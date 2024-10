MT4 : L’analyse technique

MT4 est une plateforme d’investissement connue pour sa large gamme d’outils d’analyse de graphique.

Veuillez noter que la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) n'est plus disponible lors de la création d'un compte ou sous-compte de trading avec XTB. Ce changement ne s'applique pas aux comptes existants sur ladite plateforme, qui continueront à être pleinement opérationnels et bénéficieront du même support technique dont ils ont bénéficié. Nous vous encourageons à consulter les articles dédiés à notre plateforme de trading intuitive et primée - xStation 5 ! Cette leçon vous apprendra : Quelles sont les caractéristiques de l’analyse technique disponibles sur MT4

Comment tirer une ligne de tendance et un canal sur MT4

Comment changer le type de graphique sur MT4 MT4 est une plateforme d’investissement connue pour sa large gamme d’outils d’analyse de graphique. Les outils d’analyse technique incluent les outils de base comme les lignes de tendance, canaux, formes, lignes verticales, indicateurs, oscillateurs, le retracement de Fibonacci,... Les études des lignes La vue standard de MT4 affiche 10 outils de base différents, qui peuvent être trouvés sous l’onglet Etudes des lignes. Voyons rapidement les plus importants. Le premier est simplement la flèche, le curseur standard de la sourie. Celle-ci est la croix, qui vous permet de vérifier le prix et la date/ temps sur les graphiques. La croix vous permettra de mesurer la longueur du mouvement du graphique en pips et voir combien de bougies le mouvement du prix a duré. Il faut simplement maintenir le clic droit et déplacez la croix. Ces outils sont des lignes verticales et horizontales. Le premier est utile et indique la date ou temps sur le graphique. Utilisez le second pour appliquer des niveaux de support et résistance. Il vous permet aussi de sélectionner les niveaux psychologiques sur le marché choisi. L’icône suivant et la ligne de tendance. Cet outil est le plus utilisé par une grande majorité de traders. Il permet de souligner les tendances ascendantes ou descendantes en les appliquant aux prix les plus élevés ou plus bas. On va profiter de cette opportunité pour voir comment construire correctement une ligne de tendance. Avant de commencer à dessiner une ligne de tendance, nous devons localiser les mouvements ultrapériphériques. Ensuite on met une ligne de tendance sur le premier sommet de prix de la tendance descendante. Le second point sera appliqué d’une telle manière que la ligne ne croise pas les bougies qui se trouvent entre les points. Il faut retenir qu’une ligne de tendance correctement appliquée est dessinée aux prix maximums, les soi-disant les mèches des bougies, et non aux prix de clôture. Quand le prix rebondit d’une ligne de tendance mappée, cela sera la confirmation de la force de la ligne de tendance. Le canal équidistant L’outil suivant est le canal équidistant, qui est pratiquement une ligne de tendance avec une ligne parallèle secondaire intégrée. Le retracement Fibonacci Un des plus populaires outils techniques est le retracement Fibonacci. Il est utilisé pour déterminer des niveaux significatifs de support ou résistance, d’où le marché pourrait inverser son mouvement. Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir un rebondissement clair avec un prix au niveau de retracement de 50%. Le retracement Fibonacci sera expliqué ultérieurement dans des tutoriels séparés. Outils texte Les deux suivants sont des outils texte. Cela vous permet d’écrire sur le graphique soit en position fixe, soit en mode autonome. La dernière icône permet l’utilisation de divers types de symboles qui peuvent être appliqués pour des raisons informatives. Le menu des outils de l’analyse technique Tous les outils de l’analyse technique sont groupés dans le menu ‘Insérer’. Types de graphiques Quand vous analysez des graphiques, vous pouvez changer les types de graphiques (à barre, linéaire, chandelier), analyser les différentes plages de temps et établir des modèle correspondant à votre stratégie. Utilisez simplement l’onglet en haut pour le faire: Si vous voulez sauver votre modèle pour le moment quand vous ouvrez des nouveaux graphiques, faites simplement un clic droit, sélectionnez Modèle, ensuite sauvegarder et nommez votre nouveau modèle. Outils de retouche Chaque outil du graphique peut être retouché avec un double clic sur l’objet et ensuit sélectionnez l’onglet ‘Personnalisez Object’. Vous pouvez modifier la couleur d’un outil ou établir des paramètres personnalisés.



Menu Outils d’extension Vous avez aussi la possibilité d’étendre la palette d’outils. Faites un clic droit sur le panneau Etudes des lignes et choisissez Personnalisez. Cette sélection vous montrera tous les outils disponibles. Après avoir déplacé les outils à droite, ils vont apparaitre sur l’écran principal. Maintenant vous avez en main les outils de base disponibles sur la plateforme MT4, vous pouvez commencer à les utiliser pendant votre analyse quotidienne du marché.



