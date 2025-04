Temps de lecture: 13 minute(s)

Le bitcoin peut être acheté de nombreuses façons. Dans cet article, nous examinons les meilleures façons d'acheter la plus ancienne des crypto-monnaies.

Avec la hausse du prix du bitcoin, l’intérêt pour cette crypto-monnaie ne cesse de grandir et un nombre croissant d'investisseurs se demande comment et où acheter cette crypto-monnaie. Dans le passé, le seul moyen d'obtenir des BTC était de les miner à l'aide de son propre ordinateur. Au fil du temps, l'algorithme de preuve de travail sur lequel repose le réseau Bitcoin est devenu si complexe et si gourmand en ressources que le minage de Bitcoin a été pris en charge par des machines informatiques développées spécifiquement à cet effet. Comment et où acheter des bitcoins sans avoir à recourir au minage, qui demande du temps et des capitaux ? Cet article met en avant les moyens les plus courants d'y parvenir !

Qu’est-ce que le Bitcoin?

Créé début 2009, le bitcoin est un type de monnaie virtuelle décentralisée, dont le principe a été décrit en octobre 2008 dans le désormais célèbre manifeste de Satoshi Nakamoto. En fait, on ne sait toujours pas qui était Satoshi Nakamoto, ni même s'il s'agissait d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Ce que l'on sait, en revanche, c'est l'intention de Nakamoto qui, dans son manifeste, décrivait le bitcoin comme un système de paiement non supervisé et sans intermédiaire, basé sur un réseau de pair à pair. L'absence de toute autorité centrale d'émission et l'offre limitée de 21 millions d'unités de Bitcoin signifient qu'il a été apprécié par un groupe initialement restreint de passionnés du projet open source. Au fur et à mesure que sa valeur augmentait, le bitcoin gagnait en popularité pour finalement devenir presque un synonyme de l'ensemble du marché des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies (dont le bitcoin) doivent leur nom à l'utilisation d'une cryptographie avancée pour stocker et confirmer la propriété d'unités arbitraires. La cryptographie permet que le contrôle d'un nœud de réseau donné (portefeuille) soit exercé par un utilisateur détenant une clé dite privée ; elle empêche également que la même unité soit émise deux fois. En même temps, c'est la cryptographie qui rend l'extraction de bitcoins (minage) si difficile.

Le minage est un processus qui consiste à mettre de nouveaux bitcoins en circulation, ainsi qu'à confirmer de nouvelles transactions dans le réseau et à le maintenir. Dans le passé, un simple ordinateur personnel était suffisant pour le minage, mais avec le développement du réseau Bitcoin et la difficulté de mener à bien ce processus, les mineurs ont commencé à utiliser des machines de calcul spécialisées. Aujourd'hui, le processus de minage ressemble aux opérations des vraies mines. En raison de l'intensité énergétique et du niveau de difficulté du minage de Bitcoin, les mineurs se réunissent en groupes spéciaux, à la recherche des coûts d'électricité les plus bas possibles. Des entrepreneurs spécialisés louent des salles entières dans lesquelles ils placent des centaines ou des milliers d’extracteurs de Bitcoin, juste pour augmenter leurs chances d'être récompensés pour le minage d'un bloc. Le premier bloc, miné en janvier 2009 par Satoshi Nakamoto lui-même, est appelé genesis et valait 50 BTC. Lors de chaque période de “halving”, ou “division en deux” (voir le glossaire du bitcoin), qui se produit en moyenne tous les quatre ans, la récompense du minage d’un bloc est divisée par deux. La division par deux qui a eu lieu en mai 2020 a réduit la valeur de la récompense pour le minage d'un bloc à 6,25 BTC. Une autre opération de ce type devrait avoir lieu au printemps 2024.

Si la somme de 6,25 BTC semble être une incitation assez attrayante pour commencer à miner des bitcoins par soi-même (à la mi-novembre 2021, le bitcoin valait plus de 60 000 USD), il ne faut pas oublier que cette opération est totalement inefficace sur le plan économique pour un seul mineur. Le minage de Bitcoin devient de plus en plus difficile en raison de l'augmentation de la puissance de calcul totale combinée utilisée pour traiter les transactions BTC et maintenir son réseau. À la fin du mois d'octobre 2021, la difficulté moyenne du minage de Bitcoin était de près de 150 exahash (EH/s). La puissance de calcul des meilleures excavatrices Bitcoin est mesurée en terahash, une valeur inférieure de plusieurs ordres de grandeur. Cela signifie que les chances qu'un mineur doté d'une seule excavatrice puisse miner un bloc sont minces. Par conséquent, la grande majorité des communautés Bitcoin décident d'acheter des BTC.

Où acheter du Bitcoin?

Il existe plusieurs façons d'acheter des bitcoins, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Nous présentons ci-dessous les plus populaires.

Plateforme de trading de crypto-monnaies

Une plateforme de trading est un lieu qui met en relation deux parties à une transaction - les acheteurs et les vendeurs. Les plateformes de trading de crypto-monnaies sont probablement le premier choix de la plupart des personnes désireuses d'acheter du bitcoin. Aujourd'hui, non seulement le Bitcoin mais aussi des milliers d'autres crypto-monnaies sont tradées sur les plateformes de trading. Néanmoins, c'est le bitcoin qui représente le plus souvent la majeure partie du volume généré par les plateformes de trading.

Le processus d'achat de bitcoins lui-même ne devrait pas poser de problème à ceux qui connaissent le fonctionnement des salles de marché traditionnelles. Tout ce que vous avez à faire est de passer un ordre à un prix qui vous convient et, s'il y a une offre de vente, une transaction aura lieu. Mais avant cela, vous devez trouver une plateforme de trading appropriée, vous inscrire dans son système et confirmer votre identité. Ces vérifications permettent de lutter contre le blanchiment d'argent, bien que les lois et les exigences des organismes de réglementation puissent varier à cet égard, en fonction du lieu d'exploitation de la plateforme.

Les plateformes de trading de crypto-monnaies offrent la possibilité d'acheter des bitcoins contre une autre crypto-monnaie (Ethereum, Litecoin, Ripple, etc.), mais la méthode la plus populaire consiste à utiliser des devises fiduciaires (PLN, EUR, USD, etc.) à cette fin. Par conséquent, avant de faire une offre d'achat sur une plateforme, l'utilisateur doit déposer un montant approprié sur le compte dédié. Pour cette raison, la réglementation des plateformes de trading de crypto-monnaies est une question extrêmement importante. En effet, le fait de déposer de l'argent sur le compte d'une petite bourse, mal reconnue ou totalement nouvelle, implique un risque de fraude et la perte de tout l'argent déposé. Il est également intéressant de consulter les sites web des organismes nationaux ou internationaux de réglementation des marchés financiers (en France, il s'agit de l'Autorité des Marchés Financiers), car ils tiennent souvent à jour les listes dites d'avertissement, sur lesquelles sont inscrites les entités qui suscitent des inquiétudes.

Bourse de crypto-monnaies

Les bourses de crypto-monnaies sont une alternative populaire aux plateformes de trading. En principe, l'activité d'une telle bourse ne diffère pas de celle d'un bureau de change ordinaire, sauf qu'au lieu de dollars, d'euros ou de francs suisses, vous pouvez y acheter du bitcoin, de l'Ethereum ou du Litecoin. Les bourses de crypto-monnaies existent à la fois sous une forme physique et virtuelle. Si l'utilisateur choisit cette dernière, il doit créer un compte - comme c'est le cas pour les plateformes de trading. Les bureaux d'échange de crypto-monnaies physiques (brick-and-mortar) ne sont pas fondamentalement différents des bureaux d'échange de devises. Ils disposent d'un tableau de cotation, d'une caisse enregistreuse et d'un personnel qui vous guidera tout au long du processus d'achat ou de vente des crypto-monnaies sélectionnées.

Les bureaux physiques d'échange de crypto-monnaies offrent un certain nombre de caractéristiques qui sont souvent particulièrement souhaitées par les utilisateurs de crypto-monnaies. Avant tout, ces sites sont en mesure de garantir l'anonymat relatif des transactions. Dans un bureau d'échange physique, les crypto-monnaies peuvent être achetées en espèces - à la fois en euros et souvent en dollars. En raison de l'absence d'intermédiaires (le bureau d'échange agit comme l'autre partie à la transaction), vous êtes souvent en mesure d'obtenir un taux de vente/achat de crypto-monnaies plus attractif que celui proposé sur une plateforme de trading. Toutefois, ce n'est pas la règle, et il arrive que les propriétaires de ces sites imposent une majoration supplémentaire lors de la vente ou de l'achat de bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. Cependant, il y a encore relativement peu de bureaux d'échange de crypto-monnaies de type brick-and-mortar en France et ils sont généralement situés dans les grandes villes uniquement.

Distributeur automatique de Bitcoins

Un guichet automatique Bitcoin est un dispositif similaire à un guichet automatique traditionnel et peut être utilisé pour acheter rapidement du Bitcoin, et souvent d'autres crypto-monnaies. Semblables aux bureaux d'échange de crypto-monnaies de type brick-and-mortar, les distributeurs automatiques de bitcoins permettent d'effectuer des transactions d'achat et de vente de bitcoins rapides, sécurisées et anonymes. L'absence de nécessité d'engager du personnel, la petite taille et la possibilité d'installer la machine pratiquement n'importe où font que de plus en plus de distributeurs automatiques de bitcoins sont installés chaque mois.

Le nombre de distributeurs automatiques de bitcoins augmente chaque mois. Selon coinatmradar.com, à la fin du mois d'octobre 2021, leur nombre a dépassé les 30 000 dans le monde. Source : coinatmradar.com

Contrairement aux hypothèses de Satoshi Nakamoto, la plupart des détenteurs de bitcoins sont plus intéressés par la simple hausse du prix du BTC que par le nouveau système financier décentralisé que représente la crypto-monnaie. Cela n'a rien d'étonnant : la stratégie d'achat et de conservation du bitcoin a prouvé son utilité à maintes reprises, les taux de rendement des investissements à long terme en bitcoins atteignant des milliers de pour cent. Cependant, pour profiter de la forte volatilité du graphique du bitcoin, il n'est pas nécessaire de l'acheter du tout !

Les contracts for differences (CFD) sont des produits dérivés qui vous permettent de vous exposer à un actif (qu'il s'agisse de bitcoin ou d'autres crypto-monnaies) sans l'acheter. Par conséquent, l'achat d'un CFD présente en pratique presque les mêmes avantages que l'achat de l'actif sous-jacent - à mesure que le prix de l'actif augmente, la valorisation du contrat sur la différence augmente également. En outre, les CFD vous permettent également de réaliser des bénéfices lorsque le prix de l'actif sous-jacent (par exemple, le bitcoin) commence à baisser. Cela est possible grâce à la vente dite à découvert, dont le nom ne fait pas référence à la durée d'une position, mais à sa direction. En utilisant des positions vendeuses et acheteuses, un investisseur est en mesure de profiter de la volatilité du bitcoin dans les deux sens - ce qui n'est pas possible en achetant la crypto-monnaie sur une plateforme de trading, dans un bureau d'échange ou en utilisant un distributeur automatique de bitcoins.

Grâce à l'offre en constante expansion de XTB, un investisseur est en mesure de s'exposer non seulement au Bitcoin, mais aussi à d'autres crypto-monnaies populaires telles que l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Ripple, le Litecoin et bien d'autres. Les traders expérimentés apprécieront aussi la possibilité d'utiliser l'effet de levier lors de leurs investissements. Il vous permet de multiplier vos profits potentiels, mais si une mauvaise position est prise, vos pertes seront également amplifiées en conséquence. Par conséquent, le trading avec effet de levier doit être précédé d'une formation solide et d'une analyse approfondie de la configuration graphique du marché.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses méthodes pour s'exposer à la volatilité du bitcoin - l'achat de la crypto-monnaie elle-même s'avère n'être que l'une d'entre elles. Comme l'histoire l'a montré, le moment de l'achat du bitcoin lui-même n'était paradoxalement pas si important. Sur un horizon temporel suffisamment long, il était difficile de perdre sur un investissement dans cette crypto-monnaie. C'est pourquoi la stratégie d'achat et de conservation (Buy and Hold strategy) mentionnée ci-dessus est si populaire. Cependant, elle nécessite une préparation préalable et une attention particulière à la sécurité. La nature décentralisée et pratiquement anonyme du réseau Bitcoin signifie qu'une fois perdus, les fonds sont pratiquement impossibles à récupérer.

L'accélération rapide de la croissance du prix du bitcoin après 2017 a donné naissance à de nombreuses histoires de personnes qui, une fois en possession de centaines voire de milliers d'unités de BTC (obtenues lorsque leur prix était encore très bas), n'ont pas pu les récupérer pour diverses raisons. La raison la plus courante était la perte d'accès à un portefeuille de crypto-monnaies ou son endommagement. Il n'était pas rare non plus que les investisseurs perdent leurs fonds lors de piratages de portails d'échange de crypto-monnaies. Par conséquent, si l'on veut acheter des bitcoins, il faut :

au préalable, scanner l'ordinateur ou le support sur lequel les crypto-monnaies seront conservées.

installer ou acheter un portefeuille de crypto-monnaies

protéger la clé privée et le mot de passe en conséquence

L'utilisation des CFD sur crypto-monnaies ne nécessite pas de portefeuille, et la sécurité des fonds de l'investisseur est prise en charge par une entité réglementée du marché financier - comme par exemple XTB. La possibilité de profiter de la volatilité du bitcoin dans les deux sens (à la hausse comme à la baisse) fait des CFD un produit financier idéal pour les investisseurs qui cherchent à spéculer activement sur le marché des crypto-monnaies.

Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié).

L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. X-Trade Brokers ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 79% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.