Trading du gaz - Comment investir dans le gaz naturel?

Le gaz naturel fossile alternatif écologique a le vent en poupe auprès des investisseurs ! Intéressez-vous au marché croissant du gaz naturel.

Le gaz naturel, en raison de ses qualités énergétiques et de son avantage écologique "vert" par rapport aux autres combustibles fossiles, est considéré comme une source d'énergie intermédiaire entre les "combustibles sales" qui laissent une empreinte carbone, et l'avenir énergétique avancé de la Terre. La transition énergétique pourrait prendre des décennies ou plusieurs décennies selon les pays.

Entre-temps, la demande d'énergie ne cesse de croître, tant dans l'industrie que dans les ménages. Cette situation fait de l'investissement dans le gaz naturel une solution très intéressante et, comme nous pouvons le constater, d'importants volumes d'argent sont entrés sur le marché boursier du gaz naturel au cours des derniers mois, en particulier après les informations alarmantes en provenance de Chine concernant le manque de ressources en charbon pour l'hiver à venir.

La crise énergétique a montré le potentiel d’investissement sur les matières premières et a révélé le "vrai prix" de plusieurs produits de base énergétiques démodés, très importants et économiquement cruciaux, comme le gaz naturel.

La politique énergétique de chaque pays varie en fonction du niveau de développement de l'économie et des ressources naturelles disponibles. Cependant, nous pouvons reconnaître que l'humanité est en pleine transition énergétique vers des sources d'énergie verte qui est soutenue par des institutions puissantes.

Cet article est un aperçu rapide des bases du trading sur le gaz naturel. Après en avoir pris connaissance, vous en saurez plus sur l'investissement dans le gaz naturel et les entreprises de ce secteur bien développé et tourné vers l'avenir.



Brève histoire du gaz naturel

Le gaz naturel est connu depuis l'Antiquité, mais son utilisation commerciale est relativement récente. Il a fallu des centaines d'années pour que le gaz naturel devienne une source d'énergie efficace, même si l'histoire de son utilisation remonte à l'Antiquité.

Autour des années 1000 avant J.-C., dans la Grèce antique, l'oracle de Delphes a été construit sur le mont Parnasse à un endroit qui s'est avéré être une source de gaz naturel. Vers 500 avant J.-C., les Chinois ont commencé à utiliser des "pipelines" en bambou pour transporter le gaz qui remontait à la surface. Les Chinois l'utilisaient pour faire bouillir l'eau de mer afin d'en faire de l'eau potable.

Le gaz d'origine naturelle a été découvert et identifié en Amérique du Nord en 1626, lorsque des explorateurs français ont découvert que des Indiens allumaient des gazs autour du lac Érié.

Cependant, la première utilisation commerciale du gaz naturel a eu lieu 160 ans plus tard, en Grande-Bretagne. Vers 1785, les Britanniques ont utilisé le gaz naturel produit à partir du charbon pour éclairer les rues et les foyers. 30 ans plus tard, Baltimore, dans le Maryland, est devenue la première ville des États-Unis à éclairer ses rues au gaz.

En 1821, William Hart a foré le premier puits de gaz naturel, dans le nord de l'État de New York. C'est ainsi que fut fondée la Fredonia Gas Light Company, qui devint la première société de distribution de gaz naturel en Amérique.

Pendant la majeure partie du XIXe siècle, le gaz naturel était utilisé presque exclusivement comme source de lumière, mais en 1885, l'invention de Robert Bunsen a ouvert la voie à de nouvelles utilisations du gaz naturel. Au 20e siècle, des pipelines efficaces ont commencé à être construits.

Puis l'utilisation du gaz naturel s'est étendue à la cuisine et au chauffage domestique. Le gaz naturel a également commencé à alimenter des appareils tels que des chauffe-eau et des fours, des usines de fabrication et de transformation, ainsi que des chaudières pour produire de l'électricité.

De nos jours, le gaz naturel est l'une des sources d'énergie les plus importantes et les plus fondamentales sur Terre. Les technologies les plus récentes et Internet offrent la possibilité de trader le gaz naturel et de gagner de l'argent sur le marché des matières premières énergétiques.

Avantages et utilisation du gaz naturel

Le gaz naturel est utilisé pour produire des carburants à l'échelle industrielle et privée. Il est également un ingrédient nécessaire à la production de détergents, de fibres synthétiques, de peintures, de plastiques et de caoutchouc synthétique.

Le gaz naturel est également un combustible pratique pour les équipements énergétiques fixes tels que les chaudières, les turbines, les séchoirs, les fours de chauffage industriel et les cuisinières domestiques. Il n'existe aucun substitut au gaz naturel pour la fabrication d'ampoules électriques ou de turbines à gaz.

La principale utilisation du gaz naturel est bien sûr le chauffage des ménages. En effet, l'automatisation et la régulation pratiques du processus de combustion font que de plus en plus de ménages utilisent des installations au gaz. Le gaz dans les ménages est également nécessaire pour chauffer l'eau et préparer les repas.

Le gaz est également utilisé à grande échelle dans l'élevage, le séchage des céréales, des graines et la production de fourrage ou d'aliments pour animaux. Dans l'industrie, il est également utilisé pour chauffer les locaux de production, les bureaux, les halls et utilisé également dans les processus technologiques.

En raison de son prix relativement bas par rapport au pétrole, le gaz naturel est utilisé en masse comme carburant pour les voitures et les camions. L'uniformité de la température de combustion, le pouvoir calorifique, l'automatisation des processus de combustion, la facilité de régulation et l'absence de problème d'élimination des déchets sont des avantages puissants de tous les systèmes au gaz.

Ce sont tous des aspects importants pour les investisseurs qui souhaitent investir dans le gaz, car comprendre le fonctionnement de l'industrie est une partie très importante de tout processus de décision.

Vous avez le choix et vous pouvez investir dans le gaz naturel ou trader le gaz naturel. Il existe plusieurs différences entre ces méthodes. Bien sûr, vous pouvez utiliser les deux en même temps.

Investir

Il est possible d'investir dans le gaz naturel en achetant des ETF ou des actions d'entreprises du secteur gazier. Les actions de gaz naturel comme Gazprom (OGZD.UK) ou Royal Dutch Shell (RDSA.UK) ou Shell sont connues pour verser des dividendes réguliers.

Les actions de gaz naturel comme Shell ou BP (BP.UK) offrent encore de bonnes opportunités et perspectives aux investisseurs tout en ayant une certaine maîtrise des risques liés, entre autre, à la forte volatilité du marché. En même temps, les prix de ces sociétés sont encore inférieurs à ceux d'avant la baisse liée au Covid-19.

Trader

Le trading du gaz naturel est spéculatif et seuls les mouvements du prix du gaz sont importants ici.

L'investissement dans les CFD sur le gaz naturel consiste en un contrat financier que vous négociez pour gagner la différence de prix entre vos positions ouvertes et fermées, sans livraison physique du gaz naturel. C'est également une bonne option pour les investisseurs qui aiment les risques élevés et les transactions dynamiques.

Vous pouvez trader le gaz naturel en ouvrant des positions sur le CFD NATGAS (contrat sur les différences de prix) et en utilisant l'effet de levier financier. Grâce à l'effet de levier, la négociation de NATGAS ne nécessite qu'un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier de 1:10 vous donne la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 USD en utilisant seulement 1000 USD de marge. Grâce au trading CFD, les day traders peuvent investir même lorsque le prix du NATGAS chute - en ouvrant des positions courtes (c’est à dire quand le marché baisse). Ce type de spéculation peut être particulièrement dangereux et volatile en raison de l'action du prix du NATGAS. Le trading de CFD NATGAS donne aux traders l'opportunité de maximiser leurs profits plus rapidement, même lorsque le prix de l'action n'est pas très important, mais la perte peut également être beaucoup plus importante en raison de l'utilisation de l'effet de levier.

Notre instrument de prix NATGAS est basé sur la cotation des contrats de gaz naturel Henry Hub du Chicago Mercantile Exchange CME.

Trader le gaz naturel en ligne

Il n'existe aucun moyen d'acheter simplement un approvisionnement physique en gaz. En particulier, le commerce du gaz naturel physique est compliqué et ne ressemble pas aux métaux précieux comme l'or ou l'argent. Le stockage du gaz naturel est également un défi supplémentaire de taille pour les investisseurs.

Par conséquent, afin de pouvoir bénéficier des mouvements du marché des combustibles bleus, la solution la plus optimale pour les investisseurs individuels passe par les institutions est le trading du gaz en ligne.

Le trading en ligne est également le plus facile, il offre des conditions de frais particulièrement favorables et vous permet de personnaliser votre stratégie d'investissement personnelle en choisissant des CFD sur le gaz naturel, des actions d'entreprises de gaz naturel ou des ETF.

Le trading en ligne du gaz naturel vous permet de vous exposer à un marché extrêmement volatil et populaire avec de grandes perspectives sans quitter votre domicile.

Trader les CFD sur le gaz naturel

Tout d'abord, le trading de CFD NATGAS donne aux traders la possibilité d'ouvrir des positions courtes et longues. Les positions courtes donnent aux investisseurs la possibilité de prendre des bénéfices même lorsque les prix du NATGAS sont en baisse.

En investissant sur le gaz, vous pouvez utiliser la volatilité du marché et ouvrir des positions lors de mouvements très rapides des prix. L'effet de levier financier est risqué mais peut multiplier les bénéfices d'un day trader.

Les seuls frais que vous payez dans ce cas sont le spread (différence entre le prix d'achat ASK et le prix de vente BID) et les points de swap. Le spread est très faible et coûte quelques centimes en fonction de la taille de la position, les points de swap sont les coûts que le courtier encourt pour financer les positions à effet de levier ; les swaps sont comptabilisés quotidiennement au rendement de la position ouverte de NATGAS.

Les actions et ETF sur le gaz naturel

Actions

Il existe de nombreuses façons de diversifier le risque de votre portefeuille d'actifs en actions gazières. L'une d'entre elles consiste certainement à acheter des actions de grandes entreprises russes et américaines actives sur le marché du gaz naturel. Sur le long terme, les actions de sociétés spécialisées dans le gaz naturel sont généralement moins volatiles que les prix du gaz naturel lui-même. Bien sûr, les petites sociétés gazières sont plus volatiles et plus risquées, mais elles ont un potentiel plus important en raison de leur capitalisation boursière relativement faible et de leurs bonnes perspectives. Bien entendu, si elles sont bien gérées et rentables, nous recommandons à tous les investisseurs intéressés par le gaz naturel d'analyser chaque société.

Vous pouvez investir dans le gaz naturel via des actions de sociétés comme Gazprom (GAZ.UK), Rosneft (ROSN.UK), Tatneft (ATAD.UK), Exxon Mobil Corporation (XOM.US), Exxon Mobil Corporation (XOM.US), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) or Chevron (CVX.US).

Gazprom (GAZ.UK) est la plus grande entreprise de gaz naturel au monde, avec un ratio de dividendes très attractif. C'est également l'une des plus grandes valeurs cotées en bourse.

Gazprom est une société énergétique russe à majorité étatique dont le siège social se trouve à Saint-Pétersbourg. En 2019, avec un chiffre d'affaires supérieur à 120 milliards de dollars, Gazprom était la plus grande entreprise de Russie en termes de revenus. Dans le classement Forbes Global 2000 de 2020, Gazprom était classée à la 32e place des plus grandes entreprises publiques du monde.

Gazprom est présent dans tous les domaines de l'industrie gazière, y compris en amont et en aval, le raffinage, le transport, la commercialisation, la distribution et la production d'électricité, ce qui lui permet de diversifier le risque lié à ses investissements dans le gaz. En 2018, Gazprom a produit 12 % de la production mondiale de gaz naturel. Gazprom exporte du gaz via des gazoducs que l'entreprise construit et possède en Russie et à l'étranger, tels que TurkStream ou NordStream. Gazprom possède également des filiales dans les secteurs financier, industriel - notamment l'aérospatiale, les médias, et des participations majoritaires dans d'autres entreprises.

Depuis 2000, l'entreprise est impliquée dans la diplomatie du gouvernement russe, la tarification du gaz et l'accès aux pipelines pour d'autres pays.

La société est détenue majoritairement par le gouvernement russe, par l'intermédiaire de l'Agence fédérale pour la gestion des biens de l'État et de Rosneftgaz.

Au 8 novembre 2021, la capitalisation de Gazprom dépasse largement les 100 milliards de dollars, et le cours de l'action a doublé depuis le 8 novembre 2020, le dernier dividende versé datant du 29 juillet 2021.

Rosneft (ROSN.UK) est une société énergétique russe basée à Moscou. Comme Gazprom, Rosneft est spécialisée dans l'exploration, l'extraction, la production, le raffinage, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel. La société est également contrôlée par le gouvernement russe par le biais de sa société holding Rosneftgaz.

Rosneft a été fondée en 1993 en tant qu'entreprise d'État et a ensuite fait partie d'une série d'actifs gaziers et pétroliers contrôlés par l'État. Rosneft est devenue l'une des plus grandes entreprises énergétiques de Russie après avoir acheté les actifs de l'ancienne compagnie pétrolière Yukos lors de ventes aux enchères publiques et avoir acquis OJSC TNK-BP en 2013.

Rosneft est actuellement la troisième plus grande entreprise russe et la deuxième plus grande entreprise contrôlée par l'État (après Gazprom) en Russie en termes de revenus dépassant 100 milliards de dollars par an. À l'échelle internationale, elle est l'une des plus grandes entreprises de gaz naturel, se classant au 24e rang en termes de revenus. Dans le classement Forbes Global 2000 pour 2020, Rosneft a été classée 53e parmi les plus grandes entreprises publiques du monde. L'entreprise est présente dans plus de vingt pays dans le monde.

Rosneft et Gazprom, les plus grandes actions de gaz naturel, peuvent être considérées comme un excellent investissement dans le gaz pour les investisseurs à long terme. Ces actions de gaz naturel versent régulièrement des dividendes et sont rentables chaque année. Elles ont également une position établie sur le marché et une influence directe sur les prix du gaz. La hausse des prix du gaz et la forte demande d'autres pays peuvent faire grimper le prix de ces actions encore plus haut à l'avenir, avec de bonnes perspectives stables pour les investissements dans le gaz naturel.

Exxon Mobil Corporation (XOM.US) est une multinationale américaine du secteur pétrolier et gazier dont le siège social se trouve à Irving, au Texas. Elle est la plus grande descendante directe de la fortune de John D.Rockefeller et de Standard Oil.

L'une des plus grandes entreprises du monde par son chiffre d'affaires, ExxonMobil, a oscillé entre la première et la sixième plus grande entreprise cotée en bourse par sa capitalisation boursière de 1996 à 2017. La société s'est classée au troisième rang mondial de la liste Forbes Global 2000 en 2016. ExxonMobil était également la dixième entreprise la plus rentable du classement Fortune 500 en 2017. En 2018, l'entreprise se classait au deuxième rang de la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de revenus totaux. Plus de la moitié des actions de l'entreprise sont détenues par des institutions. Parmi les actionnaires figurent des géants tels que The Vanguard Group et BlackRock.

ExxonMobil est l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde et a une influence sur la politique étrangère américaine et son impact sur l'avenir de la nation.

Royal Dutch Shell (RDSA.UK) est une société multinationale anglo-néerlandaise du secteur pétrolier et gazier dont le siège social se trouve à La Haye, aux Pays-Bas, et la cinquième plus grande société au monde par son chiffre d'affaires en 2020. Shell est la plus grande entreprise dont le siège social est situé en Europe et la plus grande entreprise dont le siège social n'est pas situé en Chine ou aux États-Unis. Selon le classement Forbes Global 2000 de 2020, Shell est la 21e plus grande entreprise publique du monde. En 2013, Shell était numéro un sur la liste Fortune Global 500 des plus grandes entreprises du monde et, cette année-là, ses revenus étaient équivalents à 84 % du PIB des Pays-Bas.

Depuis lors, Shell a reculé parmi les plus grandes entreprises du Global 500, mais elle reste la plus grande société énergétique non étatique du monde.

Comme Gazprom et Rosneft, Shell est présente dans tous les domaines de l'industrie gazière, notamment l'exploration et la production, le raffinage, le transport, la distribution et la commercialisation, la pétrochimie et la production d'électricité. Shell est également active dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les biocarburants et l'hydrogène.

Shell est présente dans plus de 70 pays et compte environ 44 000 stations-service dans le monde au 31 décembre 2019 . L'entreprise possède des filiales aux États-Unis et est également un important actionnaire dans d'autres entreprises énergétiques ; y compris dans les pays en développement.

D'autres grandes entreprises de gaz naturel méritent également l'attention des investisseurs, notamment Chevron (CVX.US), Hess Corporation (HES.US), Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), NiSource (NI.US), Oneok Corp (OKE.US), Pembina Pipeline (PBA.US), UGI Corporation (UGI.US), BP (BP.UK), Tatneft (ATAD.UK), Total Energies (TTE.FR), Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), Rubis (RUI.FR), Avance Gas Holding AGAS.NO, Naturgy Energy Group SA GAS.ES, Enagas (ENG.ES), Italgas (IG.IT), PGNiG (PGN.PL), Grupa Lotos (LTS.PL).

ETF

L'investissement dans le gaz naturel par l'achat d'ETF est un choix plus diversifié qu'une position dans une seule société gazière. Investir dans des ETFs gaziers vous donne également une plus grande exposition au marché.

Ce type de trading du gaz est plus équilibré et donne également la possibilité de recevoir des dividendes d'ETF de distribution comme iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) ou d'acheter des ETF d'accumulation comme iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Ces instruments suivent le cours des actions d'un groupe de sociétés du secteur du gaz. Vous pouvez également choisir des ETF qui suivent les mouvements des prix du gaz naturel, comme WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK).

WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK) est un fonds d'investissement qui permet aux investisseurs d'obtenir une exposition dans le gaz naturel en suivant le prix de l’indice Bloomberg Natural Gas Subindex ("indice").

iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) : ce fonds offre une exposition directe à un large éventail de sociétés mondiales actives dans l'exploration et la production de gaz et de pétrole. Le fonds IOGP.UK compte de nombreuses sociétés gazières dans ses positions, comme EOG Resources, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Devon Energy Corp ou Hess Corp.

iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) est un fonds bien connu qui vise à reproduire la performance de l'indice STOXX Europe 600 Oil&Gas. SXEPXE.DE est un ETF de distribution, ce qui signifie que le fonds distribue les revenus perçus aux actionnaires. C'est une information particulièrement intéressante pour un investissement à long terme dans le gaz. Le fonds est composé de grandes entreprises telles que Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) et BP (BP.UK), ce qui rend son prix moins variable.

Les investissements dans le gaz par les ETF créent des portefeuilles de ressources diversifiées avec un risque plus faible mais aussi un potentiel de croissance plus faible.

Meilleur moment pour investir dans le gaz natuel

De nombreux investisseurs se demandent quand commencer à trader le gaz naturel et s'il est trop tard pour ouvrir des positions sur ce marché.

L'augmentation des prix du gaz est devenue un problème mondial et a particulièrement touché les pays européens, qui sont toujours dépendants des approvisionnements extérieurs. La politique de marché de la Russie, premier fournisseur mondial de gaz naturel, a une influence considérable sur les prix réels, qu'il s'agisse du prix au comptant du gaz ou des prix réels des matières premières pour les ménages et les industries dans les pays qui importent du gaz.

Par exemple, en Lituanie, de décembre 2020 à octobre 2021, le gaz naturel est devenu presque 90 % plus cher. L'augmentation des prix du gaz naturel, par effet domino, a entraîné une hausse des prix de nombreuses matières premières et produits manufacturés en raison de l'augmentation des coûts de production.

Cette situation est étroitement liée à la crise énergétique mondiale. Le gaz naturel est utilisé pour la production d'électricité et de chaleur, l'industrie lourde et légère, et les transports. Cela signifie que tant que l'industrie aura des besoins énergétiques et que les ménages du monde entier utiliseront le gaz pour cuisiner et se chauffer, les investisseurs peuvent s'attendre à ce que la demande reste élevée.

La demande croissante de gaz s'explique également par la politique "verte" de décarbonisation et d'abandon des combustibles fossiles. Le gaz naturel permet de réduire les émissions de CO2 et d'oxydes d'azote et de soufre. Ce fait, ainsi que des prix compétitifs, ont permis au gaz d'être reconnu dans l'Union européenne comme un combustible de transition sur la voie de la neutralité climatique.

On considère que le prix du gaz, extrait par les sociétés norvégiennes, le russe Gazprom ou Rosneft, peut augmenter en raison d'une extraction de plus en plus coûteuse et pour des raisons géopolitiques, notamment des manipulations du prix du gaz.

Dans une telle situation, les importations de gaz en provenance des États-Unis pourraient augmenter car le gaz du Henry Hub est relativement bon marché. Cela augmente le champ d'action des entreprises impliquées dans le gaz liquéfié (GNL) et son transport.

La demande d'approvisionnement en GNL a également augmenté de manière significative en Asie après l'information sur l'arrivée d'un hiver très rude et le manque d'installations de ressources énergétiques. Ces informations ont été transmises par le gouvernement chinois et les synoptiques en octobre et novembre 2021. Un hiver très rigoureux en Asie en 2021 est possible à cause du front atmosphérique 'El Nino'.

En raison des problèmes d'approvisionnement en charbon et du manque d'autres sources d'énergie, la Chine a commencé à se couvrir avec des approvisionnements en GNL liquide, ce qui a entraîné une forte hausse de la demande sur le marché du gaz naturel récemment.

En hiver, la demande en gaz des ménages augmente également en raison du chauffage, ce qui se traduit souvent par une rentabilité accrue des actions de gaz naturel et une hausse des prix du marché du gaz.

Le gaz est encore relativement bon marché et moins dangereux pour l'environnement que le charbon. Jusqu'à ce que l'économie trouve une technologie efficace pour stocker l'énergie provenant de sources renouvelables ou construire massivement des réacteurs nucléaires, nous pouvons nous attendre à ce que la demande en gaz augmente. Les centrales électriques au gaz sont relativement faciles à exploiter, et peuvent être allumées et éteintes à tout moment.

Le gaz naturel est une matière première intermédiaire entre les combustibles fossiles "non verts" et l'énergie moderne des économies développées basée sur l'uranium ou l'hydrogène. Cependant, la transition énergétique peut prendre des décennies. L'investissement dans le gaz naturel semble avoir de très bonnes raisons fondamentales de croître et d'évoluer l'année prochaine.

Les horaires de trading sur le gaz naturel

Qu'en est-il des horaires de négociation du gaz ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. La négociation du gaz naturel au comptant est disponible 5 jours par semaine de 8h30 à 23h00 du lundi au vendredi et n'est pas disponible pendant les week-ends sur notre plateforme.

Bien entendu, le meilleur moment pour trader le gaz naturel est pendant les périodes de très forte liquidité, lorsque la volatilité du marché est plus élevée. Lorsque les volumes d'échanges sont élevés sur le marché, la volatilité augmente. Cette situation représente une grande opportunité non seulement pour les investisseurs mais aussi pour les day traders, qui utilisent l'effet de levier pour saisir des opportunités d’investissement sur des périodes courtes.

Une volatilité élevée peut être influencée par la publication d'importantes nouvelles politiques ou d'entreprise, mais aussi par le chevauchement des horaires de négociation de différentes places boursières. Le gaz naturel est l'une des matières premières les plus volatiles et reste très sensible aux questions politiques, comme les informations en provenance de Russie concernant le gazoduc Nord Stream 2. La gestion stratégique russe a toujours un impact énorme sur le marché du gaz naturel et les day traders ainsi que les investisseurs dans le gaz ne devraient pas le nier.

Les prévisions météorologiques sont également très importantes pour le marché du gaz naturel ; les informations sur les hivers rigoureux peuvent être une étincelle qui fait flamber le prix du gaz.

Mais vous n'avez pas besoin de suivre la volatilité temporaire du marché. Sur notre plateforme, vous avez la possibilité d'acheter des ETF sur le gaz naturel comme Natural Gas (NGAS.UK) ou des actions importantes et reconnues comme Gazprom (GAZ.UK) ou Rosneft (ROSN.UK) ; dans ces cas précis, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas besoin de suivre la fluctuation des prix du gaz naturel et vous devez juste vous positionner un investissement long terme dans le gaz naturel.

