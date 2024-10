Négoce de l'or - Comment trader l'or en ligne

Temps de lecture: 23 minute(s)

Les milieux culturels reconnaissent l'or comme un investissement sûr pour de nombreuses personnes dans le monde, même celles qui ne sont pas concernées par les marchés financiers en termes d'offre et de demande d'or ou de mouvements de prix. Historiquement, l'or est considéré comme un actif qui conserve sa valeur malgré l'incertitude économique ou les fluctuations de prix en raison de ses propriétés uniques.

Investir dans l'or a toujours été une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles, à se protéger contre l'inflation ou simplement à apprécier la beauté, la valeur de l'or et le prestige de posséder de l'or en tant que matière première physique.

Aujourd'hui, les progrès technologiques ont permis de créer de nombreux moyens et options d'investissement dans le métal précieux, même à partir de la paume de votre main.

Dans cet article, vous apprendrez comment acheter et négocier de l'or, comment négocier des CFD or et quel est le meilleur moment pour commencer à négocier de l'or.

Avant tout, il est important de comprendre les différentes façons d'investir dans l'or, comment la demande fonctionne sur les marchés de l'or et quelles sont les options disponibles. Les actifs physiques, tels que les lingots d'or, les pièces de monnaie et les bijoux, constituent la forme d'investissement la plus courante pour les particuliers. Les fonds négociés en bourse (ETF), les actions de sociétés minières et les contrats à terme sur l'or constituent d'autres options.

Lingots d’Or

Les barres d'or, également connues sous le nom de lingots, sont un choix fréquent pour les investisseurs qui cherchent à acheter de l'or physique. Les lingots sont généralement vendus au gramme ou à l'once. La pureté, le fabricant et le poids de l'or doivent être indiqués sur la face de la barre.

Lors de l'achat de lingots d'or physiques, la pureté est cruciale car elle confirme la valeur de l'or. Les barres d'or de qualité doivent être constituées d'au moins 99,5 % d'or pur. Cette condition est particulièrement importante si vous souhaitez stocker les lingots sur un compte de retraite individuel spécialisé (IRA), car l'or moins pur ne peut pas être conservé de la sorte.

De nombreuses sociétés vendent des lingots d'or, mais nous vous conseillons vivement de ne choisir que des sociétés réputées. N'oubliez pas que vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires, tels qu'une assurance, pour assurer le transport de vos lingots en toute sécurité.

Pièces d'Or

Les pièces d'or sont des objets de collection très prisés et constituent une option intéressante pour les investisseurs. Toutefois, contrairement aux lingots d'or, vous paierez probablement un prix supérieur à celui que vous paieriez pour la même quantité d'or sous forme de lingot.

La teneur en or des pièces est généralement inférieure à celle des lingots d'or. Par exemple, une pièce American Eagle d'une once ne contient que 91,67 % d'or. Le reste du poids est constitué d'argent et de cuivre. Veillez à vous renseigner sur la teneur en or des pièces qui vous intéressent avant de les acheter.

Vous pouvez acheter des pièces d'or auprès de négociants, de prêteurs sur gages et de vendeurs particuliers en qui vous avez confiance. Si vous choisissez d'acheter vos pièces d'or en ligne, assurez-vous de vous adresser à un négociant répertorié dans les bases de données de la Monnaie électronique. Que vous achetiez vos pièces d'or en personne ou en ligne, vous ne voulez pas gaspiller votre argent en achetant des faux ou de l'or moins pur que ce que l'on vous fait croire.

Bijoux

Les bijoux, en particulier les pièces anciennes, peuvent constituer un autre moyen d'acheter de l'or. Toutefois, comme pour les pièces d'or, vous devrez probablement payer un supplément pour la quantité d'or que vous obtiendrez réellement. La prime peut aller de 20% à 300%, selon le fabricant.

Il est important de garder à l'esprit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les fabricants utilisent des alliages qui combinent l'or avec d'autres métaux afin de rendre leurs pièces plus durables ou d'en modifier la couleur. La qualité de l'or dans les bijoux est mesurée en carats, et l'or à haut carat a plus de valeur que l'or à bas carat. Recherchez des pièces portant un poinçon de carat pour vous assurer que vous en avez pour votre argent.

Facteurs à prendre en compte lors de l'achat d'or physique

Lors de l'achat d'actifs physiques, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

Stockage

Les lingots ou les pièces d'or nécessitent un lieu de stockage sécurisé. Bien que vous puissiez garder votre or chez vous, de nombreux investisseurs préfèrent le confier à un dépositaire. Avant d'acheter de l'or, renseignez-vous sur les possibilités de stockage sécurisé et gardez à l'esprit que la conservation de l'or augmente le coût de votre investissement.

Assurance

Que vous choisissiez de stocker votre or chez vous ou chez un dépositaire, il est important d'assurer votre investissement contre le vol ou les catastrophes naturelles. Cette assurance peut augmenter le coût de votre assurance habitation ou de votre assurance locative ; vérifiez donc auprès de votre assureur.

Fabricants

Pour que la valeur de votre investissement augmente avec le temps, veillez à acheter de l'or auprès de fournisseurs réputés. Avant d'acheter quoi que ce soit, vous devez absolument les vérifier en consultant les registres officiels des revendeurs d'or.

Pureté

La teneur en or d'une pièce, d'une barre ou d'un bijou a un impact significatif sur sa valeur et son intérêt en tant qu'investissement. Veillez à ce que l'or que vous achetez en tant qu'investissement ait un niveau de pureté suffisamment élevé pour résister à l'épreuve du temps. Les objets en or doivent avoir un degré de pureté d'au moins 91 %, voire 99 %.

Le taux de change actuel de l'or

Vous trouverez ci-dessous le graphique des données actuelles du stock d'or pour un instrument CFD dont le prix est basé sur les cotations de l'or. Les données sont mises à jour en temps réel.

Méthodes modernes d'investissement en or

Le monde a beaucoup changé au cours des dernières décennies. La libéralisation des mouvements de capitaux et les nouvelles technologies ont rendu la stratégie de commerce de l'or incroyablement plus simple que l'achat d'un lingot d'or. En outre, les marchés financiers ont permis aux investisseurs d'acheter le minerai d'or avec des frais incroyablement bas, voire sans aucun coût de transaction.

Trading des CFD or

La négociation de CFD est l'une des options les plus populaires pour les investisseurs en ce qui concerne l'or. Elle présente de nombreux avantages par rapport à l'investissement dans l'or physique, tels que des frais peu élevés et la possibilité d'utiliser un effet de levier. Avec les CFD, vous pouvez suivre les mouvements de la matière première ou de l'actif sous-jacent sans posséder d'or sous forme physique. Comme les techniques de négociation d'or avec effet de levier ne requièrent qu'un certain pourcentage de la position totale, elles sont généralement associées à des négociants d'or expérimentés ou au day trading d'or en raison des niveaux de risque élevés. En outre, la négociation de CFD donne aux investisseurs la possibilité d'ouvrir des positions courtes pour les opérations sur CFD, ce qui peut être particulièrement utile dans le cadre de diverses stratégies de négociation sur l'or.

Le processus de négociation des CFD or est généralement simple et pratique, car les meilleurs courtiers du monde permettent de négocier de l'or en ligne par le biais de leurs applications et plates-formes à guichet unique avec un compte de négociation.

Sur les plateformes de négociation, l'or est négocié avec le code XAU, et l'un des taux de change les plus populaires est libellé en dollars américains par once troy, connu sous le nom de XAU/USD.

Les autres taux de change des CFD varient selon les courtiers, mais peuvent inclure des dénominations en euros (XAU/EUR), en livres sterling (XAU/GBP), en yens japonais (XAU/JPY) et en francs suisses (XAU/CHF).

Remarque : bien que la négociation des CFD sur l'or soit similaire à la négociation sur le marché des changes, certaines personnes peuvent utiliser des expressions telles que "gold forex" ou "forex gold trading" pour la négociation sur l'or, ce qui est faux par définition (FX ou forex se réfère à la négociation sur les devises).

Pourquoi négocier des CFD or en ligne ?

Accessibilité du commerce de l'or

Alors que l'achat de matières premières physiques peut impliquer des processus longs, la création d'un compte de trading CFD est relativement simple et rapide. L'achat d'or est également assez coûteux - le prix d'un lingot d'or s'élève en moyenne à plus de 40 000 euros, indépendamment de l'offre et de la demande d'or. À moins que vous ne disposiez de beaucoup d'argent, les CFD sont un moyen rentable d'accéder au marché des matières premières et d'y participer.

Liquidité dans le commerce de l'or

On estime que le volume quotidien des transactions sur l'or est d'environ 58 milliards d'euros et dépasse celui de la plupart des paires de devises, à l'exception de l'EUR/GBP, du GBP/USD et de l'USD/JPY. L'importance des volumes échangés confère aux CFD sur l'or une grande liquidité sur les marchés de l'or. Cette liquidité élevée signifie que les CFD or sont moins chers à négocier que d'autres instruments financiers et que les commissions prélevées sont généralement très faibles. En outre, la liquidité élevée signifie qu'il est facile de vendre des contrats CFD, ce qui nous amène à l'avantage suivant.

Possibilité de négocier des CFD or à l'achat ou à la vente

En utilisant les CFD, vous n'avez pas à vous soucier du timing de vos transactions lorsque le marché est à la hausse. La grande liquidité des CFD or signifie que vous pouvez tirer parti des mouvements du prix de l'or sur les marchés à la hausse comme à la baisse. Si vous pensez que le prix de l'or va augmenter par rapport à une devise, vous prenez une position longue (achat) et si vous pensez que le prix de l'or va baisser par rapport à une devise, vous prenez une position courte (vente).

Stabilité des CFD or

Étant donné que les CFD permettent aux traders d'en tirer profit même lorsque les marchés sont en baisse, les CFD or sont un instrument avantageux. Ils peuvent offrir aux traders une certaine stabilité et une chance de réussir même sur des marchés instables.

L'effet de levier dans le commerce de l'or

Les CFD sont des produits financiers à effet de levier. Vous n'avez pas besoin de déposer le montant total requis pour ouvrir une position. Les CFD or sont généralement assortis d'un effet de levier élevé, ce qui se traduit par de faibles exigences en matière de marge. Par exemple, si vous bénéficiez d'un effet de levier de 50:1 sur une position de 39 000 dollars américains, vous ne devrez déposer que 780 dollars américains sur votre compte pour ouvrir le contrat de 39 000 dollars américains. De même, avec un effet de levier de 100:1, vous n'aurez à déposer que 390 dollars américains.

Volatilité des CFD or

Le marché de l'or est très volatil et son prix a tendance à fluctuer davantage que les paires de devises traditionnelles telles que l'EUR/GBP, dont le prix varie d'environ 50 à 100 pips presque tous les jours. Cette volatilité donne aux traders plus d'opportunités de réussir sur le marché de l'or.

Aucune date d'expiration pour les contrats d'achat sur l’or

Les CFD OR n'ont pas de date d'expiration, et le trader choisit le moment où il ferme sa position. C'est un avantage car vous pouvez garder une position ouverte jusqu'à ce que vous obteniez les marges bénéficiaires souhaitées.

En résumé, les CFD or en ligne offrent accessibilité, liquidité, possibilité de prendre des positions longues ou courtes, stabilité, effet de levier, volatilité et absence de date d'expiration du contrat. Ces avantages en font une option attrayante pour les traders intéressés par le métal précieux.

Quels sont les inconvénients des CFD or ?

Si les CFD or présentent un certain nombre d'avantages, ils comportent également certains risques.

Risque associé à l'utilisation de la marge

La négociation des CFD or sur marge à l'aide de l'effet de levier peut amplifier les gains d'un trader. Toutefois, l'effet de levier qui permet d'augmenter les profits peut également amplifier les pertes, c'est pourquoi il doit être utilisé avec prudence.

Défis liés à la volatilité des marchés

Bien que l'or soit souvent considéré comme une valeur refuge lorsque les marchés boursiers sont imprévisibles, la forte volatilité du marché n'est pas toujours avantageuse. Même un petit mouvement du marché peut avoir un impact significatif sur le prix de l'or par rapport à la demande d'or, entraînant des pertes substantielles.

En outre, en période de forte volatilité du marché, les risques de baisse soudaine augmentent, ce qui signifie que les négociants doivent surveiller de près et maintenir leurs niveaux de marge. Ils peuvent également être amenés à répondre à des appels de marge à court terme, ce qui peut entraîner la fermeture de la position sans préavis et à perte.

Coûts liés à l'occupation d'un poste pendant une période prolongée

Bien que le marché des CFD consiste généralement à essayer de tirer profit des fluctuations à court terme du prix de l'or, certains traders peuvent choisir de conserver leurs positions pendant de longues périodes. Dans ce cas, les courtiers peuvent appliquer des taux de renouvellement pour maintenir les positions, ce qui peut parfois s'avérer très coûteux.

Il est important d'évaluer le coût réel du maintien d'une position avant de le faire, car les résultats peuvent ne pas justifier les dépenses.

Comment commencer à négocier des CFD or en ligne

Si vous souhaitez commencer à négocier des CFD en ligne, vous devez savoir comment naviguer sur le marché. La complexité du marché des CFD peut prendre un certain temps à comprendre, mais voici quelques étapes pour commencer.

Comprendre le marché

La négociation des CFD implique de traiter à la fois le marché des matières premières et la négociation des CFD. Pour réussir à naviguer sur le marché, il est essentiel de bien comprendre les deux.

Prenez le temps de vous familiariser avec le marché des CFD or, notamment avec les différents facteurs qui influencent le marché et la valeur de l'or, ainsi qu'avec les principes fondamentaux nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause. Cela inclut la manière d'analyser le marché, la demande d'or et les erreurs courantes à éviter.

Élaboration d'un plan

Comme le dit le proverbe, "ne pas planifier, c'est planifier l'échec". Il est essentiel de disposer d'un plan solide pour négocier des CFD or. Votre plan doit inclure vos objectifs de trading, votre tolérance au risque, votre méthode d'analyse préférée, votre stratégie de trading et vos outils de gestion du risque et de l'argent.

Méthode d'analyse

Il existe deux méthodes principales pour analyser le prix de l'or : l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

L'analyse fondamentale consiste à étudier les données macroéconomiques et le sentiment du marché pour prédire l'évolution des prix. Les traders analysent les facteurs économiques tels que l'inflation, l'incertitude politique et les taux d'intérêt réels négatifs pour prendre des décisions éclairées sur le marché.

L'analyse technique, quant à elle, consiste à étudier les mouvements et les modèles de prix passés afin de prédire les mouvements et les tendances à venir. Pour ce faire, elle peut s'appuyer sur l'évolution des cours, les graphiques et les indicateurs techniques de trading. Choisissez la méthode d'analyse qui correspond le mieux à votre style de trading et à vos préférences, ou envisagez de combiner les deux.

Gestion du risque et de l'argent

Une fois que vous avez identifié vos niveaux d'entrée et de sortie, il est important de mettre en place des règles de gestion du risque et de l'argent. Celles-ci doivent inclure le montant du capital que vous êtes prêt à risquer par transaction, la perte maximale que vous êtes prêt à subir et votre ratio risque/récompense afin de garantir l'équilibre de votre portefeuille d'investissement. Planifiez la manière de minimiser les risques en utilisant des ordres stop-loss et des ordres à cours limité pour éviter les pertes importantes, en particulier pendant les périodes de forte volatilité.

Un bon plan dépend de votre connaissance du marché. Si vous ne savez pas comment le slippage affecte les trailing stops, par exemple, votre plan ne comprendra peut-être pas l'utilisation de stops garantis pour minimiser le risque. Il est également important de respecter votre plan, car la discipline est un élément essentiel pour réaliser des transactions rentables de manière régulière.

Choisir un courtier en CFD fiable

Le choix d'un courtier fiable est essentiel pour atteindre vos objectifs de trading. Veillez à rechercher un courtier qui offre un service et une assistance de qualité. Lorsque vous choisissez un courtier, tenez compte des éléments suivants :

Réglementation : Choisissez un courtier réglementé pour garantir la sécurité de vos fonds et la protection de vos informations personnelles et financières.

: Choisissez un courtier réglementé pour garantir la sécurité de vos fonds et la protection de vos informations personnelles et financières. Frais de négociation : Recherchez un courtier qui offre des commissions compétitives et des spreads très serrés sans compromettre la qualité.

: Recherchez un courtier qui offre des commissions compétitives et des spreads très serrés sans compromettre la qualité. Choix de la plateforme de négociation : Choisissez un courtier disposant d'une sélection de plateformes et d'outils robustes pour améliorer votre expérience de négociation.

: Choisissez un courtier disposant d'une sélection de plateformes et d'outils robustes pour améliorer votre expérience de négociation. Exigences en matière de marge et d'effet de levier : Choisissez un courtier dont les exigences en matière de dépôt et d'effet de levier correspondent à vos capacités et à vos objectifs de trading.

: Choisissez un courtier dont les exigences en matière de dépôt et d'effet de levier correspondent à vos capacités et à vos objectifs de trading. Assistance à la clientèle : Recherchez un courtier disposant d'un service clientèle réactif et efficace pour vous aider à résoudre vos problèmes rapidement et efficacement.

Négociation de l'or par le biais des ETF

Les fonds négociés en bourse pour l'or sont devenus populaires ces derniers temps, car ils offrent une alternative intéressante pour accéder à l'or. Certains affirment que l'achat d'ETF pour négocier l’or pourrait être un bon moyen d'investir dans l'or pour les débutants ou pour les personnes qui souhaitent acheter de l'or en tant qu'investissement à long terme, car la construction des ETF est facile à comprendre. Ils constituent également une excellente option pour ceux qui souhaitent négocier de l'or en ligne.

Comment acheter des ETF sur l'or ? C'est très simple, car les ETF agissent comme des actions individuelles et négocient l'or en bourse. Cela signifie que les investisseurs ne possèdent pas réellement l'or physique en tant que métal précieux, mais qu'ils sont tout de même exposés à la matière première, car la plupart des ETF standard (ETF vanille) détiennent un certain nombre de lingots d'or pour chaque action du fonds négocié en bourse émise. Par conséquent, les ETF suivent la valeur du marché de l'or et toute variation à la hausse ou à la baisse du prix de l'or est reflétée dans le prix du marché boursier.

Que sont les ETF sur l'or ?

Les ETF négociant de l'or sont similaires aux fonds communs de placement et sont négociés sur les marchés boursiers. Comme dans le cas d'un fonds commun de placement, une société de gestion d'actifs (AMC) recueille l'argent des investisseurs pour l'investir dans des actions. Toutefois, dans le cas des ETF sur l'or, l'actif sous-jacent est de l'or pur. La société de gestion d'actifs attribue ensuite aux investisseurs des parts qui peuvent être négociées en bourse. Le prix de l'ETF est corrélé au prix de l'or sous-jacent, ce qui ajoute de la souplesse à l'investissement dans l'or physique.

Fonctionnement des ETF or

Chaque unité d'un ETF or représente un gramme d'or d'une pureté de 99,5 %. Cet or est stocké dans les coffres des banques dépositaires et sa valeur détermine le prix de la part. Par exemple, si l'AMC attribue la valeur d'un gramme d'or à chaque part, le prix de chaque part sera approximativement le même que le prix d'un gramme d'or.

Avantages des ETF or

La négociation des ETF pour l'or présente plusieurs avantages, notamment

Pas de variation de prix : Les ETF sont achetés et vendus au même taux, contrairement à l'or alloué, qui est vendu à des prix différents selon les endroits.

: Les ETF sont achetés et vendus au même taux, contrairement à l'or alloué, qui est vendu à des prix différents selon les endroits. Pureté de l'or : La pureté des ETF est garantie, la norme étant une pureté de 99,5 %. Le marché de l'or physique manque de transparence pour susciter la confiance dans la pureté de l'or.

: La pureté des ETF est garantie, la norme étant une pureté de 99,5 %. Le marché de l'or physique manque de transparence pour susciter la confiance dans la pureté de l'or. Liquidité : Les ETF sont cotés et négociés sur des places boursières reconnues, ce qui est un gage de sécurité et de liquidité.

: Les ETF sont cotés et négociés sur des places boursières reconnues, ce qui est un gage de sécurité et de liquidité. Pas de crainte de vol : L'or stocké sous forme démat garantit la sécurité de l'investissement, évitant ainsi aux investisseurs les soucis liés à l'or physique. Il permet également d'économiser les frais de garde.

: L'or stocké sous forme démat garantit la sécurité de l'investissement, évitant ainsi aux investisseurs les soucis liés à l'or physique. Il permet également d'économiser les frais de garde. Pas de frais d'entrée et de sortie : Les ETF or n'imposent pas de frais d'entrée ou de sortie, car ils sont négociés en bourse.

: Les ETF or n'imposent pas de frais d'entrée ou de sortie, car ils sont négociés en bourse. Pas de frais d'imposition indirecte : Les transactions sur les ETF sont exemptes de taxes indirectes, telles que la TPS au taux de 3 % sur la valeur d'achat et de vente, qui est prélevée sur les actifs corporels en or.

Méthodes d'investissement dans les ETF pour négocier de l'or

Il existe deux façons d'investir dans les ETF or. La première est la voie directe, où les investisseurs achètent des parts d'ETF et peuvent stocker leurs actions et leurs titres sous forme électronique en utilisant un compte démat, également appelé compte dématérialisé, ouvert par l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières. Ce compte permet aux particuliers de suivre commodément tous leurs investissements en un seul endroit, y compris les actions, les fonds négociés en bourse, les obligations et les fonds communs de placement.

La seconde est la voie indirecte, où les investisseurs investissent dans des fonds en or qui investissent indirectement dans des ETF.

Les ETF face aux autres produits d'investissement

Il n'est pas évident de comparer les ETF à l'investissement dans l'or physique, car les actifs tangibles en or répondent à la fois à la demande de bijouterie et à la demande d'investissement. Les investissements en or physique sont soumis à des taux d'achat et de vente différents, ce qui n'est pas le cas des ETF. Toutefois, les avantages de l'utilisation traditionnelle des avoirs en or ont historiquement dépassé les avantages du produit numérique. Les investisseurs doivent comprendre les exigences de rendement et l'objectif de l'investissement avant de choisir entre les deux options.

Les stocks d'or

Au lieu d'acheter de l'or physique, une autre façon de commencer à négocier est d'acheter des actions de sociétés productrices d'or. Dans ce cas, les investisseurs investissent dans l'or en s'exposant indirectement aux marchés de l'or, car les producteurs qui vendent de l'or dépendent fortement du prix du marché de l'or. Les perspectives de ces entreprises sont généralement bonnes lorsque le prix de l'or monte en flèche, car on s'attend à ce que les ventes et les bénéfices des mineurs d'or progressent également.

Il existe donc une corrélation positive significative entre le prix de l'or et certaines actions sur l’or. Il convient de souligner que les sociétés d'extraction peuvent également verser des dividendes, ce qui constitue un avantage considérable par rapport à un investissement direct dans les métaux précieux. Ce facteur pourrait être particulièrement important pour les investisseurs en dividendes à long terme et implique que, dans certains cas, l'achat d'actions sur l’or pourrait être une meilleure idée que la manière traditionnelle d'investir dans l'or, à savoir l'achat du métal précieux.

Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux performances passées et qu'elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

Les actions aurifères sont positivement corrélées au prix de l'or, ce qui signifie que les actions des mineurs d'or progressent avec la hausse du prix de l'or. En revanche, les actions aurifères ont tendance à baisser lorsque le prix de l'or chute. Barrick Gold Corp (GOLD.US) figure parmi les plus grands producteurs d'or au monde. Source : xStation5

Le meilleur moment pour négocier l'or

De nombreux acteurs du marché se demandent quel est le meilleur moment pour négocier l'or. De nombreux traders considèrent l'or comme un actif "refuge". Cela signifie qu'il est considéré comme un actif relativement sûr pendant les périodes difficiles, telles que les crises financières ou les récessions. Ce n'est pas une coïncidence si les banques centrales détiennent l'or comme actif de réserve, car on s'attend généralement à ce que l'or conserve sa valeur. Ce raisonnement influence également les décisions des investisseurs particuliers, ce qui explique pourquoi l'or se retrouve souvent dans les portefeuilles des investisseurs.

Par ailleurs, le métal précieux peut devenir particulièrement populaire pendant les périodes de forte inflation. Comme la hausse de l'inflation rend généralement les gens inquiets de la diminution de la valeur de leur argent, l'or est censé servir de couverture contre l'inflation. Même si la relation entre le prix de l'or et l'inflation n'est plus aussi significative qu'auparavant (nous n'avons pas connu d'inflation élevée depuis de nombreuses années et les programmes d'assouplissement quantitatif ont également eu des effets sur ce phénomène), l'achat d'or peut s'avérer judicieux dans les pays où l'inflation est relativement élevée.

L'or est également considéré comme une classe d'actifs qui pourrait aider les investisseurs à constituer un portefeuille équilibré. Cette idée peut être particulièrement convaincante pour les investisseurs qui ont une aversion élevée pour le risque, car la diversification du portefeuille peut réduire le risque et la volatilité.

Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux performances passées et ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

À la suite de la crise financière mondiale, la corrélation négative entre le prix de l'or et le rendement du Trésor américain à 10 ans est devenue très évidente. Par conséquent, la hausse des rendements américains entraîne généralement une baisse des prix de l'or. Source : fred.stlouisfed.org

Horaires de négociation de l'or

Jusqu'à présent, nous avons abordé plusieurs aspects de la négociation de l'or. Qu'en est-il des heures d'ouverture des marchés de l'or ? Si cet aspect n'a pas vraiment d'importance pour les investisseurs à long terme qui ont un horizon temporel de plusieurs années, il peut être particulièrement important en ce qui concerne le commerce de l'or et le prix de l'or.

En général, il y a deux moments de la journée où la demande d'or est la plus forte : l'ouverture des marchés européens et l'ouverture des marchés américains. Le pic européen se situe aux alentours de 8 heures GMT (9 heures CET) et peut être le moment où le prix de l'or augmente ou diminue.

Toutefois, l'essentiel de l'activité sur les marchés de l'or se produit généralement après l'ouverture du marché américain - selon certaines estimations, ce pic peut même être deux fois plus important que le pic européen. La volatilité élevée dure d'environ 13 heures GMT (14 heures CET) jusqu'à environ 16 heures GMT (17 heures CET). Cette période peut être une bonne occasion de surveiller les fluctuations du prix de l'or en dollars américains, ou lorsque la demande d'or augmente et que c'est le meilleur moment pour acheter ou vendre.