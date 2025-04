Trading sur l’argent - Comment commencer à investir sur l’argent ?

Temps de lecture: 15 minute(s)

Investir sur l'argent est l'une des tendances les plus populaires sur marché. L'argent combine les caractéristiques uniques d'un investissement à long terme avec la volatilité des prix et le potentiel spéculatif.

Les investissements sur l'argent et tous les métaux précieux sont considérés comme sûrs par les investisseurs du monde entier et sont très populaires de nos jours. L'argent est un actif convoité par les day traders, les spéculateurs et les investisseurs et l'un des métaux précieux les plus populaires au monde. Mais tout le monde ne sait pas que plus de la moitié de la demande d'argent provient des industries. Ce métal précieux a de nombreuses applications pratiques et de grandes perspectives s'ouvrent à lui. Cet article est un aperçu rapide des bases du trading sur l'argent et après l'avoir lu, vous en saurez plus sur l'investissement dans l'argent.

Brève histoire du trading sur l'argent

L'histoire du commerce de l'argent est très longue, puisqu'elle remonte à près de 4 500 ans. Les Égyptiens de l'Antiquité appréciaient davantage l'argent que l'or, car les lingots d'argent étaient très rares en Afrique du Nord. Les anciens Phéniciens, connus pour être les commerçants les plus habiles du monde antique, ont importé de l'argent de Cadix et de Tartessos et ont ensuite développé le commerce de l'argent dans la région méditerranéenne, ce qui leur a apporté la fortune.

Au 5ème siècle avant J.-C., un important gisement d'argent a été découvert près d'Athènes, et la ville a prospéré. Les anciens Lydiens furent les premiers à fondre des pièces de monnaie en électrum, alliage naturel d'argent et d'or. Au 8ème siècle, les Anglo-Saxons ont frappé des pièces d'argent appelées "sterling" (240 pièces par livre d'argent). C'est pourquoi la monnaie de la Grande-Bretagne s'appelle aujourd'hui la "livre sterling".

De puissants gisements d'argent ont été découverts au Mexique, en Bolivie et au Pérou après l'expédition de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde en 1492. Cela a permis à l'Espagne d'acquérir une hégémonie et une richesse mondiales pour les 300 années suivantes. Grâce au commerce de l'argent, l'Espagne est également devenue la plus grande économie du monde. Le nom du dollar américain trouve son origine dans le commerce de l'argent. La monnaie la plus populaire en Europe était le thaler d'argent. Les Hollandais les appelaient "daalder" et après avoir fondé la ville de la Nouvelle-Amsterdam sur l'île de Manhattan, ils y ont apporté le "daalder" en argent. Les habitants l'ont appelé "dollar". La Nouvelle-Amsterdam est aujourd'hui la ville de New York, et l'investissement dans l'argent fait partie de son histoire.

Après la découverte du gisement de Comstock Lode en 1859, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur d'argent au monde et le commerce de l'argent a dû être réglementé. En 1967, les États-Unis ont cessé de frapper de nouvelles pièces d'argent et ont mis fin à leur programme de rachat de titres en argent.

Depuis des milliers d'années, l'argent joue un rôle très important dans l'histoire et les monnaies du monde. Le commerce de l'argent a fortement contribué à l'évolution financière des nations développées. Dans les années à venir, nous verrons se poursuivre la grande histoire des investissements en argent et du commerce de ce métal spécial.

Avantages et utilisation du métal argent

Les prix de ce métal, l'argent, sont affectés par les fluctuations de l'offre et de la demande de ce métal précieux. L'argent a un très large éventail d'adoption dans les soins de santé, l'électronique, l'énergie, la bijouterie, l'automobile et surtout l'industrie. Par conséquent, la situation dans des secteurs spécifiques peut entraîner une augmentation ou une diminution de la demande d'argent, ce qui influe ensuite sur son prix.

De toutes les matières premières, c'est l'argent qui est le plus utilisé. L'argent est nécessaire à la production, entre autres, d'ordinateurs (malléabilité), d'ordinateurs portables, de téléphones, de filtres à eau, de miroirs, de batteries et d'équipements médicaux (l'argent est antibactérien). L'argent peut être utilisé dans de multiples occasions et, à l'heure actuelle, il n'existe aucune alternative connue, ce qui pourrait potentiellement rendre l'investissement dans l'argent rentable. L'absence d'élasticité des prix est également importante, car une certaine quantité d'argent est nécessaire pour produire, par exemple, un ordinateur portable ou un téléphone. Même si le prix de l'argent est amené à augmenter à l'avenir, le producteur d'un téléphone ou d'un ordinateur aura toujours besoin de la même quantité d'argent, la demande sera donc constante, voire plus élevée. Le stock d'argent pourrait potentiellement amener les fabricants d'électronique à se faire concurrence pour ces ressources, ce qui ferait grimper son prix.

L'argent et l'or sont les métaux qui diminuent le plus rapidement. Selon le United States Geological Survey, au rythme actuel d'extraction, l'argent pourrait s'épuiser dans 25 ans seulement. La majeure partie de l'argent est épuisée de manière irrévocable. C'est pourquoi le commerce de l'argent pourrait être de plus en plus populaire à l'avenir et attirer à la fois les investisseurs et les spéculateurs.

Vous avez la possibilité d'investir dans l'argent ou de le trader. Il existe plusieurs différences entre ces méthodes.

Investir

On peut investir dans l'argent en achetant des ETF, des actions de sociétés productrices d'argent (par exemple, des sociétés minières), en achetant des lingots physiques ou des actifs qui vous donnent la propriété de l'instrument sous-jacent - l'argent.

Trader

Le trading sur l'argent est spéculatif et seuls les mouvements du prix de l'argent sont pertinents et importants ici. Vous pouvez trader l'argent en effectuant des transactions sur CFD (contrat pour différences) et en utilisant le potentiel de l'effet de levier financier. Ce type de contrat est un contrat financier qui paie les différences de prix de règlement entre les transactions d'ouverture et de clôture sans aucune fourniture physique des instruments négociés.

En ligne ou physiquement ?

La manière traditionnelle d'acheter et d'investir dans l'argent consistait à acheter des barres ou des pièces physiques. Au fil des années, les coûts de stockage et d'assurance ont fait baisser l’intérêt dans cette méthode d’investissement.

Les problèmes de ce type d'investissement dans l'argent sont également les commissions élevées liées à ce type de transactions et l'écart important (la différence entre le prix d'achat et le prix de vente). En outre, la livraison des pièces et des barres peut prendre du temps et leur stockage physique crée un risque de vol et prend beaucoup de place dans le cas d'un investissement plus important. 100 kilogrammes d'argent valent actuellement environ 75 000 dollars. En raison de son poids élevé, le transport d'une telle quantité d'argent peut poser problème. Il y a également le risque d'acheter des pièces et des produits en argent contrefaits.

L'investissement en argent sous forme de pièces physiques n'est pas très confortable. Lorsque vous voulez vendre votre investissement en argent, vous devez d'abord trouver un négociant qui achètera votre argent. Il peut toujours changer d'avis.

C'est pourquoi le commerce de l'argent en ligne est un moyen moderne d’investir dans l'argent et devient de plus en plus populaire. Il existe toute une gamme d'instruments tels que les ETF qui vous exposent au prix de l'argent physique ou à un groupe de sociétés minières, les actions individuelles de sociétés cotées en bourse, les certificats garantis par de l'argent physique que l'investisseur n'a pas à stocker chez lui ou à payer pour un lieu de dépôt et, bien sûr, les contrats sur différence, appelés CFD sur l'argent.

Le trading sur l'argent en ligne est également moins cher, le spread et les coûts de transaction sont beaucoup plus bas que dans le cas du trading sur l'argent physique. De plus, grâce à la liquidité du marché, vous pouvez clôturer votre position en un clic à tout moment lorsque le marché de l'argent est ouvert.

C'est pourquoi le trading en ligne sur l'argent présente tant d'avantages qu’il est devenu le moyen d’investir dans l’argent le plus populaire aujourd'hui.

Trader les CFD sur argent

Ce type de trading s'adresse aux traders conscients du risque et aux spéculateurs.

Le trading sur les CFD argent offre les avantages de frais et commissions réduits, d'un spread très bas et de la possibilité d'utiliser un effet de levier financier. Grâce à l'effet de levier, le trading sur l'argent ne nécessite qu'un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier de 1:10 vous donne la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 USD en utilisant seulement 1000 USD. Cette option est destinée aux investisseurs à haut risque et aux day traders. L'utilisation de l'effet de levier peut vous permettre de réaliser des bénéfices plus importants, mais aussi, bien sûr, des pertes plus importantes sur les positions ouvertes.

Le prix au comptant de l'argent est le prix auquel l'argent est actuellement coté - acheter à ce prix signifie que l'argent peut être échangé et livré "sur place" sous forme physique. Les CFD sur les prix au comptant de l'argent vous donnent une exposition au prix actuel de l'argent sans avoir besoin de posséder des actifs physiques.

Le trading sur CFD argent donne également la possibilité d'ouvrir des positions courtes, dans lesquelles les traders gagnent de l'argent lorsque les prix de l'instrument sont en baisse. Cela permet de mettre en œuvre de nombreuses stratégies différentes pendant les sessions de trading sur le prix de l'argent. Nous fournissons également un grand nombre d'indicateurs différents sur notre plateforme de trading, comme le RSI (Relative strength index) ou les niveaux de Fibonacci, qui peuvent rendre votre trading sur l'argent plus efficace.

Actions et ETF sur l’argent

Actions

L'une des façons d'investir sur l'argent est d'acheter des actions de sociétés d'extraction d'argent. Dans ce cas, les investisseurs s'exposent au marché boursier de sociétés liées à l'exploitation de l'argent, comme Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) ou Endeavour Silver Corp (EXK.US) du NYSE.

Les producteurs d'argent dépendent fortement du prix actuel de l'argent sur le marché. Lorsque le prix de l'argent augmente, les perspectives de ces sociétés sont généralement bonnes car leurs performances financières devraient également augmenter. Les actions de ces sociétés sont très volatiles mais peuvent offrir un taux de rendement beaucoup plus élevé que le prix de la matière première elle-même.

Par conséquent, il existe une corrélation positive significative entre les prix de l'argent et certaines sociétés minières. Il convient de noter que les sociétés minières aurifères peuvent également verser des dividendes, ce qui constitue un avantage considérable par rapport à un investissement direct dans les métaux précieux. Ce facteur peut être particulièrement important pour les investisseurs en dividendes à long terme et suggère que, dans certains cas, l'achat d'actions de sociétés minières peut être un type d'investissement sur l’argent très judicieux.

ETF

L'investissement sur l'argent par l'achat de fonds négociés en bourse (ETF) rend votre portefeuille d'argent plus diversifié et peut suivre le mouvement des lingots d'argent physique ou le prix d'un groupe de sociétés dans le secteur de l'argent. Le trading d'ETF sur l'argent vous donne une exposition plus large que celle que vous obtiendriez en prenant position sur une seule action.

Ce type de trading sur l'argent est plus équilibré et donne également la possibilité de recevoir des dividendes d'ETF de distribution ou d'acheter des ETF d'accumulation et de créer des portefeuilles diversifiés avec un risque plus faible mais également avec un potentiel de croissance plus faible.

Meilleur moment pour investir sur l’argent

De nombreux acteurs du marché et négociants en argent se demandent quel est le meilleur moment pour investir sur l'argent. Les traders comparent l'investissement sur l'argent à l'investissement sur l'or qui est connu comme une "valeur refuge". Cela signifie qu'il est considéré comme un actif relativement sûr pendant les périodes difficiles, comme les crises financières ou les récessions. L'argent est plus volatil que l'or et il existe bien sûr une corrélation entre ces deux métaux précieux, mais pas dans tous les cas.

L'argent peut devenir populaire pendant les périodes de forte inflation, car l'inflation rend généralement les gens inquiets de la diminution de la valeur de leur argent. Certains d'entre eux recherchent de bons investissements dans des actifs bien connus, qui peuvent probablement avoir une forte demande à l'avenir.

Dans la nature, il y a seulement 16 fois plus d'argent que d'or, mais en même temps, l'argent est 75 fois moins cher que l'or par once. Cela montre que l'argent pourrait potentiellement être sous-évalué étant donné le principal facteur qui détermine le prix du métal précieux, à savoir sa rareté. L'argent est également utilisé dans l'industrie et dans de nombreuses autres branches, ce qui n'est pas le cas de l'or.

L'argent est un actif apprécié des investisseurs à long terme et des spéculateurs qui prennent des risques. L'investissement dans l'argent peut aider les investisseurs à se constituer un portefeuille bien équilibré.

La relation entre l'argent et les rendements américains est très importante pour le commerce de l'argent et aussi pour les investissements à long terme dans l'argent. Elle est apparue après la crise financière mondiale. Lorsque les investisseurs achètent des obligations d'État américaines (US Treasuries), les rendements américains baissent parfois et cela peut être un signal positif pour les prix de l'argent (ainsi que pour les prix de l'or). Mais lorsque les investisseurs décident de vendre des obligations du Trésor américain, les rendements ont tendance à augmenter. Cela est négatif pour les prix de l'argent et de l'or. Les spéculateurs en métaux précieux devraient observer de près cette corrélation à l'avenir afin de trouver le meilleur moment pour acheter ou trader l'argent.

Les prix de l'argent ont probablement un potentiel de croissance plus élevé que ceux de l'or, mais le marché de cet actif est également plus volatil, ce qui le rend populaire auprès des spéculateurs, des fonds mais aussi des investisseurs particuliers. Il semble que l'investissement dans l'argent ait encore un grand avenir devant lui, dans ce cas, rien n'a changé depuis près de 4 500 ans.

Heures de trading de l’argent

Qu'en est-il des heures de trading de l'argent ? Cette information est particulièrement importante pour les traders d'un jour. Le trading sur l'or et l'argent au comptant est disponible 23 heures par jour, du dimanche à 18 heures ET au vendredi à 17 heures ET. Le trading sur l'argent est fermé de 17h00 à 18h00 ET tous les jours. Le trading sur l'argent au comptant suit les fermetures du CME pendant les jours fériés. Le prix au comptant est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix de l'argent fluctuent.

Bien entendu, le meilleur moment pour trader l'argent est pendant les périodes de très grande liquidité, lorsque la volatilité du marché est plus élevée. Lorsque les volumes d'échanges sont élevés sur le marché, la volatilité augmente. Elle peut être influencée par la publication d'importantes nouvelles politiques ou d'entreprise, mais aussi par le chevauchement des heures de trading de différents endroits. Mais si vous considérez l'investissement sur l’argent comme un investissement à long terme, vous n'avez pas besoin de suivre la volatilité temporaire du marché.

