Le trading peut sembler compliqué lorsque l’on débute.

Dans cet article vous allez apprendre : Ce qu'est un levier et pourquoi il est important lorsque l'on fait du trading sur CFD

Ce que les ordres stop loss et take profit sont et comment les utiliser

La différence entre le cours vendeur “Bid” et le cours acheteur “Ask” Le trading peut sembler compliqué lorsque l’on débute. Il n’est pas évident d’intégrer l’ensemble des informations disponibles sur internet et la plateforme, mais surtout de faire le tri sur ce qu’il est utile de prendre en compte ou non. A partir de ce constat, une des meilleures choses à garder à l’esprit est la simplicité. Nous allons avancer pas à pas avec les termes simples et les définitions qui seront utilisés au cours de vos premiers pas dans le trading. Le levier Le levier vous permet de ne pas immobiliser la valeur nominale totale d’un instrument pour ouvrir une position, pour un dépôt initial relativement petit. Lorsque vous voyez un pourcentage comme 3% ou 30:1, cela fait référence à l’effet de levier. Nous allons expliquer cela en faisant une comparaison avec l’investissement traditionnel. Par exemple, si vous voulez acheter 1000 actions Total et que le prix par action est de 43 euros, votre investissement coûtera 43000 euros, sans la commission ou autres frais que votre courtier pourrait vous charger pour l’opération. Cependant, avec le trading sur CFD, vous avez besoin seulement d’un pourcentage de la valeur totale de la transaction pour ouvrir une position et avoir les mêmes performances. Chez XTB, nous vous offrons un levier de 5:1 sur les actions Barclays, donc vous devrez déposer une somme initiale de 8600 euros pour ouvrir la même opération, pour 1000 actions. Si les actions Total augmentent de 10% jusqu’à 47.3 euros, la valeur de la position sera de 47300 euros. Donc, avec un dépôt initial de 8600 euros, cette transaction CFD a fait un profit de 4300 euros. Il s’agit d’un rendement de l’investissement initial (montant immobilisé) de 50%, comparé avec un rendement de seulement 10% si les actions avaient été achetées sans effet de levier. Les bénéfices du levier Le levier vous permet d’ouvrir des positions sans vous exposer à 100%. 3% ou 5% de Marge à immobiliser peut être suffisant.

Vous pouvez donc prendre des positions d’un volume plus important en immobilisant moins de capital que si vous n’aviez pas d’effet de levier. Cela permet donc une grande souplesse pour votre trading.

Vos rendements, en tant que pourcentage de votre investissement initial, sont beaucoup plus grands

Vous pouvez ainsi trader sur différentes classes d’actif (Forex, Matières premières, Indices et Actions) même avec un faible capital initial. Les risques du levier Puisque vos gains sont amplifiés, vos pertes potentielles peuvent également être importantes. Vous pouvez donc perdre beaucoup plus que votre dépôt initial si vous ne gérez pas votre risque avec précaution. Et nous avons des outils pour cela. Pour le trading sur Forex et CFD, la clef sera la bonne compréhension de utilisation du levier. Les Pips Un pip signifie « pourcentage en points ». Un pip représente la plus petite variation du cours de l’instrument. La valeur du pip change selon le marché. Par exemple, vous allez voir que la plupart des devises ont le prix formé de cinq décimales, et l’on prendra en compte la quatrième décimale pour le pip, ce qui signifie par exemple que si le GBPUSD évolue de 1.25455 à 1.25465 alors il y aura un mouvement d’un pip. Néanmoins, pour la paire USDJPY, un pip est égale à un mouvement de prix de 0.01, parce que cette paire a le cours qui se forme de deux décimales. Vous pouvez déterminer votre gain ou perte par pip, en utilisant la taille du lot pour établir le volume de votre transaction. Par exemple, une transaction de 1 lot sur EURUSD donne une valeur de pip de 10 $ (soit 8.50 euros) sur la quatrième décimale.. Ce qui signifie que si le marché bouge en votre faveur de 10 pips, vous allez générer un profit de 85 euros (8.50 x 10). Pourtant, de la même façon, si le marché bouge en votre défaveur de 10 pips, vous allez enregistrer une perte de 85 euros (8.50 x 10). Il est très important de connaître la valeur du pip avant d’ouvrir une opération sur le marché afin de comprendre parfaitement votre potentiel de profit ou perte. Achat et vente Quand vous faites des transactions sur des marchés financiers, on vous fournit deux prix : le cours vendeur (sell et le cours acheteur (buy). Le cours vendeur est toujours plus petit que le cours acheteur et la différence entre le prix vendeur et le prix acheteur s’appelle le spread, qui représente le coût d’ouverture d’une position sur n’importe quel marché. Par exemple, si la fenêtre de marché de votre plateforme de trading vous propose l’EURUSD à 1.13956/1.13967, alors, cela signifie que le prix vendeur est de 1.13956 et le prix acheteur de 1.13967. Quand vous êtes long ou vous « achetez » un instrument spécifique, votre position est ouverte sur le cours acheteur et fermée sur le cours vendeur. D’autre part, quand vous êtes short ou « vendez », votre position est ouverte sur le cours vendeur et fermée sur le cours acheteur.



Le spread Le spread sur les marchés financiers est la différence entre le cours d’achat ”Buy” et de vente “Sell”. Quand vous placez un ordre sur le marché, le spread est aussi le coût principal de la position. Plus le spread est serré, moins le coût de votre opération est important. Plus le spread est large, le coût sera important. Vous pouvez aussi voir le spread comme la distance que le marché doit faire en votre faveur avant de pouvoir commencer à avoir du profit. Par exemple, on considère que la paire EURUSD côte avec un prix d’achat de 1.09840 et un prix de vente de 1.09830, donc, le spread est calculé en soustrayant 1.09830 de 1.09840, ce qui donne comme résultat un spread de 0.00010 ou 1 pip (4ème décimale). Une fois votre ordre ouvert sur l’EURUSD, il faudra que le marché bouge au moins 1 pip en votre faveur pour que votre position commence à générer du profit. C’est aussi la raison pour laquelle votre opération est en négatif à l’ouverture, cela représente le spread. Comment comprendre le coût du spread avec xStation

Si vous utilisez MT4, vous aurez besoin de calculer la valeur du spread en euros manuellement. Une des fonctionnalités de xStation est d’avoir un Ticket d’ordre performant qui détermine instantanément le coût du spread en fonction de la taille (nombre de lot) de l’opération. L’exemple ci-dessous présente une opération de 1 lot sur EURUSD avec un spread de 0.9 pips qui fournit une valeur monétaire de 7.65 euros, pour le spread. Le Stop Loss Les traders avertis peuvent témoigner qu’une des clés du succès à long terme, sur les marchés financiers, est la gestion du risque. Utiliser un stop loss est une des méthodes les plus populaires qu’un trader peut utiliser pour gérer son risque. Qu’est-ce que c’est un ordre Stop Loss ?

Un stop loss est un type d’ordre qui permet au trader de déterminer un niveau de clôture automatique, si le cours du marché atteint la zone indiquée, généralement cela vous permettra de limiter vos pertes. Mais on peut aussi s’en servir pour verrouiller un gains si l’opération est déjà gagnant et que l’on déplace le niveau de Stop Loss au delà du cours d’ouverture de la position, en votre faveur. Comment fonctionne un ordre Stop Loss en pratique ?

Observons l’exemple ci-dessus. Le trader a ouvert une position longue “Achat” sur EURUSD en s’attendant à une augmentation de la valeur qui aurait du être supérieure à 1.13961, ce qui est montré par la première ligne. Vous pouvez remarquer une seconde ligne qui est un Stop Loss établi à 1.13160. Cela signifie que si le marché tombe en-dessous de ce niveau, la position du trader sera fermée automatiquement sur perte – et par conséquent, le trader est protégé contre une baisse supérieure. Un Stop Loss vous aide à gérer votre risque et à limiter vos pertes à une valeur acceptable et contrôlée. Le Take Profit Un ordre take profit est un ordre qui ferme votre transaction quand elle touche un certain niveau de profit. Quand votre niveau de take profit est atteint sur une transaction, la transaction est fermée à la valeur en cours du marché. Il est important de pouvoir prendre ses gains de façon automatique même lorsque votre ordinateur est éteint. Comment fonctionne un ordre de Take Profit dans la pratique ? Observons l’exemple mentionné antérieurement. Le trader a ouvert une position de vente sur l’EURUSD en s’attendant à ce que le cours baisse en-dessous de 1.13941, ce qui est montré par la première ligne. Vous pouvez remarquer une ligne en-dessous de celle-là, qui est le Take Profit établi à 1.12549. Cela veut dire que si le marché tombe en-dessous de ce niveau, la position du trader sera fermée automatiquement sur profit .

