L'industrie de la crypto-monnaie a beaucoup à voir avec la technologie de pointe, c'est pourquoi de nombreux investisseurs novices renoncent à se former aux bases. Nous avons donc créé ce guide complet pour les débutants.

Informations sur les cryptomonnaies pour débutants

Les monnaies numériques ont pris une importance considérable dans les portefeuilles de nombreux investisseurs particuliers et institutionnels. Dans le même temps, les analystes continuent d’avertir les investisseurs de la nature volatile et de l’imprévisibilité de ces actifs financiers. Avant d’investir dans le Bitcoin et d’entrer sur le trading crypto, il est important que vous lisiez ce que nous avons préparé pour vous.

Comme tout autre investissement, il est important d’acquérir des connaissances de base avant d’investir votre argent. Voici les éléments que vous devriez connaître avant de débuter. En tant qu’investisseur débutant en crypto, prenez votre temps pour vous renseigner sur les cryptomonnaies que nous proposons telles que Bitcoin, Chainlink, Ethereum, Cardano ou Uniswap et comprenez également la technologie blockchain, dont les bases sont vraiment faciles à comprendre.

La sensibilisation à l’investissement est l’une des choses les plus importantes et lorsque vous investissez des fonds, vous devriez être en mesure de répondre à la question suivante : Pourquoi le faites-vous et quelle valeur accordez-vous au Bitcoin et à d’autres projets ? La question la plus fondamentale que vous devriez vous poser avant d’investir dans le trading crypto est peut-être de savoir pourquoi vous le faites. Il existe d’innombrables produits d’investissement disponibles à ce stade.

Timing

Après des recherches approfondies, vous vous ferez probablement déjà une idée de l’industrie de la cryptomonnaie et aurez peut-être choisi un ou plusieurs projets dans lesquels investir. L’étape suivante consiste à déterminer le moment de votre investissement.

Le trading crypto évolue rapidement et est connu pour être très volatil. Si vous voyez une opportunité quelque part, n’ayez pas peur d’en profiter, mais rappelez-vous les bases de la gestion des risques. Les cryptomonnaies ont tendance à suivre certains schémas de prix, le marché se comporte de manière cyclique et parfois prévisible.

Le Bitcoin apparaît souvent en tête parmi les monnaies numériques qui ont tendance à suivre sa trajectoire. Lorsque le Bitcoin affiche de gros mouvements de prix, on parle de la domination Bitcoin. C’est à ce moment-là qu’il enregistre généralement les plus fortes hausses et que de nombreux investisseurs en trading crypto passent des altcoins au Bitcoin pour participer au « rallye ».

Les altcoins augmentent généralement de manière significative lorsque le Bitcoin est à des niveaux de prix élevés et évolue dans une consolidation allant « de côté », en attendant un grand mouvement. À ce stade, la faible volatilité des prix du Bitcoin pousse les investisseurs à se lancer dans des projets plus risqués et plus petits.

Lorsque le Bitcoin chute, les altcoins chutent généralement aussi, tombant généralement plus que le Bitcoin. Cependant, il existe des projets spéculatifs qui montent parfois de façon spectaculaire lorsque le Bitcoin tombe, incitant les investisseurs à passer de la chute du Bitcoin à ces actifs pour « compenser les pertes ».

Un piratage de bourse de cryptomonnaies, une escroquerie ou une manipulation de prix peut évidemment provoquer un bouleversement dans le domaine du trading crypto, il est donc important de suivre le marché et de lire les nouvelles du marché. Actuellement, une autre enquête de la SEC (US Securities and Exchange Commission) est en cours sur le stablecoin le plus populaire au monde, Tether, qui reflète le dollar américain sur les bourses de cryptomonnaies. Les yeux de tous les investisseurs du marché des cryptomonnaies sont dirigés vers lui.

Investir dans le trading crypto signifie prendre un risque élevé et, dans le pire des cas, perdre la totalité de ses fonds. Cependant, en appliquant des méthodes de gestion des risques et en travaillant sur votre psychologie, vous pouvez éviter des pertes importantes et tirer davantage de leçons du marché. La connaissance est une opportunité de succès.

Qu’est-ce que la cryptomonnaie ?

Une cryptomonnaie est une forme de monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d’échange sécurisé en utilisant la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (comme les dollars ou les euros), les cryptomonnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés basés sur la technologie de la blockchain.

Elles sont généralement décentralisées, ne dépendant pas d’une autorité centrale comme une banque centrale. Les transactions sont vérifiées par les participants au réseau à travers des processus comme le « minage » pour les blockchains Proof-of-Work ou d’autres mécanismes de consensus. Cette décentralisation contribue à leur résilience et à leur résistance à la censure.

La sécurité des transactions est assurée par des algorithmes cryptographiques avancés qui rendent les transactions difficiles à falsifier ou à frauder. Chaque transaction est enregistrée sur un registre public appelé blockchain, accessible à tous les participants du réseau, assurant ainsi la transparence tout en préservant l’identité des utilisateurs.

Bien que certaines cryptomonnaies offrent un anonymat relatif, toutes les transactions sont visibles sur la blockchain, garantissant la transparence tout en préservant l’identité des utilisateurs. Cependant, des préoccupations persistent quant à la confidentialité et à l’anonymat dans certaines implémentations.

La plupart des cryptomonnaies ont une offre limitée préétablie, ce qui les distingue des monnaies fiduciaires pouvant être imprimées par les gouvernements à volonté. Par exemple, le Bitcoin est limité à une offre maximale de 21 millions d’unités, ce qui contribue à maintenir sa valeur relative au fil du temps.

Outre leur utilisation comme moyen d’échange, certaines cryptomonnaies servent également de supports pour les contrats intelligents (smart contracts) et d’autres applications décentralisées (dApps). Cette diversité d’applications montre le potentiel des cryptomonnaies à transformer divers secteurs au-delà des transactions financières.

Chaque cryptomonnaie consiste en un programme ou un code distinctif. Il ne peut pas être copié, mais il peut être suivi (les exceptions sont les cryptomonnaies basées sur l’anonymat comme Monero ou ZCash).

Comment marche le trading de crypto ?

Le trading de crypto fonctionne sur une chaîne d’ordinateurs, dans un réseau peer-to-peer sans intermédiaire.

Les cryptomonnaies sont décentralisées, ce qui signifie qu’aucun gouvernement ou banque ne gère la façon dont elles sont créées, quelle est leur valeur (la demande génère une valeur de prix) ou comment elles seront échangées. Toutes les transactions de cryptomonnaies sont sécurisées à l’aide de la cryptographie.

La cryptomonnaie est-elle une blockchain ?

La blockchain est la technologie qui permet à la cryptomonnaie d’exister. La blockchain est un registre numérique de transactions qui est distribué sur un réseau de systèmes informatiques. C’est un registre qui enregistre l’historique d’une cryptomonnaie en temps réel.

C’est un système d’enregistrement d’informations qui empêche le piratage. Chaque bloc de la blockchain contient plusieurs transactions, et chaque fois qu’une nouvelle transaction se produit sur la blockchain, un enregistrement de cette transaction est ajouté au registre de chaque participant. Une base de données blockchain peut stocker une grande quantité d’informations qui peuvent être utilisées et consultées par plusieurs utilisateurs en même temps.

Comment pouvez-vous stocker votre cryptomonnaie ?

La cryptomonnaie peut être stockée dans un « portefeuille », accessible avec une « clé privée » — l’équivalent d’un mot de passe super sécurisé — sans laquelle le propriétaire de la cryptomonnaie ne peut accéder à son portefeuille. Si le code est oublié ou perdu, il n’est plus possible d’entrer dans le portefeuille.

Un portefeuille de cryptomonnaies stocke des clés privées qui permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs cryptomonnaies, leur permettant d’envoyer et de recevoir des cryptomonnaies telles que Bitcoin ou Ethereum. Il est important de noter que vos pièces sont stockées sur la blockchain et que la clé privée est nécessaire pour autoriser les transferts de ces pièces vers le portefeuille d’une autre personne.

Le stockage de cryptomonnaies sur un registre physique est soumis au risque de vol, de perte et de perte irrémédiable d’un tel portefeuille.

Le stockage de cryptomonnaies sur une bourse de cryptomonnaies, en revanche, augmente le risque d’attaque de piratage et de détournement de cryptomonnaies.

Avoir des positions ouvertes auprès d’un courtier réglementé n’entraîne pas une forte probabilité de l’un des risques ci-dessus. Les instruments que nous proposons chez XTB en trading de crypto sont des dérivés basés sur le prix des cryptomonnaies et non des cryptomonnaies, donc les pirates ne peuvent pas les voler. Le retrait de fonds du compte n’est possible que vers un compte bancaire préalablement vérifié par nous et appartenant au Client.

Quels sont les différents types de cryptomonnaies ?

La cryptomonnaie la plus populaire et dont tout le monde parle est le Bitcoin. Il existe également d’autres cryptomonnaies comme Litecoin, Polkadot, Chainlink, Dogecoin ou Stellar et bien d’autres encore. Il existe des milliers d’autres altcoins de cryptomonnaies avec des capitalisations boursières et des utilisations variables. Le Bitcoin, plus ancienne cryptomonnaie, possède le prix le plus stable en dehors des stablecoins, mais d’autres projets comme f.e. Ethereum, Solana et Cardano peuvent même dépasser le Bitcoin à l’avenir.

Comment acheter du Bitcoin et des altcoins ?

Semblable au marché boursier, le marché de la cryptomonnaie a ses propres bourses et courtiers où les investisseurs peuvent acheter et vendre leur crypto.

Pour commencer à trader des CFD sur les cryptomonnaies chez X-Trade Brokers, il vous suffit d’ouvrir un compte d’investissement et de réussir le processus de vérification. Après avoir déposé des fonds, vous pouvez commencer à trader.

Nous proposons également une plateforme éducative sur la page d’accueil ainsi que des heures de formation et des vidéos sur la plateforme de trading de crypto pour vous aider à comprendre le fonctionnement, les opportunités et les risques de l’effet de levier dans le trading de CFD sur cryptomonnaie.

Est-il possible d’obtenir du Bitcoin gratuitement ?

Vous n’avez pas forcément besoin d’acheter du Bitcoin pour le posséder. Vous pouvez également obtenir du Bitcoin en résolvant des équations cryptographiques à l’aide d’ordinateurs dans un processus appelé minage de Bitcoin.

Ce processus implique la validation de blocs de données et l’ajout d’enregistrements de transaction à la blockchain. Cependant, ce processus nécessite l’accès à une puissance de calcul puissante pour faire fonctionner une telle « mine » et atteindre Bitcoin.

Que pouvez-vous acheter en utilisant le Bitcoin ?

Lorsque vous investissez dans le trading de crypto et notamment dans les CFD sur Bitcoin avec notre plateforme xStation, vous ne pouvez pas effectuer de transactions sur la blockchain.

Tant que vous ne fermez pas une position rentable, la position « fonctionne » à mesure que le prix de l’actif numérique évolue. Lorsque la position est fermée, les fonds sont retournés sur votre solde, vous pouvez ainsi les retirer et profiter de l’argent que vous avez gagné.

En règle générale, cependant, les cryptomonnaies peuvent être utilisées pour effectuer des transactions et acheter des biens physiques.

Aux États-Unis, des détaillants tels que Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia et PayPal vous permettent également de payer avec des cryptomonnaies.

Quelle est la stabilité des cryptomonnaies ?

La stabilité des cryptomonnaies varie considérablement en fonction des conditions du marché. Bien que certaines cryptomonnaies puissent être volatiles, d’autres comme les stablecoins comme USDT ou USD Coin (USDC) sont conçus pour maintenir une valeur stable par rapport à des actifs sous-jacents comme le dollar américain. Pour évaluer la stabilité d’une cryptomonnaie, l’enjeu est de surveiller ses fluctuations de prix sur des plateformes de trading de crypto et d’utiliser des outils d’analyse technique comme les turbos ou les indicateurs de marché disponibles sur les plateformes comme Binance.

Cette volatilité des cryptomonnaies est énorme et c’est à la fois un inconvénient et un avantage, selon le point de vue des investisseurs. De nombreux nouveaux investisseurs dans les cryptomonnaies recherchent des opportunités d’investissement et, en effet, les cryptomonnaies semblent être de tels instruments.

Cependant, tout cela est entrecoupé de périodes de hausses et de graves paniques au cours desquelles la plupart des investisseurs vendent des cryptomonnaies. À titre d’exemple, le prix du Bitcoin sur la période 2020/2021.

En mars 2020, vous pouviez acheter un Bitcoin pour 4 000 $ tandis qu’en janvier 2021, le Bitcoin a été multiplié par dix — à hauteur de 40 000 $.

Poursuivant son marché haussier, il a atteint un record de 65 000 $ fin avril 2021. Puis en mai, le prix a chuté et le Bitcoin s’est consolidé autour de 35 000 $ pendant plusieurs mois.

En octobre, cependant, le prix du Bitcoin a de nouveau augmenté de façon spectaculaire et a réussi à atteindre son nouveau record historique en novembre, grimpant à 69 000 $. En décembre 2021, le Bitcoin était à nouveau en dessous de ce niveau atteignant 40 000 $.

En tant qu’investisseur débutant dans les cryptomonnaies, vous devez savoir que les petites cryptomonnaies étaient encore beaucoup plus volatiles pendant cette période.

Nous avons donc affaire à un marché extrêmement volatil qui crée des opportunités pour les investisseurs à long terme et les traders à court terme. Cependant, cela implique bien sûr un risque d’investissement plus élevé.

Investir dans les cryptomonnaies peut se faire à travers différentes plateformes de trading de crypto comme Binance, eToro ou d’autres. Pour débuter dans le trading de crypto, il est essentiel de choisir une plateforme réputée et régulée par des autorités comme l’AMF. Sur ces plateformes, vous pouvez trader diverses cryptomonnaies telles que le BTC et utiliser des stratégies comme le trading automatisé avec des crypto bots.

En tant qu’investisseur débutant en trading de crypto, vous avez le choix : investir dans l’industrie technologique liée au secteur de la cryptomonnaie en investissant dans des actions liées à la transformation numérique ou au commerce des cryptomonnaies. Il existe plusieurs différences entre ces méthodes. Bien sûr, vous pouvez utiliser les deux méthodes en même temps et essayer de générer de la richesse à partir de la crypto et des actions combinées.

Investir

L’investissement en trading de crypto est possible en achetant des actions de sociétés blockchain et métavers ou d’ETF et est également considéré comme moins risqué. Dans le même temps, bien sûr, les bénéfices potentiels d’un tel investissement peuvent être inférieurs aux bénéfices du trading de CFD en raison du manque d’effet de levier et de la faible volatilité du marché traditionnel par rapport à l’industrie de la cryptomonnaie.

Blockchain transformation and metaverse stocks continue to offer good opportunities and prospects for investors who have no problem with high market volatility. At the same time, the long-term trend related to digital transformation seems to be really huge.

Chez xStation, nous avons de nombreux titres issus de la blockchain et nous allons vous en présenter quelques-uns : Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK).

La transformation de la blockchain et les actions du métavers continuent d’offrir de bonnes opportunités et perspectives aux investisseurs qui n’ont aucun problème avec la forte volatilité des marchés. Dans le même temps, la tendance à long terme liée à la transformation numérique semble vraiment énorme.

Avec xStation, nous proposons de nombreuses actions issues de la blockchain. En voici quelques-unes : Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK).

Vous pouvez également investir dans la tendance Metaverse en achetant des actions de sociétés cotées en bourse du secteur de la transformation numérique telles que Meta Platforms (FB.US), NVidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US), Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US) Autodesk (ADSK.US).

Trading de crypto

Vous avez la possibilité de trader le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies les plus populaires sur notre plateforme xStation.

De nombreux investisseurs débutants sont intéressés par le trading sur cryptomonnaies. C’est une méthode spéculative et seuls les mouvements du prix de la cryptomonnaie sont pertinents dans cette méthode d’investissement. Les investisseurs débutants peuvent trader les cryptomonnaies en concluant des transactions sur les CFD sur cryptos (contrat pour différences) sur notre plateforme xStation et en utilisant tout le potentiel de l’effet de levier financier. Ce type de contrat est un contrat financier qui rémunère les différences de prix de règlement entre les transactions d’ouverture et de clôture sans aucune fourniture physique d’instruments tradés.

Le trading de cryptomonnaies s’adresse encore plus aux traders ou aux spéculateurs conscients des risques que tout autre instrument CFD, car la fluctuation des prix sur le marché des cryptomonnaies est massive, même sans effet de levier. L’effet de levier financier offre une chance aux investisseurs débutants en cryptomonnaies, mais peut également entraîner des pertes plus importantes, de sorte que les instruments sont plus risqués.

Le trading de CFD sur cryptomonnaies sur xStation offre les avantages de l’absence de frais et de commissions, d’un faible spread et de la possibilité d’utiliser un effet de levier financier. Les seuls coûts sont les points de swap, qui sont calculés sur le résultat de la position ouverte tous les jours après 0 h.

Grâce à l’effet de levier, le trading de cryptomonnaies ne nécessite qu’un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, l’utilisation d’un effet de levier 1 : 2 vous donne la possibilité d’ouvrir un contrat de 10 000 USD en utilisant seulement une marge de 5 000 USD.

Le trading de CFD donne aux investisseurs une exposition au prix actuel du marché de la plus grande cryptomonnaie sans avoir besoin de créer un compte spécial sur le marché de la cryptomonnaie et sans méthodes compliquées de dépôt de fonds.

Le trading de crypto donne également la possibilité d’ouvrir des positions courtes, avec lesquelles les traders peuvent gagner de l’argent même lorsque les prix de la cryptomonnaie baissent. Cela vous permet de mettre en œuvre de nombreuses stratégies différentes lors des sessions de trading en fonction du prix du Bitcoin. Nous proposons également de nombreux indicateurs différents sur notre plateforme de trading, tels que le RSI « Relative Strength Index » ou les niveaux de Fibonacci et bien d’autres encore. Tous peuvent rendre votre trading plus efficace même si vous êtes un investisseur débutant.

Sur notre plateforme xStation, en tant qu’investisseur débutant, vous pouvez commencer à trader sur de nombreuses cryptomonnaies les plus populaires telles que : Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash et Dogecoin.

Trading des crypto en ligne

De nos jours, nous savons à quel point le trading de crypto et l’investissement via les plateformes trading de crypto, comme Binance ou Etoro, deviennent populaires.

C’est pourquoi nous rendons le trading disponible à la fois sur notre plateforme pour pc et mobile xStation. En l’utilisant, les traders de cryptomonnaies débutants peuvent également réagir aux mouvements du marché et traders des cryptomonnaies à tout moment, de n’importe où dans le monde, sans quitter leur domicile. Notre priorité est de proposer aux traders débutants et expérimentés des plateformes trading de crypto sûres, rapides et intuitives.

Les deux plateformes ont été conçues par nos développeurs pour répondre aux exigences des traders débutants. Ici, vous pouvez en savoir plus sur nos plateformes de trading de crypto pour pc et mobiles.

Qu’est-ce qui influence les prix des cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies semblent être un investissement dangereux pour les débutants, cependant, elles influencent l’imagination et la vision d’acheter une cryptomonnaie pour quelques centaines de dollars pour devenir millionnaire suscite la convoitise. Cependant, avant d’entrer sur le marché, il convient de se demander ce qui affecte réellement les prix des cryptomonnaies et à quelles périodes commencer à y investir ?

Offre et demande

Comme pour les actions ou autres instruments, en trading de crypto, le principal facteur affectant le prix des cryptomonnaies est le nombre d’acheteurs, de vendeurs et leur tendance à ne pas vendre leurs avoirs en cryptomonnaies. Une offre faible et une demande élevée entraînent une augmentation des prix, une offre élevée et une demande faible entraînent une baisse des prix.

Contrairement aux monnaies traditionnelles comme le dollar ou l’euro, l’offre de certaines cryptomonnaies est limitée. Il arrive aussi qu’elle ralentisse progressivement avec le temps. Ceci, à son tour, signifie que lorsque la demande est élevée, le prix peut avoir tendance à augmenter fortement — surtout si peu de gens veulent vendre et que de nombreux nouveaux investisseurs sont déterminés à acheter.

D’autres facteurs sont également importants, tels que les événements concernant une cryptomonnaie donnée et les jalons qu’elle traverse. De tels événements peuvent entraîner des augmentations ou des baisses de prix périodiques et dynamiques, et des événements similaires peuvent inclure la hausse des prix Cardano de l’été/automne 2021, lorsque le marché augmentait dans le cadre de l’introduction prévue de « contrats intelligents » innovants dans le réseau Cardano.

Le coût du mining

Bien sûr, les cryptomonnaies ne sont pas créées à partir de rien, mais sont extraites via un processus appelé minage. Les mineurs de cryptomonnaies minent des cryptomonnaies à l’aide d’équipements sophistiqués et puissants en termes de calcul appelés mineurs. Lorsque ce processus commence à devenir de plus en plus coûteux pour les mineurs, il peut avoir des répercussions sur le prix de la cryptomonnaie.

Régulation des Gouvernements

L’attitude des régulateurs est l’un des principaux facteurs affectant les prix des cryptomonnaies depuis leur création. Dans certains cas, les nouvelles concernant la réglementation peuvent avoir un effet positif sur le prix, dans d’autres pas nécessairement.

Si la réglementation devient restrictive pour les actifs numériques, cela crée une pression de la part des vendeurs et introduit un sentiment négatif sur le marché de trading de crypto. D’un autre côté, lorsque les grandes banques ou les gouvernements de certains pays parlent positivement de cette classe d’actifs, cela peut être un catalyseur pour les hausses de prix.

Couverture médiatique

Les médias, appelés le quatrième pouvoir, sont un outil puissant qui peut influencer la demande et le sentiment des investisseurs. La façon dont les médias écrivent sur trading de crypto influence toujours les prix et les tendances générales des acheteurs. Lorsque les médias mettent en garde contre les investissements et qualifient les cryptomonnaies de bulle, les investisseurs ont tendance à vendre leurs actifs. C’est très souvent vrai pour les nouveaux investisseurs qui réagissent émotionnellement à ce type de nouvelles. Le récit médiatique négatif peut conduire à des périodes de panique et de manie, dont les grands investisseurs profitent en accumulant ou en vendant leurs cryptomonnaies en conséquence.

D’autre part, la présence de cryptomonnaies dans les médias familiarise les gens avec la nouvelle technologie et crée un intérêt pour les nouveaux produits financiers, ce qui se traduit par un potentiel accru de croissance de la capitalisation de l’ensemble du secteur.

Crises financières

Les moments de ralentissement de l’économie sont des situations qui ont un impact particulièrement négatif sur les prix des actifs les plus risqués. Lorsque la crise éclate, les plus gros investisseurs tentent de protéger leur capital et abandonnent des produits d’investissement très incertains, alimentant la panique.

Bien sûr, les crises se révèlent généralement être des opportunités d’achat. En effet, depuis des décennies, le marché a montré qu’en fin de compte, les prix des indices ou des actions montent quoi qu’il arrive. Bien sûr, cela ne s’applique pas à tous les instruments, car il y a des entreprises qui font faillite et dans les cycles précédents, nous avons déjà vu l’effondrement de grandes cryptomonnaies, qui ont disparu dans un marasme.

Vous pouvez facilement sélectionner et trader les cryptomonnaies qui vous intéressent sur la plateforme de trading de crypto xStation, y compris pour les débutants. À cet effet, il existe un onglet spécial permettant de trouver l’instrument, d’afficher des informations sur ses prix et de présenter un tableau des prix avec plusieurs outils.

Dans l’onglet Marchés, il est possible de trouver la crypto qui vous intéresse à la fois via une fenêtre où vous pouvez entrer le nom de la cryptomonnaie, mais également via l’onglet CRT où vous pouvez trouver toutes les spécificités crypto monnaies proposées par XTB, et les trader.

Dans l’onglet Marchés, vous pouvez également utiliser les fonctions « Informations l’actif », « Ouvrir le graphique » ou « Ajouter aux favoris », qui simplifient le trading de crypto.

À l’aide des boutons VENDRE et ACHETER, vous pouvez voir deux prix pour une crypto donnée et bien sûr l’acheter ou la vendre. Le prix d’achat est appelé le prix ASK et le prix de vente est appelé le prix BID. Les positions longues sur les cryptomonnaies sont ouvertes en cliquant sur ACHETER et en sélectionnant le volume de transaction. Les positions courtes, lorsque vous gagnez de l’argent sur la baisse du prix de l’instrument, sont ouvertes en cliquant sur VENDRE et en sélectionnant le volume de la transaction.

Une fois que vous avez trouvé la bonne cryptomonnaie, vous pouvez utiliser la fenêtre de passage d’ordre, qui calcule la valeur de la transaction et vous montre la quotation actuelle. Pour cela, rendez-vous dans « Ouvrir le ticket d’ordre ». Il s’agit d’une calculatrice intégrée qui aide à prendre des décisions d’investissement en effectuant les calculs liés à l’achat. Avec cette calculatrice, vous avez la possibilité de passer des ordres précis pour les ordres immédiats et en attente. Les ordres en attente peuvent être visualisés en sélectionnant l’onglet « Ordres en attente » dans la calculatrice.

Cet onglet est situé à droite de l’onglet « Positions ouvertes » pour les ordres instantanés. Avec de tels ordres, vous pouvez définir avec précision le moment d’entrée sur le marché en fixant le prix auquel vous souhaitez entrer et trader sur des positions longues lorsque vous prédisez que le prix augmentera (Buy Stop, Buy Limit) ou des positions courtes lorsque vous prédisez une chute des prix (Sell Stop, Sell Limit). Pour plus d’informations sur ces instruments cliquez ici.

Sur la plateforme de trading de crypto xStation, vous pouvez également ouvrir des ordres défensifs Stop Loss et Take profit sur les cryptomonnaies. Ces ordres vous permettent d’exécuter des stratégies et de vous protéger contre les mouvements de marché soudains et imprévisibles en minimisant les pertes ou en tirant des bénéfices potentiels de vos positions.

Nous proposons également un ordre « trailing stop », un ordre défensif évoluant avec le prix d’une cryptomonnaie à un niveau que vous définissez, vous permettant de « mener » automatiquement des positions. Vous pouvez en savoir plus sur les ordres défensifs SL et TP et le stop suiveur ici.

Ces ordres peuvent être facilement placés, même par des investisseurs très débutants, soit à partir du graphique, de l'onglet « Positions ouvertes “, soit en saisissant ” fenêtre d'ordre ouverte » à l'aide de la calculatrice dans le moteur xStation de Market Watch.

Ces ordres peuvent être facilement placés, y compris par des investisseurs débutants, soit à partir du graphique, de l’onglet « Positions ouvertes », ou en passant par la « fenêtre d’ordre ouverte » à l’aide de la calculatrice de trading de crypto xStation.

FAQ pour débutants

La technologie est un domaine qui peut nécessiter des connaissances pour être bien compris. Vous cherchez des informations sur le trading de crypto pour investisseurs débutants, vous rencontrez des termes qui vous semblent étrangers et que vous ne pouvez pas expliquer ? Il ne s’agit en effet pas d’un domaine facile à comprendre pour les traders de cryptomonnaies débutants, mais nous avons décidé de vous en expliquer le fonctionnement. Bien sûr, le processus de « minage » s’applique également à d’autres cryptomonnaies telles que l’Ethereum et le Cardano, aussi appelées altcoins.

Le terme « réduction de moitié » ou « halving » s’applique uniquement aux cryptomonnaies qui ont une offre maximale prédéterminée, comme le Cardano ou le Bitcoin. Ci-dessous, nous nous concentrerons sur le cas du Bitcoin, cryptomonnaie la plus populaire pour laquelle vous entendrez le plus souvent parler de ces termes.

Par définition, l’exploitation minière fait référence à l’extraction de matières premières de la terre, mais dans ce cas, elle implique le traitement de transactions Blockchain — en effectuant des calculs de chaîne complexes. Cela implique des coûts énergétiques, matériels et logiciels. Les transactions dans le système sont peer-to-peer.

Les Bitcoins extraits sont attribués aux mineurs qui ont traité des transactions dans un bloc en récompense de leur travail (le travail de leur machine).

Réduire de moitié la valeur de la récompense pour l’extraction de Bitcoin a un impact énorme sur les récompenses que les mineurs reçoivent. Cette récompense a commencé à diminuer de 25 Bitcoin par bloc à 12,5, elle est maintenant tombée à 6,25.

La réduction de moitié a déjà eu lieu 3 fois, la première fois en novembre 2012, la deuxième fois en juillet 2016 et la dernière fois en mai 2020. La prochaine réduction de moitié aura probablement lieu en 2024.

Le bitcoin n’est pas une monnaie traditionnelle réglementée en trading de crypto et émise par une banque centrale. Comme, par exemple, la Réserve fédérale américaine, qui contrôle la masse monétaire aux États-Unis.

Mettre plus d’argent FIAT sur le marché dévaluera la monnaie. Cependant, lorsque la croissance de la masse monétaire dépasse la croissance économique, cela provoque de l’inflation. Cela signifie que l’argent se déprécie. Pour acheter le même nombre de produits, vous avez besoin de plus d’argent qu’initialement.

Le bitcoin n’est pas une monnaie contrôlée par la banque centrale et de nombreux bitcoins sont en circulation. En trading de crypto, une forte demande et un nombre limité de bitcoins descendants ainsi que des récompenses plus faibles pour leur extraction peuvent avoir un impact positif sur le prix de la cryptomonnaie.

Le flux de nouveaux Bitcoins attribués aux mineurs diminue de moitié tous les 21 000 000 blocs ou environ tous les 4 ans si nous mesurons cela par le délai fixé par Satoshi Nakamoto.

En raison de sa nature déflationniste, le Bitcoin est désormais considéré comme une réserve de valeur et un bon moyen de lutter contre l’inflation qui affecte les monnaies fiduciaires.

Quel est l’impact du halving ?

De toute évidence en trading de crypto, à moins que les bitcoins ne soient mis en bourse et vendus, leur valeur ne peut qu’augmenter. Jusqu’à présent, l’impact direct sur le prix du Bitcoin a été la réduction de moitié de la récompense reçue par les mineurs. À mesure que les récompenses diminuent et que le coût de l’exploitation minière reste le même ou augmente en raison de la croissance importante du prix de l’énergie, le retour sur investissement diminue. Cette situation peut décourager les petits mineurs de continuer à miner le Bitcoin, car ceux qui disposent de canaux moins chers et d’une puissance puissante ont un gros avantage sur la concurrence.

Les données en chaîne montrent que les mineurs ne vendent pas leur bitcoin aux niveaux actuels, ce qui pourrait être un signal très important pour les taureaux et les nouveaux arrivants intéressés par le marché.

L’analyse du graphique des prix montre également que plusieurs mois de réduction de moitié du prix du bitcoin avaient tendance à augmenter de manière significative. Cependant, il est difficile de dire si la situation se répétera à nouveau en 2024, mais il est certain que la réduction de moitié et les mineurs de cryptomonnaie font du bitcoin un jeton déflationniste et affectent les événements liés à cette cryptomonnaie.

Qu’est-ce qu’une fourche ou fork ?

En trading de crypto, Bitcoin est un réseau de paiement décentralisé et une cryptomonnaie basée sur un réseau peer-to-peer. Le réseau fonctionne sur un protocole spécial composé de codes de calculs qui sont utilisés comme règles prédéfinies pour l’ensemble du réseau. Le réseau Bitcoin dispose de logiciels open source. C’est pour cette raison que l’accès aux codes qu’il contient est gratuit et largement disponible pour quiconque souhaite le parcourir et l’utiliser.

La base en est la blockchain — un grand livre distribué qui forme une chaîne unique de blocs en croissance constante. Parce que Bitcoin est un réseau décentralisé, tous ses participants définissent collectivement des règles pour valider les transactions afin de parvenir à un consensus. Sur cette base, il existe une chaîne unique et partagée de données vérifiées sur laquelle tout le monde s’accorde et qui est toujours correcte. Si cette chaîne change — bifurque ou se divise, nous avons affaire à une fourche. Un fork peut être accidentel ou intentionnel.

Scissions générales et modifications des règles de protocole

Un fork sur une blockchain est généralement convenu collectivement chaque fois qu’une mise à jour logicielle est apportée à celle-ci, qui dépend de groupes décentralisés d’ordinateurs qui forment un réseau travaillant vers un objectif commun. Chaque ordinateur individuel du réseau exécute le logiciel nécessaire pour vérifier le grand livre public de la blockchain et assurer la sécurité du réseau. Plus il y a d’ordinateurs simultanément sur le réseau et exécutant des logiciels, plus le réseau est sécurisé.

Plus important encore, chaque nœud doit exécuter le même logiciel pour accéder au même registre partagé. En d’autres termes, chaque nœud complet (membre du réseau) exécutant le logiciel principal Bitcoin (c’est-à-dire Bitcoin Core) a accès au registre des blocs Bitcoin et peut donc vérifier les transactions Bitcoin et accéder à l’historique complet des transactions. Il y a deux raisons à une fourche (fork) :

Fourche automatique

En trading de crypto, puisque Bitcoin est un réseau distribué et décentralisé, le problème se pose lorsque les mineurs découvrent un bloc en même temps, cela se traduit alors par deux chaînes séparées. Cependant, il s’agit d’un fork temporaire — la chaîne qui trouve le bloc suivant en premier devient la chaîne la plus longue et devient ainsi automatiquement vraie. Par conséquent, la chaîne la plus courte sera abandonnée par le réseau.

Modifications des règles du protocole parent

Ce type de partitionnement réseau est un changement de code intentionnel effectué par les développeurs et est un changement permanent. Pourquoi de tels changements pourraient-ils être nécessaires ? Par exemple, en raison de l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour augmenter l’extension des fonctionnalités du réseau, ou en raison d’une modification d’une règle de base telle que l’augmentation de la taille de bloc.

Types de fourches

La version des fourches est très importante. Si les développeurs de Bitcoin Core mettent à jour le code Bitcoin pour installer de nouvelles fonctionnalités ou modifier des paramètres importants, le logiciel mis à jour peut ne plus être compatible avec l’ancienne version du logiciel.

Hard Fork

Après une telle mise à jour, l’ancien logiciel n’est plus compatible avec ses anciennes versions. Il s’agit généralement d’un changement majeur dans lequel les règles de consensus sont modifiées d’une manière qui rend impossible le maintien de la compatibilité avec les versions précédentes du même logiciel.

Un exemple de ce type de fork en trading de crypto serait Casper sur le réseau de cryptomonnaie Ethereum. Il apporte un changement majeur de règle de protocole du modèle Proof of Work au modèle Proof of Stake. Les nœuds complets qui restent indécis dans le cadre d’une mise à jour ne sont pas automatiquement compatibles avec les nœuds Casper mis à jour et sont rejetés.

Heureusement, les « hard forks » ou fourches dures d’Ethereum ne sont généralement pas controversés et la plupart des réseaux acceptent de se mettre à niveau. Sinon, un nœud complet exécutant le logiciel Casper mis à jour n’aurait pas accès au même registre qu’un nœud complet exécutant une version plus ancienne. Étant donné que chaque nœud a des règles de consensus différentes, il exécuterait essentiellement une blockchain distincte.

Tous les participants doivent effectuer une mise à niveau vers le nouveau logiciel afin de continuer à participer au réseau et de continuer à vérifier les nouvelles transactions. Les membres qui ne parviennent pas à ajouter des mises à jour sont supprimés du réseau. Cette séparation crée une divergence permanente de la blockchain. Tant qu’il y aura un soutien minoritaire à la chaîne — sous la forme de mineurs participant à la chaîne — les deux chaînes existeront simultanément.

Hard Forks prévus

En trading de crypto lorsqu’un changement de protocole a été inclus dans le plan du projet de cryptomonnaie, nous pouvons parler d’un hard fork prévu. Dans une telle situation, la légitimité de la scission du réseau ne fait aucun doute. En effet, nous avons affaire à une mise à jour qui vise à améliorer les capacités et les fonctionnalités de la blockchain.

Toute la communauté, avec les développeurs au premier plan, se dirige vers la nouvelle chaîne car la mise à jour nécessite une modification de la base de code sous-jacente. Cela entraînera la mort de l’ancienne chaîne car il ne vaut la peine pour personne de la soutenir en raison du manque d’incitations. Un exemple de ces forks pourrait être le fork de Byzance du 28 février 2019 dans la blockchain Ethereum, ce fork a entraîné une diminution de la récompense minière de 3 ETH à 2 ETH. Un tel fork est généralement associé à une diminution de l’inflation de la cryptomonnaie et donc généralement à une augmentation significative de son prix.

Un autre exemple pourrait également être le hard fork Ethereum appelé Londres, à partir d’août 2021. Le mécanisme de destruction qui a été introduit dans le cadre de la mise à jour Ethereum Londres début août a déjà détruit plus d’un million d’Ether.

Dans le cadre du hard fork de Londres, EIP-1559, un mécanisme permettant d’annuler une partie des frais de transaction, a été introduit début août. Depuis lors, 1 008 431 ETH ont été détruits au moment du 25 novembre 2021. Ce fork est le niveau suivant dans la transition de la blockchain d’Ethereum vers un modèle déflationniste Proof of Stake.

Hard forks controversés

Un hard fork controversé est généralement le résultat de malentendus et de désaccords qui surviennent au sein d’une communauté. Le résultat de ces désaccords est que certains nœuds créent une nouvelle chaîne qui apporte des modifications importantes au code, y compris la possibilité de créer une cryptomonnaie distincte. La plupart des fourches dures connues sont tombées dans cette catégorie.

Un exemple est la création d’Ethereum Classic. Le piratage Ethereum DAO (55 millions de dollars d’ETH ont été volés) a déclenché un débat houleux dans la communauté, qui s’est opposée à l’annulation du piratage, s’est finalement scindée et a créé une nouvelle blockchain connue sous le nom d’Ethereum Classic.

Il est important de noter que les propriétaires de la cryptomonnaie d’origine reçoivent souvent des quantités proportionnelles de la nouvelle cryptomonnaie créée dans le hard fork. Après le fork Ethereum Classic, tous les propriétaires d’ETH ont reçu l’ETC proportionnellement à la quantité d’ETH qu’ils possédaient.

Un autre exemple est Bitcoin Cash. Ce hard fork a été orchestré par une partie de la communauté qui voulait que Bitcoin évolue beaucoup mieux en augmentant sa taille de bloc 8 fois, à 8 Mo. Il s’agissait de permettre à davantage de transactions d’être traitées, réduisant ainsi les frais que les utilisateurs paient. Le hard fork a abouti à la création d’une nouvelle monnaie appelée Bitcoin Cash. Bitcoin dans l’histoire a beaucoup de fourches, ce graphique les montre toutes :

Soft fork

Contrairement aux fourches dures, il existe également des fourches du réseau qui sont compatibles avec les anciennes versions de logiciels. Les soft forks sont des mises à jour logicielles qui fonctionnent toujours avec les anciennes versions.

Un exemple serait le fameux SegWit sur Bitcoin, par exemple. De manière générale, il s’agit d’un riche ensemble d’améliorations destinées, entre autres, à augmenter le débit maximal de Bitcoin.

Les fourches sont une constante dans les changements qui se produisent dans le monde des cryptomonnaies, souvent un signe d’avancée technologique et un signe des changements à venir dans la fonctionnalité et l’avenir des cryptomonnaies.

Qu’est-ce que le Metaverse ?

Le métavers est un sujet de plus en plus prisé par les investisseurs et les cryptomonnaies sont susceptibles d’être la monnaie principale de ces nouveaux mondes virtuels aussi appelés « Second World ». Le Metaverse construira la réalité virtuelle, complétée par les médias sociaux et la technologie blockchain pour créer des espaces où les joueurs voudront passer du temps. Des mondes virtuels sont actuellement construits avec des économies virtuelles et des marchés immobiliers, bien que beaucoup commencent à peine à se développer. Il y a déjà eu plusieurs achats de terrains virtuels pour des sommes de plusieurs millions de dollars.

Le métavers consiste en des mondes virtuels dans lesquels les gens peuvent faire beaucoup de choses qu’ils font aussi dans la vraie vie. L’expansion de la technologie VR pourrait considérablement étendre l’expérience du métavers et attirer de plus en plus de joueurs vers la réalité virtuelle.

Les cryptomonnaies seront probablement la principale forme d’échange dans le métavers.

Les membres du métavers — le monde virtuel pourront travailler, jouer, acheter, faire de l’exercice et nouer des relations sociales. Ils peuvent créer leur propre entreprise, acheter un terrain, créer des œuvres d’art et assister à des concerts, le tout dans un environnement virtuel.

Les cryptomonnaies sont susceptibles d’être la principale forme d’échange dans le métavers. Les cryptomonnaies agissent comme de l’argent virtuel dans les mondes virtuels. Les transactions sont presque instantanées et la technologie blockchain qui les sous-tend est conçue pour renforcer la confiance et assurer la sécurité. L’adoption des cryptomonnaies dans la réalité virtuelle peut affecter positivement la valorisation de l’ensemble du marché des cryptomonnaies, y compris Bitcoin qui est considéré comme une réserve de valeur pour tous ceux qui s’intéressent à la technologie blockchain.

Après la décision de Facebook de se rebaptiser Meta, le marché de la cryptomonnaie a réagi avec de fortes augmentations. Le processus de transition vers Metaverse a déjà été étendu depuis longtemps non seulement par Facebook, mais aussi par des entreprises comme Disney et Microsoft.

Le métavers et les plateformes trading de crypto comme les portails de Solana Blockchain, Binance ou Etoro sont également l’endroit où le commerce et l’adoption des jetons NFT populaires peuvent avoir lieu.

Ce marché présente également des opportunités de montée en popularité des tokens basés sur le modèle play-to-earn. Les statistiques montrent que les nouvelles générations nées après 2010 nommées Génération Alpha utilisent la technologie pendant plus de 8 heures chaque jour et les jeux sont extrêmement populaires.

Certains investisseurs voient des opportunités dans le développement de ce secteur du marché des cryptomonnaies et y voient une chance pour l’adoption massive de la finance décentralisée, mais également pour la normalisation de la situation juridique de l’ensemble du marché.

Les cryptomonnaies agissent comme de l’argent virtuel dans les mondes virtuels bien qu’ils soient régulés par l’AMF. Les transactions sont presque instantanées et la technologie blockchain qui les sous-tend est conçue pour renforcer la confiance et assurer la sécurité.

Heures de trading des cryptomonnaies

Qu’en est-il des heures de trading des cryptomonnaies ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading de cryptomonnaie est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une pause technique le vendredi qui commence de 0 h 5 CET à 4 h 30 CET du vendredi au samedi soir. Le prix au comptant de la cryptomonnaie est statique lorsque la rupture se produit. À tout autre moment, les prix fluctuent constamment.

Bien sûr, le meilleur moment pour trader les cryptomonnaies est pendant les périodes de liquidité très élevée, lorsque la volatilité du marché est plus élevée.

Lorsqu’il y a un roulement élevé sur le marché et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication de nouvelles importantes sur chaque cryptomonnaie, les réglementations, les informations de la presse ou même la baisse ou la flambée du prix du Bitcoin. Les investisseurs doivent savoir que le marché des cryptomonnaies est parfois corrélé à l’indice américain des valeurs technologiques US100 et que le sentiment du marché influence le secteur des cryptomonnaies.

Mais vous n’avez pas besoin de suivre la volatilité temporaire du marché si vous êtes un investisseur à long terme. Sur notre plateforme, vous avez la possibilité d’acheter des actions blockchain comme Coinbase (COIN.US), Marathon blockchain (MARA.US) ou d’autres actions importantes et reconnaissables du secteur de la transformation numérique comme Meta Platforms (FB.US) ou Adobe (ADBE.US).

Dans ces cas, en tant qu’investisseur débutant, vous n’avez pas besoin de regarder les prix fluctuants des cryptomonnaies et d’être simplement à long terme sur votre investissement dans la technologie blockchain ou le secteur de la transformation numérique. Le trading de crypto est disponible lorsque les bourses sur lesquelles les actions sont cotées sont ouvertes, pour les actions américaines, les heures d’ouverture sont de 15 h 30 à 22 h 30 CET. Testez-vous et ouvrez un compte démo.