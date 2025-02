Qu’est-ce que le Drawdown en trading et comment le comprendre ?

Temps de lecture: 9 minute(s)

Le terme « drawdown » désigne l’évaluation de la performance d’un compte, d’une stratégie ou d’un portefeuille. En d’autres termes, le drawdown correspond à la baisse maximale enregistrée entre un pic et un creux dans la valeur d’un compte ou d’un portefeuille. Comprendre ce concept est essentiel, car il reflète le niveau de risque auquel un trader peut être confronté.

Qu’est-ce que le Drawdown ? Le drawdown mesure la perte enregistrée par un trader sur une période donnée. Cet indicateur peut être exprimé en pourcentage ou en montant absolu. Par exemple, un trader avec un compte de 10 000 € peut connaître un drawdown de 1 000 €, soit 10 %. Ce concept évalue la qualité d’une stratégie de trading, car il montre combien un compte a perdu avant de retrouver une nouvelle valeur maximale. Le calcul d’un drawdown Pour calculer précisément un drawdown, vous devez suivre différentes étapes : Identifiez le pic le plus élevé de votre capital avant une baisse. Déterminez le point le plus bas atteint après ce pic. Calculez la différence entre le pic et le creux. Divisez cette différence par le pic pour obtenir le pourcentage de drawdown. La formule est la suivante : Drawdown=VmaxVmax−Vmin​ Où : Vmax est la valeur maximale atteinte sur une période déterminée.

est la valeur maximale atteinte sur une période déterminée. Vmin est la valeur minimale atteinte après cette valeur maximale. Par exemple, si votre capital atteint un sommet de 10 000 € puis chute à 7 000 €, le drawdown serait : Drawdown = 1000010000 − 7000 ​= 0,3 ou 30 % Cela signifie que votre capital a diminué de 30 % par rapport à son sommet précédent. L’importance du maximum drawdown Le drawdown maximal (maximum drawdown) correspond à la perte la plus importante subie par un compte ou un portefeuille au cours d’une période. Ce chiffre donne une idée de la volatilité d’une stratégie de trading. Un maximum drawdown élevé signifie que le trader a supporté des pertes importantes avant de retrouver une phase de croissance. Par exemple, si un trader commence avec un capital de 10 000 € et que son compte chute à 8 000 € avant de remonter à 12 000 €, son drawdown maximal est de 2 000 €, soit 20 %. Cela signifie qu’à un moment donné, il a subi une perte de 20 % avant de se rétablir. Le maximum drawdown est particulièrement important pour les investisseurs institutionnels, ceux dans le secteur du private equity, ainsi que pour les investisseurs particuliers, car il permet d’évaluer le risque associé à une stratégie de gestion de portefeuille, que ce soit sur le marché à terme ou sur les marchés OTC. Bon à savoir : le private equity, ou capital-investissement, est une forme d’investissement où des fonds sont injectés dans des entreprises non cotées en bourse. Les investisseurs peuvent choisir parmi plusieurs types d’investissements, tels que le capital-risque pour les startups, le capital-développement pour les entreprises en croissance, et le capital-transmission pour les rachats d’entreprises. L’objectif principal est de réaliser une plus-value en revendant les parts après quelques années, généralement entre 3 et 8 ans. La différence entre drawdown de performance et drawdown de risque Attention à ne pas confondre le drawdown de performance et le drawdown de risque. Le drawdown de performance se concentre sur les pertes réalisées par un trader, c’est-à-dire les pertes finales après la clôture de chaque position. En revanche, le drawdown de risque inclut les pertes latentes non réalisées, souvent appelées pertes flottantes, enregistrées à un moment donné pendant la durée d’un trade. Prenons un exemple : un trader ouvre trois positions. Le premier trade lui rapporte 10 €, mais sa perte maximale latente pendant la durée de ce trade était de 10 €. Sur le deuxième trade, il perd 20 €, mais la perte maximale latente atteinte a été de 40 €. Enfin, le troisième trade génère un profit de 50 €, bien que sa perte maximale ait été de 20 €. Dans ce cas, si le trader vous parle de son drawdown de performance, il pourrait dire qu’il a eu un drawdown de 10 €, puisqu’il a clôturé avec un gain global. Cependant, s’il vous parle de son drawdown de risque, il mentionnera un drawdown de 40 €, car c’est la perte maximale latente enregistrée sur un seul trade. Quels sont les différents types de Drawdown en trading ? Le drawdown dans un portefeuille d’investissement est souvent visualisé sur l’equity curve du trader. Il est important de comprendre que chaque type de drawdown offre une perspective différente sur le risque pris par un trader. Le drawdown absolu Le drawdown absolu est la différence entre le capital initial et la valeur minimale du compte au cours d’une période donnée. Il donne une indication claire de la perte maximale subie par un investisseur par rapport à son capital initial. Par exemple, si un trader commence avec 10 000 € et que son compte chute à 8 600 €, le drawdown absolu est de 1 400 €. Le drawdown relatif Ce type de drawdown est basé sur les variations de pourcentage par rapport au pic de valeur atteint. Il est utile pour évaluer la volatilité d’un compte sur le long terme. Plus le drawdown relatif est faible, plus la stratégie est considérée comme stable et fiable. Le drawdown en pourcentage Ce type de drawdown mesure la perte d’un compte en pourcentage par rapport à sa valeur maximale atteinte. Il est souvent utilisé pour comparer la performance de différentes stratégies de trading. Par exemple, un drawdown en pourcentage de 15 % signifie que le trader a perdu 15 % de son capital à un moment donné. Bon à savoir : L’equity curve (ou courbe de capital) est un graphique qui représente l’évolution de la valeur d’un portefeuille d’investissement ou d’un compte de trading au fil du temps. Elle permet de visualiser les gains et les pertes accumulés, en offrant une vue d’ensemble de la performance du portefeuille dans différentes conditions de marché. L’importance du drawdown management La gestion du drawdown, ou « drawdown management », est une composante essentielle de toute stratégie de trading. Il existe plusieurs stratégies pour gérer et minimiser le drawdown. Le plan de money management : il s’agit de limiter par exemple les pertes sur chaque position à un certain pourcentage du capital total. La gestion du risque sur chaque position est une étape clé pour minimiser le drawdown. Une bonne gestion implique de définir des stop-loss appropriés et de ne risquer qu’un pourcentage limité du capital sur chaque trade. Par exemple, un trader peut décider de ne risquer que 1 % de son capital sur chaque position, ce qui permet de limiter les pertes potentielles et de réduire le drawdown global. La sélection des positions : les traders débutants ont souvent tendance à prendre trop de positions, ce qui peut augmenter le risque de drawdown. Il est important de choisir soigneusement les trades en fonction de critères bien définis et de ne pas trader simplement pour être actif sur le marché. Les stratégies de trading : les différentes stratégies de trading, comme le scalping, le day trading et le swing trading, peuvent influencer le drawdown. Par exemple, le scalping et le day trading peuvent entraîner des périodes de drawdown plus fréquentes et plus importantes en raison de la nature rapide et volatile de ces stratégies. En revanche, le swing trading, qui implique de maintenir des positions sur une période plus longue, peut offrir une meilleure gestion du drawdown grâce à la possibilité de se hedger sur plusieurs positions. Le hedging : cette stratégie consiste à prendre des positions opposées sur des actifs corrélés. Par exemple, un trader peut prendre une position longue sur une action et une position courte sur une autre action du même secteur pour se protéger contre les mouvements adverses du marché. Cette technique permet de compenser les pertes potentielles sur une position par les gains sur l’autre. La psychologie : éviter les biais psychologiques est un point clé pour minimiser le drawdown. Les traders doivent être conscients des pièges psychologiques tels que le revenge trading, le FOMO et l’overtrading (prendre trop de trades dans l’espoir de réaliser rapidement une grosse performance). Une bonne discipline et une gestion émotionnelle solide permettent de suivre le plan de trading et de ne pas prendre de décisions impulsives qui pourraient augmenter le drawdown. Winrate et Risk/Reward : le taux de réussite (winrate) et le rapport risque/rendement (risk/reward) jouent un rôle clé dans la gestion des phases de drawdown. Une stratégie avec un taux de réussite élevé et un bon rapport risque/rendement peut être rentable tout en minimisant les phases de drawdown significatives. Par exemple, une stratégie avec un taux de réussite de 65 % et un ratio risque/rendement de 2 peut offrir une rentabilité stable tout en limitant les pertes. Bon à savoir : un ordre stop loss est un type d’ordre de bourse utilisé pour limiter les pertes potentielles sur un investissement. Il s’agit d’un ordre conditionnel qui se déclenche automatiquement lorsque le prix d’un actif atteint un niveau prédéterminé. Par exemple, si vous achetez une action à 100 € et placez un ordre stop loss à 90 €, l’action sera automatiquement vendue si son prix tombe à 90 €, limitant ainsi votre perte à 10 € par action. Exemple de drawdown sur les marchés financiers Vous l’aurez compris, le drawdown est un phénomène naturel sur les marchés financiers, particulièrement en périodes de crise. Des indices tels que le S&P 500 ont montré des phases prolongées de drawdown durant des événements économiques majeurs comme : La crise de 1929 , une des plus grandes phases de drawdown de l’histoire, marquée par une chute brutale des marchés boursiers.

, une des plus grandes phases de drawdown de l’histoire, marquée par une chute brutale des marchés boursiers. Le choc pétrolier de 1974 qui a entraîné une chute importante des marchés, en affectant de nombreux secteurs économiques.

qui a entraîné une chute importante des marchés, en affectant de nombreux secteurs économiques. La bulle internet en 2002 qui a, quant à elle, causé un drawdown important sur les marchés technologiques. De nombreuses entreprises ont vu leur valeur chuter drastiquement.

qui a, quant à elle, causé un drawdown important sur les marchés technologiques. De nombreuses entreprises ont vu leur valeur chuter drastiquement. Enfin, la crise des subprimes en 2008 qui a généré des pertes massives sur les marchés financiers, affectant les banques et les institutions financières du monde entier. En moyenne, les actifs haussiers, comme les actions, les obligations ou les cryptomonnaies, passent entre 50 % à 80 % de leur temps en drawdown. Les phases de « drawup », où les valeurs augmentent rapidement, sont plus rares, mais permettent de compenser les pertes. De fait, les phases de drawdown sont inévitables. Bon à savoir : les actifs haussiers sont des instruments financiers dont la valeur augmente ou est attendue d’augmenter sur une période prolongée. Ce phénomène se produit généralement dans un marché haussier, où l’optimisme des investisseurs est élevé. Ces actifs bénéficient souvent de conditions économiques favorables, telles qu’une croissance économique robuste, des taux d’intérêt bas et une forte demande de la part des investisseurs. En résumé, le drawdown ne doit pas être perçu uniquement comme une mesure de perte, mais comme un indicateur clé de la qualité d’une stratégie de gestion de portefeuille. En maîtrisant cette notion, les investisseurs peuvent mieux gérer leur risque, protéger leur capital et maximiser leurs chances de succès à long terme. Rendez-vous sur la XTB Academy pour aller plus loin sur la gestion des risques en trading.

