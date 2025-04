Temps de lecture: 11 minute(s)

Le Kusama est connu pour améliorer la blockchain Polkadot. Voyons les autres fonctionnalités et perspectives que ce projet nous réserve.

Dans cet article, vous découvrirez :

Qu'est-ce que Kusama ?

Caractéristiques du Kusama

Avantages et cas d'utilisation

Déclencheurs de prix futurs

Trading du Kusama

Prix de la crypto Kusama

Horaires de trading du Kusama

Grâce à l'évolution de l'industrie de la technologie blockchain, près de 15 000 projets de crypto-monnaies ont été créés à ce jour. Cependant, seuls certains d'entre eux ont de réelles applications. Une fraction de ce chiffre constitue une réponse efficace à l'intérêt et aux exigences croissants que la tendance à la décentralisation de la finance suscite dans le monde.

L'une des plus utilisées par les investisseurs et les créateurs de technologies financières avancées est Kusama. Ses créateurs ont de nombreuses années d'expérience dans le secteur et ont mené à bien d’autres projets de grande envergure. La cryptomonnaie Kusama a été l'une des premières à permettre la construction de « parachains » révolutionnaires, ou de versions de test de la blockchain. Grâce à cela, les créateurs de nouvelles solutions peuvent vérifier le fonctionnement de leur système avant qu'il ne soit mis à la disposition d’un plus large public de la technologie. Grâce aux solutions Kusama, les projets ont de meilleures chances de succès et sont mis à disposition sous forme de solutions raffinées et testées.

Les créateurs ont veillé à ce que le projet soit un véritable environnement de test pour des milliers d'applications et de solutions créées dans l'industrie de la blockchain. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est la crypto-monnaie Kusama, à quoi elle sert et ce qui peut faire augmenter sa valeur à l'avenir.

Qu'est-ce que Kusama ?

Kusama est un réseau intégré à la blockchain Polkadot. Polkadot connecte un réseau de projets collaboratifs proposant des solutions à la tendance croissante de la finance décentralisée, entre autres. Avec Kusama, les développeurs peuvent expérimenter de nouveaux codes et de nouvelles applications avant qu'ils ne soient intégrés au réseau principal.

Kusama peut donc être décrit comme une plateforme permettant de créer et de tester les premières versions de projets développés au sein de la blockchain Polkadot. Le réseau Kusama possède sa propre crypto-monnaie, qui est négociée sur le marché des crypto-monnaies. En créant un environnement de test, Kusama permet aux développeurs débutants comme avancés d'être flexibles et d'introduire des idées innovantes dans le monde de la finance moderne et décentralisée. Son système est plus flexible que celui de Polkadot, grâce au fonctionnement de ce que l'on appelle des parachains (variations personnalisées de la blockchain). Les parachains permettent aux nouvelles startups aux petits budgets de tester les plateformes qu'elles créent à bas prix.

Kusama appartient à la communauté qui utilise le réseau et sa gouvernance est assurée par un vote de tous les utilisateurs de la plateforme et des détenteurs de jetons. Cela garantit que chaque participant a son mot à dire dans le développement du réseau. Kusama est un environnement dans lequel sont introduites des technologies innovantes dans le monde de la finance, dont certaines ont une chance d'être largement adoptées et mises en œuvre dans le réseau principal de Polkadot.

Le projet a été créé en 2016 et lancé après 3 ans de travail par les développeurs du réseau Polkadot, en 2019. Parmi les développeurs du réseau figuraient Gavin Wood, Robert Habermeier et Piotr Czaban. Gavin Wood est connu comme l'un des fondateurs de la deuxième plus grande cryptomonnaie Ethereum au monde et l'inventeur d'un langage de programmation appelé Solidity, qui est actuellement utilisé pour écrire des applications décentralisées (DApps) dédiées et populaires sur la plateforme Ethereum.

Caractéristiques de Kusama

La crypto-monnaie a plusieurs caractéristiques à mentionner. Kusama fonctionne comme un écosystème indépendant, au sein de l'écosystème Polkadot plus vaste. La structure du réseau est presque jumelée à celle de Polkadot.

Kusama propose un environnement de test professionnel pour les développeurs de nouveaux projets et de nouvelles solutions financières ;

Cela fait de Kusama une plateforme révolutionnaire à partir de laquelle les meilleures solutions raffinées sont mises en œuvre dans l'écosystème Polkadot ;

La possibilité de convertir le Polkadot en Kusama (Kusama Claims). Cela permet à ceux qui voient le potentiel de ce réseau regroupant un grand nombre de solutions innovantes de passer de Polkadot à Kusama.

Kusama vous permet d'obtenir un slot (emplacement) dans une parachain (il est nécessaire de commencer un test à l'intérieur de Kusama). La plateforme met les parachains à disposition par le biais de ventes aux enchères ou de « parathread » dans lesquels les acheteurs de slots (emplacement) paient pour y accéder.

La crypto-monnaie propose un staking en ligne, avec des exigences inférieures à celles de Polkadot. Cela peut également attirer certains investisseurs. Le staking correspond aux crypto-monnaies qui fonctionnent selon un modèle connu sous le nom de Proof of Stake. Les jetons des utilisateurs qui souhaitent devenir des stakers sont bloqués sur le réseau et utilisés pour valider les transactions ultérieures. Ceux qui bloquent leurs jetons (ils ne peuvent plus les vendre) sont récompensés si d'autres blocages sont approuvés et peuvent ainsi générer des revenus passifs. Les parties prenantes influencent le développement du réseau en ayant la possibilité de voter sur des questions importantes pour la plateforme.

Kusama propose une fonction de nomination qui vous permet de gagner en fixant des taux de récompense pour les validateurs.

Risques

Le risque de la crypto-monnaie Kusama réside principalement dans l'imprévisibilité et la volatilité du marché des crypto-monnaies. Des fluctuations de prix de plusieurs dizaines de pour cent sont tout à fait normales.

Un autre risque réside dans l'évolution du cours du Bitcoin, qui est influencée par de nombreux facteurs microéconomiques et macroéconomiques tels que :

décisions des régulateurs et des gouvernements concernant les crypto-monnaies

prospérité économique

sentiment général des investisseurs

cycles de marché haussiers

les mouvements de grands détenteurs de bitcoins (appelés baleines)

évolution des prix de l'indice technologique NASDAQ

Le comportement de la plateforme principale de Kusama, l'écosystème Polkadot, représente également un risque stratégique important. Bien que Polkadot ait connu un succès spectaculaire ces dernières années en créant une communauté d'investisseurs et de développeurs développant des applications décentralisées sur ce site, il est très difficile de prédire si cela lui permettra de maintenir sa position à long terme parmi l'énorme concurrence. La baisse de popularité de Polkadot peut être influencée par :

encrassement du réseau ;

concurrence croissante en matière de haute technologie

une baisse de la popularité et de l'afflux de développeurs ;

Avantages et cas d'utilisation

Kusama travaille en étroite collaboration avec la blockchain Polkadot à de nombreux niveaux. Cependant, il ne s'agit pas du même projet et leur application est différente.

Comparaison entre Polkadot et Kusama

Avantages de Kusama :

Nouveau projet à la pointe de la technologie ;

Possibilité d’entrer facilement dans l'implémentation de « parachain » ;

Faibles exigences contraignantes pour les validateurs ;

Itération très rapide (risque moindre de colmatage du réseau) et faibles pénalités de slashing dans la blockchain.

Cas d'utilisation :

Démarrage à un stade précoce de développement ;

Des idées et des changements expérimentaux ;

Plateforme expérimentale pour l'évolution de Polkadot ;

Applications FinTech.

Avantages de Polkadot

Stabilité de la blockchain et haute sécurité ;

Des récompenses élevées pour les validateurs de l'écosystème ;

Gestion efficace et systématique de la blockchain par les développeurs.

Cas d'utilisation :

Nouvelles applications financières (FinTech) ;

Mises à niveau et aide professionnelle pour le développement d'applications à un stade précoce ;

Applications de grande valeur nécessitant une sécurité et une stabilité élevées

Fournir des solutions aux entreprises et au B2B

Déclencheurs de prix Kusama

Les perspectives pour l'industrie de la blockchain sont importantes et cela a été confirmé par de nombreuses institutions financières majeures du monde entier telles que Wells Fargo, Morgan Stanley et KPMG. Il est donc concevable qu'une plateforme permettant de tester les parachains avant leur déploiement et offrant la possibilité d'une adoption généralisée puisse gagner en popularité et en valeur. Kusama, qui a été affinée au fil des ans par des professionnels de l'industrie, est justement l'une de ces plateformes.

Les principaux facteurs qui pourraient avoir un impact positif sur le prix de Kusama à l'avenir sont les suivants :

la croissance de l'industrie de la blockchain, de la technologie FinTech et de l'industrie des NFT (jetons indivisibles)

la popularité croissante de sa principale blockchain Polkadot ;

une croissance significative de l'utilisation des applications créées sur la plateforme Kusama dans la finance moderne ;

l'essor des startups et des projets technologiques liés aux crypto-monnaies dans le monde de la finance décentralisée ;

le nombre croissant de stakers de jetons Kusama (le nombre de vendeurs de crypto-monnaies diminuera donc) et l'activité croissante des utilisateurs du réseau.

augmentation de l'activité du réseau Kusama

Trader la Crypto KUSAMA

Vous avez la possibilité de trader les CFD Kusama sur notre plateforme xStation.

Le trading de Kusama est spéculatif et seuls les mouvements du prix sont pertinents. Vous pouvez commencer à trader des crypto-monnaies en concluant des transactions sur le CFD Kusama (contrat pour la différence) et en utilisant l'effet de levier financier. Ce type de contrat est un contrat financier qui paie les différences de prix de règlement entre les transactions ouvertes et clôturées sans aucune fourniture physique de l’instrument tradé.

Le trading de Kusama s'adresse aux traders et aux spéculateurs conscients du risque encore plus que tout autre instrument CFD, car les fluctuations des prix sur le marché des crypto-monnaies sont massives, même sans effet de levier. L'effet de levier financier donne une chance aux investisseurs mais peut également entraîner des pertes plus importantes.

Trader les CFD sur crypto-monnaies sur xStation offre certains avantages : zéro frais et commissions, faible spread et possibilité d'utiliser un effet de levier financier. Les seuls coûts sont les points de swap, qui sont calculés sur la base du résultat de la position ouverte tous les jours après minuit de la nuit.

Grâce à l'effet de levier, le trading sur le prix de Kusama ne nécessite qu'un certain pourcentage de la position totale. Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier de 1:2 vous donne la possibilité d'ouvrir un contrat de 10 000 USD en utilisant uniquement une marge de 5 000 USD.

Le CFD Kusama vous permet de vous exposer au cours actuel du marché de la plus grande crypto-monnaie sans avoir à créer un compte spécial sur le marché des crypto-monnaies et sans méthodes compliquées de dépôt de fonds.

Le trading de CFD sur la crypto Kusama permet également d'ouvrir des positions courtes. Les traders gagnent alors de l'argent lorsque le prix baisse et que le marché de la crypto-monnaie est dans le rouge. Cela vous permet de mettre en œuvre de nombreuses stratégies différentes lors des sessions de trading en fonction du prix du Kusama. Nous fournissons également de nombreux indicateurs sur notre plateforme de trading, tels que l' « indice de force relative » du RSI ou les niveaux de Fibonacci et bien d'autres encore. Tous peuvent rendre votre trading encore plus efficace.

La méthode traditionnelle d'achat et d'investissement dans le Kusama consiste à acheter des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies, mais la fréquence croissante des attaques de piratage organisées et des problèmes de retraits n'encourage pas les nouveaux investisseurs à ouvrir des comptes sur des plateformes d'échange.

Prix de la crypto-monnaie Kusama

Le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix des meilleurs projets peuvent facilement varier de dizaines de pour cent. C'est pourquoi il est si important de suivre le prix. Sur xStation, nous fournissons des cotations en temps réel pour le Kusama, ce qui permet de négocier activement à toute heure du jour ou de la nuit.

Heures de négociation de Kusama

Qu'en est-il des heures de négociation disponibles ? Ces informations sont particulièrement importantes pour les day traders. Le trading de Kusama est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une pause technique le vendredi qui commence de 00h05 CET à 4h30 CET du vendredi au samedi soir. Le prix au comptant est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix fluctuent constamment.

Le meilleur moment pour trader la crypto Kusama est pendant les périodes de très forte liquidité, lorsque la volatilité du marché est plus élevée.

Lorsque le chiffre d'affaires du marché est élevé et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication d'informations importantes sur les crypto-monnaies, les réglementations, les informations de presse ou même la baisse ou la flambée du prix du Bitcoin.