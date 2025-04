Risque, rendement et probabilité

Un rapport risque-rendement est utilisé par beaucoup de traders pour comparer les rendements attendus d’une transaction en fonction du risque assumé pour atteindre le profit.

Cette leçon vous apprendra : Pourquoi le couple rendement-risque est important dans le trading

Quels sont les différents rapports entre le rendement et le risque

Pourquoi la probabilité est la clef de toute stratégie de trading Un rapport risque-rendement est utilisé par beaucoup de traders pour comparer les rendements attendus d’une transaction en fonction du risque assumé pour atteindre le profit. Pour calculer le rapport risque-rendement, vous divisez le montant que vous supportez de perdre si le prix bouge dans une direction inattendue (le risque) par le montant du profit que vous vous attendez à toucher quand vous fermer la position (le rendement). Les principaux rapports rendement-risques sont 2:1, 3:1 et 4:1 et ceux-ci changent en fonction de la stratégie appliquée à la transaction. Bien sûr, il y a d’autres aspects qui pourraient affecter le risque d’une transaction, comme la gestion de l’argent et la volatilité, mais avoir une stratégie sécurisée du couple rendement-risque peut jouer un rôle important et vous aider à gérer vos transactions. Un exemple de rapport risque-rendement



Disons que vous décidez d’acheter des actions ABC. Vous ‘achetez’ 100 lots, l’équivalent de 100 actions, au prix de £20 (valeur totale de la position de £2,000). Vous pensez que le prix par action va toucher les £30. Vous fixez votre stop loss à £15 pour vous assurez que vos pertes ne dépassent pas £500.



Dans ce cas, vous êtes prêt à risquer £5 par action pour avoir un rendement attendu de £10 par action après la clôture de votre position. Comme vous avez risqué la moitié de votre profit ciblé, votre rapport rendement-risque est de 2:1. Si votre profit ciblé était de £15 par action; votre rapport rendement-risque serait de 3:1, et ainsi de suite. Donc, il est possible qu’avec une transaction favorable vous couvriez deux, trois (même plus) transactions sur perte.

Il est important de vous rappeler que tandis que le rapport rendement-risque vous aide à gérer votre portefeuille, il ne vous donne aucune indication sur la probabilité.



L’importance d’un rapport risque-rendement



La plupart des traders ont comme objectif de ne pas avoir un rapport rendement-risque plus bas que 1:1, sinon leurs pertes potentielles seraient plus élevées que le profit probable, c’est-à-dire une transaction à grand risque. Un rapport rendement-risque positif comme 2: 1 indique que votre profit potentiel est plus élevé que toute perte potentielle, c'est-à-dire que si vous perdez une transaction, vous avez besoin d’une seule transaction gagnante pour avoir du profit net. Ci-dessous, vous avez un tableau qui souligne les différents rapports rendement-risque et leur impact sur vos profits totaux et pertes totales. Vous pouvez voir clairement dans le tableau ci-dessous les bénéfices potentiels si vous avez un rapport rendement-risque positif et comment cela impacte votre profit.

La clef est le profit : Disons que sur vos 100 transactions, 60 ont été bénéficiaires. Cela correspond à une probabilité de 60%. La probabilité dépend de votre stratégie de trading ainsi que de votre capacité émotionnelle à la respecter. En plus, l’objectif principal de chaque analyse faite avant d’entrer sur un marché est de maximiser la chance d’entrer avec une transaction dont la probabilité est élevée. Si vous cherchez un certain modèle technique, vous essayez de maximiser une probabilité. Pourquoi ? Parce que, quand il apparait; il devrait être suivi par un certain mouvement de prix. Quand vous cherchez un modèle, vous cherchez pratiquement une probabilité plus grande de faire du profit. Choisissez ce qui vous convient le mieux : Chaque trader à sa propre stratégie de trading et son propre rapport rendement-risque, celles qui sont les plus adéquates pour lui. Un des défis du trading est de trouver un système qui marche pour vous et un qui correspond à votre état d’esprit. Si on devait mesurer l’aversion au risque sur une échelle graduée, où pensez-vous que vous vous situez ? Êtes-vous prudent, vigilant et mesuré ? Ou vous êtes plus apte à assumer des risques et vous aimez l’adrénaline ? La chose la plus importante est de choisir un système de risque et rendement que vous pouvez gérer et qui garantit que votre trading soit le plus favorable possible. Il n’y a pas une règle spécifique, vous devez juste trouver une stratégie qui vous correspond.

