Swing trading : tout ce qu’il faut savoir

Temps de lecture: 10 minute(s)

Certains visent des gains à long terme, tandis que d'autres privilégient des opérations à court ou moyen terme. Le choix d'une stratégie est également influencé par le niveau d'expérience et les connaissances de l'investisseur. Le swing trading, par exemple, est particulièrement adapté aux débutants. Moins rapide que le day trading, il combine analyse technique et observation des tendances. Mais en quoi consiste-t-il exactement ? Voici un point complet.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Tout savoir sur le swing trading Qu’est-ce que le swing trading ? Le swing trading, ou "trading de balancier" en français, attire de nombreux investisseurs. Il se présente, en effet, comme une stratégie simple à aborder. Définition du swing trading Le swing trading consiste à acheter et à vendre des produits financiers, puis à conserver ses positions sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Avec cette forme de trading, les traders ne cherchent pas à profiter des petites fluctuations des prix. Leur objectif est, au contraire, de capturer des "swings" intermédiaires, c’est-à-dire de tendances haussières ou baissières. Cette forme de trading est adaptée à un grand nombre d’instruments financiers. Vous pouvez utiliser cette stratégie pour les crypto-monnaies, les CFDs (Contrat sur la Différence) ou les actions et les obligations. Elle convient également aux indices, aux devises et aux matières premières. Cette flexibilité permet aux traders de sélectionner les marchés présentant les meilleures opportunités de swing. Différences entre le swing trading, le day trading et le scalping Ces différentes formes de trading reposent sur des horizons de temps différents. Comme nous venons de le voir, le swing trading s'intéresse aux tendances de court et moyen terme. Le day trading, en revanche, consiste à maintenir ses positions 24 heures tout au plus. Toutes les trades sont donc systématiquement clôturées avant la fin de la journée. Le scalping est une stratégie de trading extrêmement rapide. Chaque position est, en effet, maintenue ouverte pendant quelques secondes ou quelques minutes. Ce type de trading exige une capacité d'analyse instantanée et une très forte résistance au stress. Déconseillé aux débutants, il reste donc réservé aux traders chevronnés. Les scalpers et les adeptes du day trading réalisent un volume de transactions nettement supérieur à celui des traders en swing trading. Ils consacrent, par ailleurs, une part bien plus importante de leur temps à cette activité. Les marchés suivent un mouvement de balancier. Ils montent puis descendent. Le point le plus élevé est appelé la résistance, alors que le point bas correspond au support. Pour faire du swing trading, il est nécessaire de savoir repérer ces deux positions. Il suffit ensuite d’acheter au niveau du support et de revendre au plus près de la résistance. Le swing trading repose donc largement sur l'analyse technique. Cette dernière permet aux traders de déterminer les points d'entrée et les points de sortie les plus rémunérateurs. Pour ce faire, les traders en swing trading cherchent à identifier les double tops, les figures en tête et épaules, les triangles, les biseaux, ou encore les rectangles. Ils appuient également leurs analyses sur des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles. En parallèle, il est important de tenir compte des facteurs fondamentaux. Ces derniers ont, en effet, un impact majeur sur les tendances à moyen terme. Pour une gestion rigoureuse des risques, les traders en swing trading définissent des niveaux de stop-loss afin de limiter les pertes potentielles. Ils utilisent également des ordres de take-profit afin de sécuriser leurs gains lorsqu'un objectif de prix est atteint. Contrairement au day trading, les stop loss et les take-profit seront positionnés de manière beaucoup plus large afin de profiter pleinement des tendances. Enfin, les swing traders doivent avoir une bonne compréhension de la psychologie du marché. Cela leur permet d’identifier les phases de surachat ou de survente et de capitaliser sur les corrections ou les inversions de tendance. Quels sont les avantages du swing trading ? Les avantages du swing trading sont nombreux et variés. Il offre une approche équilibrée et flexible pour tous les traders. Une gestion du temps plus lente C’est le premier avantage du swing trading. Le trader qui opte pour cette méthode commence toujours par analyser avec précision les graphiques des instruments financiers. Il détermine ainsi le niveau de son point d’entrée. Il ouvre ensuite sa position de swing trading et patiente pendant plusieurs jours. Contrairement au day trading, il n’a pas besoin de passer sa journée devant son écran pour surveiller l’évolution des cours. Le swing trading est donc mieux adapté aux traders qui exercent une activité professionnelle en parallèle. C’est aussi une méthode privilégiée par tous ceux qui apprécient, tout simplement, d’avoir du temps pour d’autres activités. Une analyse plus approfondie des marchés Le swing trading permet d’identifier des actifs et des configurations de marché à fort potentiel de performance. Les traders ont le temps d’élaborer une analyse technique et fondamentale détaillée. Ils sont donc en mesure de choisir des points d’entrée et de sortie plus précis. Cela augmente les chances de succès en capturant les mouvements intermédiaires du marché. Une diminution du stress Le rythme du swing trading est plus lent. Les traders sont donc soumis à moins de pression que lorsqu’ils pratiquent le day trading ou le scalping. Ils n’ont, en effet, pas besoin de réagir immédiatement aux fluctuations de prix intrajournalières. Des gains potentiels plus élevés Même si les positions sont souvent moins importantes qu’en day trading, elles exploitent des mouvements au sein de tendances haussières ou baissières à plus long terme. Les gains par position sont donc plus élevés. Des frais de transaction moins élevés Un swing trader réalise peu de transactions journalières comparé au day trading et au scalping. Les frais de courtage et les commissions associés sont donc moins élevés. Quels sont les inconvénients du swing trading Le swing trading présente un certain nombre d’inconvénients. N’oubliez pas de bien les prendre en compte avant de commencer à trader. La nécessité d’une analyse approfondie Le swing trading implique une solide maîtrise de l’analyse technique et fondamentale. Les traders doivent consacrer du temps et des efforts pour étudier les graphiques et les tendances du marché. Une bonne dose de patience Les positions sont maintenues sur plusieurs jours. Il faut donc faire preuve de patience avant de voir les résultats de ses trades. Cette attente peut être frustrante pour certains traders, surtout si le marché évolue lentement. Un stress lié aux positions ouvertes Le swing trading implique de maintenir ses positions ouvertes pendant plusieurs jours. Pour certains traders, cette situation peut être éprouvante. Il est donc important de bien gérer son stress afin d’éviter toute décision impulsive. L’impact des événements extérieurs Le swing trading est très sensible aux événements économiques, politiques et géopolitiques. Ces derniers peuvent impacter les tendances. Le trader doit donc se tenir informé de l’actualité pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Le risque de gap Les positions sont maintenues plusieurs jours. Elles sont donc soumises au risque de gap pendant les heures de fermeture des marchés. Il s’agit des pertes liées à la différence entre le cours de clôture et le cours d'ouverture. Le coût de maintien de la position Des frais supplémentaires comme des intérêts sur les positions à effet de levier peuvent s’appliquer dans le cadre du swing trading. Cela peut impacter le montant de vos profits, parfois de manière importante. Une gestion des risques complexe Plus la position est maintenue longtemps, plus il existe un risque de retournement. Cette incertitude liée aux mouvements du marché complique la gestion des risques. Quelle stratégie de swing trading mettre en place ? En matière de swing trading, il existe trois grandes stratégies : Le trading de tendance ;

Le trading de range ;

Le breakout trading. Le trading de tendance Cette stratégie de swing trading a pour objectif de capitaliser sur les mouvements directionnels forts, constatés sur le marché. La première étape consiste donc à identifier une tendance en observant un graphique journalier. Les traders utilisent pour cela les moyennes mobiles. Cet indicateur leur permet de confirmer une direction. Dans un deuxième temps, il convient d’attendre un repli à court terme en observant une diminution de volume. Il est alors nécessaire de prendre position au moment où le prix reprend la direction principale de la tendance. Ce mouvement se matérialise par une bougie de renversement ou une cassure d'une résistance mineure. N’oubliez pas de placer votre stop-loss sous le dernier plus bas si vous tradez à la hausse. Il pourra ensuite être déplacé avant de bien gérer le ratio risque/profit. Le trading de range Il s’agit cette fois d’exploiter les mouvements latéraux du marché et non plus les tendances. La première étape de cette stratégie passe toujours par la définition d’un range de trading bien précis. Celui-ci doit toucher un support et une résistance. Il suffit ensuite d’acheter au niveau du support et de revendre lorsque le cours se rapproche de la résistance. Concernant les stop-loss, ils seront, cette fois, positionnés juste en dehors du range : En dessous du support pour un achat ;

Au-dessus de la résistance en cas de vente. Le breakout trading Cette stratégie est plus complexe. Elle a pour objectif de trader les mouvements consécutifs à une cassure de consolidation. Il convient donc dans un premier d’identifier une consolidation qui peut apparaître sous la forme d’un triangle, d’un rectangle, etc. Le trader doit ensuite attendre la cassure pour entrer dans la même direction. Celle-ci se matérialise par un volume significatif. Il doit alors : Placer un ordre juste au-dessus du niveau de cassure pour un breakout haussier avec un stop-loss au bas de la bougie de cassure ;

Placez un ordre juste en dessous du niveau de cassure pour un breakout baissier avec un stop-loss en haut de la bougie de cassure. L’objectif de clôture du trade se trouve au point le plus haut de la figure. Le swing trading, comme toutes les autres formes de trading, implique à la fois des gains et des pertes. Ce cycle peut être difficile à appréhender, surtout pour les débutants. Pour réussir, il est donc essentiel de développer une grande résistance au stress et de maintenir un bon équilibre psychologique. En parallèle, il est important d'élaborer votre plan de trading avec précision et de ne jamais y déroger. Ce dernier doit indiquer : Les objectifs de votre swing trading ;

Le ou les marchés concernés ainsi que les configurations graphiques sélectionnées ;

Les produits financiers ;

La tendance baissière ou haussière de votre trade ;

L’unité de temps de votre trade ;

Les informations et les indicateurs à prendre en compte ;

Les résultats obtenus ;

Les axes d’amélioration pour vos prochains trades afin d’améliorer votre stratégie de swing trading. Cette discipline vous permettra d’éviter de vous laisser guider par vos émotions. Ces derniers sont trop souvent la cause de décisions intempestives et contre-productives. Chaque transaction doit être basée sur une analyse approfondie et une étude minutieuse des graphiques. Le swing trading n’est jamais une question de chance. Il repose sur des compétences et des stratégies bien précises. Contrairement aux scalpers et day traders, un bon swing trader adopte une vision à moyen et long terme. Il est donc important de définir des stop-loss suffisamment larges pour saisir les opportunités offertes par les tendances. Cependant, il faut éviter des positions trop grandes qui pourraient engendrer des pertes significatives. Trouver le bon équilibre entre risque et opportunité est donc primordial. N’oubliez pas de diversifier vos trades pour ne pas vous focaliser uniquement sur un seul marché ou un seul produit financier. Attention toutefois à ne pas trop vous éparpiller. Une fois encore, il faut faire preuve d’équilibre. Enfin, les swing traders efficaces sont curieux et ouverts. Ils s’intéressent aux informations économiques, suivent les actualités et se forment continuellement pour améliorer leurs compétences. Avant de commencer à trader en réel, ouvrez un compte démo XTB afin de tester vos méthodes avec de l’argent fictif. C’est la meilleure solution pour acquérir de l’expérience et maîtriser les outils d’analyse.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."