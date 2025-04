VIX Trading - Comment investir sur l'indice de volatilité (VOLX) ?

Temps de lecture: 15 minute(s)

Vous suivez la volatilité du marché et souhaitez gagner de l'argent en prédisant les émotions des investisseurs lors de nervosité extrême ? Jetez un œil au VIX, connu sous le nom d'"indice de la peur".

Le marché boursier est connu pour la volatilité de ses cours et est largement considéré comme un investissement à haut risque. La volatilité en elle-même peut être pour certains investisseurs une opportunité d'augmenter leurs revenus, tandis que pour d'autres, elle peut être une source de perte.

L'indice VIX, communément appelé "indice de la peur", permet aux investisseurs de générer des bénéfices à partir des niveaux de volatilité attendus de l'indice S&P 500. Le nom "indice de la peur" trouve son origine dans la psychologie des investisseurs, car la peur sur le marché provoque toujours des réactions très rapides des prix, qui se produisent pendant les paniques. Plus l'ampleur de la panique est grande, plus le VIX augmente fortement, car les investisseurs anticipent des baisses massives des prix des actifs dangereux. Le trading sur le VIX vous permet également de réaliser des bénéfices lorsque la tendance s'inverse et que le sentiment positif revient sur le marché.

C'est pourquoi le trading sur le VIX est devenu particulièrement populaire auprès des traders qui tentent de trouver les creux et les pics de l'euphorie et de la panique et auprès des traders qui jouent des stratégies basées sur les prévisions d'événements qui pourraient affecter l'économie. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est le VIX, quelles sont les stratégies de base pour investir sur cet indice et comment commencer à trader sur le VIX via notre plateforme xStation.

Qu’est-ce que l’indice VIX ?

Le VIX est connu sous le nom d'indice de volatilité et a été créé par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice reflète les attentes du marché en matière de volatilité. Le VIX est construit de manière à représenter la volatilité prononcée de l'indice S&P 500. Le VIX est largement connu comme un indicateur de l'ensemble du marché des actions américaines, bien que son point de référence soit uniquement l'indice S&P 500 (disponible pour le trading sur xStation sous le nom de US500).

Le VIX est calculé à partir des prix des options sur l'indice S&P 500 et est exprimé en pourcentage. Si la valeur de l'indice de volatilité est en hausse, il est très probable que l'indice S&P 500 soit en baisse. Si le VIX est en baisse, le S&P 500 est probablement en phase de consolidation ou de hausse et le sentiment des investisseurs est positif sur le marché.

Le VIX est également connu sous le nom “d'indice de la peur" car il mesure le niveau de peur des investisseurs sur le marché.

Comprendre le VIX

Il existe une forte corrélation négative connue entre l'évaluation du VIX et les rendements des marchés boursiers. Dans ce modèle, si le VIX augmente, il est probable que le S&P 500 baisse en raison de la montée des craintes des investisseurs et que l'investissement en actions devienne temporairement moins rentable, car d'importants capitaux fuient alors les actifs risqués.

À l'inverse, lorsque l'indice de volatilité baisse, le S&P 500 est susceptible de connaître des gains ou une consolidation, de sorte que le stress des investisseurs est faible et que le marché boursier offre des rendements satisfaisants. Cependant, la volatilité n'est pas toujours synonyme de baisse du marché, car il est possible que le marché boursier baisse mais que la volatilité reste relativement faible. Seuls des événements importants sur le plan économique ou géopolitique peuvent augmenter de manière significative la volatilité du marché. En général, ce sont les événements qui sont perçus négativement par les investisseurs qui génèrent la plus grande volatilité des cours.

La volatilité est donc une mesure de l'évolution du prix d'un actif, et non une mesure du prix de l'actif lui-même. En pratique, cela signifie que lorsque vous tradez la volatilité sur le marché en ouvrant des positions sur le VIX, vous ne devez pas seulement vous concentrer sur la direction du changement, mais aussi sur l'ampleur du mouvement du marché et sur les perspectives de nouveaux mouvements importants. C'est la raison pour laquelle le VIX est évalué en points de pourcentage.

Les valeurs de l'indice inférieures à 20 points de pourcentage sont considérées comme un signe de stabilité et lorsque le niveau dépasse 30 points, le marché indique une forte volatilité des prix.

Pour les investisseurs qui essaient d'anticiper les pics et les creux du S&P 500, lorsque le VIX atteint des sommets extrêmes, cela est considéré comme un signe de renversement de tendance et de retour à la croissance pour le S&P 500. Inversement, lorsque l'indice atteint des creux extrêmes, cela peut être considéré comme un retour à la baisse pour le S&P 500. Cela crée des opportunités d'investissement pour les investisseurs à contre-courant qui essaient de surpasser le marché afin de surpasser leurs positions.

Type de positions sur le VIX

Lorsque vous souhaitez commencer à trader l'indice VIX, vous pouvez adopter deux positions : une position courte (vente) ou une position longue (achat). Il est important de se rappeler que lorsque vous tradez la volatilité, vous n'êtes pas nécessairement intéressé par le fait que le prix de l'indice S&P 500 augmente ou diminue en suivant la tendance, car les deux situations présentent des opportunités. Cependant, il est bon de se rappeler que ce sont les nouvelles négatives qui ont tendance à augmenter fortement la volatilité sur le marché.

La position que vous déciderez de prendre dépendra de vos attentes quant au niveau de volatilité et non de la direction des hausses ou des baisses du prix des indices ou du marché boursier.

Position longue sur VIX

Une position longue 'ACHAT' est particulièrement populaire lorsqu'il y a de la peur et de l'incertitude sur le marché ou lorsqu'il y a des circonstances externes qui pourraient provoquer le retour de l'instrument négatif. Dans une telle situation, si vous supposez que le S&P 500 connaîtra une baisse rapide de son prix après une annonce économique ou politique, vous pouvez prendre une position longue sur la volatilité. De cette manière, vous pouvez jouer des stratégies de trading pour des événements spécifiques se produisant dans le monde et susceptibles d'augmenter ou de réduire de manière significative la volatilité du prix des actifs.

Si une forte volatilité devait se produire, votre prévision serait correcte et vous pourriez réaliser un bénéfice. À l'inverse, si vous preniez une position longue et qu'il n'y avait pas de volatilité sur le marché, votre position subirait une perte.

Position courte sur VIX

Lorsque vous prenez une position courte "VENTE" sur l'indice VIX, vous partez essentiellement du principe que la valorisation du S&P 500 va augmenter. Une position courte sur la volatilité est particulièrement populaire lorsqu'il y a une croissance économique raisonnable et prévisible et que les taux d'intérêt sont relativement bas, ce qui entraîne une volatilité réduite sur les marchés financiers. Cette situation dure généralement plus longtemps que les périodes de volatilité élevée.

Dans un tel modèle, la combinaison d'une faible volatilité et d'une croissance économique entraîne une hausse régulière et stable du prix des actions des sociétés qui composent l'indice S&P 500. Un investisseur peut alors choisir de prendre une position courte sur la volatilité, en s'attendant à ce que le marché boursier continue d'augmenter tout en laissant la volatilité à de faibles niveaux. Les investisseurs contrariants peuvent également chercher leur avantage en prévoyant un retour du sentiment positif sur le marché lorsque la peur extrême prévaut. L'indice VIX est alors à des niveaux très élevés et si la situation politique et économique s'améliore, ce qui entraîne généralement un sentiment positif sur le marché boursier, une position courte peut rapporter des bénéfices importants.

Ensuite, lorsque l'indice S&P 500 augmente, le VIX est susceptible de baisser et vous pouvez réaliser un bénéfice. Une position courte sur le VIX est, bien entendu, risquée car des circonstances peuvent survenir à tout moment et faire renaître un sentiment négatif chez les investisseurs.

Graphique de l'indice vix et de l'indice s&p 500

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses propres risques.

Comparaison historique de l'indice VIX et du S&P500 Source : Bloomberg et CBOE Exchange



Le meilleur moment pour commencer à trader le VIX (VOLX)



Le meilleur moment pour s'intéresser au trading sur les contrats à terme VIX est la période de volatilité accrue et de peur, qui entraîne la hausse du prix de l'indice.

Lorsque les traders anticipent une volatilité accrue, le VIX est susceptible d'augmenter. La volatilité prévue est corrélée à la peur sur le marché. Ainsi, si les investisseurs s'attendent à des baisses et qu'il y a une panique sur le marché dans la phase initiale ou de développement, le VIX a tendance à augmenter de façon spectaculaire.

C'est la période pendant laquelle de nombreux traders attendent des opportunités pour trader activement l'instrument. Lorsque le marché est calme et qu'il y a des mouvements à la hausse, le prix du VIX change très peu et sa volatilité est limitée.

Le graphique historique du prix de l'indice VIX montre que lors de chaque situation de crise, lorsqu'il y avait de la peur sur le marché, le VIX avait tendance à augmenter, ce qui se terminait bien sûr par une baisse de son évaluation lorsque le sentiment positif revenait sur le marché.

Les baisses de prix sur les marchés boursiers ont tendance à être rapides et violentes, les hausses de prix de l'instrument VIX présentent donc également cette caractéristique. Les hausses de prix en bourse sont généralement de nature plus calme et plus durable, le marché n'assume pas une volatilité exceptionnellement élevée des prix des actifs. Par conséquent, les hausses dynamiques des prix de l'indice VIX peuvent être entrecoupées de périodes de consolidation, au cours desquelles le prix de l'instrument évolue dans une tendance latérale avec des écarts mineurs. La consolidation du prix du VIX reflétera le sentiment positif et calme des investisseurs.

Il s'ensuit que les traders désireux de commencer à trader l'indice VIX doivent suivre les nouvelles politiques et macroéconomiques en provenance du monde entier, notamment des principaux pays et économies. Toute information négative peut accroître la peur chez les investisseurs, ce qui amène le marché à prévoir une plus grande volatilité. C'est généralement le bon moment pour commencer à trader activement le VIX.

Le trading du VIX est disponible sur notre plateforme de trading xStation et vous pouvez commencer à trader l'indice de volatilité en effectuant des transactions CFD (contrat pour différences) sur l'instrument VOLX et utiliser tout le potentiel de l'effet de levier.

En tradant le VIX, vous pouvez profiter de la volatilité du marché et ouvrir des positions lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est très risqué, mais il peut multiplier les profits d'un day trader. Le trading sur VIX est dédié aux traders actifs qui aiment le risque et la volatilité des prix.

Grâce à l'effet de levier de 1:5, vous n'aurez besoin que d'une marge de 20 % pour ouvrir une position. En utilisant 2000 USD, vous ouvrirez une position qui vaut 10 000 USD. En raison du niveau de risque élevé des instruments CFD à effet de levier, le revenu potentiel de la position peut également être élevé, mais la perte potentielle peut également être plus importante. Le trading de CFD VIX donne aux traders la possibilité d'ouvrir des positions courtes et longues. Les positions courtes donnent aux traders la possibilité de faire des profits lorsque les prix d’émissions sont en baisse.

Si vous voulez en savoir plus sur les CFD et l'effet de levier financier, vous pouvez lire les informations ici.

Les seuls frais que vous supportez pour ce type de transaction sont le spread (différence entre le prix d'achat ASK et le prix de vente BID) et les points de swap. Le spread est très faible et coûte des centimes en fonction de la taille de votre position. Les points de swap sont les coûts encourus par le courtier pour financer les positions à effet de levier ; les swaps sont facturés quotidiennement sur la position ouverte sur l'instrument VOLX.

En tradant des contrats VOLX, vous pouvez profiter de la volatilité du marché et ouvrir des positions lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est un instrument à haut risque et peut entraîner des pertes, mais peut aussi multiplier les profits d'un day trader.

Le trading du VIX est spéculatif et est pour les traders actifs, seules les fluctuations de prix comptent sur cet instrument. Ce type de contrat est un accord financier qui paie la différence de prix de règlement entre une transaction ouverte et une transaction fermée sans aucune livraison physique de l'instrument négocié.

Le trading en ligne vous permet de trader le VOLX sans quitter votre domicile, avec des commissions nulles et des spreads faibles. De plus, en raison de la liquidité du marché VOLX, vous pouvez fermer votre position en un clic de souris et à tout moment lorsque le marché est ouvert. C'est pourquoi le trading en ligne des contrats VOLX présente tant d'avantages et est aujourd'hui de plus en plus populaire.

Prix de l’indice VIX

L'indice VIX est connu comme un instrument volatil et son prix peut faire de grands mouvements à tout moment. C'est pourquoi il est très important pour les traders de suivre le cours du VIX. Avec xStation, nous fournissons des cotations en temps réel pour les contrats futurs sur le VIX en offrant l'instrument VOLX :

Heures de trading du VIX (VOLX)

Qu'en est-il des heures disponibles du VIX (VOLX) ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading de VOLX est disponible 5 jours par semaine de 00:00 CET à 22:15 CET du lundi au jeudi et de 00:00 CET à 22:00 CET le vendredi. Le trading de VOLX n'est pas disponible pendant les week-ends sur notre plateforme. Le prix de VOLX est statique lorsque le marché est fermé. A tout autre moment, les prix sont en constante fluctuation.

Bien sûr, le meilleur moment pour le trading de VOLX est pendant les périodes de très haute volatilité, lorsque les investisseurs ressentent des émotions extrêmes. Lorsque la peur est présente sur le marché, le volume de l'indice VOLX augmente. Cette situation est une grande opportunité pour les traders qui aiment le risque, qui utilisent l'effet de levier pour prendre des profits importants sur des positions longues mais aussi sur des positions courtes.

L'augmentation du sentiment de peur peut être influencée par la publication de nouvelles politiques ou macroéconomiques négatives. VOLX est l'un des instruments les plus volatils lorsque la peur augmente et que sa hausse est directement liée à des questions macroéconomiques et politiques, par exemple des informations sur la politique monétaire de la FED ou des informations sur un conflit mondial ou une crise politique. Ces facteurs peuvent faire naître un sentiment de peur chez les investisseurs et c'est toujours un signe de grands mouvements du VOLX.

Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié).

L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. X-Trade Brokers ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 79% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.