto-monnaie et sans méthodes compliquées de dépôt de fonds.

Le trading de CFD sur la crypto Moonbeam donne également la possibilité d'ouvrir des positions courtes, les traders gagnent ainsi de l'argent lorsque le prix baisse et que le marché de la crypto est “dans le rouge”. Cela vous permet de mettre en œuvre de nombreuses stratégies différentes lors des séances de trading en fonction du prix Moonbeam. Nous fournissons également de nombreux indicateurs différents sur notre plateforme de trading, tels que le RSI "Relative Strength Index" ou les niveaux de Fibonacci et bien d'autres encore. Tous peuvent rendre votre trading encore plus efficace.

La manière traditionnelle d'acheter et d'investir dans Moonbeam (MATIC) consiste à acheter la crypto-monnaie sur des bourses de crypto-monnaies, mais la fréquence croissante des attaques et piratages organisés et des problèmes de retrait n'encourage pas les nouveaux investisseurs à ouvrir des comptes sur les bourses de crypto-monnaies.

Prix de la crypto Moonbeam

Le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix des meilleurs projets peuvent facilement changer de dizaines de pour cent. C'est pourquoi le suivi du prix est si important. Chez xStation, nous fournissons des cotations en temps réel pour la crypto-monnaie Moonbeam permettant un trading actif à toute heure du jour ou de la nuit.

Qu'en est-il des heures de trading du Moonbeam ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une pause technique le vendredi qui commence de 00h05 CET à 04h30 CET du vendredi au samedi soir. Le prix au comptant est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix fluctuent constamment.

Bien sûr, le meilleur moment pour trader la crypto Moonbeam est pendant les périodes de liquidité très élevée, lorsque la volatilité du marché est plus élevée.

Lorsqu'il y a un roulement élevé sur le marché et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication de nouvelles importantes sur la crypto-monnaie, les réglementations, les informations de la presse ou même la baisse ou la flambée du prix du Bitcoin.

