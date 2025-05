Prévoir les données majeures

Temps de lecture: 6 minute(s)

De cette leçon, vous apprendrez :

Quelles données valent la peine d'être regardées avant les principaux rapports économiques

Comment prédire une direction possible des données économiques

Comment le calendrier intégré sur xStation5 pourrait vous donner un avantage dans votre trading

Il existe de nombreux rapports macroéconomiques provenant du monde entier. Chaque jour, vous pouvez entendre parler de certaines données publiées et de leur impact sur les marchés financiers. Cela ne signifie pas, cependant, que chaque impression est aussi importante que d'autres. Par exemple, les livres de paie non agricoles des États-Unis auront un impact beaucoup plus important sur l'USD que les demandes d'allocations chômage hebdomadaires. Si vous êtes un peu confus, ne vous inquiétez pas! Avec notre plate-forme xStation5 et son calendrier macroéconomique intégré, vous pouvez consulter les dernières et les plus importantes données. Mais pas seulement! Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur les données de niveau II-nd, qui ont un impact moindre sur le marché, mais qui pourraient vous donner un indice sur les événements boursiers.

Calendrier - le point de départ

Regardons de plus près notre calendrier. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de données qui peuvent être vérifiées, donc ça peut être un peu compliqué pour quelqu'un qui commence ou qui vient juste de commencer sa carrière de trading. Mais en tant que trader expérimenté, vous devez savoir au moins quels sont les événements macroéconomiques les plus importants pour les devises les plus populaires. Sinon, revenez à la section des débutants dans laquelle vous pouvez trouver une leçon sur le sujet.

xStation5

Une pléthore de données signifie que vous devez savoir ce qu'il faut rechercher. Trop d'informations se termine généralement par une désinformation, vous devez donc prioriser les impressions les plus importantes à regarder. Par exemple, le dollar américain réagira au PIB, à la masse salariale non agricole et à l'inflation de l'IPC, mais devrait être stable après les enquêtes régionales sur l'activité économique. Cela ne signifie pas, cependant, que ces impressions doivent être ignorées. Bien qu'ils ne déplaceront probablement pas le marché, vous pourriez obtenir une indication intéressante avant les rapports cruciaux. Notre calendrier le rend encore plus simple car il montre si l'impression à venir devrait avoir un impact plus ou moins important sur un actif spécifique.

Prédire l'imprévisible

Les données économiques tendent à faire bouger le marché, alors savoir si le prochain sera meilleur ou pire que prévu pourrait vous donner un avantage. Cependant, il est presque impossible de prédire le nombre exact. Bien sûr, cela peut arriver de temps en temps, mais le plus important est de savoir si le rapport est meilleur ou pire que ce que le marché attend. Si c'est mieux, cela conduit généralement à un rassemblement d'une devise spécifique. Si pire, alors le contraire. Concentrons-nous sur les créations d'emplois non-agricoles. Le PFN est le rapport crucial de l'économie américaine, donc tout le marché le regarde. Plus le nombre est élevé, plus le dollar est fort. Donc, en tant que commerçant, vous voulez voir si un battement de données est possible. Comment avez-vous pu faire cela ? Tout d'abord, vous devriez regarder tous les rapports des États-Unis et souligner ceux qui montrent la condition du marché du travail. Dans cet exemple (tel qu'illustré sur la photo ci-dessous), ces rapports seront les suivants : rapport d'emploi ADP, rapports sur les suppressions d'emplois Challenger, ISM non manufacturier, ISM manufacturier et hebdomadaires.

Voyons voir de quoi parlent ces rapports :

ADP - un rapport similaire au PFN. Il montre un changement mensuel dans l'emploi, donc il est considéré comme le meilleur indicateur avant le rapport du gouvernement qui est habituellement publié deux jours plus tard.

Indice ISM non manufacturier (sous-indice pour l'emploi) - C'est probablement le deuxième indice le plus intéressant avant le PFN. Le secteur des services est le secteur le plus important de l'économie américaine, donc plus le chiffre est élevé, plus l'impression NFP devrait être élevée.

Challenger Job-cut - Le rapport le moins important de ceux qui pourraient servir de prédicteur avant le PFN. Il donne des informations sur le nombre de licenciements annoncés. Plus il y a de licenciements, plus la situation sur le marché du travail est faible.

Réclamations hebdomadaires au chômage - mesure le nombre de personnes ayant présenté une demande d'assurance chômage pour la première fois au cours de la dernière semaine. Si les chiffres sont plus élevés, cela pourrait être un signe inquiétant qui pourrait indiquer une hausse du chômage.

Il existe également d'autres rapports mineurs tels que le sous-indice ISM pour l'emploi dans le secteur manufacturier, mais ils sont moins importants que ceux mentionnés ci-dessus. Tous ces rapports peuvent être vérifiés dans notre calendrier intégré sur xStation5, de sorte que vous n'avez pas besoin de fermer votre plate-forme pour terminer le processus de prévision des données principales.

xStation5

Maintenant, quand vous avez toutes les briques, voyons comment les assembler. Regardez le tableau ci-dessous. Il montre tous les rapports mineurs qui valent la peine d'être regardés avant le PFN, les prévisions et les impressions précédentes.

XTB



Comme vous pouvez le voir, dans notre exemple, ADP et ISM sous-index non manufacturier pour l'emploi battent les attentes du marché. Qui plus est, les données de l'ADP suggèrent que le numéro NFP global pourrait être plus élevé que prévu, ce qui est de bon augure pour le NZD. Bien sûr, le secteur manufacturier et les réclamations hebdomadaires suggèrent une direction différente, mais ce secteur ne représente que 20% de l'économie américaine. Cela signifie que l'emploi est principalement généré dans le secteur des services, de sorte qu'un battement dans ce dernier devrait l'emporter sur les données plus faibles du secteur manufacturier. En conséquence, nous devrions nous attendre à un bon rapport NFP. Cependant, gardez à l'esprit que le marché fait une analyse similaire, ce qui signifie que le vrai consensus peut être supérieur à 160k. En effet, les prévisions des analystes sont envoyées une semaine ou deux avant les principaux rapports, tandis que des données mineures sont publiées dans la semaine précédant le PFN.

Une analyse similaire peut être faite avant le PIB, l'inflation ou même la variation des stocks. L'augmentation des ventes au détail et de la production industrielle devrait être de bon augure pour le PIB, tandis que l'augmentation de l'IPP et la hausse des prix des produits de base devraient soutenir l'IPC. En ce qui concerne le pétrole, les données de l'API sont généralement publiées mardi après-midi et servent d'indice avant le rapport le plus important du DOE sur les stocks de pétrole brut. L'idée est la même - nous examinons les données de deuxième niveau qui décrivent une situation dans le même secteur de l'économie et nous essayons de prédire la direction des chiffres les plus importants.

Peser les risques

Il n'est pas facile de prévoir les chiffres économiques. Qui plus est, même les professionnels dont les prévisions sont basées sur des modèles compliqués ne peuvent pas dire que leurs prédictions sont certaines. Cela signifie que votre analyse ne vous donnera pas un nombre correct qui sera publié, mais cela pourrait vous donner un avantage car vous pourriez avoir une idée de la direction des données. Cela vous aidera à déterminer si votre commerce a un ratio récompense / risque alléchant et si cela vaut la peine de prendre le risque et d'ouvrir un trade.