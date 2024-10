Temps de lecture: 13 minute(s)

Pour réussir sur les marchés, tout investisseur – qu’il soit débutant ou confirmé – doit d’abord définir sa stratégie de trading. Et pas n’importe laquelle : une stratégie adaptée à son profil et à ses objectifs, qui capitalise au mieux sur ses forces sans être impactée par ses faiblesses. Swing trading, day trading, scalping… Quelles sont les stratégies de trading les plus populaires ? Comment piloter vos investissements de manière à améliorer vos performances et générer plus de profits ? Dans ce guide, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir pour devenir un trader aguerri.

Quelles sont les composantes essentielles d’une bonne stratégie de trading ?

Une stratégie de trading s’apparente à un plan d’action mis en place par le trader pour organiser, préparer et piloter ses transactions sur les marchés financiers, optimiser son processus décisionnel, et ainsi faire croître son capital au fil du temps. Il est donc essentiel de mettre au point une telle stratégie, en tenant compte de ses incontournables composantes :

L’unité de temps : trading à court terme ou à long terme.

: trading à court terme ou à long terme. Le type de trading adapté à la stratégie choisie, scalping, day trading, swing trading

adapté à la stratégie choisie, scalping, day trading, swing trading L’instrument à trader (indices boursiers, actions, devises, Forex, matières premières, cryptomonnaies, CFD…).

(indices boursiers, actions, devises, Forex, matières premières, cryptomonnaies, CFD…). Les marges bénéficiaires visées.

Les exigences d’entrée et de sortie.

La gestion des gains, mais aussi des pertes.

En fonction de votre profil d’investisseur, d’autres composantes plus spécifiques peuvent être intégrées, comme l’occurrence des données fondamentales, une vue de la tendance des marchés financiers (à court ou long terme), ou encore des indicateurs de trading particuliers permettant de prendre une décision de vente ou d’achat.

Quelles sont les stratégies de trading les plus efficaces ?

Le choix de la bonne stratégie de trading est important, car celle-ci va influencer les profits générés. À ce titre, il existe plusieurs manières de réaliser des transactions sur les marchés : quelles sont les plus efficaces ?

L’effet de levier en trading

L’effet de levier est un système qui permet d’accroître la capacité d’investissement en effectuant des trades plus volumineux à l’achat comme à la vente. Ce faisant, le trader bénéficie d’une exposition nettement supérieure au montant immobilisé pour ouvrir la position… et peut ainsi multiplier le montant du dépôt initial – par exemple, un effet de levier de 30 indique que les gains (ou les pertes) seront multipliés par 30. Pour cela, il faut miser sur des produits avec effet de levier : CFD (contracts for difference), Turbo24, produits barrières ou options vanille.

Bon à savoir

Cette stratégie de trading permet d’obtenir des rendements plus importants, tout en augmentant considérablement le risque de pertes. Il faut donc recourir à l’effet de levier en trading avec beaucoup de prudence.

Le scalping en trading

Le scalping désigne une stratégie de trading qui consiste à ouvrir et maintenir une position pendant une période de temps très brève, parfois quelques secondes seulement, afin de profiter des fluctuations du marché. Les traders qui pratiquent cette méthode (les « scalpeurs ») se focalisent sur des marchés volatils, mais relativement prévisibles, dont le cours évolue de manière cohérente. L’exposition au risque est réduite ; tout comme le bénéfice potentiel, souvent faible.

Bon à savoir

Pour donner des résultats, le scalping en trading nécessite de fixer des paramètres de clôture particulièrement rigoureux : il faut être en position de clôturer un trade dans les meilleurs délais lorsqu’il occasionne des pertes. Pour gagner en vitesse d’exécution, les scalpeurs s’en remettent le plus souvent à un système de trading automatisé.

Le hedging trading

On désigne par « hedging » toute forme d’investissement ayant pour objet de compenser les effets négatifs de l’évolution du cours d’un actif. Il s’agit de réduire les pertes potentielles d’une position A en ouvrant une autre position B qui verrait un profit – les deux positions étant corrélées. Cette stratégie de trading s’applique parfaitement à des paires de devises positivement corrélées, comme l’EUR/USD et le GBP/USD.

Bon à savoir

L’approche du hedging en trading ne permet pas toujours de réaliser un profit, dans la mesure où le bénéfice net des deux positions corrélées peut être négatif tant qu’elles sont ouvertes. Toutefois, un bon timing contribue à optimiser et à sécuriser les gains.

Le swing trading

Contrairement au scalping, le swing trading consiste à conserver des actifs sur le court ou sur le moyen terme – de plusieurs jours à plusieurs semaines. On parle aussi de « trading de tendance » (ou trend trading). Le but : identifier les fluctuations (swings) dans le cours des actifs, et ainsi capitaliser sur les plus bas (swing low) pour acheter, et sur les plus hauts (swing high) pour vendre. De quoi maximiser les profits.

Bon à savoir

Les traders qui pratiquent le swing trading s’appuient sur un plan d’action rigoureux, avec des paramètres stricts d’entrée et de sortie, et sur une combinaison d’analyses techniques et fondamentales.

Le day trading

Le day trading est une stratégie qui en revient à acheter et vendre des actifs financiers durant le cours d’une unique séance, et à clôturer les positions en fin de journée. Plusieurs opérations de faible valeur sont effectuées pendant une même journée, ce qui nécessite d’être attentif(ve) à la progression des cours et de mener des analyses en temps réel – en surfant sur les plus légers mouvements du marché. Cela permet aussi d’éviter les risques et les coûts associés à la détention de positions d’un jour sur l’autre.

Bon à savoir

Les spécialistes du day trading atténuent les risques en définissant des limites et des stops précis, afin de maintenir les pertes potentielles à des niveaux « acceptables ».

Le trading de position

À l’inverse, le trading de position est une stratégie de long terme, qui consiste à maintenir une position ou à conserver un actif pendant des semaines, des mois, voire des années. L’avantage ? Les fluctuations du marché sont lissées sur une longue période de temps. Les opérations sont réalisées de manière intermittente, mais elles sont aussi de plus grande valeur. L’inconvénient ? Une plus forte exposition au risque.

Bon à savoir

Pour prendre ses décisions, un trader positionnel s’appuie sur une analyse fondamentale et technique, ainsi que sur une multitude de graphiques. Son objectif principal reste le rapport bénéfice/risque associé à une position.

Le choix d’une stratégie de trading doit s’accorder avec votre profil d’investisseur, c’est-à-dire avec vos objectifs, le temps que vous souhaitez y consacrer, et votre sensibilité au risque. Pour générer des profits et gagner de l’argent de façon durable, vous devez prendre le temps de définir votre profil et d’identifier les stratégies et les techniques qui correspondent à votre degré de maturité.

Déterminer son profil de trader

Pour dessiner votre profil, commencez par vous poser ces questions :

Quelle est votre expérience en matière de trading ? (De débutant à trader expérimenté.)

(De débutant à trader expérimenté.) Quelles sont vos disponibilités ? (Quelques heures par semaine ; une heure ou deux par jour ; quelques minutes à intervalles réguliers…)

(Quelques heures par semaine ; une heure ou deux par jour ; quelques minutes à intervalles réguliers…) Préférez-vous planifier ou improviser ? (Stratégie de trading de court ou de long terme.)

(Stratégie de trading de court ou de long terme.) Avez-vous une bonne résistance à la pression ? (Les scalpeurs font typiquement preuve d’un sang-froid extrême.)

(Les scalpeurs font typiquement preuve d’un sang-froid extrême.) Aimez-vous suivre l’actualité et les tendances ? (Et avez-vous du temps à y consacrer ?)

(Et avez-vous du temps à y consacrer ?) Quel niveau de risque êtes-vous prêt à accepter ? (De faible à élevé.)

Vous devez également sélectionner les marchés qui vous conviennent : actions, cryptomonnaies, Forex, matières premières, CFD… Une bonne connaissance des marchés financiers et de leur fonctionnement est ici plus que souhaitable*.

Les stratégies de trading pour les débutants

En tant que débutant, vous avez plutôt intérêt à opter pour une stratégie de trading simple d’accès et peu exigeante :

Le day trading, parce qu’il permet de limiter le nombre de positions et de tout clôturer en fin de journée, ce qui réduit l’exposition au risque.

Le swing trading, idéal pour ceux qui manquent de temps.

Les stratégies de trading pour les investisseurs expérimentés

Les traders confirmés vont plutôt privilégier une stratégie de trading plus complexe et plus risquée :

Le hedging trading, par exemple le hedging sur Forex.

Le trading de position : un investissement sur le long terme (avec une bonne dose d’analyse fondamentale et de nombreux indicateurs boursiers).

L’effet de levier pour augmenter nettement les gains… en prenant plus de risques.

Le scalping, qui exige une attention de tous les instants afin d’ouvrir et de clôturer des positions très rapidement.

Quels sont les outils essentiels à une stratégie de trading efficace ?

Pour réussir, un trader doit non seulement adopter la bonne stratégie de trading, mais aussi travailler avec les outils adaptés. Ceux qui l’aident à prendre les décisions pertinentes concernant son investissement, au moment opportun, et en tenant compte du contexte économique et financier. En somme, indépendamment de votre niveau de trading, vous devez employer les mêmes outils que les professionnels : des méthodes d’analyse performantes et des plateformes de trading efficientes.

Les méthodes d’analyse de trading

Les méthodes d’analyse de trading peuvent être divisées en deux catégories : les figures chartistes et les indicateurs boursiers.

Les figures chartistes (la base de l’analyse technique)

Une figure chartiste désigne une représentation graphique des fluctuations du cours d’un actif, sous la forme de courbes et de lignes de tendance. Ce type d’outil sert à prédire l’orientation future d’une tendance, en partant de l’idée que le marché est cyclique par nature… tout comme le comportement des investisseurs. Cela signifie qu’une tendance spécifique a de fortes chances de se reproduire lorsque les mêmes conditions sont réunies.

Les figures chartistes sont partie intégrante de l’analyse technique et visent à isoler des signaux d’achat ou de vente, ou à se fixer des objectifs de cours. Parmi les plus populaires :

Le double top et le double bottom, figures utilisées dans le cadre du double top trading pour repérer des inversions de tendance.

Le Marteau, un graphique qui indique le retournement d’une tendance baissière.

L’épaule-tête-épaule trading, une figure qui augure un renversement à la fin d’une tendance haussière.

Les indicateurs boursiers : des outils incontournables pour définir une stratégie de trading

Le succès d’une stratégie de trading repose en partie sur l’analyse technique, qui elle-même s’appuie sur l’utilisation intensive d’indicateurs boursiers sophistiqués autant que variés. Employés pour décrypter les mouvements du marché et identifier les opportunités d’investissement, ces indicateurs se basent sur des données historiques concernant les volumes et les prix des actifs. Ce sont donc des leviers incontournables pour maximiser les gains et minimiser les pertes, à l’image des indicateurs techniques avancés et oscillateurs.

Voici deux types d’indicateurs de trading (généralement utilisés de façon complémentaire) :

Les oscillateurs en bourse , qui évaluent la puissance d’une hausse ou d’une baisse en se basant sur le prix d’un actif financier (RSI, stochastique, ROC, momentum, MFI…).

, qui évaluent la puissance d’une hausse ou d’une baisse en se basant sur le prix d’un actif financier (RSI, stochastique, ROC, momentum, MFI…). Les indicateurs leading (qui prédisent les mouvements de prix futurs et envoient des signaux en amont d’une tendance nouvelle ou d’un retournement) et les indicateurs lagging (qui confirment une tendance existante ainsi que sa force).

Focus : le système de trading Ichimoku

Le système Ichimoku est un outil d’analyse technique utilisé pour repérer des niveaux de support et de résistance, établir des tendances, et identifier les signaux d’achat ou de vente. Le nom de l’Ichimoku trading provient de l’expression japonaise « Ichimoku Kinko Hyo » qui signifie « équilibre d’une courbe d’un coup d’œil ».

Les plateformes de trading

Disposer d’une stratégie de trading adaptée à votre profil, c’est bien. Mais encore faut-il pouvoir passer vos ordres. Pour cela, vous avez besoin d’une plateforme de trading en ligne. Mais attention : chaque plateforme à ses propres fonctionnalités et ses spécialités en termes de marchés. À titre d’exemple, XTB donne accès à des centaines de marchés pour le trade sur Forex et CFD.

Faites des tests afin de choisir votre opérateur, en tenant compte de plusieurs critères :

La facilité d’usage.

Les fonctionnalités basiques et optionnelles.

Les marchés accessibles (actions en bourse, Forex, CFD, cryptos…).

Les frais de transaction.

La sécurité des opérations (le choix d’une plateforme régulée par l’AMF est préférable, d’autant plus que les transactions se font en ligne).

L’accès à des indicateurs de trading.

Une fois votre stratégie de trading élaborée, elle doit être testée sur un nombre significatif de transactions avant d’être appliquée pour de bon. Cela permet d’évaluer sa validité, de comprendre ce qui fonctionne, d’apprendre des erreurs éventuellement commises, d’ajuster les paramètres et de tenter de nouvelles choses. Dans un second temps, cette stratégie doit être optimisée afin de maximiser vos profits.

Quelles méthodes pour tester sa stratégie de trading ?

La méthode la plus courante pour tester des stratégies de trading est le backtesting. Cette approche consiste à utiliser les données historiques des marchés afin d’effectuer une simulation de ce qu’il se serait passé si la stratégie en question avait été appliquée dans le passé. Différents scénarios sont définis pour obtenir un aperçu de la performance potentielle d’une stratégie de trading, avec les bénéfices théoriques, les pertes potentielles, la durée des positions, ou encore les taux de réussite.

La méthode du backtesting repose sur une idée simple : si une stratégie fonctionne sur des données du passé, elle est susceptible de produire des résultats équivalents dans le présent ou dans le futur.

Il existe d’autres méthodes pour tester une stratégie de trading, comme l’analyse de scénario (appelée aussi « what-if ») ou le paper trading (qui consiste à simuler un trade d’achat ou de vente). Néanmoins, le backtesting reste le plus fréquent.

Comment optimiser sa stratégie ?

À partir des résultats des tests menés sur votre stratégie de trading, vous pouvez corriger les points problématiques et optimiser votre plan d’action. Cette démarche doit être effectuée en continu à compter du moment où vous vous lancez dans les trades pour de bon. Voici quelques bonnes pratiques à appliquer pour ce faire :

Fixez-vous des objectifs réalistes en termes de profits et de pertes , notamment en utilisant les ordres take profit (objectifs de gains).

, notamment en utilisant les ordres take profit (objectifs de gains). Pour chaque opération, déterminez un stop loss (la perte maximale acceptable) et un stop limit (une fourchette de prix en dehors de laquelle la vente ou l’achat ne doit pas avoir lieu).

(la perte maximale acceptable) et un stop limit (une fourchette de prix en dehors de laquelle la vente ou l’achat ne doit pas avoir lieu). Tenez un journal de vos transactions.

Mettez en place une stratégie de gestion de votre argent , et évitez de vous surendetter.

, et évitez de vous surendetter. Restez informé(e) en permanence : cours des marchés, prix des actifs, tendances…

: cours des marchés, prix des actifs, tendances… Et mettez votre stratégie de trading à l’épreuve aussi souvent que possible !

Attention aux erreurs communes de trading !

Le trading impulsif. Lorsqu’un instrument évolue brusquement contre sa position, le trader est susceptible de prendre une décision impulsive… et de vendre précipitamment, par crainte de subir une perte plus importante. Dans ce cas de figure, une phase de recul est indispensable afin de mener une analyse poussée de la situation – et de prendre la décision objectivement la plus pertinente.

Les biais cognitifs appliqués au trading. Notre cerveau nous joue des tours, et les traders n’échappent pas à ses facéties. Parmi les plus risqués :

Le biais de confirmation : on choisit les informations qui confirment ses croyances en ignorant celles qui les contredisent.

: on choisit les informations qui confirment ses croyances en ignorant celles qui les contredisent. Le biais d’aversion aux pertes : la crainte de subir une perte est plus forte que celle de manquer des gains (on s’attache à une position perdante en pensant qu’elle va se redresser).

: la crainte de subir une perte est plus forte que celle de manquer des gains (on s’attache à une position perdante en pensant qu’elle va se redresser). Le biais de disponibilité : le fait d’être influencé(e) par les informations les plus courantes et/ou les plus récentes, par exemple : un événement majeur ayant affecté un marché.

: le fait d’être influencé(e) par les informations les plus courantes et/ou les plus récentes, par exemple : un événement majeur ayant affecté un marché. Le biais de conformité : l’effet de troupeau, ou le fait de se laisser influencer par le consensus ou par le comportement de la foule, au lieu de faire confiance à sa propre analyse.

Attention à ces erreurs qui peuvent impacter votre stratégie de trading !