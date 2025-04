Stratégies pour trader l’indice USFANG

Les valeurs technologiques comme Apple, Facebook ou Netflix ont non seulement été parmi les plus grands gagnants de Wall Street, mais ont également transformé notre mode de vie. Alors que leurs valorisations montaient en flèche, les sceptiques ont commencé à prétendre qu'une autre bulle de marché pourrait être en train de se former. En conséquence, l’indice FANG a été créé et bien que son nom représente Facebook, Apple, Netflix et Google, il représente en réalité 10 valeurs technologiques dans des proportions égales. Dans cet article, nous présentons 3 stratégies afin de trader le CFD USFANG qui est indexé sur l’indice NYSE FANG +. Stratégie n°1 - portefeuille d’actions Les CFD sur indices ont deux principaux atouts : l’effet de levier et l’échelle. Si vous souhaitez investir dans 10 valeurs technologiques (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla et Twitter), vous aurez besoin de beaucoup de capital. Avec le CFD USFANG, non seulement vous les avez tous inclus dans un seul indice, mais vous n’avez besoin que d’un dépôt de 10% pour prendre position. L'échelle vous permet d'obtenir une position aussi grande que vous le souhaitez. Un lot représente une valeur en points multipliée par 50 $. Par conséquent, si l'indice est à 2 600 points, la valeur du contrat sera de 130 000 $ (2 600 points x 50 $). Cependant, si vous voulez que la taille de votre position soit de 50 000 $, vous pouvez opter pour 0,38 lots. Pour ce faire, vous n'avez besoin que d'un dépôt de 4 940 $. Le CFD USFANG est donc un excellent moyen d’investir dans des valeurs technologiques en utilisant un seul instrument. Stratégie n°2 - catégoriquement vendeur Bien que vous puissiez acheter 10 actions séparément, la stratégie ne fonctionnera que si leurs prix montent. Et si vous pensez que les valeurs technologiques sont surévaluées, vous pouvez prendre une position courte (vendeuse) sur le CFD USFANG. Il s’agit là d’un excellent moyen de négocier. Votre position générera des bénéfices aussi longtemps que l’USFANG baissera. Encore une fois, vous tirez parti de l’effet de levier et de l’échelle, comme dans le cas de la stratégie n°1. Malgré une correction majeure en 2018, le NYSE FANG + a enregistré une progression de 23,3% entre septembre 2014 (date de création) et la fin de février 2019. L’USFANG est un CFD basé sur cet indice disponible sur la plateforme xStation. Source : xStation5

Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux données de performances passées et qu’elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Stratégie n°3 - couverture speculative Cette stratégie peut être utilisée pour les traders qui ont déjà un portefeuille d'actions. Si vous avez un portefeuille d’actions d’une valeur de 20 000 $, que vous aimez vos actions mais que vous pensez que les actions technologiques sont surévaluées, vous pouvez envisager une position vendeuse sur le CFD USFANG (0,15 lot représenterait 19 500 $ pour un indice au niveau des 2 600 points). Un tel trade suppose simplement que vos actions seront plus performantes que les actions incluses dans NYSE FANG +. Si le CFD USFANG perd plus que votre portefeuille, vous pouvez même gagner de l'argent en cas de repli du marché. Data source : Bloomberg, xStation, XTB Research





